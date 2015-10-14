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Навальный о Хабирове и Мурзагулове? «Жуликоватые хмыри»

  • Опубликовано: natall | 31.07.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 931 | Комментарии: 16
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Алексей Навальный: Любимый жанр фейсбука. Ответ на ответ. Дмитрий Гудков. Дмитрий, меня, к сожалению, обогнал корреспондент газеты "Коммерсант", написав то, что и я собирался: ты просто врешь в каждом втором слове.

Навальный о Хабирове и Мурзагулове? «Жуликоватые хмыри»


Грустно смотреть на это, но я понимаю почему ты так себя ведёшь.

Пытаешься всей этой благоглупостью "я же хочу объединяться и дружить" уйти от ответа на три конкретные содержательные претензии:

1. Твоя партия выдвинула на выборы самое настоящее АПшное жульё и ворьё. Не какое-то опосредованное, а самое настоящее. И, как оказалось (не знал), ещё и какую-то тётку с НТВ.

2. Собчак прямо поддерживает единоросса Собянина на выборах. Участвует в его пиар-кампании. Скорее всего за деньги просто, но, возможно, и идейно (ещё хуже).

3. Собчак участвует в кремлёвской кампании в поддержку повышения пенсионного возраста.

Поэтому не надо тут заламывать руки, вспоминать о своём хорошем поведении в 2012 году и писать "Навальный хочет размежевания".

Я живу в 2018 году и да, хочу размежевания со всеми, кто выдвигает единороссов, поддерживает Собянина и хочет, чтобы больные нищие старики ждали своих 14000 рублей до 65 лет.

Алексей Навальный

Дмитрий Гудков:

Я не хотел. Я не хотел несколько лет. Держался все последние месяцы. Но – пора.

Не успел Алексей Навальный вернуться в Россию, как начал сражаться со мной и Партией перемен. Придется ответить. Один раз, чтобы больше не возвращаться к этой теме.

Алексей, я понимаю, что самая острая борьба в дикой природе – у близких видов. Жаль, что ты ощущаешь себя в джунглях. Давай будем просто вспоминать и загибать пальцы (возможно, придется и на ногах).

Мы знаем друг друга с 2005 года – и с этого времени я постоянно предпринимал попытки к объединению оппозиции. Молодежную общественную палату мы делали вместе. На митингах 11-12 годов были вместе. На голодовке Шеина – вместе. В Думе мой помощник писал запросы для ФБК без очереди, фактически в моем кабинете был филиал твоего Фонда. Когда на тебя напали в Анапе, я сразу поехал к замминистра МВД и добился хоть какой-то реакции. Когда тебя судили в Кирове я был в зале. Два раза приезжал я сам, дважды - Геннадий Гудков. Сколько еще было этих «когда» – ты отлично знаешь сам. До последнего момента я старался делать хорошую мину при плохой игре – твоей плохой игре. Я говорил о том, что проект по наблюдению за президентскими выборами в этом марте мы делаем вместе – но ты ни разу не упомянул об этом со своей стороны.

И наоборот: в последние годы во всех случаях, когда у тебя была возможность поддержать меня – еще до Партии перемен, – ты либо молчал, либо просто мешал. После убийства Бориса Немцова ты поспешно объявил о создании своей собственной демкоалиции – лишь бы сорвать формирование общей, по-настоящему широкой, о которой за 12 часов до этого договаривались все мы, от Рыжкова и Прохоровой до «Открытой России». Думская кампания 2016 года – помнишь, как сложно и изобретательно ты объяснял, почему не пришел на помощь? То потому, что твоя поддержка не помогла бы (но уж точно бы не помешала), то потому, что я недостаточно критикую Путина, то еще по множеству причин.

При этом – и мы оба это знаем – ты сам оказался от предложения включить одного из твоей команды в «яблочную» десятку и выдвинуть твоих людей (Николай Ляскин, Любовь Соболь) от Яблока в Москве, хотя к этому все было готово, со Львом Шлосбергом оговорены необходимые округа. Тебе нужен был не результат, а конфликт.

