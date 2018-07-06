Запугали или не видят смысла? Независимые кандидаты отказались от участия в выборах в БашКурултай

Рейтинг публикаций пользователей
Хорошо хоть не посадили ...

В Уфе активиста из числа водителей «скорой» понизили в должности. Работодатель ...
  Администратор

Лев Шлосберг: Ни ...

Правительство Владимира Путина объявило пенсионный дефолт. Вот уже месяц в ...
  natall

Больше агентов хороших и ...

Только вчера госдумовские пацаны обрадовали нас идеей регистрировать мобильные ...
  Администратор

Кортеж вместо тюремных ...

Небывалые пробки в Уфе образовались из-за приезда экс-министра обороны ...
  Администратор

Называть вещи своими ...

Полиция не нашла экстремизма в шутке Руслана Белого про Салавата Юлаева, однако ...
  natall

Лучшие комментарии дня
«Единая Россия» в Башкиии ...

Отбирать пенсии у народа равносильно признанию правительства банкротом ...
  Рейтинг: +1  Анонимно

«Единая Россия» в Башкиии ...

Единая Россия в Башкиии: Если у админа такая нелюбовь Башкирии (Башкор ...
  Рейтинг: +1  Дед

«Единая Россия» в Башкиии ...

Первое, что стоит отметить: уровень жизни резко ухудшился, и падение п ...
  Рейтинг: +1  Анонимно

Календарь новостей
«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Лучшие комментарии недели
Ну, когда там уже?

Ну во Скорпион объявился всех минусами одарил. Быть может что нибудь ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Геннадий Гудков: Доукрепл ...

Посвящается в первую очередь тем наивным гражданам России, которые все ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Геннадий Гудков: Доукрепл ...

Власть до безумия оторвана от реалий жизни простых росси ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
«Слуги народа» с большой ...

Надо отлить из чугуна Доску позора с именами депутатов-людоедов и уста ...
  Рейтинг: +7  Анонимно

Крымское похмелье. В 2018 ...

Сначала ты радуешься аннексии Крыма, вторжению в Украину(путинвведивой ...
  Рейтинг: +5  Кухарка

Игорь Чубайс: Футбол во в ...

Наша экономика страдает не столько из-за санкций и падающих цен на неф ...
  Рейтинг: +5  Кухарка

Обсуждаемое за неделю
Памятник Сталину в Уфе. ...

Пока в Башкортостане в вялотекущем режиме проходит предвыборная кампания в ...
  1.08.2018   288   30

Душат проверками и ...

Башкирия борется за экспорт всяческими способами. Один из них предложили на ...
  1.08.2018   234   4

Что та сторона, что эта: ...

Как следует из материалов дела, иск о защите чести и достоинства учредителя ...
  1.08.2018   335   18

Запугали или не видят ...

Один из самых активных волонтеров уфимского штаба Навального, студент ...
  1.08.2018   214   7

Ложь и пропаганда ...

После того, как я опубликовал пост с критикой аргументов правительственных ...
  1.08.2018   219   9

Обсуждаемое за месяц
Памятник Сталину в Уфе. ...

Пока в Башкортостане в вялотекущем режиме проходит предвыборная кампания в ...
  1.08.2018   288   30

Душат проверками и ...

Башкирия борется за экспорт всяческими способами. Один из них предложили на ...
  1.08.2018   234   4

Что та сторона, что эта: ...

Как следует из материалов дела, иск о защите чести и достоинства учредителя ...
  1.08.2018   335   18

Запугали или не видят ...

Один из самых активных волонтеров уфимского штаба Навального, студент ...
  1.08.2018   214   7

Ложь и пропаганда ...

После того, как я опубликовал пост с критикой аргументов правительственных ...
  1.08.2018   219   9

Последние публикации
Памятник Сталину в Уфе. ...

Пока в Башкортостане в вялотекущем режиме проходит предвыборная кампания в ...
  1.08.2018   288   30

Душат проверками и ...

