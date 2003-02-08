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Холодильник начал побеждать телевизор? Пока медленно

  • Опубликовано: natall | 30.07.2018
    Раздел: Общество | Просмотры: 2015 | Комментарии: 36
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Прошедший в Москве на проспекте Сахарова многотысячный митинг против пенсионной реформы, организованный КПРФ, однозначно удался. Несмотря на жаркий выходной и летний-дачный сезон народа было много – «Белый счетчик» насчитал более 12 тысяч человек; и это при тотальном отсутствии публичной политики!

Холодильник начал побеждать телевизор? Пока медленно


Народ был злой и настроен решительно.

Что главное? Социально-экономические требования («Нет социальному террору власти против собственного народа!» и «Нет пенсионной реформе!») уступают место политическим требованиям («Антинародное правительство в отставку!» и «Пора менять власть!»). Такими темпами технологи АП доиграются до конкретных политических требований насчет отставки того самого.

Но самое интересное, что вся эта движуха разворачивается летом, в период политического затишья; именно на отпуска и дачи надеялась власть, когда принимали этот драконовский закон, но, как обычно бывает, просчитались.

Напомним, что не за горами и единый день голосования 9 сентября! Это же насколько надо быть угашенными, чтобы запускать пенсионную реформу перед региональными выборами? В АП хотят массового протестного голосования по регионам?

Столица, конечно, пока еще живет жирно, но вот в регионах народ бедствует и очень злится на власть – протест может вспыхнуть на ровном месте; и никакие показные порки и увольнения губернаторов не помогут.







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  • 1 | 30.07.2018, 10:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1842 | Комментарии: 59971 | Рейтинг: +12262,6
Хрен там! Причинно-следственная связь - напрочь отсутствует!!!! Вот реальный диалог:

Сидит тёлка Вольнову рассказывает:
1. Путин ***ло
2. Комуналка растёт.
3. Работы нет.
4. Зп низкие
5. Депутаты дохрена зарабатывают.
6. Я не буду терпеть это все.
7. Богачи налоги на россии не платят
- Чей Крым?
- Наш конечно. Да вы историю плохо знаете....
______________________________
И я вам отвечаю - именно так и устроены ватные мозги! Крымнаш, пуйло красавчег, что его вернул, но жить чото стало херовато, и не понятно почему.... англичанка, пиндостан, иеркель - гадят, не иначе!



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  • 2 | 30.07.2018, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Холодильник начал побеждать телевизор? Пока медленно
===================================
Да нихрена он не победит,- фреона не хватит.
В последнем акте выйдет, весь такой накаченный (ботоксом) отец русской демократии, бросит в тот же холодильник кость в виде снижения пенсионного возраста на год, и все крымнашефсе опять будут петь ему аллилуйя.



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  • 3 | 30.07.2018, 11:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1842 | Комментарии: 59971 | Рейтинг: +12262,6
64-летний ученый из Новочеркасска что-то разрабатывал вместе с аспирантом из Вьетнама и обратился в ФСБ, чтобы узнать, не является ли эта разработка секретной. Там его и задержали по подозрению в госизмене - теперь сидит (а здоровье у него совсем не ахти)

https://www.dw.com/ru/российского-ученого-обвинили-в-передач
е-секретных-сведений-вьетнаму/a-44871428?maca=rus-tco-dw



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  • 4 | 30.07.2018, 11:42 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1842 | Комментарии: 59971 | Рейтинг: +12262,6
Ну вот вам - про холодильники:

Руководство рудника в Забайкалье, где голодали шахтеры, приняло решение остановить его работу

Руководитель Дарасунского рудника в Забайкалье Евгений Рогалев сообщил, что предприятие, на котором из-за невыплаты зарплаты голодали более 90 рабочих, с 1 августа приостанавливает работу на два месяца из-за финансовых проблем. По его словам, для восстановления работы рудника необходим кредит, и предприятие будет искать инвестора или вести переговоры с банками.

"Приостанавливаем работу пока на два месяца, дальше видно будет. Если раньше денежные средства найдем — заработаем раньше. Из пяти шахт осталась одна, оборудование изношено на 90%, нужен большой кредит. Без денег мы золото здесь взять не сможем, надо восстановить весь рудник",— рассказал Рогалев.
_________________________________
Сколько семей выброшены на улицу(фактически)?

Отвечаю:
Всего на шахте заняты 400 человек, предприятие является градообразующим для Вершино-Дарасунского поселка.

Теперь помножьте на 3-4 члена семьи....



