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Что та сторона, что эта: Жена Хамитова подала в суд на Жукову

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Как следует из материалов дела, иск о защите чести и достоинства учредителя благотворительного фонда «Мархамат» Гульшат Хамитовой к правозащитницам Альмире Жуковой и Рамиле Саитовой подан в Советский районный суд Уфы. В качестве третьего лица к процессу привлечен портал ProUfu.ru. Слушание дела по существу назначено на 1 августа.

Что та сторона, что эта: Жена Хамитова подала в суд на Жукову


Как рассказала “Эху” генеральный директор фонда “Мархамат” Айгуль Гареева, иск связан с публикацией на портале ProUfu.ru материалов о финансовых отчетах фонда.

В апреле правозащитницы Альмира Жукова и Рамиля Саитова сообщили редакции о том, что они обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить финансовую деятельность фонда “Мархамат”.

Правозащитницы заявляли, что на сайте организации были указаны неполные данные о доходах фонда.

И.о. главного редактора ProUfu.ru Рамиль Рахматов рассказал “Эху”, что ни он, ни правозащитницы повесток в суд не получали.

Эхо Москвы
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  • 1 | 01.08.2018, 09:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Все эти благотворительные фонды,- полукриминальные, а иногда и откровенно криминальные структуры, за примерами ходить далеко не надо: тот же фонд "Урал" (УКрал), фонд Чулпан Хаматовой "Подари жизнь" и далее по списку.
А так называемые "Правозащитники", как и "зеленые", это по сути аферисты и вымогатели денег.
Так что пусть нахрен грызутся как пауки в банке, а мы будем посмотреть...



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  • 2 | 01.08.2018, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
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Возможно его бы еще держали ,но эта дама с мужским характером зарубит курочку несущие золотые кукаечки



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  • 3 | 01.08.2018, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Сейчас пошла мода на заведение уголовных дел или на обращение в суд на обратившихся в какие-либо госорганы с просьбой провести где-нибудь проверку! Так что это не новость! Чем это закончится в данном случае сказать трудно, зная нашу судебную систему! А вообще в просьбе провести проверку ничего незаконного нет, но сейчас так осаживают и запугивают любителей и профессионалов жаловаться! Очень Опытный



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  • 4 | 01.08.2018, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Скорпион 1 - даун!



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  • 5 | 01.08.2018, 10:44 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1845 | Комментарии: 59999 | Рейтинг: +12255,6
4 | 01.08.2018, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован

Скорпион 1 - даун!
__________________________
Не обращайте внимания - у Артёмки Фарвазутдиова спермотоксикоз - и это не лечится...
Мальчику 39 лет, а до сих пор этому жиробасу с полным отсутствием шеи - никто не даёт))))



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  • # 6 | 01.08.2018, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 7 | 01.08.2018, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Этот фонд похож на общаг из 90-х. с формирований из окрашивании коммерсантов



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  • 8 | 01.08.2018, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
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из крышивании (Т9)



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  • 9 | 01.08.2018, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
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А что там с Минздрава ей денег не хватает. или здесь отмывают их



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- Одна баба ((Кухарка) сказала что одна баба (Жжьюкова ) сказала что на неё одна баба (Хамитова ) сказала что подаст на суд!!!!
-
-
сенсация,детектед



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  • 11 | 01.08.2018, 13:10 | Автор: Не зарегистрирован
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........." благотворительного фонда «Мархамат» Гульшат Хамитовой к правозащитницам Альмире Жуковой и Рамиле Саитовой подан в Советский районный суд Уфы. ....."
====================================================
Как же , как же " оскорбить " легализованный общак Хамитова Р.З ,
Он ведь на них , хочет немного прикупить Янган - Тау !
Там ведь стройка на Миллиард рублей будет и Частные " уважаемые " инвесторы будут вкладываться !
5 зон стройки .
Интересно в который хочет вложиться " Мархамат " ?



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  • 12 | 01.08.2018, 13:22 | Автор: Не зарегистрирован
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За нефтянку этим ворам ничего не будет.



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  • 13 | 01.08.2018, 13:25 | Автор: Не зарегистрирован
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Если в регионе такое мошенничество в кругах высшего руководства, как жить простому народу? Где справедливость?



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Кухарка,а в какой бозряхане ты поссригаешь волосы?
ибо я нахожусь на кремлевской,ел какое дерьмо из казана на колхозном, надо б на тебя посмотреть отчего злая,как девки с некрасивыми ногами парятся в джинсах и озлоблены на руководство страны



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  • 15 | 01.08.2018, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Теперь ждем иск на кухарку за размещение статья в УЖе



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  • 16 | 01.08.2018, 13:51 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 01.08.2018, 13:27 | Автор: Иннокентий Иванов

Кухарка,а в какой бозряхане ты поссригаешь волосы?
ибо я нахожусь на кремлевской,ел какое дерьмо из казана на колхозном, надо б на тебя посмотреть отчего злая,как девки с некрасивыми ногами парятся в джинсах и озлоблены на руководство страны
========================================================
Кеша , займись делом не ссы в компот , там ягодки !



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  • 17 | 01.08.2018, 13:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Начинающий

10 | 01.08.2018, 12:50 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 3292 | Рейтинг: -374,7
- Одна баба ((Кухарка) сказала что одна баба (Жжьюкова ) сказала что на неё одна баба (Хамитова ) сказала что подаст на суд!!!!
-
-
сенсация,детектед
***

Кажется, это тот случай, как говорят в армии, когда разбор полета страшнее самого полета.
Сенсация была тогда, когда Хамитов в кресло министра посадил некоего Шебаева, "москвича" из понаехавших, якобы вхожего в семью президента-2
Как только федеральные СМИ опубликовали прослушку разговора мед.мошенников с министром здравоохранения РБ, у последнего тут же случился приступ семейных обстоятельств.
В подобной ситуации в региональном министерстве, вполне очевидно, надо было правоохранителям начать копаться до истины,как это сделали в Челябинской области.
У нас же, в правоохранительных органах, судя по последним арестам оказалось с избытком своих" шебаевых".
Безнаказанность, в данном случае, в очередной раз дискредитировала хамитовское окружение.



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  • 18 | 01.08.2018, 14:48 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1845 | Комментарии: 59999 | Рейтинг: +12255,6
В Советском районном суде Уфы прошло заседание по иску жены главы региона Гульшат Хамитовой к правозащитникам Альмире Жуковой и Рамиле Саитовой

В качестве третьего лица к процессу привлечен портал ProUfu.ru.

Ответчики заявили, что до сих пор не видели исковое заявление, а также не были извещены о заседании должным образом, и попросили перенести заседание.

Суд удовлетворил ходатайство. Рассмотрение дела назначено на 3 августа.

Напомним, иск о защите чести и достоинства учредителя благотворительного фонда «Мархамат» Гульшат Хамитовой к правозащитницам Альмире Жуковой и Рамиле Саитовой связан с публикацией на портале ProUfu.ru материалов о финансовых отчетах фонда. В апреле правозащитницы Альмира Жукова и Рамиля Саитова сообщили редакции портала о том, что они обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить финансовую деятельность фонда “Мархамат”. Они заявляли, что на сайте организации были указаны неполные данные о доходах фонда.



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