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Памятник Сталину в Уфе. Кто муссирует эту тему и почему?

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Пока в Башкортостане в вялотекущем режиме проходит предвыборная кампания в Госсобрание-Курултай (на фоне недовольства граждан повышением пенсионного возраста и языковым конфликтом в национальных республиках тема выборов в парламенты субъектов федерации выглядит совсем уж неактуальной), некоторые пытаются заработать себе очки на пустом месте. Речь идет о попытке регионального отделения КПРФ добиться от властей Уфы установки памятника Иосифу Сталину.

Памятник Сталину в Уфе. Кто муссирует эту тему и почему?


Почему этот вопрос поднят именно сейчас, а, скажем, не парой месяцев раньше или позже — понятно. Данная инициатива напрямую связана с предстоящими выборами в Госсобрание Башкортостана, которые состоятся 9 сентября. Только вот назвать эту идею компартии удачной — никак нельзя.

Не знаю, кто писал непосредственно сам текст открытого письма на имя главы РБ Рустэма Хамитова — первый секретарь Башкирского рескома КПРФ Юнир Кутлугужин или какой-нибудь "помощник" — такого рода возгласы могли быть актуальны для оголтелого официоза года четыре назад. А сейчас на дворе 2018-й, и теперь украинская тематика, к которой апеллируют коммунисты (смотрите письмо), на фоне нищающего населения и стагнирующей экономики, мягко говоря, потеряла свою актуальность, и даже на центральных телеканалах к ней обращаются всё реже и реже. Поэтому взывать к властям, пугая их "бандеровщиной", уже давно неактуально. А уж жителям Башкортостана такого рода отсылки к событиям в чужой для них стране не были особо интересны даже в 2014 году, не говоря уже о дне сегодняшнем. В общем, отстают от тренда товарищи. Очень отстают.

Памятник Сталину в Уфе. Кто муссирует эту тему и почему?


Памятник Сталину в Уфе. Кто муссирует эту тему и почему?


Подчеркивать особую роль Сталина в положительном ключе относительно становления Башкортостана — это, мягко говоря, странно. Сразу видно, что авторы письма вообще слабо знакомы с отечественной историей и историей компартии, в частности. Ведь именно Иосиф Сталин был самым известным противником широкой самостоятельности национальных республик, на протяжении всей своей политической карьеры после окончания Гражданской войны идя по пути превращения реальных автономий национальных республик в фикцию, пустую формальность. На этой почве он, кстати говоря, конфликтовал с Лениным — в 1921-22 гг. Именно Сталин сразу после смерти Ленина стал могильщиком тех позитивных начал, которые открыла революция 1917 года для народов бывшей Российской империи. Именно Сталин повернул советское государство обратно на рельсы возрождения имперской национальной политики, при нем в конце 30-х годов пошел первый накат на национальные школы (а ведь меньше года назад Юнир Кутлугужин сам ходил протестовать против ущемления прав народов РФ на преподавание в школах родных языков — или уже открестился?). Именно Сталин ликвидировал весь цвет национальной интеллигенции народов Советского Союза и партийную элиту страны, в том числе, и "ленинскую гвардию" — настоящих коммунистов, боровшихся в свое время с тиранией царского режима. Так что вопросов к "вождю народов" даже со стороны самих коммунистов более чем достаточно.

Надо отметить, что Сталин — это очень удобная для многих сторон фигура, и на поляне рестанилиназации ныне тусуются многие. С одной стороны, это многочисленные левопатриотические партии и движения, в том числе, конечно и КПРФ. Однако, заметьте, "несистемные" левые движения, которые, конечно, ныне практически полностью разгромлены и маргинализованы — "Левый фронт", Российское социалистическое движение и др. — практически не обращаются к сталинской тематике. То есть это удел только "системных" левых.

С другой стороны, имя Сталина — это лакмусовая бумажка для всякого рода провластных пропагандистов, от высоколобых политологов и до фриков из НОДа, которые, обращаясь к самым темным сторонам правления "вождя народов", а именно к массовым политическим репрессиям, пытаются обосновать необходимость "закручивания гаек" в современной России как обязательное условие возвращения былого могущества нашей страны, Ну, и самое главное — это же так необходимо для победы над внешним врагом!

