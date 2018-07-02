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Не державшая в руках ничего тяжелее: Собчак выступила за пенсионное ограбление

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Очень много вопросов: что я думаю про пенс.реформу? Друзья,ЕЩЕ раз хочу напомнить:у меня есть сайт, твиттер, а также теперь сайт партии, где вы можете ознакомиться с моей политической программой и политическими заявлениями.

Не державшая в руках ничего тяжелее: Собчак выступила за пенсионное ограбление


Но если совсем коротко:

1) Я не исповедую принцип «Если Евтушенко против колхозов,то я за». Есть многое,что мне не нравится в нашей стране,но ПВозраст надо было еще пять лет назад,о чем говорил и Кудрин,и я, и даже Навальный. Нельзя ругать власть просто потому что сейчас «удобно»сыграть на этом — это называется популизм и политическая конъюнктура.

2) Арифметика проста:сейчас 35 млн пенсионеров,по старости в 2040-е при неизменности возраста будет 55 млн. Число работающих при этом несколько сократится.

Мы либо сейчас постепенно повышаем возраст, либо через 5-10 лет сразу обвально. Реальных альтернатив нет!

Потому что, когда они платили в фонд, деньги с 2-3 работающих шли на пенсию одного пенсионера, а теперь (потому что у этих плативших тупо мало детей) будет один работающий содержать одного пенсионера! Поколение, родившее меньше детей, чем рожали их родители, неизбежно получает от пенсионной системы меньше, чем платит в нее! Это неизбежно.

2) Смешно читать популистский аргумент «сколько кто недополучит денег» или «как нас обокрали». Но люди никогда и не могли бы получить данных денег! Их просто физически не существует. Развилка либо меньше времени получать сколько сейчас либо больше времени меньше, чем сейчас. Реформа не отбирает несуществующих денег, а лишь актуализирует мысль что их нет. Их и так не было,поймите! Гос-во докладывает и датирует ПФ!

НО! Теперь важно(!) Одним повышением пенсионного возраста тут не обойтись. Моя критики состоит в том,что я просто не вижу цельной реформы,я вижу одну лишь неизбежную, увы, меру! Почему такая серьезная реформа проводится уже в третий раз за 10 лет и меняет предыдущие варианты решения?

Почему нет широкого обсуждения с экспертами по путям решения проблемы? Почему,в конце концов наряду с возрастом, не дать пенсионерам самим решать как распоряжаться пенсией?

Ну и P.S. Если ваша мечта как можно скорее,в 55 например, выйти на пенсию,то подумайте,что пошло не так с вашей жизнью,что вы так не любите свою работу?:((

Ксения Собчак






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  • 1 | 30.07.2018, 09:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1842 | Комментарии: 59971 | Рейтинг: +12262,6
Отдельно прекрасно, что Собчак рассуждает о повышении пенсионного возраста с яхты у берегов Ибицы

https://pbs.twimg.com/media/DjTK_WuXgAUw_HG.jpg



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  • 2 | 30.07.2018, 09:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1842 | Комментарии: 59971 | Рейтинг: +12262,6
подумайте,что пошло не так с вашей жизнью,что вы так не любите свою работу?
________________________________
Повторила за Познером... мне очень интересно узнать, есть ли среди шахтеров, доярок, пастухов, сторожей, рабочих конвейеров и много-много других профессий - те, кто их любит и их ли в том вина, что другой работы(ведущими программы на ТВ) для них просто нет - по разным причинам, но в первую очередь по той, что они родились не в семьях Собчак и Познер?!
Не ЭТИМ говорить о любви к профессии!



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  • 3 | 30.07.2018, 09:57 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34897 | Рейтинг: +5818,4
.....2) Арифметика проста:сейчас 35 млн пенсионеров,по старости в 2040-е при неизменности возраста будет 55 млн. Число работающих при этом несколько сократится.
Мы либо сейчас постепенно повышаем возраст, либо через 5-10 лет сразу обвально. Реальных альтернатив нет!

=================Шкура продажная!
Альтернатива всегда есть. Для начала повысить налог с олигархов. Затем снизить расходы на оборонку и силовиков, разогнать бездельников в громадном аппарате чиновников.
Так, глядишь, и получится - просто платить гражданам за то, что они граждане (как в Швейцарии).