Башкирия борется за экспорт всяческими способами. Один из них предложили на ...
  1.08.2018   234   4

Что та сторона, что эта: ...

Как следует из материалов дела, иск о защите чести и достоинства учредителя ...
  1.08.2018   335   18

Запугали или не видят ...

Один из самых активных волонтеров уфимского штаба Навального, студент ...
  1.08.2018   214   7

Ложь и пропаганда ...

После того, как я опубликовал пост с критикой аргументов правительственных ...
  1.08.2018   219   9

Придурковатость и ...

МИД России опубликовал «изгоняющее бесов» фото Лаврова. На официальной странице ...
  1.08.2018   173   6

Навальный о Хабирове и ...

Алексей Навальный: Любимый жанр фейсбука. Ответ на ответ. Дмитрий Гудков. ...
  31.07.2018   1088   17

«Единая Россия» в ...

Представители «партии власти» ясно дали понять, что пенсионная реформа ...
  31.07.2018   7338   38

Все отправились на ...

На оперативном совещании Правительства Башкирии с докладом о решении проблемы с ...
  31.07.2018   1964   12

Когда органы заняты ...

Подсудимые приговорены к срокам от 8 до 24 лет колонии строгого режима. В ...
  31.07.2018   458   8

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Август 2018 (6)
Июль 2018 (109)
Июнь 2018 (97)
Май 2018 (84)
Апрель 2018 (89)
Март 2018 (78)
Читаемое за неделю
Закон о колосках ...

Закон, позже получивший народное название "закон о колосках" или "закон о пяти ...
  27.07.2018   33958   58

Геннадий Гудков: ...

Президент Путин все время заявляет, что его главной целью во внешней политике ...
  26.07.2018   31181   54

Не державшая в руках ...

Очень много вопросов: что я думаю про пенс.реформу? Друзья,ЕЩЕ раз хочу ...
  30.07.2018   19089   69

«Единая Россия» в ...

Представители «партии власти» ясно дали понять, что пенсионная реформа ...
  31.07.2018   7338   38

Похлеще золотого батона: ...

Сотрудника оперативно-розыскной части собственной безопасности Раиля Миргалеева ...
  30.07.2018   4502   18

Читаемое за месяц
Моральное уродство - его ...

Толпа не должна решать судьбу пенсий! - Киселёв раскритиковал противников ...
  13.07.2018   154334   125

«Этих денег хватит ...

Советскую пенсионную систему сегодня принято поминать добрым словом. Впрочем, ...
  23.07.2018   70577   128

«А веревку с собой ...

Россияне просят Путина лишить пенсий работающих пенсионеров. Жители России ...
  6.07.2018   68373   228

Познер не понимает ...

– У меня снова вопрос по пенсионной системе. Пенсионной реформе. Я хотела бы ...
  20.07.2018   60896   61

Пенсионный скандал: ...

Российскую власть едко высмеювают в соцсетях за нелепую пропаганду скандальной ...
  17.07.2018   35092   76


Запугали или не видят смысла? Независимые кандидаты отказались от участия в выборах в БашКурултай

Оценили
0



Один из самых активных волонтеров уфимского штаба Навального, студент Башкирского госуниверситета Айдар Исмагилов, заявил в четверг, 19 июля, что отказывается участвовать в выборах в Госсобрание РБ. В этот же день об аналогичном решении объявила координатор движения "Открытая Россия" в Башкортостане, юрист Зульфия Гайсина. Выборы назначены на 9 сентября.

Запугали или не видят смысла? Независимые кандидаты отказались от участия в выборах в БашКурултай


По состоянию на 31 июля ЦИК республики зарегистрировал по единому округу списки шести политических партий – ЛДПР (113 кандидатов в списке), “Справедливой России” (113 кандидатов), “Российской экологической партии “Зеленые” (106 кандидатов), КПРФ (100 кандидатов), “Единой России” (155 кандидатов) и “Патриотов России” (149 кандидатов). По данным ЦИК, первоначально о своем желании участвовать в выборах в Госсобрание заявила 21 партия, но уже конференции по выдвижению кандидатов провели лишь 17 из них, а подали документы на регистрацию только 13.