Логика проста как пять копеек — "хотите великую страну, возвращение сверхдержавы, то извольте поделиться своими свободами, попранием законности и т.д., ведь так же было и во времена Сталина". Правда, при этом идеологи официальной пропаганды умалчивают про другие (уже положительные) атрибуты сталинской эпохи — индустриализацию, относительно низкий уровень коррупции, ежегодное снижение цен в послевоенный период и т.д., которые никто из них всерьёз и не предлагает. Но что удивляться: официальная пропаганда — она на то и пропаганда, чтобы выискивать только удобное себе и отбрасывать "лишнее".

КПРФ же, поднимая тему с увековечиванием Сталина, сейчас просто-напросто эксплуатирует советскую ностальгию в своих узко тактических целях.

Возвращаясь к идее установки памятника Сталину в Уфе, стоит учесть, что у Башкирского рескома КПРФ на носу выборы в республиканский парламент, а привлечь своего избирателя особо нечем — самые проходные места в партсписке заняли отнюдь не "представители пролетариата", а самые что ни на есть "буржуи". Ленин, наверное, в мавзолее переворачивается от таких "марксистов". А тут еще и прямые конкуренты из местного отделения партии "Патриоты России" поджимают, не без оснований собираясь потеснить их со второй позиции по количеству депутатов в Госсобрании-Курултае. Что делать? Вот и приходится высасывать из пальца всякие инфоповоды на пустом месте.

Вопрос поводов для паблисити для республиканского отделения КПРФ усугубляется, в первую очередь, собственными кадровыми проблемами (а ведь даже Сталин любил повторять — "кадры решают всё"). Уже давно нет в их рядах "старых" коммунистов, бывших фактически лицом местного партийного отделения и широко известных общественности. Их теперь нет не только потому, что они отошли от дел или ушли в мир иной. Эта проблема усугублена именно внутренней политикой местного руководства. И Юнир Кутлугужин как раз, возглавив партийную структуру, первым делом вычистил из ее рядов таких людей, благодаря которым КПРФ могла иметь в Башкортостане хоть какой-то имидж реальной оппозиции. Речь идет, прежде всего, о Хасане Идиятуллин, известном фермере, общественном деятеле, экс-кандидате в президенты Башкортостана, и Михаиле Кодякове — долгие годы возглавлявшем штаб протестных действий компартии. Можно еще, пожалуй, вспомнить и журналиста и писателя Мадриля Гафурова. Это только наиболее известные фигуры, выгнанные из партии по надуманным причинам после прихода Юнира Кутлугужина. Немалое же число менее известных членов партии вышли именно в последние годы, видя на примере руководства республиканского комитета КПРФ, что партия, официально провозглашающая себя оппозицией, на деле не хуже своих оппонентов из партии власти ведет чистку собственных рядов от самостоятельно мыслящих и потому неугодных активистов.

Надо сказать, что тенденция к чистке партийных рядов компартии чувствовалась и ранее, но до прихода нынешнего руководителя башкирского отделения КПРФ она не имела столь тотального характера. Автору этих строк это особенно понятно: будучи человеком левых взглядов, я сам долгие годы был членом компартии и наблюдал эти процессы в Башкирском рескоме изнутри. Эта чистка была нужна нынешнему руководству регионального отделения для установления полного контроля, чтобы любые партийные списки — будь то на выборах в Госсобрание или Госдуму — проходили без шума, по заранее спущенной "сверху" установке. Естественно, мнение рядовых членов партии в этом случае — это досадная помеха, которую неплохо и обойти.

Неприятные прецеденты у нынешнего руководителя БРО КПРФ Юнира Кутлугужина уже были в 2013 году, когда партийные списки КПРФ на выборах в Госсобрание вызвали скандал среди партийного актива. Удаление наиболее известных и активных членов партии — верный путь к тотальному контролю.

