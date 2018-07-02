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Похлеще золотого батона: В Уфе арестовали имущество полицейского-олигарха. У него нашли 10 квартир и 5 домов

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Сотрудника оперативно-розыскной части собственной безопасности Раиля Миргалеева подозревают в вымогательстве. Но судя по несметным богатствам, полицейский мог быть причастен еще ко многим деяниям.

Похлеще золотого батона: В Уфе арестовали имущество полицейского-олигарха. У него нашли 10 квартир и 5 домов


В пятницу Ленинский районный суд Уфы постановил арестовать имущество 36-летнего старшего уполномоченного по особо важным делам оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Республике Башкортостан Раиля Миргалеева. В постановлении суда перечислен целый список объектов недвижимости – квартир, домов, участков, парковочного места и нежилых зданий.

В общей сложности у Миргалеева и его ближайших родственников суд арестовал 10 квартир, 7 из которых в Уфе и три – в Евпатории, пять домов – в Нижегородке, Чишминском районе и поселках Жуково и Булгаково Уфимского района. Также у семьи полицейского изъяли автомобиль Chevrolet Captiva.

Примечательно, что госномер автомобиля «блатной», его буквы совпадают с инициалами Раиля Миргалеева.

По самым скромным подсчетам, стоимость имущества может составлять порядка 50 млн рублей. Даже если бы 36-летний Миргалеев и все его родственники честно работали только на покупку этой недвижимости, им бы понадобилось не менее 10 лет, чтобы накопить достаточно денег.

С полицейского сейчас также взыскивают 13 млн рублей. Его подозревают в вымогательстве.

Напомним, что это далеко не первое громкое изъятие имущества в рамках уголовных дел в отношении высокопоставленных полицейских в Башкирии.

Так, в июне суд обратил в доход государства имущество бывшего сотрудника антикоррупционного управления МВД Игоря Воробьева, который прославился тем, что подарил подруге Mercedes за 1,7 Млн рулей. В феврале 2018 года Верховный суд РБ подтвердил законность изъятия имущества еще одного сотрудника антикоррупционного управления МВД Ильнура Юсупова. У него нашли недвижимость и машины на 18 млн рублей.

Похлеще золотого батона: В Уфе арестовали имущество полицейского-олигарха. У него нашли 10 квартир и 5 домов


Похлеще золотого батона: В Уфе арестовали имущество полицейского-олигарха. У него нашли 10 квартир и 5 домов


Похлеще золотого батона: В Уфе арестовали имущество полицейского-олигарха. У него нашли 10 квартир и 5 домов


ПроУфу
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  • 1 | 30.07.2018, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
уже который случай и в основном не рядовой состав, получается голова МВД сгнила, туловище уже не спасти, а Путину что, лишь бы с мракобесами праздновать крещение



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  • 2 | 30.07.2018, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Отгадайте у кого мог брать взятки уполномоченный собственной безопасности МВД?.
Правильно,- Только у сотрудников МВД!
Так каковы же там размеры взяток чтобы в 36 лет иметь такое богатство?!
И что же надо такое совершать чтобы давать такие взятки?!



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  • 3 | 30.07.2018, 10:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1842 | Комментарии: 59971 | Рейтинг: +12262,6
Ничоси! Оценка в 50 лямов - весьма занижена!



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  • 4 | 30.07.2018, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Таких, как он - тучи. Почему именно он? Он кто - татарин?



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  • 5 | 30.07.2018, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Скажите пожалуйста, что мешает МВД время от времени запросить в МФЦ сведения о принадлежности квартир своим сотрудникам и их женам, детям и т.д., нет не делается, таким способом покрывается совершаемые преступления сотрудниками.
Р. Миргалиев работал в ОРЧ Управления собственной безопасности, т.е. вел работу против сотрудников МВД, которые замешаны, мягко говоря, в неблаговидных поступках. Источником, кто давал ему "откаты, были сотрудники МВД которые также брали и делились в ним по угрозой разоблачения. Очень важно установить тех, кто давал ему, они уже недостойны работать в системе. Для этого надо применить все способы воздействия, вплоть до психотропных," сыворотки правды", а затем составить протокол допроса и с помощью этих документов изоблачить всех.
Уныш телэп Авыл Бабай Буртюкский.



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  • 6 | 30.07.2018, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уныш телэп Авыл Бабай Буртюкский.
______________________________________
Это что за бармалей, индеец какойто? Типа быстрый олень, зоркий глаз?



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  • 7 | 30.07.2018, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Очередной нацкадр ворюга?



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  • 8 | 30.07.2018, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нисколько не удивился! Система МВД вся прогнила насквозь, особенно верхний эшелон, глядя на который и низы бесчинствуют! Общественный контроль в настоящем виде не эффективен, так как состоит в основном из бывших сотрудников, продажных журналистов и т.п.! Очень Опытный



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  • 9 | 30.07.2018, 11:55 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4355 | Рейтинг: -708,6
Кухарка раньше кричала,. что при Диваеве все воруют, вот уже 20 лет нет Диваева, а вот кого хотела Кухарка, те вообще развалили МВД и воруют и при этом даже не скрывают, что наворовали!!!
Примеры написаны в статье!!! Вот они омские и карельские...ОПГ.



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  • 10 | 30.07.2018, 12:02 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4355 | Рейтинг: -708,6
https://forums.drom.ru/ufa/t1151536449.html
http://ufa.bezformata.ru/listnews/ministru-mvd-rf-v-a-koloko
ltcevu/7336344



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  • 11 | 30.07.2018, 12:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1842 | Комментарии: 59971 | Рейтинг: +12262,6
А ты, дедорас, знаешь, когда он воровать начал? И кто его протекционировал на эту должность?
У тебя и инсайды имеются?



