Навальный о Хабирове и Мурзагулове? «Жуликоватые хмыри»

Алексей Навальный: Любимый жанр фейсбука. Ответ на ответ. Дмитрий Гудков. Дмитрий, меня, к сожалению, обогнал корреспондент газеты "Коммерсант", написав то, что и я собирался: ты просто врешь в каждом втором слове.Грустно смотреть на это, но я понимаю почему ты так себя ведёшь.Пытаешься всей этой благоглупостью "я же хочу объединяться и дружить" уйти от ответа на три конкретные содержательные претензии:1. Твоя партия выдвинула на выборы самое настоящее АПшное жульё и ворьё. Не какое-то опосредованное, а самое настоящее. И, как оказалось (не знал), ещё и какую-то тётку с НТВ.2. Собчак прямо поддерживает единоросса Собянина на выборах. Участвует в его пиар-кампании. Скорее всего за деньги просто, но, возможно, и идейно (ещё хуже).3. Собчак участвует в кремлёвской кампании в поддержку повышения пенсионного возраста.Поэтому не надо тут заламывать руки, вспоминать о своём хорошем поведении в 2012 году и писать "Навальный хочет размежевания".Я живу в 2018 году и да, хочу размежевания со всеми, кто выдвигает единороссов, поддерживает Собянина и хочет, чтобы больные нищие старики ждали своих 14000 рублей до 65 лет.Я не хотел. Я не хотел несколько лет. Держался все последние месяцы. Но – пора.Не успел Алексей Навальный вернуться в Россию, как начал сражаться со мной и Партией перемен. Придется ответить. Один раз, чтобы больше не возвращаться к этой теме.Алексей, я понимаю, что самая острая борьба в дикой природе – у близких видов. Жаль, что ты ощущаешь себя в джунглях. Давай будем просто вспоминать и загибать пальцы (возможно, придется и на ногах).Мы знаем друг друга с 2005 года – и с этого времени я постоянно предпринимал попытки к объединению оппозиции. Молодежную общественную палату мы делали вместе. На митингах 11-12 годов были вместе. На голодовке Шеина – вместе. В Думе мой помощник писал запросы для ФБК без очереди, фактически в моем кабинете был филиал твоего Фонда. Когда на тебя напали в Анапе, я сразу поехал к замминистра МВД и добился хоть какой-то реакции. Когда тебя судили в Кирове я был в зале. Два раза приезжал я сам, дважды - Геннадий Гудков. Сколько еще было этих «когда» – ты отлично знаешь сам. До последнего момента я старался делать хорошую мину при плохой игре – твоей плохой игре. Я говорил о том, что проект по наблюдению за президентскими выборами в этом марте мы делаем вместе – но ты ни разу не упомянул об этом со своей стороны.И наоборот: в последние годы во всех случаях, когда у тебя была возможность поддержать меня – еще до Партии перемен, – ты либо молчал, либо просто мешал. После убийства Бориса Немцова ты поспешно объявил о создании своей собственной демкоалиции – лишь бы сорвать формирование общей, по-настоящему широкой, о которой за 12 часов до этого договаривались все мы, от Рыжкова и Прохоровой до «Открытой России». Думская кампания 2016 года – помнишь, как сложно и изобретательно ты объяснял, почему не пришел на помощь? То потому, что твоя поддержка не помогла бы (но уж точно бы не помешала), то потому, что я недостаточно критикую Путина, то еще по множеству причин.При этом – и мы оба это знаем – ты сам оказался от предложения включить одного из твоей команды в «яблочную» десятку и выдвинуть твоих людей (Николай Ляскин, Любовь Соболь) от Яблока в Москве, хотя к этому все было готово, со Львом Шлосбергом оговорены необходимые округа. Тебе нужен был не результат, а конфликт.В 2017 году ты опять молчал во время муниципальной кампании и с трудом по ее окончании выдавил из себя пару «поздравительных» слов. Приватно же твои люди намекали, что поддержка невозможна, так как у нас «конкуренция за один и тот же ресурс».Ты долго уговаривал выдвинуться на мэрские выборы не желавшего идти туда Яшина – лишь бы в пику мне.И сейчас ты пошел на новый виток – борешься против Партии перемен, которую я даже формально не возглавил (нет ещё решения Минюста). Выдаешь частное мнение Собчак за мнение всей партии – хотя знаешь, что и я, и партия выступаем против «реформы» и видел все мои выступления на эту тему (и более того – сам поддерживал повышение несколько лет назад). Ты даже вытащил лежалую статью «Коммерсанта», сотрудники которого не удосужились взять у меня комментарий.