Айдар Исмагилов выдвигался кандидатом в Госсобрание по Пушкинскому одномандатному округу №6 в Уфе. Его конкурентом от партии "Единая Россия" должен был стать депутат Госсобрания предыдущего созыва, экс-директор МУП "Инвестиционно-строительный комитет г.Уфы" Альберт Мусифуллин.

Зульфия Гайсина собиралась баллотироваться по Центральному одномандатному округу №10 в Уфе. Ей должна была противостоять член партии "Единая Россия", заместитель главы администрации Октябрьского района Уфы Гузэль Файзуллина.

Основной причиной выхода обоих оппозиционных кандидатов из избирательной кампании стала, по их словам, невозможность собрать подписи в поддержку своего выдвижения — 2018 подписей за 3 недели.

"Мы сделали все возможное и приложили максимум усилий. Я сам лично обошёл тысячи квартир, опросил сотни знакомых, сформировал команду сборщиков. Волонтёры помогли найти финансирование и снять ролики. Нам удалось собрать больше 200 подписей. Важно понимать, что каждая приобретенная подпись — это колоссальный труд. За прошедшие две недели командой было затрачено огромное количество усилий и свободного времени на сбор подписей. Все это заработано кровью и потом", — написал Айдар Исмагилов в своем аккаунте в Facebook

Зульфия Гайсина заявила, что ей осталось собрать 1300 подписей. По ее словам, в последний день это было нереально.

"Этот месяц для меня не прошёл зря. Поскольку сбором подписей я занималась в т.ч. и лично, то смогла познакомиться с огромным количеством замечательных людей, узнала о реальных проблемах жителей 8, 9, 10 избирательных округов и даже успела немного помочь жителям ул. Российской г. Уфы",​ —​ написала Зульфия Гайсина в Facebook.

​Среди причин, помешавших Имагилову собрать подписи, волонтер в интервью "Idel.Реалии" отметил нежелание людей открывать двери, их отсутствие дома, боязнь избирателей предоставлять паспортные данные, а также противодействие администрации. Напомним, уфимская мэрия в конце июня отказалась согласовать выдвинувшемуся кандидату пикеты с целью сбора подписей избирателей.

— Я не сдавался почти до самого конца и надеялся, что мне удастся собрать эти подписи, — сказал Айдар Исмагилов в беседе с корреспондентом "Idel.Реалии", — Мы уже планировали в штабе Навального мою агитационную кампанию в случае регистрации кандидатом, готовились проводить митинги и встречи с избирателями. Но оказалось, что требуемое количество подписей собрать в нынешних условиях практически невозможно. Мы общались с людьми с утра и до позднего вечера, проводили до 50 встреч в день. К сожалению, многие, очень многие люди пассивны и ничего не хотят. А в головах у них просто какой-то ужас…

— А как избиратели реагировали на то, что вы – волонтер штаба Навального?

— В целом положительно. Тем более, в связи с повышением пенсионного возраста и пенсионеры стали задумываться, что оппозиция — это не так уж и плохо. Некоторые из них даже стали сторонниками Навального.

— На какие еще темы люди преимущественно откликались?

— На то, что у многие сейчас, особенно в деревнях, действительно живут в нищете; у людей нет денег на нормальные продукты, на достойный отдых. На то, что сейчас такая кошмарная пропасть между богатыми и бедными. На произвол силовиков — в пригородных поселках мне рассказывали истории, например, как людей без всякого повода забирали в полицию просто с прогулки. Как ни странно, предъявляли претензии и к Госсобранию. Несмотря на то, практически никто не знает ни своего действующего депутата, ни новых кандидатов, ни то, чем парламент вообще занимается.

