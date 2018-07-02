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Как воровать с умом, чтобы не попасться

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Для этого 40-минутное совещание будет проведено в комнате без стульев., чтобы чиновники не растекались мыслями. Руководитель проекта «Бережливое правительство» от Госкорпорации «Росатом» Владимир Арженцов предложил провести следующее заседание Координационного совета данного проекта в комнате без стульев.

Как воровать с умом, чтобы не попасться


Как следует из его пояснений, министры и руководители ведомств соберутся в специальной комнате обея (в переводе с японского – «большая комната»), которая является оперативным центром управления проектом «Бережливое правительство». Это специально оборудованный кабинет, на стенах которого закреплены карты, графики, результаты мониторинга проделанной работы и другие инструменты визуального менеджмента.

Совещание должно уложиться в 40 минут – такой стандарт принят во всем мире, где уже внедрена технология «Бережливое правительство».

- Я согласен: стульев не будет — будет информация о результатах, и каждый министр возле своего стенда в течение минуты-двух доложит, где он находится, как он работает, — прокомментировал данную идею глава Башкирии Рустэм Хамитов.

До заседания есть еще время, чтобы министры настроились на нужный ритм работы, оно должно состояться в ноябре текущего года.

Напомним, федеральный пилотный проект «Бережливое правительство» направлен на оптимизацию производственных процессов на основе исключения неэффективных временных затрат, формирование культуры бережливого производства и повышение производительности труда в исполнительных органах государственной власти. Помимо Башкирии, в проекте участвуют еще несколько регионов страны. Данный проект разработала и предложила к внедрению в стране госкорпорация «Росатом» и встретила понимание на федеральном уровне.

Как воровать с умом, чтобы не попасться


МКС
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  • 1 | 30.07.2018, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- Я согласен: стульев не будет — будет информация о результатах,---------------------------------- так вотоношо, Михалыч! Стулья мешали все это время



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  • 2 | 30.07.2018, 09:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1842 | Комментарии: 59971 | Рейтинг: +12262,6
УПС! А толку?



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  • 3 | 30.07.2018, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Как-то своеобразно они поняли термин "бережливое правительство"



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  • 4 | 30.07.2018, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я вот не пойму они"там наверху" настолько наивные или настолько тупые?
Вся их "деятельность" заключается в проведении заседаний, совещаний, круглых столов... Собрались, протокол написали, подшили, тем самым прикрыли свою пятую точку, и можно балдеть до следующего "мероприятия".



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  • 5 | 30.07.2018, 10:01 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34897 | Рейтинг: +5818,4
Во времена перестройки был анекдот= воронье взлетело с дерева от испуга, а потом снова село.А толк?=====Сели -то снова, но, уже перестроившись.



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  • 6 | 30.07.2018, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Не только. И это - в том числе. И много чего еще. Люди работают, а вы только клаву давите.



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  • 7 | 30.07.2018, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Как друзья вы не садитесь,в музыканты все равно вы не годитесь..



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  • 8 | 30.07.2018, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Меняется форма, а содержание остается прежним. В красивую бутылку заливают прокисшее вино.



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  • 9 | 30.07.2018, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Ох и заживем -теперь все стоя и полустоя !!! одним словом -стоячее правительство.Вот кто вырубит такое правительство-чтоб стало лежачим .как никому не нужное и не меняющее все к лучшему



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  • 10 | 30.07.2018, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 30.07.2018, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован

Меняется форма, а содержание остается прежним. В красивую бутылку заливают прокисшее вино.
=== так и пишите, всем понятно: Уксус!



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  • 11 | 30.07.2018, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
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А Вы, друзья, хоть не садитесь, всё в министры не годитесь! Очень Опытный



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  • 12 | 30.07.2018, 16:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Сегодня у всех "эй, вы там, - наверху!" топорная работа.

Что сидя, что стоя, одни словесные потоки и обещания.

Планов "громадье"-положительных результатов - ноль...

Даже простенький шовный стык моста заказывали в... побежденной дедами стране.



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