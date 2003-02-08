Холодильник начал побеждать телевизор? Пока медленно

Прошедший в Москве на проспекте Сахарова многотысячный митинг против пенсионной реформы, организованный КПРФ, однозначно удался. Несмотря на жаркий выходной и летний-дачный сезон народа было много – «Белый счетчик» насчитал более 12 тысяч человек; и это при тотальном отсутствии публичной политики!Народ был злой и настроен решительно.Что главное? Социально-экономические требования («Нет социальному террору власти против собственного народа!» и «Нет пенсионной реформе!») уступают место политическим требованиям («Антинародное правительство в отставку!» и «Пора менять власть!»). Такими темпами технологи АП доиграются до конкретных политических требований насчет отставки того самого.Но самое интересное, что вся эта движуха разворачивается летом, в период политического затишья; именно на отпуска и дачи надеялась власть, когда принимали этот драконовский закон, но, как обычно бывает, просчитались.Напомним, что не за горами и единый день голосования 9 сентября! Это же насколько надо быть угашенными, чтобы запускать пенсионную реформу перед региональными выборами? В АП хотят массового протестного голосования по регионам?Столица, конечно, пока еще живет жирно, но вот в регионах народ бедствует и очень злится на власть – протест может вспыхнуть на ровном месте; и никакие показные порки и увольнения губернаторов не помогут.