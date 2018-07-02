Когда органы заняты реальными делами: В Уфе вынесен приговор 21 члену «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ)

Рейтинг публикаций пользователей
Хорошо хоть не посадили ...

В Уфе активиста из числа водителей «скорой» понизили в должности. Работодатель ...
  Администратор

Лев Шлосберг: Ни ...

Правительство Владимира Путина объявило пенсионный дефолт. Вот уже месяц в ...
  natall

Больше агентов хороших и ...

Только вчера госдумовские пацаны обрадовали нас идеей регистрировать мобильные ...
  Администратор

Кортеж вместо тюремных ...

Небывалые пробки в Уфе образовались из-за приезда экс-министра обороны ...
  Администратор

Называть вещи своими ...

Полиция не нашла экстремизма в шутке Руслана Белого про Салавата Юлаева, однако ...
  natall

Лучшие комментарии дня
Когда органы заняты реаль ...

без религии жили более спокойно, пора этих мракобесов опять убрать из ...
  Рейтинг: +1  Анонимно

«Единая Россия» в Башкиии ...

Данная непопулярная мера не была запланирована заранее, как и нынешняя ...
  Рейтинг: +1  Кухарка

Навальный о Хабирове и Му ...

Все еа выборы! Избирайте кого-угодно: ничего не изменится. Крепка еще ...
  Рейтинг: +1  Анонимно

Календарь новостей
«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Лучшие комментарии недели
Ну, когда там уже?

Ну во Скорпион объявился всех минусами одарил. Быть может что нибудь ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Геннадий Гудков: Доукрепл ...

Посвящается в первую очередь тем наивным гражданам России, которые все ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Геннадий Гудков: Доукрепл ...

Власть до безумия оторвана от реалий жизни простых росси ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
«Слуги народа» с большой ...

Надо отлить из чугуна Доску позора с именами депутатов-людоедов и уста ...
  Рейтинг: +7  Анонимно

Крымское похмелье. В 2018 ...

Сначала ты радуешься аннексии Крыма, вторжению в Украину(путинвведивой ...
  Рейтинг: +5  Кухарка

Игорь Чубайс: Футбол во в ...

Наша экономика страдает не столько из-за санкций и падающих цен на неф ...
  Рейтинг: +5  Кухарка

Обсуждаемое за неделю
Навальный о Хабирове и ...

Алексей Навальный: Любимый жанр фейсбука. Ответ на ответ. Дмитрий Гудков. ...
  31.07.2018   931   16

«Единая Россия» в ...

Представители «партии власти» ясно дали понять, что пенсионная реформа ...
  31.07.2018   6860   37

Все отправились на ...

На оперативном совещании Правительства Башкирии с докладом о решении проблемы с ...
  31.07.2018   1758   6

Когда органы заняты ...

Подсудимые приговорены к срокам от 8 до 24 лет колонии строгого режима. В ...
  31.07.2018   388   7

Аккуратный митинг КПРФ в ...

Возле Дворца Спорта собралось около тысячи человек, возмущенных действиями ...
  30.07.2018   1140   17

Обсуждаемое за месяц
Навальный о Хабирове и ...

Алексей Навальный: Любимый жанр фейсбука. Ответ на ответ. Дмитрий Гудков. ...
  31.07.2018   931   16

«Единая Россия» в ...

Представители «партии власти» ясно дали понять, что пенсионная реформа ...
  31.07.2018   6860   37

Все отправились на ...

На оперативном совещании Правительства Башкирии с докладом о решении проблемы с ...
  31.07.2018   1758   6

Когда органы заняты ...

Подсудимые приговорены к срокам от 8 до 24 лет колонии строгого режима. В ...
  31.07.2018   388   7

Аккуратный митинг КПРФ в ...

Возле Дворца Спорта собралось около тысячи человек, возмущенных действиями ...
  30.07.2018   1140   17

Последние публикации
Навальный о Хабирове и ...

Алексей Навальный: Любимый жанр фейсбука. Ответ на ответ. Дмитрий Гудков. ...
  31.07.2018   931   16

«Единая Россия» в ...

