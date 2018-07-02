Похлеще золотого батона: В Уфе арестовали имущество полицейского-олигарха. У него нашли 10 квартир и 5 домов

Сотрудника оперативно-розыскной части собственной безопасности Раиля Миргалеева подозревают в вымогательстве. Но судя по несметным богатствам, полицейский мог быть причастен еще ко многим деяниям.В пятницу Ленинский районный суд Уфы постановил арестовать имущество 36-летнего старшего уполномоченного по особо важным делам оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Республике Башкортостан Раиля Миргалеева. В постановлении суда перечислен целый список объектов недвижимости – квартир, домов, участков, парковочного места и нежилых зданий.В общей сложности у Миргалеева и его ближайших родственников суд арестовал 10 квартир, 7 из которых в Уфе и три – в Евпатории, пять домов – в Нижегородке, Чишминском районе и поселках Жуково и Булгаково Уфимского района. Также у семьи полицейского изъяли автомобиль Chevrolet Captiva.Примечательно, что госномер автомобиля «блатной», его буквы совпадают с инициалами Раиля Миргалеева.По самым скромным подсчетам, стоимость имущества может составлять порядка 50 млн рублей. Даже если бы 36-летний Миргалеев и все его родственники честно работали только на покупку этой недвижимости, им бы понадобилось не менее 10 лет, чтобы накопить достаточно денег.С полицейского сейчас также взыскивают 13 млн рублей. Его подозревают в вымогательстве.Напомним, что это далеко не первое громкое изъятие имущества в рамках уголовных дел в отношении высокопоставленных полицейских в Башкирии.Так, в июне суд обратил в доход государства имущество бывшего сотрудника антикоррупционного управления МВД Игоря Воробьева, который прославился тем, что подарил подруге Mercedes за 1,7 Млн рулей. В феврале 2018 года Верховный суд РБ подтвердил законность изъятия имущества еще одного сотрудника антикоррупционного управления МВД Ильнура Юсупова. У него нашли недвижимость и машины на 18 млн рублей.