В 2017 году ты опять молчал во время муниципальной кампании и с трудом по ее окончании выдавил из себя пару «поздравительных» слов. Приватно же твои люди намекали, что поддержка невозможна, так как у нас «конкуренция за один и тот же ресурс».

Ты долго уговаривал выдвинуться на мэрские выборы не желавшего идти туда Яшина – лишь бы в пику мне.

И сейчас ты пошел на новый виток – борешься против Партии перемен, которую я даже формально не возглавил (нет ещё решения Минюста). Выдаешь частное мнение Собчак за мнение всей партии – хотя знаешь, что и я, и партия выступаем против «реформы» и видел все мои выступления на эту тему (и более того – сам поддерживал повышение несколько лет назад). Ты даже вытащил лежалую статью «Коммерсанта», сотрудники которого не удосужились взять у меня комментарий.

Хорошо, дам его сейчас. В Красногорске проходят муниципальные выборы, на которых мы выдвинули список из 6 человек. Заметь, не я, а партия, я не контролирую кандидатуру каждого мундепа. Ты пишешь о первом кандидате – вице-мэре Мурзагулове – «жуликоватом хмыре». Замечу лишь, что раньше – до Тимура Валеева – он работал с Ходорковским (для меня это хорошая рекомендация). Он не единоросс, он уходит из вице-мэров – но ты приводишь новое доказательство моей «мурзилосности»: бывший сотрудник АП Радий Хабиров, который знает Мирзагулова, сказал, что знает и меня. Удивительно, учитывая, что он отвечал за работу с Думой, где я был депутатом. Ты не поверишь, но меня знает и Володин. А нас с тобой обоих – Путин. О чем это говорит? Не Хабиров ли согласовывал мое участие в митингах и поездки к тебе на суд? Тебе давно стоило в этом разобраться.

В том же красногорском списке выдвинуты театральный режиссер и сотрудник «Открытки» – но это тебе неинтересно (как, кстати, и «Коммерсанту», редактор ему судья). Видимо, тоже по просьбе местной администрации.

Еще тебе неинтересно, что в Новой Москве на таких же муниципальных выборах мы выдвигаем, в частности, нескольких либертарианцев, делавших вчерашний митинг – на котором ты хоть и не выступал, но был явным соорганизатором. И, кстати, наши партийцы в нем принимали участие. Но некоторые факты можно и пропустить по невнимательности, достойной Дмитрия Киселева.

Что ж, давай раз и навсегда. Ты хочешь, как Ленин, размежеваться? Объявить всех вокруг «мурзилками» и только себя – пламенным революционером? Не вопрос. Ты уже поссорился со многими (зачем?!) – ты уже давно не общаешься не только с журналистами, но и со своими союзниками. Это достойный результат политической деятельности. Политика – это не только борьба с коррупцией, это ещё и поиск союзников.

Тебе так нужно размежеваться? Ну что же, броневичок Алексею Анатольевичу – в студию.

Продолжай эту войну – а я займусь той «прекрасной Россией будущего», которую без себя во главе ты разучился видеть.

Дмитрий Гудков

***

Радий Хабиров поборется на выборах со своим заместителем

Глава Красногорска идет «паровозом» списка единороссов в горсовет

На выборах в совет депутатов Красногорска выдвинулся глава города, бывший заместитель главы управления внутренней политики президента Радий Хабиров. Он идет первым номером в списке «Единой России». Заместитель господина Хабирова и его давний соратник Ростислав Мурзагулов тоже баллотируется в горсовет — он возглавляет список «Гражданской инициативы» и выдвигается от нее же по одномандатному округу. Сильного конкурента господину Мурзагулову в округе единороссы не выдвинули.

Навальный о Хабирове и Мурзагулове? «Жуликоватые хмыри»


Глава подмосковного Красногорска, экс-замруководителя управления внутренней политики президента Радий Хабиров возглавил список «Единой России» на выборах в городской совет депутатов (пройдет 9 сентября). «Я являюсь секретарем красногорского отделения ''Единой России'', вхожу в областной политсовет партии, я должен вести всех за собой. У меня чисто по-мужски не было другого выбора»,— объяснил “Ъ” господин Хабиров мотивы своего выдвижения «паровозом».