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  • 12 | 30.07.2018, 12:23 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4355 | Рейтинг: -708,6
11 | 30.07.2018, 12:05 | Автор: Кухарка
Публикации: 1841 | Комментарии: 59938 | Рейтинг: +12260,1


А ты, дедорас, знаешь, когда он воровать начал? И кто его протекционировал на эту должность?
У тебя и инсайды имеются?
-----------
Но заматерел при Алешине и Закомалдине!!!
Скоро пойдет на службу помощником инспектора президента РФ в РБ!!!



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  • 13 | 30.07.2018, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Для этого надо применить все способы воздействия, вплоть до психотропных," сыворотки правды", а затем составить протокол допроса и с помощью этих документов изоблачить всех.
Уныш телэп Авыл Бабай Буртюкский.
________________
т.е. ты предлагаешь выйти на самих себя и более того аж на САМОГО??? да ты , братуха экстремист!!!
турк



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  • 14 | 30.07.2018, 15:13 | Автор: Не зарегистрирован
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пришло время доставать зеленку,



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  • 15 | 30.07.2018, 15:31 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 30.07.2018, 15:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
пришло время доставать зеленку,
____________________
то, что русскому чиновнику хорошо, китайскому -расстрел
турк



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  • 16 | 30.07.2018, 15:45 | Автор: Не зарегистрирован
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представителями мэрии» Уфы, добились возбуждения уголовного дела.
После передачи «Мужское и женское» о гнилом бараке в Уфе против чиновников мэрии возбуждено уголовное дело

Вчера жители многострадального дома получили два уведомления: одно – из Следкома, другое – из мэрии.
\ Следственный комитет уведомил жителей о том, что рассмотрел эпизод передачи «Мужское и женское», прошедшей на федеральном канале 26 марта этого года, с точки зрения нарушения прав жителей на благоустроенное жилье.

Мэрия, в свою очередь, проинформировала жильцов дома о возбуждении уголовного дела в отношении чиновников Управления земельных и имущественных отношений Администрации Уфы.

Ветхий дом на Шота Руставели, подлежащий расселению, уже давно приобрел скандальную славу. О нем был снят клип, дошедший до Кремля, в нем ночевал депутат Госдумы, признавший, что в доме невозможно жить. И в этом же доме в начале прошлого года прошло знаменитое «чаепитие в гнилом бараке», после которого за проблему взялась юрист Эльза Маулимшина.

Она скептически отнеслась к предложению мэрии передать барак застройщику. В этом случае возникала угроза, что расселять жителей будут по рыночной стоимости, а значит, им могут предоставить другой барак, еще не признанный аварийным.

В марте этого года на федеральном телеканале вышла передача «Мужское и женское», в которой обсуждали этот барак. Одной из главных героинь стала жительница дома Юлия Ражапова, являющаяся многодетной матерью с ребенком-инвалидом.
В июне вопрос с переселением одной семьи был снят – Юлии Ражаповой выдали ключи от новой квартиры в Колгуевском микрорайоне.

Тем временем в гнилом бараке остались другие семей, переселения которых добиться никак не получалось.

Однако общими усилиями и усилиями юриста Эльзы Маулимшиной, удалось добиться возбуждения уголовного дела по статье 293 УК по факту непринятия должностными органами мер по обеспечению безопасных условий проживания и устранению угрозы причинения вреда здоровья граждан.

А чуть ранее, 25 июня, в компанию Андрея Носкова, занимающуюся застройкой квартала, где располагается скандальный дом,
пришло предписание мэрии не только выселить жильцов домов, которые они занимали по соцнайму, но и предоставить им в пользование другое благоустроенное помещение для проживания.
Однако Эльза Маулимшина все равно считает, что до победы еще далеко, ведь пока не понятно, пойдет ли это расселение на пользу жителям барака.

– Пока нет точной информации, по какой цене будут оценивать 1 квадрат изымаемого жилья и куда жителей будут расселять – в первичное или вторичное жилье. Под вторичным жильем можно понимать и очередной барак-общежитие, который просто не имеет статуса аварийного. По документами такое предусмотрено. Например, договором развития застроенных территорий, заключенного с застройщиком СУ-7 ПСК-6 в прошлом году, жителей бараков разрешено расселять и в другой неаварийный барак.

Как думаете, решится ли проблема жильцов?



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  • 17 | 30.07.2018, 19:37 | Автор: Не зарегистрирован
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не посадят также , что и САлимьянова -всю жизнь вымогал,и только в Волгограде махом его определили.



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  • 18 | 30.07.2018, 20:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Сколько зарабатывают члены правления Госкомпаний?

Первую строчку у нас занимает «Сбербанк». Банк показывает в последнее время хорошие результаты. А члены правления показывают и свои хорошие заработки.

10 человек. Каждый получает за год порядка 511,5 миллионов рублей.

Вторую строчку занимает, конечно, «Роснефть». Отстают от братьев банкиров нефтяники, но не так сильно.

Там тоже десять человек и каждый за год получает порядка 390 миллионов рублей.

Тройку лидеров замыкает «Газпром». Там и членов правления больше, однако. Но наверное все деньги уходят в различные проекты, такие как «Северный поток-2».

Там уже 16 человек и каждый получает по 153 миллиона рублей в год.

Ну и еще про один банк напишу. Они еще недавно сеть «Магнит» прикупили. Конечно же - это ВТБ.

Там 15 человек и каждый получает 92 миллиона рублей в год.

Вот такие заработные платы установили себе большие люди в этих Госкомпаниях. За что получают - загадка. Ведь почти у всех в последнее время показатели не из лучших. Может быть за то, что бензин дорожает?



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