Кстати, в этом деле Юнир Галимьянович, видимо, брал пример со своего известного земляка Муртазы Рахимова (оба они уроженцы Кугарчинского района), который также предпочитал устранять своих оппонентов и даже тех, кто мог хотя бы в перспективе стать конкурентом. Муртазу Губайдулловича эта тактика привела к печальному результату.

Поэтому неудивительно, что темой для предвыборной борьбы становятся не значимые вопросы, волнующие жителей республики, а памятники давно ушедшим "вождям". А чему тут удивляться — крыть-то больше уже, по сути, нечем...

Ильнар Гарифуллин






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  • 1 | 01.08.2018, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пугать бандеровщиной народ прошедший через Сталинский террор?!!!
Ну я Вас Умоляю!!!
Да Бендере до Сталина как мне пешком до Китая!



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  • # 2 | 01.08.2018, 10:00 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4360 | Рейтинг: -708,5

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  • 3 | 01.08.2018, 10:13 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1845 | Комментарии: 59999 | Рейтинг: +12255,6
У прекрасной России будущего будет свой Нюрнбергский процесс - и не один!

И по членину,
и по сралину,
и по коммунякам,
и по гэбёшкам,
и по пуйлу с его подельниками.



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  • 4 | 01.08.2018, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 01.08.2018, 10:13 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1845 | Комментарии: 59991 | Рейтинг: +12255,6
У прекрасной России будущего будет свой Нюрнбергский процесс - и не один!

И по членину,
и по сралину,
и по коммунякам,
и по гэбёшкам,
и по пуйлу с его подельниками.
===
"Куха" - хорошо варишь!
респект и уважуха!



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  • 5 | 01.08.2018, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Сегодня, после очередного запоя, как обычно, с бодуна, СКОРПИОН, опять не в духе, да еще и жена не дала, опять всех минусует...



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  • 6 | 01.08.2018, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...некоторые пытаются заработать себе очки на пустом месте."

---------------------------------------

Пока на пустом месте. Установят - будет не пустое.



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  • 7 | 01.08.2018, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Заткнитесь. Можно ненавидеть КПРФ, но она сейчас - точка сборки всех левопатриотических движений. Пришло время. Придёт и новый лидер.



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  • 8 | 01.08.2018, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Всех с наступающим праздником!!! я поехал в Юматово , готовить стол бассейн и баню... в фонтанах не купаюсь, бутылки об голову не бью..призываю всех вести себя достойно. Ну и - "Никто кроме нас"
турк



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  • 9 | 01.08.2018, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 01.08.2018, 09:31 | Автор:

Пугать бандеровщиной народ прошедший через Сталинский террор?!!!
Ну я Вас Умоляю!!!
Да Бендере до Сталина как мне пешком до Китая!
===================================================
Ну и СУК А !
Надо бы твою родную ( мать ) отдать ОУН (овцам ) из Бендер ,
чтобы они её
( беременную тобой ) распороли живот или распилили пилой !
Как они любили это делать на Западной Украине и в Польше !
Тогда бы сравнил Бандеру со Сталиным !
СУК А , неблагодарная и тупая !



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  • 10 | 01.08.2018, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
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А сейчас Путин В.В окружил себя достойными оппонентами и конкурентами !! Никого не устраняет и никого не боится !
Имеет в первых помощниках опору
" достойного , уважаемого и очень умного " Медведева !



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  • 11 | 01.08.2018, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 01.08.2018, 09:31 | Автор:

Пугать бандеровщиной народ прошедший через Сталинский террор?!!!
Ну я Вас Умоляю!!!
Да Бендере до Сталина как мне пешком до Китая!
=====================================================
Вот ведь ПАДАЛЬ , осталась тварь после " террора " !



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  • 12 | 01.08.2018, 11:42 | Автор: Кухарка | На сайте
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9 | 01.08.2018, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован

Ты - ЛЖЕЦ!!!!



