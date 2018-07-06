Что та сторона, что эта: Жена Хамитова подала в суд на Жукову

Как следует из материалов дела, иск о защите чести и достоинства учредителя благотворительного фонда «Мархамат» Гульшат Хамитовой к правозащитницам Альмире Жуковой и Рамиле Саитовой подан в Советский районный суд Уфы. В качестве третьего лица к процессу привлечен портал ProUfu.ru. Слушание дела по существу назначено на 1 августа.Как рассказала “Эху” генеральный директор фонда “Мархамат” Айгуль Гареева, иск связан с публикацией на портале ProUfu.ru материалов о финансовых отчетах фонда.В апреле правозащитницы Альмира Жукова и Рамиля Саитова сообщили редакции о том, что они обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить финансовую деятельность фонда “Мархамат”.Правозащитницы заявляли, что на сайте организации были указаны неполные данные о доходах фонда.И.о. главного редактора ProUfu.ru Рамиль Рахматов рассказал “Эху”, что ни он, ни правозащитницы повесток в суд не получали.