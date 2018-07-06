Запугали или не видят смысла? Независимые кандидаты отказались от участия в выборах в БашКурултай

Один из самых активных волонтеров уфимского штаба Навального, студент Башкирского госуниверситета Айдар Исмагилов, заявил в четверг, 19 июля, что отказывается участвовать в выборах в Госсобрание РБ. В этот же день об аналогичном решении объявила координатор движения "Открытая Россия" в Башкортостане, юрист Зульфия Гайсина. Выборы назначены на 9 сентября.По состоянию на 31 июля ЦИК республики зарегистрировал по единому округу списки шести политических партий – ЛДПР (113 кандидатов в списке), “Справедливой России” (113 кандидатов), “Российской экологической партии “Зеленые” (106 кандидатов), КПРФ (100 кандидатов), “Единой России” (155 кандидатов) и “Патриотов России” (149 кандидатов). По данным ЦИК, первоначально о своем желании участвовать в выборах в Госсобрание заявила 21 партия, но уже конференции по выдвижению кандидатов провели лишь 17 из них, а подали документы на регистрацию только 13.Айдар Исмагилов выдвигался кандидатом в Госсобрание по Пушкинскому одномандатному округу №6 в Уфе. Его конкурентом от партии "Единая Россия" должен был стать депутат Госсобрания предыдущего созыва, экс-директор МУП "Инвестиционно-строительный комитет г.Уфы" Альберт Мусифуллин.Зульфия Гайсина собиралась баллотироваться по Центральному одномандатному округу №10 в Уфе. Ей должна была противостоять член партии "Единая Россия", заместитель главы администрации Октябрьского района Уфы Гузэль Файзуллина.Основной причиной выхода обоих оппозиционных кандидатов из избирательной кампании стала, по их словам, невозможность собрать подписи в поддержку своего выдвижения — 2018 подписей за 3 недели."Мы сделали все возможное и приложили максимум усилий. Я сам лично обошёл тысячи квартир, опросил сотни знакомых, сформировал команду сборщиков. Волонтёры помогли найти финансирование и снять ролики. Нам удалось собрать больше 200 подписей. Важно понимать, что каждая приобретенная подпись — это колоссальный труд. За прошедшие две недели командой было затрачено огромное количество усилий и свободного времени на сбор подписей. Все это заработано кровью и потом", — написал Айдар Исмагилов в своем аккаунте в FacebookЗульфия Гайсина заявила, что ей осталось собрать 1300 подписей. По ее словам, в последний день это было нереально."Этот месяц для меня не прошёл зря. Поскольку сбором подписей я занималась в т.ч. и лично, то смогла познакомиться с огромным количеством замечательных людей, узнала о реальных проблемах жителей 8, 9, 10 избирательных округов и даже успела немного помочь жителям ул. Российской г. Уфы",​ —​ написала Зульфия Гайсина в Facebook.​Среди причин, помешавших Имагилову собрать подписи, волонтер в интервью "Idel.Реалии" отметил нежелание людей открывать двери, их отсутствие дома, боязнь избирателей предоставлять паспортные данные, а также противодействие администрации. Напомним, уфимская мэрия в конце июня отказалась согласовать выдвинувшемуся кандидату пикеты с целью сбора подписей избирателей.— Я не сдавался почти до самого конца и надеялся, что мне удастся собрать эти подписи, — сказал Айдар Исмагилов в беседе с корреспондентом "Idel.Реалии", — Мы уже планировали в штабе Навального мою агитационную кампанию в случае регистрации кандидатом, готовились проводить митинги и встречи с избирателями. Но оказалось, что требуемое количество подписей собрать в нынешних условиях практически невозможно. Мы общались с людьми с утра и до позднего вечера, проводили до 50 встреч в день. К сожалению, многие, очень многие люди пассивны и ничего не хотят. А в головах у них просто какой-то ужас…— А как избиратели реагировали на то, что вы – волонтер штаба Навального?— В целом положительно. Тем более, в связи с повышением пенсионного возраста и пенсионеры стали задумываться, что оппозиция — это не так уж и плохо. Некоторые из них даже стали сторонниками Навального.— На какие еще темы люди преимущественно откликались?— На то, что у многие сейчас, особенно в деревнях, действительно живут в нищете; у людей нет денег на нормальные продукты, на достойный отдых. На то, что сейчас такая кошмарная пропасть между богатыми и бедными. На произвол силовиков — в пригородных поселках мне рассказывали истории, например, как людей без всякого повода забирали в полицию просто с прогулки. Как ни странно, предъявляли претензии и к Госсобранию. Несмотря на то, практически никто не знает ни своего действующего депутата, ни новых кандидатов, ни то, чем парламент вообще занимается.— Какой же положительный опыт вы вынесли из своей первой избирательной кампании?— Это был отличный и очень важный опыт для меня. Мы сами смогли самоорганизоваться, смогли увеличить количество наших сторонников. Несколько недель мы пропагандировали наши идеи, рассказали людям о реальной оппозиции. Наконец, мы воочию увидели, как независимым кандидатам противостоит вся административная машина. А теперь мы будем готовиться к наблюдению на предстоящих выборах.