Четвертым номером в списке идет борец Джеффри Монсон из США, который получил российское гражданство в мае. «Я бы не стал загадывать, но думаю, что у Джеффа очень хорошие шансы (пройти в совет депутатов.— “Ъ”). Как только будут закончены процедуры в избиркоме, мы сразу начнем кампанию»,— заверил мэр.

Напомним, заместитель господина Хабирова Ростислав Мурзагулов также баллотируется на выборах в красногорский горсовет: он идет первым номером в списке партии «Гражданская инициатива» (ее возглавляет оппозиционер Дмитрий Гудков) и идет по одномандатному округу №6 от этой партии. Господин Мурзагулов давний соратник Радия Хабирова: когда господин Хабиров руководил администрацией главы Башкирии, он был его заместителем.

«У меня вполне нормальное отношение к выдвижению Ростислава. Мы часто говорим о политической конкуренции, и то, что (на выборах в горсовет.— “Ъ”) выдвинулось много партий,— это только плюс. Я верю, что ему искренне это все интересно и это может принести пользу»,— заявил “Ъ” Радий Хабиров. Он заверил, что «Гражданская инициатива» не согласовывала с ним список на муниципальных выборах и выдвижение Ростислава Мурзагулова. «Я Дмитрия Гудкова знаю давно, но очевидно, что никто ничего ни с кем не согласовывал, решение Ростислава — его личное решение»,— пояснил господин Хабиров.

По словам господина Мурзагулова, конкуренция на выборах не сказывается на совместной работе с мэром: «Мы находимся совсем в разных электоральных полях». «У ''Единой России'' есть ядерная поддержка, но и либералов тоже хорошо поддерживают. Если будет такая конкуренция — это хорошо, возможно, демократические силы смогут сказать главе то, что никогда не скажет его партия»,— ожидает вице-мэр. Ростислав Мурзагулов добавил, что Радий Хабиров пользуется поддержкой 70% жителей Красногорска.

В одномандатном округе, где баллотируется господин Мурзагулов, единороссы не выдвинули ему сильного конкурента — от партии власти там идет 24-летний «специалист по рекламациям» компании по производству автоматических дверей Александр Лебедев. В других округах «Единая Россия» выдвинула бизнесменов, глав муниципальных предприятий, руководителей бюджетных учреждений и муниципальных депутатов.

Ксения Миронова, Коммерсант
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  • 1 | 31.07.2018, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Будешь папу, маму слушать - будешь ты кАнфеты кушать. ©
Кратко и емко о пройдохах в политике.



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  • 2 | 31.07.2018, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чего действительно удалось путину так это практически уничтожить своих политических оппонентов: одних купил, других посадил, третьих... И осталась одна шелупонь, пена.



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  • 3 | 31.07.2018, 10:18 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34900 | Рейтинг: +5817,1
Пауки в банке. Всех надоть люстрировать накуй!



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  • 4 | 31.07.2018, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все еа выборы! Избирайте кого-угодно: ничего не изменится. Крепка еще система и она не изжила свой век.



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  • 5 | 31.07.2018, 11:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1843 | Комментарии: 59986 | Рейтинг: +12256,1
Мурзагулов Ростислав
Политтехнолог, родился в 1978 в Башкирии.

Образование

Закончил МГУ, аспирант mid-career курса MPA Sciences Po (Institut d’Études Politiques, Париж), работает над кандидатской диссертацией.

Предыдущее место работы

2014-2015 — Эксперт ООН по связям с общественностью

2011-2013 – Заместитель генерального директора ОАО «Курорты Северного Кавказа» по маркетингу и связям с общественностью

2010-2011 – Заместитель руководителя администрации главы Республики Башкортостан по внутренней политике

1999-2003 – Редактор, ведущий новостей ОАО «Первый канал»

Членство в профессиональных ассоциациях

Член Всероссийской политической партии «Единая Россия» с 2007 по 2016 г.

