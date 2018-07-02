«Единая Россия» в Башкиии: Даже слова Путина пенсионную реформу не развернут

Представители «партии власти» ясно дали понять, что пенсионная реформа неизбежна, и нужно постараться внести в нее разумные коррективы, пока есть такая возможность.30 июля, в региональном штабе партии «Единая Россия» в Уфе прошло обсуждение предстоящих изменений пенсионной системы, которое единороссы охарактеризовали в теме мероприятия, как «пенсионный маневр».На сей раз в апартаментах «Единой России» Госдуму представлял депутат от Башкирии и экс-мэр Стерлитамака Алексей Изотов, уверенно оперировавший аргументами. Его поддерживала «тяжелая артиллерия» в виде спикера Госсобрания РБ Константина Толкачева и десанта чиновников из региональных ведомств социальной направленности. Все участники разговора не преминули уточнить, что все предложения, прозвучавшие от аудитории, будут переданы в Генеральный совет партии «Единая Россия» и учтены при принятии закона о пенсионной реформе.Кто виноват?Константин Толкачев обратился к аудитории своими воспоминаниями о былом, недвусмысленно дав понять, кого считает главным виновником сложившегося положения в государстве.- Данная непопулярная мера не была запланирована заранее, как и нынешняя ситуация в стране, когда на пятерых пенсионеров уже приходится шесть работающих граждан, а в перспективе их соотношение может стать вообще 1:1. Такая ситуация не нами была спровоцирована, - заявил Константин Толкачев. - Всего несколько десятилетий назад никто не думал, что развалится СССР, образуется демографическая яма 90-х годов, разрушится единое экономическое пространство и скатится промышленность. Эта проблема не нами создана – не «Единой Россией» и не Путиным. Не мы избирали Ельцина, не мы голосовали за приватизацию по Чубайсу. Эти решения принимали коммунисты, которые сегодня начинают бить себя в грудь и критиковать власть, не предлагая ничего взамен. Всё это, конечно, вызывает большое сожаление. «Единая Россия», напротив, пытается исправить ситуацию и взяла на себя ответственность за будущее страны.Алексей Изотов разложил все аргументы «за» и «против» пенсионной реформы по полочкам, подкрепив свои слова цифрами.По официальным подсчетам, если сегодня размер Пенсионного фонда России составляет примерно 8,5 трлн рублей, то в 2028 году он достигнет 10,3 трлн рублей. При этом сегодня Пенсионный фонд РФ на 5 трлн рублей формируется из собственных доходов и почти на 3,5 трлн рублей – за счет налоговых поступлений, включая нефтегазодобычу. Но к 2028 году в связи с изменением числа пенсионеров и работающего населения собственные доходы ПФР составят 4,6 трлн рублей, а из бюджета ему понадобится для нормальной работы около 6 трлн рублей.- А ведь эти средства, которые государство должно будет перечислить в Пенсионный фонд, могли бы быть потрачены на социальные проекты или на помощь регионам. Сравнивать нас с Европой, где пенсионеры получают социальную пенсию в размере 400 евро, в данном случае не стоит, потому что, например, в той же Германии зарплаты значительно выше, - сказал Алексей Изотов. - Важно осознать, что пенсионная реформа неизбежна. Даже несмотря на то, что Владимир Владимирович Путин говорит, что он не поддерживает ни ту, ни другую сторону, данный процесс уже не развернется вспять. И нужно теперь воспользоваться возможностью найти точки соприкосновения для подписания нового общественного договора и внести необходимые коррективы в концепцию реформы.По мнению депутата, повышению пенсионного возраста способствуют также значительно улучшившиеся условия труда – отопление, кондиционирование, возможность трудиться на фрилансе. А в ответ на аргументы о том, что высока смертность и многие люди могут не дожить до пенсии, спикеры заявили, что алкоголизм, производственные травмы и суицид, к сожалению, присутствуют в нашей жизни вне зависимости от пенсионной реформы.Что делать?