Представители «партии власти» ясно дали понять, что пенсионная реформа ...
  31.07.2018   6860   37

Все отправились на ...

На оперативном совещании Правительства Башкирии с докладом о решении проблемы с ...
  31.07.2018   1758   6

Когда органы заняты ...

Подсудимые приговорены к срокам от 8 до 24 лет колонии строгого режима. В ...
  31.07.2018   388   7

Аккуратный митинг КПРФ в ...

Возле Дворца Спорта собралось около тысячи человек, возмущенных действиями ...
  30.07.2018   1140   17

Похлеще золотого батона: ...

Сотрудника оперативно-розыскной части собственной безопасности Раиля Миргалеева ...
  30.07.2018   4393   18

Как воровать с умом, ...

Для этого 40-минутное совещание будет проведено в комнате без стульев., чтобы ...
  30.07.2018   690   12

Не державшая в руках ...

Очень много вопросов: что я думаю про пенс.реформу? Друзья,ЕЩЕ раз хочу ...
  30.07.2018   18637   68

Холодильник начал ...

Прошедший в Москве на проспекте Сахарова многотысячный митинг против пенсионной ...
  30.07.2018   3974   37

Исторические картинки. ...

На карте России много селений с названием Языково. Википедия сообщает, что в 20 ...
  29.07.2018   653   26

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Июль 2018 (109)
Июнь 2018 (97)
Май 2018 (84)
Апрель 2018 (89)
Март 2018 (78)
Февраль 2018 (61)
Читаемое за неделю
Закон о колосках ...

Закон, позже получивший народное название "закон о колосках" или "закон о пяти ...
  27.07.2018   33471   58

Геннадий Гудков: ...

Президент Путин все время заявляет, что его главной целью во внешней политике ...
  26.07.2018   30748   53

Не державшая в руках ...

Очень много вопросов: что я думаю про пенс.реформу? Друзья,ЕЩЕ раз хочу ...
  30.07.2018   18637   68

Сажаете картошку чтобы ...

Депутаты фракции «Единая Россия» внесли в Государственную Думу законопроект № ...
  25.07.2018   18232   34

«Единая Россия» в ...

Представители «партии власти» ясно дали понять, что пенсионная реформа ...
  31.07.2018   6860   37

Читаемое за месяц
Моральное уродство - его ...

Толпа не должна решать судьбу пенсий! - Киселёв раскритиковал противников ...
  13.07.2018   154324   125

«Этих денег хватит ...

Советскую пенсионную систему сегодня принято поминать добрым словом. Впрочем, ...
  23.07.2018   70240   128

«А веревку с собой ...

Россияне просят Путина лишить пенсий работающих пенсионеров. Жители России ...
  6.07.2018   68369   228

Познер не понимает ...

– У меня снова вопрос по пенсионной системе. Пенсионной реформе. Я хотела бы ...
  20.07.2018   60885   61

Ложь, фальшь и ...

Пенсия: Когда и сколько? Андрей Малахов. Прямой эфир от 29.06.18. Сотни звонков ...
  2.07.2018   37017   134


Когда органы заняты реальными делами: В Уфе вынесен приговор 21 члену «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ)

Оценили
1



Подсудимые приговорены к срокам от 8 до 24 лет колонии строгого режима. В Башкирии вынесен приговор участникам уфимской ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

Когда органы заняты реальными делами: В Уфе вынесен приговор 21 члену «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ)


По уголовному делу проходил 21 человек. Фигурантов обвиняли в организации террористической группировки и участии в ее деятельности (ч.1, 2 ст. 205.5 УК), а также в подготовке к насильственному захвату власти (ст. 278 УК), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на УФСБ по РБ.

Двадцать подсудимых приговорены к срокам от 8 до 24 лет лишения свободы в колониях строгого режима со штрафами от 400 тысяч до 700 тысяч рублей.

Еще один обвиняемый, сотрудничавший со следствием, получил 5 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 100 тысяч рублей.

«Хизб ут-Тахрир» запрещена в России с 2003 года.По версии ФСБ, члены уфимской ячейки «Хизб ут-Тахрир» ставили перед собой целью создание «исламского халифата», включающего в себя территорию Башкирии.