Укажите 3 самых ярких проекта Вашей работы

Участвовал с 1996 по 2011 гг. в различных избирательных кампаниях в России;
Отвечал за продвижение Курортов Северного Кавказа, правительственных реформ ЖКХ и отрасли жилищного строительства;
Консультировал Олимпийский комитет России, ряд российских партий, движений, политических деятелей и предпринимателей.
_________________________________________________

На кварки:

- 9 лет единороссил - и соскочил, теперь ТИПА либераст!

Участвовал с 1996 по 2011 гг. в различных избирательных кампаниях в России;

- да-да-да совместно с Радием - фальсифицировал "выборы" Муртазы, включая фальшивые бюллетени...

Отвечал за продвижение Курортов Северного Кавказа, правительственных реформ ЖКХ и отрасли жилищного строительства;

- за вопрос - какие достижения по этим самым курортам, кроме распила бабла - забанил меня у себя в Фейсбуке))))

Консультировал Олимпийский комитет России

- А вот это весьма любопытно - в чем состояли консультации ОКРа?!))))))



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  • 6 | 31.07.2018, 12:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1843 | Комментарии: 59986 | Рейтинг: +12256,1
А еще есть любопытное вью Ростика от 2015г.

14 ОКТЯБРЯ 2015 16:02
Ростислав Мурзагулов: «Нас называют «агентами Госдепа» и «агентами Кремля»»

Институт развития избирательной системы РФ появился в публичном пространстве лишь три месяца назад, но его доклады с рейтингами административного воздействия на результаты выборов опубликовали уже сотни российских СМИ. Впервые в России политологи заявили не просто о том, что на выборах есть фальсификации, но и высчитали, на стыке статанализа и политологии, точный уровень адмресурса от региона к региону. Однако у этого метода сразу же обозначились и критики. Эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина Дмитрий Орешкин, Александр Кынев и еще трое их коллег заявили, что исследования Института втайне ведутся по заказу власти. По мнению экспертов КГИ, администрация президента РФ таким образом будет регулировать общественное мнение об уровнях фальсификаций в ходе выборов, а также влиять на неугодных губернаторов. На эти и другие вопросы отвечает исполнительный директор Института Ростислав Мурзагулов.

- Действительно ли вы действуете в интересах партии «Единая Россия»?

- Мы не собираемся ни от кого скрывать, что наши исследования действительно ведутся в интересах в том числе и «Единой России». Я сам – член партии с 2007 года, в ней работает много моих друзей и там есть достойные люди, понимающие, что если оставить все, как есть, то кончится все русской весной и майданом.

- То есть вы признаете себя проектом администрации президента?

- «Единая Россия» - лишь одна из организаций, с которыми мы сотрудничаем. У нас есть тесные рабочие контакты со всеми четырьмя думскими партиями, а также со всеми 14-ю потенциальными участниками выборов в Госдуму 2016г.

- Со всеми, вы сказали, то есть, включая «ПАРНАС» с Навальным и Ходорковским?

- Разумеется да. Либеральные движения, даже в периоды, когда не обладают высоким электоральным потенциалом, остаются чрезвычайно важными и влиятельными в стране в силу высокого социального статуса своих сторонников.

- Но дружеские связи с членами «ПАРНАСА» лично у Вас отсутствуют, все друзья – в «Единой России»?

- Мои дружеские связи с либеральными кругами видны невооруженным глазом на моей ленте на фейсбуке, поэтому если кому-то это действительно интересно – милости прошу.

- Помимо версии Кынева-Орешкина есть еще и мнение, что вы – штатный сотрудник Михаила Ходорковского и, напротив, внедрены им в российскую политику, что скажете на это?

- Я довольно много в последнее время общался с Михаилом Борисовичем, были у нас и профессиональные отношения, но это было частное консультирование, никак с деятельностью возглавляемого мной института не связанное. Детали этого сотрудничества останутся по договоренности сторон в рамках коммерческой тайны.

- Как можно одновременно иметь деловые отношения с Ходорковским и «Единой Россией»? Это стороны, которые ненавидят друг друга и работают на полное уничтожение друг друга.

