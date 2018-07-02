Как воровать с умом, чтобы не попасться

Для этого 40-минутное совещание будет проведено в комнате без стульев., чтобы чиновники не растекались мыслями. Руководитель проекта «Бережливое правительство» от Госкорпорации «Росатом» Владимир Арженцов предложил провести следующее заседание Координационного совета данного проекта в комнате без стульев.Как следует из его пояснений, министры и руководители ведомств соберутся в специальной комнате обея (в переводе с японского – «большая комната»), которая является оперативным центром управления проектом «Бережливое правительство». Это специально оборудованный кабинет, на стенах которого закреплены карты, графики, результаты мониторинга проделанной работы и другие инструменты визуального менеджмента.Совещание должно уложиться в 40 минут – такой стандарт принят во всем мире, где уже внедрена технология «Бережливое правительство».- Я согласен: стульев не будет — будет информация о результатах, и каждый министр возле своего стенда в течение минуты-двух доложит, где он находится, как он работает, — прокомментировал данную идею глава Башкирии Рустэм Хамитов.До заседания есть еще время, чтобы министры настроились на нужный ритм работы, оно должно состояться в ноябре текущего года.Напомним, федеральный пилотный проект «Бережливое правительство» направлен на оптимизацию производственных процессов на основе исключения неэффективных временных затрат, формирование культуры бережливого производства и повышение производительности труда в исполнительных органах государственной власти. Помимо Башкирии, в проекте участвуют еще несколько регионов страны. Данный проект разработала и предложила к внедрению в стране госкорпорация «Росатом» и встретила понимание на федеральном уровне.