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  • 13 | 01.08.2018, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 01.08.2018, 11:42 | Автор: Кухарка |

Ты - ЛЖЕЦ!!!!
======================================================
Читай литературу ! Опроси поляков !
1
Зверства бандеровцев (впечатлительным не открывать)
bazaistoria.ru›Блог›43829192757
135 пыток и зверств, применяемых террористами ОУН — УПА к мирному населению

Вбивание большого и толстого гвоздя в череп головы.
Сдирание с головы волос с кожей (скальпирование).
Нанесение удара обухом топора по черепу головы.
Нанесение удара обухом топора по лбу.
Вырезание на лбу «орла».
Вбивание штыка в висок головы.
Выбивание одного глаза.
Выбивание двух глаз.
Обрезание носа.
Обрезание одного уха.
Обрезание обоих ушей.
Прокалывание детей колами насквозь.
Пробивание заострённой толстой проволокой насквозь от уха до уха.
Обрезание губ.
Обрезание языка.
Разрезание горла.
Разрезание горла и вытягивание через отверстие языка наружу.
Разрезание горла и вкладывание в отверстие куска.
Выбивание зубов.
Ломание челюсти.
Разрывание рта от уха до уха.
Затыкание ртов паклей при транспортировке ещё живых жертв.
Разрезание шеи ножом или серпом.
Нанесение удара топором в шею.
Вертикальное разрубание головы топором.
Сворачивание головы назад.
Размозжение головы, вкладывая в тиски и затягивая винт.
Отрезание головы серпом.
Отрезание головы косой.
Отрубание головы топором.
Нанесение удара топором в шею.
Нанесение колотых ран головы. и тд и тп !



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  • 14 | 01.08.2018, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
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ОСТРУВКИ (OSTRÓWKI) и ВОЛЯ ОСТРОВЕЦКА (WOLA OSTROWIECKA), повят Любомль, воеводство луцкое. Август 1992.
Результат проведённой 17 – 22 августа 1992 года эксгумации жертв массовой резни поляков, находящихся в сёлах Острувки и Воля Островецка, совершённой террористами ОУН – УПА (OUN – UPA). Украинские источники из Киева от 1988 года сообщают общее количество жертв в двух перечисленных сёлах - 2.000 поляков.
Фото: Dziennik Lubelski, Magazyn, nr. 169, Wyd. A., 28 – 30 VIII 1992, s. 9, za: VHS – Produkcja OTV Lublin, 1992.



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  • 15 | 01.08.2018, 12:16 | Автор: Кухарка | На сайте
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А ты почитай его биографию в Википедии. Российской, кстати. И попробуй ТАМ найти зверства, за которые ИМЕННО ОН В ОТВЕТЕ!!! А не те, кто под флагами националистов просто зверствовал и бесчинствовал, кстати, как и красноармейцы-большевики.



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  • 16 | 01.08.2018, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 01.08.2018, 12:16 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1845 | Комментарии: 59997 | Рейтинг: +12255,5
А ты почитай его биографию в Википедии. Российской, кстати. И попробуй ТАМ найти зверства, за которые ИМЕННО ОН В ОТВЕТЕ!!! А не те, кто под флагами националистов просто зверствовал и бесчинствовал, кстати, как и красноармейцы-большевики.
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________ Кухарка! В таком случае и Сталин никого лично не застрелил, может только свою жену! Очень Опытный



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  • 17 | 01.08.2018, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 01.08.2018, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 01.08.2018, 09:31 | Автор:

Пугать бандеровщиной народ прошедший через Сталинский террор?!!!
Ну я Вас Умоляю!!!
Да Бендере до Сталина как мне пешком до Китая!
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Ну и СУК А !
Надо бы твою родную ( мать ) отдать ОУН (овцам ) из Бендер ,
чтобы они её
( беременную тобой ) распороли живот или распилили пилой !

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Точно, мразь. Яшку Алейникова (по книге) пилили пилой по частям.



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  • 18 | 01.08.2018, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Хорошая идея! Сталина на вас не хватало , теперь будет.
Elnar Garifullin



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  • 19 | 01.08.2018, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Правильно что белых (либерастов) утихомирили в 1917.



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  • 20 | 01.08.2018, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
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18 | 01.08.2018, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Хорошая идея! Сталина на вас не хватало , теперь будет.
Elnar Garifullin

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И тебя вылечат.



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