- Во-первых, сейчас деловых отношений с Михаилом Борисовичем у меня нет. А во-вторых – это слишком поверхностное мнение. Ходорковский не просил у меня рецепт коктейля Молотова для уничтожения единороссов, не знаю я таких кровожадных людей и в партии власти. Есть и то, что является мощной объединяющей базой для этих двух сторон – подавляющее большинство людей по обе стороны понимают, что нужны перемены и что ни в коем случае нельзя дойти до революции, тогда негодяями останутся в истории и те, и другие, а им этого не хочется. Осталось только понять, как именно провести перемены и избежать революции так, чтобы это устроило обе стороны. Это сложно. Но в мире подобные примеры, когда сближались позиции непримиримых и страны возвращались к цивилизованной политике, со спорами, но без крови – бывали.

- То есть вы, на всякий случай, пытаетесь быть угодным сразу обоим возможным будущим победителям?

- В идеале – да, но, как видите, плохо получается! (смеется) Видные единороссы называют нас агентами Госдепа, либералы Орешкин и Кынев – агентами Кремля.

- Эксперты КГИ вообще ставят под сомнение вашу методику, они считают, и не безосновательно, на мой взгляд, что трех эталонных участков, где точно не было нарушений, недостаточно, чтобы делать выводы о фальсификациях в целом регионе…

- Я с уважением отношусь к Кыневу и Орешкину и всему КГИ, начиная с Кудрина, но в этом случае они просто невнимательно прочитали описание методики, вероятно, прочитав не сам доклад, а лишь какие-либо выжимки из него или не самые глубокие газетные материалы. Среди сотрудников нашего института есть десятки людей, которые занимались выборами в практическом смысле еще когда Вы (обращаясь к задававшему вопрос) не родились и среди них нет ни одного идиота, который сказал бы, «мы уверены в результате на этих трех участках, поэтому общий результат считаем завышенным на столько-то процентов». В одном из наших докладов приведено именно по три участка только в качестве примеров эталонных участков, общее число изученных территорий, разумеется, несоизмеримо выше. В последующем мы учли, что нужно прикладывать больше цифровых таблиц к докладам и, например, в последнем докладе приводятся в качестве примеров более двухсот таблиц с данными по 83-ем регионам, в которых изучены особенности распределения голосов более чем на 3000 участках. В каждой из таблиц отмечены результаты (опять-таки отдельные, в качестве примеров!), выходящие, по мнению аналитиков Института, за пределы доверительного распределения. Также отмечены примеры УИКов, результаты которых, по мнению аналитиков Института, являются доверительными. К тому же – вычленение эталонных участков – это лишь часть методики, и сами по себе такие участки в любом случае не дали бы общей объективной картины.

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  • 7 | 31.07.2018, 12:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1843 | Комментарии: 59986 | Рейтинг: +12256,1
- А в чем состоит вся методика? Не могли бы вы обойтись без сложных формул, которыми изобилуют ваши доклады, объясните человеческим языком?

- Вначале мы работаем с массивами информации. То есть, мы смотрим на результат на тех самых тысячах изучаемых участков, рисуем диаграмму, на которой четко видно, что результаты «Единой России» и ближайших конкурентов расположены в основном «под шляпой». Это та самая кривая Гаусса. Сложные формулы мы приводим, чтобы было понятно, что мы не просто считаем логичным такое распределение голосов «под шляпой», а основываемся на законах, принятых современной наукой, что есть доверительное распределение результатов выборов, а есть – не доверительное. Так вот здесь начинается самое интересное. Например, мы видимо, что «под шляпой» у Единой России – от 24 до 30 процентов, а у КПРФ – от 12-ти до 16-ти. Явка при этом (это очень важно) – около 30, например, процентов. А вот за пределами шляпы начинаются чудеса. Явка вдруг взлетает в несколько раз, но при этом результаты КПРФ остаются прежними или резко падают, а результаты ЕР – пропорционально возрастают. То есть, в реальной жизни это выглядело бы так – шли обычные выборы, люди голосовали за тех, кто им нравится, и вдруг, еще целую половину города, которая никогда, вообще-то не ходила на выборы, осенило – я же должен срочно проголосовать за «Единую Россию»! Что характерно, часто «осеняет» вот так по полгорода под конец голосования, когда результат для ЕР до этого как-то не клеился. Может быть такое в реальной жизни? Да нет, конечно. И это очень хорошо заметно практикам, тем, кто занимается выборами в поле не один десяток лет. Костяк нашего института составляют именно такие люди.