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  • 5 | 30.07.2018, 11:52 | Автор: Кухарка
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Первый канал о вооружении новой подлодки: «Достаточно нескольких минут, чтобы стереть с лица земли целый континент».
_______________________
За 100 лет не могут ни накормить, ни одеть, ни вылечить без посторонней помощи собственный народ, а стереть с лица земли целый континент - могут!



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  • 6 | 30.07.2018, 11:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1842 | Комментарии: 59971 | Рейтинг: +12262,6
Как в анекдоте:
- Ну, а ежели нас?
- А нас-то за что?!



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  • 7 | 30.07.2018, 12:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1842 | Комментарии: 59971 | Рейтинг: +12262,6
Письма из деревни...@WPizdets

...На днях надо (или лучше на-х-уй?) посетить поликлинику...Это значит, проехать сотню километров...отстоять очередь в регистратуру...отстоять очередь к одному доктору...отстоять очередь к другому...Затем отстоять очередь в....Ведь ты ни-х-уя не Кобзон...



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  • 8 | 30.07.2018, 12:14 | Автор: Кухарка
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В 66 раз больше бюджетников. Сколько получают менеджеры, запустившие карту "Мир"

Карты "Мир" вытесняют с российского рынка Visa и MasterCard совсем не мирными способами. Жертвами агрессивного передела рынка рискуют стать простые российские бюджетники. С 1 июля они должны получать зарплату только на карту "Мир" (или на счета, к которым не привязаны никакие карты).

Те, кто не поменял зарплатную карточку, могут остаться без заработанных своим честным трудом денег. Зарплату в таком случае можно будет забрать только наличными из банка. И лишь в течение десяти дней, иначе она вернётся обратно в бюджет.

Оператором платёжной системы "Мир" (100-процентная "дочка" Центробанка) является "Национальная система платежных карт" (НСПК).

2017 год был успешным для компании. Как сообщалось, на начало года было выпущено чуть больше одного миллиона карт "Мир", к концу — больше 30 млн. В том числе поэтому чистая прибыль НСПК (по РСБУ) выросла в прошлом году на 27% — до 3,3 млрд руб.

Как следует из недавно опубликованного годового отчёта компании, за такие успехи члены правления НСПК в 2017 году получили 220 млн. Всего в правлении восемь человек, включая гендиректора Владимира Комлева.

Если разделить поровну, получится по 2,3 млн рублей в месяц каждому. Это в десятки раз больше, чем получают на свои карты "Мир" бюджетники. Например, согласно данным Росстата, средняя зарплата учителя в 2017 году составляла 35 тыс. рублей (в 66 раз меньше, чем у менеджера НСПК). Средняя зарплата врача в 2017 году равнялась 56 тыс. рублей (в 41 раз меньше, чем у менеджера НСПК).

Кстати, в 2016 году члены правления НСПК получили в два раза меньше — 107 млн рублей (успехи компании тогда также были скромнее).

Центробанку тоже хорошо, раз его "дочка" такая прибыльная. Как сообщалось, к концу 2018 года в обороте будет уже 54 млн карт "Мир". В 2020 году на эти карты должны будут полностью перейти и пенсионеры.

Кстати, как рассказывал Лайф, их принудительно переводят на "Мир" уже сейчас. Сбербанк, например, просто блокирует пенсионеру его привычную карту. Причём даже не предупреждает, так что люди узнают об этом в самый неподходящий момент, в том числе пытаясь расплатиться на кассе магазина. Пенсионер идёт в Сбербанк, и там ему сообщают, что он должен (непонятно почему, ведь до 2020 года ещё далеко) перейти на "Мир".

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов


Многие эксперты и даже целые ведомства негативно высказывались против принудительного перевода на "Мир" бюджетников и пенсионеров (а тем более — о способах).

Например, как заявляла ФАС в 2017 году, перевод бюджетных выплат на карты "Мир" может привести к ограничению конкуренции на рынке платёжных систем и ущемлению прав граждан.

Поводом для создания российской платёжной системы "Мира" стали санкции США. Из-за них в марте 2014 года две крупнейшие системы платёжных карт — Visa и MasterCard заблокировали для россиян операции по картам банка "Россия", Собинбанка и СМП банка.

В декабре 2014 года Visa и MasterCard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015-го).



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  • 9 | 30.07.2018, 13:23 | Автор: Кухарка
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Четверть населения России не владеет функциональным чтением, сообщила министр образования Ольга Васильева
По её словам, проблемы начинаются в раннем возрасте, накапливаются к средним классом, и затем проблему решить невозможно. Ребёнок читает текст, не понимая прочитанного. Васильева добавила, что к 2022 году перед Россией стоит задача вернуться в пятёрку стран по навыкам функционального чтения.
__________________________________
Приплыли!!!! Пуйло-Итоги2018!!!!