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  • 4 | 30.07.2018, 09:59 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34897 | Рейтинг: +5818,4
Или как в Эмиратах-рента с продажи нефти. Получился коммунизм в пустыне!



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  • 5 | 30.07.2018, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Дочка, Ксеня, а папа твой во сколько подох? Не скажешь?



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  • 6 | 30.07.2018, 10:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1842 | Комментарии: 59971 | Рейтинг: +12262,6
Под шумок Мундиаля
• Повышен пенсионный возраст
• Повышен НДС с 18 до 20%
• Повышен НДПИ
• Скачок цен на бензин на 15%
• Повышены акцизы на алкоголь и табак
• Повышены тарифы ЖКХ
• Повышена цена ОСАГО на 20%
• Повышена плата за загранпаспорт и водит удостовер в 1,5-2 раза



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  • 7 | 30.07.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Уровень эксплуатации Россиян сравним с крепостничеством

Разница в зарплатах России и Западных стран достигает 5-7 раз. Это говорит о том, что трудящиеся россияне подвергаются сверхвысокой эксплуатации в сравнении с жителями западных стран. Масштаб эксплуатации становится ещё очевиднее при учёте общего количества времени, которое проводят россияне на работе в течение года (1982 часов). Больше работают по времени только в одной из стран ОЭСР – Греции (2034 часов). Падение реальной заработной платы на 7,2% в годовом выражении в ходе текущего кризиса лишь усугубляет положение.

Короче: Работай как лошадь, умри как собака. и все это ради того чтобы такие как б..на собчак наслаждались жизнью!



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  • 8 | 30.07.2018, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Какую альтернативу вы предлагаете?



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  • 9 | 30.07.2018, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
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В России было две беды,дураки и дороги,теперь появилась третья беда-дураки указывающие дорогу..... в будущее(не я придумал).



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  • 10 | 30.07.2018, 10:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1842 | Комментарии: 59971 | Рейтинг: +12262,6
8-му

Профицит бюджета РФ за пять месяцев 2018 года составил 483,7 млрд руб. Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/ekonomika/5294158 и это не все.

В закрытой части бюджета имеется профицит еще на 1,1 ТРИЛЛИОН рублей от продажи газа и нефти.

И это за 5 месяцев 2018г.
То есть - за 5 месяцев 2018г. есть деньги на покрытие того триллиона в более чем 1,5 раза, которого не хвататает(якобы) на пенсии тем, кто должен был пойти на нее в 2019 году.

Далее:

Медведев: 20% федерального госзаказа разворовывается.

В 2017 совокупный госзаказ - 36,5трлн.
20% сворованных на нем денег - это 7 трлн.
Совокупная пенсия в 2017 - 7,4трлн.

Если убрать воровства на госзаказе пенсии в России можно удвоить.
Или не повышать пенсионный возраст.



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  • 11 | 30.07.2018, 10:40 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34897 | Рейтинг: +5818,4
ansh
29 июля 2018 | 22:09
Пройдоха Ксю, троянская кобыла для оппозиции, спела песенку, "дядя Вова, мы с тобой!".



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  • 12 | 30.07.2018, 10:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1842 | Комментарии: 59971 | Рейтинг: +12262,6
Из тви:

в моём городке очень легко определить хорошего специалиста в любой области: как правило, если он уехал отсюда нахрен навсегда, то это был хороший специалист



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  • 13 | 30.07.2018, 10:51 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5299 | Рейтинг: +1431,6
Пусть 3,14 дует в Туву,и поработает. там. Вместе с сенаторшей мамашей.И оттуда голос подает. Тварь



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  • 14 | 30.07.2018, 11:04 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34897 | Рейтинг: +5818,4
Сильно сказано! Снимаю шляпу!



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  • 15 | 30.07.2018, 11:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1842 | Комментарии: 59971 | Рейтинг: +12262,6
Эх, Катя! Нарусова про пенс-реформу - молчит, как рыба об лёд! Но, стопудово - в СовФеде - проголосует, как велено...



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  • 16 | 30.07.2018, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Че это либершиза против своей звезды ополчилась? Вы же Собчак еще вчера в задницу лизали.