- Но бывают же маргинальные городские окраины, где оппозиционные настроения сильнее, есть кварталы, где живут чиновники, которые целиком голосуют за партию власти, которую они сами же и представляют – а вы стрижете всех под одну гребенку?

- Совсем нет. Во-первых, разница в приоритетах окраин и чиновничьих кварталах в любом случае будет «под Гауссовой шляпой», законы статистики и других наук это учитывают. Но в любом случае, после изложенного выше анализа цифр мы переходим к эмпирике. В идеале – нам нужно присутствовать на участках самим, как, например, на 62-ух участках во время единого дня голосования 13 сентября, когда мы никому не мешали ничего фальсифицировать, а просто фиксировали по известным нам хорошо признакам, какие территории занимаются фальсификациями (и какими именно их разновидностями, а какие – нет. Там, где мы не можем присутствовать сами, например, если изучаем прошедшие несколько лет назад выборы – обращаемся к партнерским организациям и выясняем особенности распределения все тех же точек под шляпой. Так мы узнаем, что действительно, там, где результат ЕР вдвое выше, чем в среднем по району – не было наблюдателей от оппозиции. Что по участку такому-то курсировали три автобуса с так называемыми «карусельщиками». Что протоколы на таких-то территориях были попросту переписаны, потому что у оппозиции совсем другие первичные данные с участков. Все это, и многое другое и позволяет определить, где каким был реальный результат свободного голосования, а какую часть составило то самое административное воздействие. При этом, заметьте, мы не претендуем на стопроцентную точность наших результатов, мы признаем наличие погрешности в 15%, то есть, когда мы говорим о среднем уровне фальсификаций в 34% - мы считаем, что мы правы как минимум на 85% в этой оценке.

- А зачем вы вообще все это делаете? Какова финальная цель? Возникает ощущение, что в вашем институте собрались выборные технологи, которые банально пытаются защитить свой рынок от адмресурса только потому, что он отбирает у вас заказчиков, ведь вы никому не нужны, если обо всем можно договориться с губернаторами и их московскими кураторами.

- Еще одно признание – мы совершенно не скрываем, что мы защищаем нашу отрасль от уничтожения. Маленький нюанс – нашу отрасль уничтожают одновременно с уничтожением политики и легитимности власти. А это всегда заканчивается одним и тем же – социальными потрясениями и кровью. Так что наши меркантильные интересы в данном случае ровно на сто процентов пересекаются с интересами общества, и именно поэтому вам, журналистам, как выразителям интересов общества, имеет смысл обратить внимание на нашу деятельность.



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  • 8 | 31.07.2018, 13:16 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11032 | Рейтинг: -1818,9
Скандал в своре либерастов?
В общем-то, Гудков по делу о Навальном сказал.
Всё по делу. Особенно, выделю слова его слова Сисяну: "Тебе нужен был не результат, а конфликт". В самую точку. Сисян специально подставляет людей под аресты. А сам сваливает куда-нибудь от греха подальше.
И Мурзагулов действительно пройдоха.
Так он этого и не скрывает.
Прочитал две книги Мурзагулова, он и там этого не скрывает.
Но Мурзагулдов не только пройдоха. Он умный и очень полезный пройдоха. Думаю, Гудков это понимает.
Понятно, что Мурзагулов помощник (если не правая рука) Хабирова.
Вот Гудков, таким образом пытается сблизиться с Хабировым.
Похоже у Хабирова хорошие перспективы вырисовываются, если Гудков возле него вьётся.



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  • 9 | 31.07.2018, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Навальному партию потому и не регистрируют, что загоняют его под крылышко карманной партии. И обзывают нехорошими словами, когда он не желает делегировать свой авторитет и свой электорат, завоеванные годами активной политической деятельности, политическим проходимцам-временщикам, состоящим на прикорме власти.