— Какой же положительный опыт вы вынесли из своей первой избирательной кампании?

— Это был отличный и очень важный опыт для меня. Мы сами смогли самоорганизоваться, смогли увеличить количество наших сторонников. Несколько недель мы пропагандировали наши идеи, рассказали людям о реальной оппозиции. Наконец, мы воочию увидели, как независимым кандидатам противостоит вся административная машина. А теперь мы будем готовиться к наблюдению на предстоящих выборах.

Идель.Реалии
Оригинал публикации







Связанные темы и персоны

Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 01.08.2018, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Предстоящие выборы покажут всю гнилость избирательной системы. Несмотря на то что единоОсы принимают антинародные законы, у них наверняка будет "большинство", даже если ни один избиратель ни придет на избирательный участок



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 2 | 01.08.2018, 10:01 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4360 | Рейтинг: -708,5
Вот и в ЦАРе отстреливают сторонников Навального и ходора....



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 01.08.2018, 10:03 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1845 | Комментарии: 59999 | Рейтинг: +12255,6
Собрать более 2000 подписей самовыдвиженцу за 3 недели - совершенно не реально! При этом и у Исмагилова, и у Гайсиной - были волонтёры(сподвижники - от Навального у него и от Ходорковского + обманутые дольщики у нее), а не только друзья и родственники.

То есть - самовыдвижение у нас в стране просто НЕ ВОЗМОЖНО!!!
Пуйло-ИТОГИ-2018!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 01.08.2018, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 01.08.2018, 10:03 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1845 | Комментарии: 59990 | Рейтинг: +12256,1
Собрать более 2000 подписей самовыдвиженцу за 3 недели - совершенно не реально! При этом и у Исмагилова, и у Гайсиной - были волонтёры(сподвижники - от Навального у него и от Ходорковского + обманутые дольщики у нее), а не только друзья и родственники.

То есть - самовыдвижение у нас в стране просто НЕ ВОЗМОЖНО!!!
Пуйло-ИТОГИ-2018!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Если бы за подпись платили подписавшемуся хотя бы по 100 рублей, то возможно! Но платить, и дороже, могут только воры! А из бюджета это не финансируется! Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 01.08.2018, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 01.08.2018, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован

Предстоящие выборы покажут всю гнилость избирательной системы. Несмотря на то что единоОсы принимают антинародные законы, у них наверняка будет "большинство", даже если ни один избиратель ни придет на избирательный участок
===
ещё годков 10 назад Путин ввёл выборный закон отменив минимальную явку, но при этом удвоил количество чинуш в сравненнии с большацкой эпохой, + "красные" = всякого рода менты + бюджетососатели, хотя достаточно придти троим избирателям на УИК и проголосовать и Путин, а не Панфилова, по своему закону такие выборы признаёт легитимными, т.е.законными!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 01.08.2018, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 01.08.2018, 10:03 | Автор: Кухарка
Публикации: 1845 | Комментарии: 59996 | Рейтинг: +12255,5
Собрать более 2000 подписей самовыдвиженцу за 3 недели - совершенно не реально! При этом и у Исмагилова, и у Гайсиной - были волонтёры(сподвижники - от Навального у него и от Ходорковского + обманутые дольщики у нее), а не только друзья и родственники.

То есть - самовыдвижение у нас в стране просто НЕ ВОЗМОЖНО!!!
Пуйло-ИТОГИ-2018!

****
ошибка привлечь сподвижников навального.
они то и дискредитировали самовыдвиженцев. саботажники хреновы.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 01.08.2018, 14:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зульфию Гайсину в любом случае не пропустила бы во власть башкирская строительная мафия.
Она, как юрист, занимающийся защитой обманутых дольщиков, слишком хорошо знает все приемы и методы отъема денег у бюджета и населения махинаторами из этого сектора "сильной" башкирской экономики.



Оценили
1










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com