Как отметили докладчики, в разных странах повышение пенсионного возраста протекало по-разному, в прямой зависимости от менталитета граждан: в Германии и Дании – спокойно, в Греции и Италии – с беспорядками, в бывших странах СССР этот процесс также протекал без эксцессов, потому что, вероятно, воспринимался как плата за суверенность. При этом выступавшие подчеркнули, что ни в одной стране мира проведение пенсионной реформой не сопровождалось таким широким общественным обсуждением, как в России.Какие же наиболее злободневные вопросы были заданы аудиторией и скрупулезно зафиксированы чиновниками и депутатами с обещанием «передать наверх»?Вопрос: - В России за решеткой находятся 600 тысяч человек, немалая часть которых является рецидивистами и не работала ни одного дня. Однако с наступлением пенсионного возраста им также будет полагаться социальная пенсия, как и людям, всю жизнь занимавшимся низкоквалифицированным трудом, а также инвалидам первой и второй группы. Не стоит ли ввести коэффициенты с учетом трудового вклада каждого гражданина?Ответ: -У нас социально ориентированное государство, которое несет ответственность за всех граждан. Всем пожилым людям полагается пенсия в размере минимального оклада. Что же касается справедливого распределения пенсий, то для этого предусмотрена как раз существующая балльная система.Вопрос: - После 35-40 лет сложно устроиться на работу. Предусмотрено ли на государственном уровне введение каких-либо гарантий трудоустройства пожилых людей?Ответ: - При Министерстве труда будет создана комиссия, которая возьмет данный вопрос на контроль. Работодатели, которые несправедливо отказывают в трудоустройстве работникам в возрасте, вполне могут нести за это административную или даже уголовную ответственность. Эта же комиссия займется и решением вопроса переобучения граждан с целью овладения ими востребованной профессией. Дискриминация пожилых работников со стороны работодателей должна быть исключена. Что касается выбора профессий людьми в возрасте, то сейчас прорабатывается вопрос издания справочника востребованных профессий для пожилых людей по образцу справочника для абитуриентов. Тем, кто так и не найдет работу, будет гарантировано пособие. При этом будут сохранены все льготные форматы и возможности выхода на пенсию представителей так называемых первого и второго списков - шахтеров и т.д.Вопрос: - Можно ли предусмотреть варианты выхода на пенсию для людей, которые не попадают в льготные списки, но, например, не могут продолжать работать по личным причинам?Ответ: - Подобный опыт есть в Англии. Там люди могут выйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста, но при этом размер их пенсии будет меньше. Такое предложение также планируется вынести на обсуждение и у нас. Может быть, оно поможет отчасти снять напряженность вокруг темы пенсионной реформы.Вопрос: - В связи с тем, что Всемирная организация здравоохранения подняла планку молодого возраста до 45 лет, не планируется ли изменение возрастной классификации для молодых семей со всеми вытекающими льготами?Ответ: - Поскольку женщины все чаще стали откладывать срок рождения первого ребенка на более позднее время, ближе к 40 годам, такое предложение, действительно, логично. Следует рассмотреть на государственном уровне возможность отнесения к категории «молодежь» людей в возрасте до 35 лет, а для молодых семей установить крайнюю возрастную границу в 40 лет.Вопрос: - Можно ли проводить повышение пенсионного возраста более плавно потому, что сразу на восемь лет это все-таки слишком много, особенно для женщин?Ответ: -Да, в этом есть своя логика: пусть повышение пенсионного возраста произойдет сначала для женщин до 58 лет, а для мужчин – до 63 лет. А тех, кому осталось до пенсии три года, пенсионная реформа не должна касаться совсем. Это предложение также будет передано в Госдуму.Вопрос: - Почему бы не позволить многодетным женщинам, воспитавших трех и более детей, выходить на пенсию раньше, чтобы они могли нянчиться с внуками и позволить детям полноценно трудиться?