Не державшая в руках ничего тяжелее: Собчак выступила за пенсионное ограбление

Очень много вопросов: что я думаю про пенс.реформу? Друзья,ЕЩЕ раз хочу напомнить:у меня есть сайт, твиттер, а также теперь сайт партии, где вы можете ознакомиться с моей политической программой и политическими заявлениями.Но если совсем коротко:1) Я не исповедую принцип «Если Евтушенко против колхозов,то я за». Есть многое,что мне не нравится в нашей стране,но ПВозраст надо было еще пять лет назад,о чем говорил и Кудрин,и я, и даже Навальный. Нельзя ругать власть просто потому что сейчас «удобно»сыграть на этом — это называется популизм и политическая конъюнктура.2) Арифметика проста:сейчас 35 млн пенсионеров,по старости в 2040-е при неизменности возраста будет 55 млн. Число работающих при этом несколько сократится.Мы либо сейчас постепенно повышаем возраст, либо через 5-10 лет сразу обвально. Реальных альтернатив нет!Потому что, когда они платили в фонд, деньги с 2-3 работающих шли на пенсию одного пенсионера, а теперь (потому что у этих плативших тупо мало детей) будет один работающий содержать одного пенсионера! Поколение, родившее меньше детей, чем рожали их родители, неизбежно получает от пенсионной системы меньше, чем платит в нее! Это неизбежно.2) Смешно читать популистский аргумент «сколько кто недополучит денег» или «как нас обокрали». Но люди никогда и не могли бы получить данных денег! Их просто физически не существует. Развилка либо меньше времени получать сколько сейчас либо больше времени меньше, чем сейчас. Реформа не отбирает несуществующих денег, а лишь актуализирует мысль что их нет. Их и так не было,поймите! Гос-во докладывает и датирует ПФ!НО! Теперь важно(!) Одним повышением пенсионного возраста тут не обойтись. Моя критики состоит в том,что я просто не вижу цельной реформы,я вижу одну лишь неизбежную, увы, меру! Почему такая серьезная реформа проводится уже в третий раз за 10 лет и меняет предыдущие варианты решения?Почему нет широкого обсуждения с экспертами по путям решения проблемы? Почему,в конце концов наряду с возрастом, не дать пенсионерам самим решать как распоряжаться пенсией?Ну и P.S. Если ваша мечта как можно скорее,в 55 например, выйти на пенсию,то подумайте,что пошло не так с вашей жизнью,что вы так не любите свою работу?:((