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  • 10 | 31.07.2018, 14:29 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11032 | Рейтинг: -1818,9
9 | 31.07.2018, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Навальному партию потому и не регистрируют, что загоняют его под крылышко карманной партии. И обзывают нехорошими словами, когда он не желает делегировать свой авторитет и свой электорат, завоеванные годами активной политической деятельности, политическим проходимцам-временщикам, состоящим на прикорме власти.
___________________________________________________
Сисян уже малоинтересен.
И, так называемой, оппозиции, и власти.
Выдохся.
Помнится перед выборами президента его сторонники обещали набрать то ли триста, то ли сто тысяч голосов в его поддержку.
Потом один из руководителей его штаба признал, что смогли набрать только четырнадцать тысяч.
Навальный конъюктурщик.
Он пиарится на коррупции.
Признаю - полезный конъюктурщик.
Даже нужный.
Но он ничего не может предложить.
Разве что если бы он возглавил антикоррупционный комитет, наподобие румынки (забыл как её фамилия, но которая очень успешно работает в Румынии).



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  • 11 | 31.07.2018, 15:33 | Автор: Не зарегистрирован
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......" Напомним, заместитель господина Хабирова Ростислав Мурзагулов также баллотируется на выборах в красногорский горсовет:
он идет первым номером в списке партии «Гражданская инициатива»
(ее возглавляет оппозиционер Дмитрий Гудков) и идет по одномандатному округу №6 от этой партии.
Господин Мурзагулов давний соратник Радия Хабирова:
когда господин Хабиров руководил администрацией главы Башкирии, он был его заместителем.........."
======================================================
Хосподиии !! О каких политических разногласиях и борьбе идет речь и спор этих двух господ ?
Какие откровения и потрясения воздуха !
Речь идет о БАНАЛЬНОЙ БЕСПРИНЦИПНОСТИ и ОТСУТСТВИЯ всякой идеологической подоплеки ( ОППОРТУНИСТИЧЕСКОЙ ) борьбы этих двух людей !
( Гудкова и Навального ) как и " выразителей интересов " народа и Хабирова и Мурзагулова !
Просто идет война о " достойном месте и уважаемом авторитете " среди российских БАРАНОВ !
ДАЙТЕ им ХЛЕБНОЕ место !!



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  • 12 | 31.07.2018, 15:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Если даже политик из Белого дома молчит, то он всё равно врет.

Башкирская народная мудрость



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  • 13 | 31.07.2018, 17:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Разве что если бы он возглавил антикоррупционный комитет, наподобие румынки (забыл как её фамилия, но которая очень успешно работает в Румынии.
---
Можешь не ссылаться на успешный опыт. Ковеши уже не работает. Коррупционеры ее съели. Такие же, как те, что едят Навального в России.



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  • 14 | 31.07.2018, 22:08 | Автор: Не зарегистрирован
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Напомним, заместитель господина Хабирова Ростислав Мурзагулов также баллотируется на выборах в красногорский горсовет: он идет первым номером в списке партии «Гражданская инициатива» (ее возглавляет оппозиционер Дмитрий Гудков) и идет по одномандатному округу №6 от этой партии. Господин Мурзагулов давний соратник Радия Хабирова: когда господин Хабиров руководил администрацией главы Башкирии, он был его заместителем.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Борьба на выборах между Хабировым и Мурзагуловым - это борьба нанайских мальчиков! Очень Опытный



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  • 15 | 31.07.2018, 23:01 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11032 | Рейтинг: -1818,9
Можешь не ссылаться на успешный опыт. Ковеши уже не работает. Коррупционеры ее съели. Такие же, как те, что едят Навального в России.
__________________________________________________
Не очень заметно, что Навального коррупционеры едят.
Больше похоже на самопиар.
Он под условным сроком ходил, допустил массу нарушений, любого другого отправили бы за решётку.
Но только не Навального.
Почему? Интересно.



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  • 16 | 31.07.2018, 23:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1843 | Комментарии: 59986 | Рейтинг: +12256,1
Собираешь митинги
@
Сидишь в СИЗО каждый месяц
@
Идёшь на выборы мэра и собираешь треть
@
Ведёшь политическую кампанию, один на всю Россию
@
За тобой вечно ходят какие-то ху-и и спрашивают - почему не хочешь объединятся?



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