В том же красногорском списке выдвинуты театральный режиссер и сотрудник «Открытки» – но это тебе неинтересно (как, кстати, и «Коммерсанту», редактор ему судья). Видимо, тоже по просьбе местной администрации.Еще тебе неинтересно, что в Новой Москве на таких же муниципальных выборах мы выдвигаем, в частности, нескольких либертарианцев, делавших вчерашний митинг – на котором ты хоть и не выступал, но был явным соорганизатором. И, кстати, наши партийцы в нем принимали участие. Но некоторые факты можно и пропустить по невнимательности, достойной Дмитрия Киселева.Что ж, давай раз и навсегда. Ты хочешь, как Ленин, размежеваться? Объявить всех вокруг «мурзилками» и только себя – пламенным революционером? Не вопрос. Ты уже поссорился со многими (зачем?!) – ты уже давно не общаешься не только с журналистами, но и со своими союзниками. Это достойный результат политической деятельности. Политика – это не только борьба с коррупцией, это ещё и поиск союзников.Тебе так нужно размежеваться? Ну что же, броневичок Алексею Анатольевичу – в студию.Продолжай эту войну – а я займусь той «прекрасной Россией будущего», которую без себя во главе ты разучился видеть.***Глава Красногорска идет «паровозом» списка единороссов в горсоветНа выборах в совет депутатов Красногорска выдвинулся глава города, бывший заместитель главы управления внутренней политики президента Радий Хабиров. Он идет первым номером в списке «Единой России». Заместитель господина Хабирова и его давний соратник Ростислав Мурзагулов тоже баллотируется в горсовет — он возглавляет список «Гражданской инициативы» и выдвигается от нее же по одномандатному округу. Сильного конкурента господину Мурзагулову в округе единороссы не выдвинули.Глава подмосковного Красногорска, экс-замруководителя управления внутренней политики президента Радий Хабиров возглавил список «Единой России» на выборах в городской совет депутатов (пройдет 9 сентября). «Я являюсь секретарем красногорского отделения ''Единой России'', вхожу в областной политсовет партии, я должен вести всех за собой. У меня чисто по-мужски не было другого выбора»,— объяснил “Ъ” господин Хабиров мотивы своего выдвижения «паровозом».Четвертым номером в списке идет борец Джеффри Монсон из США, который получил российское гражданство в мае. «Я бы не стал загадывать, но думаю, что у Джеффа очень хорошие шансы (пройти в совет депутатов.— “Ъ”). Как только будут закончены процедуры в избиркоме, мы сразу начнем кампанию»,— заверил мэр.Напомним, заместитель господина Хабирова Ростислав Мурзагулов также баллотируется на выборах в красногорский горсовет: он идет первым номером в списке партии «Гражданская инициатива» (ее возглавляет оппозиционер Дмитрий Гудков) и идет по одномандатному округу №6 от этой партии. Господин Мурзагулов давний соратник Радия Хабирова: когда господин Хабиров руководил администрацией главы Башкирии, он был его заместителем.«У меня вполне нормальное отношение к выдвижению Ростислава. Мы часто говорим о политической конкуренции, и то, что (на выборах в горсовет.— “Ъ”) выдвинулось много партий,— это только плюс. Я верю, что ему искренне это все интересно и это может принести пользу»,— заявил “Ъ” Радий Хабиров. Он заверил, что «Гражданская инициатива» не согласовывала с ним список на муниципальных выборах и выдвижение Ростислава Мурзагулова. «Я Дмитрия Гудкова знаю давно, но очевидно, что никто ничего ни с кем не согласовывал, решение Ростислава — его личное решение»,— пояснил господин Хабиров.По словам господина Мурзагулова, конкуренция на выборах не сказывается на совместной работе с мэром: «Мы находимся совсем в разных электоральных полях». «У ''Единой России'' есть ядерная поддержка, но и либералов тоже хорошо поддерживают. Если будет такая конкуренция — это хорошо, возможно, демократические силы смогут сказать главе то, что никогда не скажет его партия»,— ожидает вице-мэр. Ростислав Мурзагулов добавил, что Радий Хабиров пользуется поддержкой 70% жителей Красногорска.В одномандатном округе, где баллотируется господин Мурзагулов, единороссы не выдвинули ему сильного конкурента — от партии власти там идет 24-летний «специалист по рекламациям» компании по производству автоматических дверей Александр Лебедев. В других округах «Единая Россия» выдвинула бизнесменов, глав муниципальных предприятий, руководителей бюджетных учреждений и муниципальных депутатов.