Ответ: - Да, выход на пенсию в 55 лет для многодетных женщин имеет смысл сохранить.Вопрос: - Можно ли предусмотреть для пожилых людей предпенсионного возраста своего рода «подушку безопасности» в виде бесплатного проезда на отдых раз в год или сокращенного рабочего дня?Ответ: - Любой подобный вопрос требует проработки и проведения необходимых расчетов.Вопрос: - Можно ли при проведении пенсионной реформы сделать исключение из общего правила для жителей сельских районов, у которых по статистике меньше продолжительность жизни и выше уровень травматизма, чем у горожан?Ответ: - Специальные коэффициенты для всех потенциальных пенсионеров напрашиваются сами собой, особенно это касается сельчан. Логично, что при наличии необходимых баллов те или иные категории работников могут выходить на пенсию раньше. А те, у кого для получения достойного размера пенсии баллов не хватает, могут поработать дольше, чтобы набрать эти самые баллы. Здесь важно учесть, чтобы люди, которые по разным причинам будут получать только социальную пенсию, не оказались за чертой бедности. Механизм отслеживания этой ситуации нужно проработать.Понять, простить и принятьВ отличие от других подобных мероприятий сегодняшнее обсуждение, безусловно, отличалось четкой организацией, комфортной обстановкой, компетентными спикерами и дисциплинированной аудиторией. Месяц назад на подобном мероприятии, организованном Общественной палатой, было, напротив, душно, сумбурно и суетно. Присутствовавшим тогда на круглом столе депутатам Госдумы Зарифу Байгускарову и Ильдару Бикбаеву, вспотевшим не столько от жары, сколько он зашкаливавшего волнения, явно не хватало политического опыта, чтобы на одном дыхании общаться с аудиторией. Респектабельный и уверенный в себе Алексей Изотов, в отличие от них, сегодня вел диалог легко и непринужденно.В отличие от мероприятия Общественной палаты, куда проникли буйные общественники, и от митингов, где, как правило, звучат эмоциональные выступления на грани обвинений, на сей раз в зале, помимо чиновников, присутствовали представители районных отделений партии «Единая Россия». И хотя вопросы они старались задавать злободневные, но делали это согласно правилам партийной дисциплины, практически во всем соглашаясь с докладчиками. Было очевидно, что вопросы были заранее продуманы и согласованы, по крайней мере, в углу сидел один из организаторов мероприятия и аккуратно ставил галочки рядом с прозвучавшими репликами от аудитории. В голову даже закралась крамольная мысль, что если вопросы были известны заранее, то и ответы спикеров на них также могли быть подготовлены загодя. Вероятно, по этой причине в мероприятии ощущался некоторый недостаток драйва.В то же время тон беседы получился вполне деловой, вопросы задавались по сути. И если в Генсовете «Единой России» действительно соберут и изучат предложения из регионов и постараются, чтобы они были учтены при принятии закона, то уровень доверия населения к «партии власти» и самой власти может пострадать не так сильно, как прогнозируют противники пенсионной реформы.Это станет ясно уже скоро. Сбор предложений с регионов в Москву продлен до 24 сентября, а потом законопроект о повышении пенсионного возраста будет вынесен на обсуждение во втором чтении в Госдуму.Для справкиСегодня в Башкирии проживает больше 1 млн 200 тысяч пенсионеров. Из них около 16 тысяч – в возрасте свыше 80 лет. Во взрослую возрастную группу трудоспособного населения в Башкирии сегодня входят примерно 46,5 тысячи человек, примерно 35 тысяч работников в ближайшие годы выпустят в свет вузы и ссузы. При этом на рынке труда сегодня имеется 17 с лишним тысяч вакансий, которые в значительной части представляют собой все же низкоквалифицированный труд. Сумеют ли власти свести эти цифры в одну систему координат и выстроить действительно эффективный механизм пенсионной реформы, должно стать понятно в ближайшее время.