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- холодильник,телевизор,немцы,конгресс - и что с того?!

- на побережье Карского моря геологи нашли огромные запасы ископаемого мяса.Пробные партии мяса уже доставлены в Москву,и распределены по детсадам,школам,и по буфетам ГД РФ,Большого Театра и Центрального Театра Советской Армии.



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  • 11 | 30.07.2018, 13:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1842 | Комментарии: 59971 | Рейтинг: +12262,6
Я так понимаю, танк "Армата" всё.
Как обычно:
1. Громкие заявления о сверхоружии
2. Выделяются миллиарды из бюджета
3. Пропаганда поет
3. Картонная модель глохнет
4. Сроки запуска сдвигаются
5. Выясняется, что танк никому не нужен
А затевалось всё, кстати, ради пункта 2.


МОСКВА, 30 июля 2018, 09:35 — REGNUM Российская армия не испытывает большой нужды в танках «Армата», а текущие потребности закрываются модернизацией имеющейся военной техники, заявил 30 июля журналистам вице-премьер РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов.

«У нас особой нужды в этом нет, эти модели достаточно дорогостоящие по отношению к существующим», — пояснил он.



Подробности: https://regnum.ru/news/society/2455995.html
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  • 12 | 30.07.2018, 13:59 | Автор: Кухарка
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Пресс-секретарь депутата Госдумы и народного артиста СССР Иосифа Кобзона Варвара Виноградова рассказала о его состоянии.

— Нет никаких изменений в худшую сторону, — отметила Виноградова.

В минувшую субботу сообщалось, что народный артист СССР Иосиф Кобзон впал в кому в одной из московских больниц. Сестра певца эту информацию опровергла, отметив, что её брат находится на плановом лечении. Супруга российского артиста и депутата Нелли также не делала заявлений о здоровье Кобзона, но поблагодарила всех за поддержку.
____________________________
Но и в лучшую - нет. Овощем сколько ЛЕТ будут держать под ИВЛ?



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  • 13 | 30.07.2018, 14:22 | Автор: Кухарка
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27 Июля 2018 22:48
Автор:
Виктор Загвоздин, Инна Шемаева

На Южном Урале во время учений артиллерийские снаряды попали в дома мирных жителей
Шокирующее событие произошло в деревне Большая Исангильдина Чебаркульского района (Челябинская область) в ночь на 27 июля. Ничего не подозревающие селяне ночью попали под бомбежку. Тряслись окна и стены от разрывов снарядов. По словам жителей, было реально страшно.

Бомбежка началась в 22 часа. Утром стало известно, что один снаряд попал в дом. Он пробил дверь, осталась круглая выбоина, потом он ушел в подпол, но не взорвался. Хозяин дома ложился спать, услышал шум, пошел проверять, а там снаряд. Еще одному селянину снаряд попал в сарай, и пока неизвестно, куда залетел третий. Сейчас вся деревня боится, что кто-то может пострадать.

Как удалось выяснить агентству «Урал-пресс-информ" из собственных источников в полиции, один из снарядов попал в дом, где находились бабушка с внуком. Они то и вызвали ночью полицейских для разбирательств. После звонка приехали не только полицейские, но и военные, медики и спасатели.

Пассажиры поезда, который утром прибыл в столицу Южного Урала, сообщили, что ночью в поезде было очень много военных, которые вышли на станции Чебаркуль. Лица у молодых военнослужащих-контрактников были серьезные, но на вопросы пассажиров они сурово отмалчивались.

Военные из Центрального военного округа тоже хранят молчание. А если и комментируют, то говорят - к упавшим снарядам не имеют никакого отношения. Ближайший полигон находится за 44 километра от деревни Большая Исангильдина и долететь до нее артиллерийский снаряд никак не мог.

«Так откуда тогда снаряды? Мы что ли сами перестреливаемся, - возмущаются мирные жители. - Ох и темнят военные. Нас же предупреждали, что в эту ночь будут учения, даже объявления развешали по деревне, а теперь отнекиваются».

«Мы утром видели, как ехали военные машины со снарядами мимо деревни. А вечером и ночью начали раздаваться мощные взрывы, - рассказывает другая местная жительница. - Было такое ощущение, что металлический град сыпется на крышу нашего дома».

