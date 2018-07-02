Когда органы заняты реальными делами: В Уфе вынесен приговор 21 члену «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ)

Подсудимые приговорены к срокам от 8 до 24 лет колонии строгого режима. В Башкирии вынесен приговор участникам уфимской ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир».По уголовному делу проходил 21 человек. Фигурантов обвиняли в организации террористической группировки и участии в ее деятельности (ч.1, 2 ст. 205.5 УК), а также в подготовке к насильственному захвату власти (ст. 278 УК), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на УФСБ по РБ.Двадцать подсудимых приговорены к срокам от 8 до 24 лет лишения свободы в колониях строгого режима со штрафами от 400 тысяч до 700 тысяч рублей.Еще один обвиняемый, сотрудничавший со следствием, получил 5 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 100 тысяч рублей.«Хизб ут-Тахрир» запрещена в России с 2003 года.По версии ФСБ, члены уфимской ячейки «Хизб ут-Тахрир» ставили перед собой целью создание «исламского халифата», включающего в себя территорию Башкирии.Установлено, что с 2011 года по февраль 2015 года фигуранты уголовного дела состояли в уфимской ячейке "Хизб ут-Тахрир" и "решали задачи по вовлечению жителей республики в террористическую деятельность, распространению воинствующей исламистской пропаганды, внесению раскола в мусульманское сообщество Башкирии"."В качестве основной цели члены "Хизб ут-Тахрир" видели устранение неисламских правительств и создание теократического унитарного государства ("исламский халифат"), включающего в себя территорию Башкирии", - отметил представитель ведомства.В ходе проведения следственных действий в местах проживания подсудимых обнаружены и изъяты запрещенная литература, включенная в федеральный список экстремистских материалов, технические устройства и электронные носители информации, содержащие экстремистские, агитационные и пропагандистские материалы, используемые "Хизб ут-Тахрир" для вербовки и обучения новых сторонников."В период рассмотрения уголовного дела со 2 июня 2017 года по 30 июля 2018 года в зале суда неоднократно со стороны обвиняемых предпринимались попытки оказания психологического давления на свидетелей, дающих показания о противоправной деятельности. Кроме того, обвиняемыми осуществлялись попытки по уничтожению материалов дела при ознакомлении ими в условиях следственного изолятора", - добавил собеседник агентства.Рассмотрение дела в помещении Орджоникидзевского райсуда Уфы и вынесение приговора проходило в закрытом режиме.