Установлено, что с 2011 года по февраль 2015 года фигуранты уголовного дела состояли в уфимской ячейке "Хизб ут-Тахрир" и "решали задачи по вовлечению жителей республики в террористическую деятельность, распространению воинствующей исламистской пропаганды, внесению раскола в мусульманское сообщество Башкирии".

"В качестве основной цели члены "Хизб ут-Тахрир" видели устранение неисламских правительств и создание теократического унитарного государства ("исламский халифат"), включающего в себя территорию Башкирии", - отметил представитель ведомства.

В ходе проведения следственных действий в местах проживания подсудимых обнаружены и изъяты запрещенная литература, включенная в федеральный список экстремистских материалов, технические устройства и электронные носители информации, содержащие экстремистские, агитационные и пропагандистские материалы, используемые "Хизб ут-Тахрир" для вербовки и обучения новых сторонников.

"В период рассмотрения уголовного дела со 2 июня 2017 года по 30 июля 2018 года в зале суда неоднократно со стороны обвиняемых предпринимались попытки оказания психологического давления на свидетелей, дающих показания о противоправной деятельности. Кроме того, обвиняемыми осуществлялись попытки по уничтожению материалов дела при ознакомлении ими в условиях следственного изолятора", - добавил собеседник агентства.

Рассмотрение дела в помещении Орджоникидзевского райсуда Уфы и вынесение приговора проходило в закрытом режиме.

МКС
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 1 | 31.07.2018, 09:35 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4358 | Рейтинг: -708,4
А почему Кухарка не вместе с ними? Она тоже против власти и призывает за скорейшую смену власти.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 31.07.2018, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уфимской ячейки «Хизб ут-Тахрир» это "ягодки" некогда посаженного МуртаЗлом дерева национализма, которое до сих пор живет и здравствует.
Надо рубить дерево под корень, а не бороться с его плодами!



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 31.07.2018, 10:12 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34900 | Рейтинг: +5817,1
Религиозность-признак необразованности!
Вот зачем поперлись имамы на хадж? Сидели бы дома, повышали свой культур-мультур. Ан , нет, по 100 т.р. у них лежали без дела? Ну, теперь умнее будут. Аллах поможет им вернуть деньги!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 31.07.2018, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
без религии жили более спокойно, пора этих мракобесов опять убрать из общественной жизни



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 5 | 31.07.2018, 14:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1843 | Комментарии: 59986 | Рейтинг: +12256,1
С этим процессом далеко не все ладно... Вот Грани пишут:

https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Politzeki/m
.271829.html

Многобукоффф, но стоит прочесть.

Адепты идель-урал у меня не могут вызывать симпатий, но и то, что творилось в суде - кошмар!!!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 31.07.2018, 18:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 31.07.2018, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован

Уфимской ячейки «Хизб ут-Тахрир»
это "ягодки" некогда посаженного МуртаЗлом дерева национализма,
которое до сих пор живет и здравствует.
Надо рубить дерево под корень, а не бороться с его плодами!
===
МГРахимов трижды назначенец Путина! Трижды это 4 + 4 + 4 = 12 лет ваш Путин содержал Рахимова, котрый имел высочайшие познания в науке менеджмента сравнивая оную с "управлением тремя курицами!"
Так вы что, считаете что ваш Путин насаждал национализм посредством Рахимова????????



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 31.07.2018, 19:12 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1843 | Комментарии: 59986 | Рейтинг: +12256,1
6 | 31.07.2018, 18:11 | Автор: Не зарегистрирован

Ну-ну! Полехше)))) Национализм не равно радикальный исламизм!

В отличие от Хамитова Муртаза-то как раз по намазам под камеры в мечети не шастал, только ленточки резал, да финансово вкладывается - увековечить себя таким образом решил - Аль-Рахим))))

Набери в гугле

муртаза рахимов в мечети фото

и не найдешь ни одной фоточки, где бы он по коврикам ползал на коленях.... в отличие от Хамитова



Оценили
0










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com