То, что военные учения проходили на Чебаркульском военном полигоне, руководство ЦВО не отрицает. Кстати, в соседней деревне Непряхино под Чебаркулем тоже не могли уснуть в ночь на 27 июля. Местные жители чувствовали мощную взрывную волну со стороны полигона.



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  • 14 | 30.07.2018, 15:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1842 | Комментарии: 59971 | Рейтинг: +12262,6
Милонов считает, что идиоты в политике — это норма. Любая страна имеет право держать на работе сумасшедшего депутата

Милонову принадлежит авторство закона о гей-пропаганде. Парламентарий неоднократно критиковал сексуальные меньшинства. Так, в феврале Милонов выступил с инициативой определять представителей нетрадиционной ориентации по запаху. Ранее он предлагал более радикальный способ — бросать представителей сексуальных меньшинств в реку.

В октябре 2017 года он заявил, что русскую культуру спасут массовые казни рэперов.
________________________________
Самокритика пошла, йё! Но у нас и в ГД и СФ - одни сплошь сумасшедшие! Не многовато ли для страны?



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  • 15 | 30.07.2018, 16:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1842 | Комментарии: 59971 | Рейтинг: +12262,6
Так... Татарыч (Ирек Гаттарович Гиниятов - адрес ЗЕЛЕНОГРАД, мкр. 14, д. 1437, кв. 145) отстрелялся своими десятью минусами по мне...
Любопытным - сообщаю))))

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛГА"
Статус: Ликвидировано
Дата ликвидации: 08.09.2014
Дата регистрации: ? 28.04.1993
ОГРН 1037739516650 присвоен: 08.02.2003
ИНН 7735009387
КПП 773501001
ОКПО 17885161
ОКТМО 45330000000
Юридический адрес:
103617, г Москва, город Зеленоград, улица Нет, 1437, 145
зарегистрировано по данному адресу: 1

Руководитель Юридического Лица
Директор
Гиниятов Ирек Гаттарович
действует с 08.02.2003
Учредители (2)
Уставный капитал: 10 000,00 руб.
75% Гиниятов Ирек Гаттарович
7 500,00руб., 08.02.2003
25% Гиниятова Гузалия Мухаметхановна
2 500,00руб., 08.02.2003 , ИНН 773501982413
Основной вид деятельности:
72 научные исследования и разработки
***
Жду Скорпи-раз(Артёма Фарвазутдинова)

Руководитель
Фарвазутдинов Артем Рифатович являлся руководителем 1 организации.
Он же
Учредитель
Фарвазутдинов Артем Рифатович - учредитель 1 организации.

ООО "Кдкд"
Фарвазутдинов Артем Рифатович
450019, республика Башкортостан, город Уфа, улица Черный Яр, 23-1
Республика Башкортостан
ОГРН:1040204123530
ИНН:0275046218
+
Индивидуальный предприниматель
ИП Фарвазутдинов Артем Рифатович
Республика Башкортостан
ОГРНИП:304027418200060
ИНН:027713957172
____________________
Но и то,и другое уже закрыто, как и у Татарыча....

Ребят, вы чесслово - заипташили! Я ведь предупреждала, что не стоит на меня бочку катить....

Если что, то ВОТ ЭТО ВСЁ имеется в открытом доступе - проверяйте, кто хочет)))))



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  • 16 | 30.07.2018, 16:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 30.07.2018, 16:06 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1841 | Комментарии: 59945 | Рейтинг: +12259,9
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И кому это интересно? Че сказать то хотела? Да по фуй на Минетова Татара Татарыча и его организацию и по фуй на то что ты притащила.



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  • 17 | 30.07.2018, 16:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1842 | Комментарии: 59971 | Рейтинг: +12262,6
Ну можа кто в гости к нему захочет заглянуть....



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  • 18 | 30.07.2018, 16:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1842 | Комментарии: 59971 | Рейтинг: +12262,6
Там еще и про сыночка его 1981 года рождения сведения имеются....



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  • 19 | 30.07.2018, 16:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1842 | Комментарии: 59971 | Рейтинг: +12262,6
И какашка допрыгается - выложу и его адресочек....



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  • 20 | 30.07.2018, 16:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1842 | Комментарии: 59971 | Рейтинг: +12262,6
Благодаря дорогой нефти:

Норвегия. Создан фонд объемом $1041 млрд, увеличена средняя зарплата - $5408 в мес, установлена минимальная пенсия - $1750 в мес

Россия. 5 место в мире по числу миллиардеров (102 чел), увеличены доходы чиновников, более $1000 млрд спрятаны в офшорах



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