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  • 17 | 30.07.2018, 11:17 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34897 | Рейтинг: +5818,4
Мальчик из Таджикистана (Войнович родился в столице Таджикистана в семье журналистов), стартовал как ракета к «пыльным тропинкам далеких планет». Как рассказывал композитор Оскар Фельцман, однажды ему позвонили из важного ведомства и сказали: «Оскар, вообще-то это военная тайна, но послезавтра запустят первый искусственный спутник Земли. Нам бы хотелось, чтобы он полетел с песней». Естественно, первым вопросом Фельцмана было: «А где текст?». В важном ведомстве ответили, что недавно приняли на работу одного мальчика и этот мальчик текст напишет.

Через полчаса мальчик перезвонил и продиктовал слова.

Песня действительно полетела вместе со спутником. Это была знаменитая «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы». «Мальчиком» оказался недавно переехавший в Москву 28-летний писатель Владимир Войнович.

Дальше больше. Именно Войновича, а не Глобу, считают в нашей стране главным предсказателем будущего. Это он вывел ставший знаменитым закон смены правителей в России: «лысый-волосатый-лысый- волосатый». А в романе «Москва 2042», напечатанном еще в 1986 году, напророчил потрясающие вещи. В частности, то, что к власти в нашей стране придет резидент советской разведки, работавший в Германии.
Он непрерывно воевал против действующего строя, оставался воином и воевал даже с нечестностью простых смертных.

Те, кому приходилось общаться с Войновичем, знают, он был очень милым в общении человеком. Говорил хорошо и интересно, испытывая радость от воспоминания мельчайших подробностей прошлого: будь то детали одежды, сигареты «Кент» на столе партийного бонзы, либо устройство точки по продаже кваса.
А еще - он замечательно и остроумно шутил.

Ему принадлежат афоризмы:
«Кто в советском союзе жил, тот в цирке не смеется».
«Без свободы даже колбасы не бывает», «Нынешний строй - это капитализм с ностальгией по коммунизму».
До конца жизни он любил тонко потроллить. В каком-то своем сочинении, например, доказывал, что Сталин - не только сын Пржевальского, но даже его лошади. А когда был объявлен конкурс на создание гимна России, предложил свой вариант, первые строки которого звучали так: «Распался навеки Союз нерушимой, стоит на распутье распутная Русь. Но долго ли будет она неделимой, я этого вам предсказать не берусь». Набранными 23 голосами в поддержку своего сочинения страшно гордился.



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  • 18 | 30.07.2018, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Эксперт
11 | 30.07.2018, 10:40 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 318 | Комментарии: 34893 | Рейтинг: +5817,3
ansh
29 июля 2018 | 22:09
Пройдоха Ксю, троянская кобыла для оппозиции, спела песенку, "дядя Вова, мы с тобой!".
===
добавлю: "мизерный как по росту, так и по делам"



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  • 19 | 30.07.2018, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
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и это в "Доме2" ей никто ничего, простте, "тяжелое" не дал подержать? не поверю!



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  • 20 | 30.07.2018, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Эксперт
12 | 30.07.2018, 10:46 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1841 | Комментарии: 59929 | Рейтинг: +12259,9
Из тви:
в моём городке очень легко определить хорошего специалиста в любой области: как правило, если он уехал отсюда нахрен навсегда, то это был хороший специалист
===
так это и есть русские скрепы (не сочтите за нацинализм), но, к сожалению, вся история России такова. Лет 15 назад в СМИ промелькнуло что евреи которых выжили из страны по русским скрепам принесли государству Израиль $200 млрд.прибыли!
понесли наказание те кто "выживал" из страны эти умы? Ладно чернь, она чернь, кроме как повякать в подворотне да в пьяном угаре друг друга по мордасям ни на что неспособны. Но ведь есть специально государствои обученные и высоко оплачиваемые людишки из КГБ, где они были, чем они занимались, какие задачи и проблемы решали, жандармствовали?
кратенькая справочка, Израиль это 300 х 500 км! РФ = 1/6 суши! Сметная стоимость завода КамАЗ $2 млрд.! 3а что только путины с 45 лет пенсию получают, и не нашу, РБСэвскую?!



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