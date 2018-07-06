Ложь и пропаганда пенсионного ограбления: Как нам врут с экранов?

После того, как я опубликовал пост с критикой аргументов правительственных экономистов касательно пенсионной реформы , разумно было ожидать от них какой-то реакции.Владимир Назаров решил на меня обидеться: «К сожалению, начало статьи мешает мне прокомментировать ошибки в ее середине и конце. Если эти же аргументы (начиная с 5го абзаца) повторит приличный человек, то с радостью отвечу» . Полагаю, ему не понравилось то, что я назвал его миллионером и поставил в один ряд с другими государственными пропагандистами – Познером и Киселевым. В то же время, стратегия «сыграть обиженного» была оптимальной с его стороны, ведь ответить по существу ему нечего. Моя главная претензия была, что приведенная им цифра дефицита в 55 трлн руб. – это мухлеж. В расчетах не учтен трансферт в Пенсионный фонд из федерального бюджета, который сейчас составляет порядка 40% доходов фонда (в прошлом году это было 3.7 трлн руб., в этом — 3.3 трлн). В комментариях к своему посту в Facebook Назаров фактически подтверждает мою правоту: «Это модельный расчёт, если захотим поддержать соотношение пенсии и зпл, то из федерального бюджета трансферт будет нарастать лавинообразно. И если эти трансферты по годам сложить, то и получится 55 трлн».«Лавинообразно» — это, конечно, сильное преувеличение. Но главное, 55 трлн — это никакой не дополнительный дефицит, который образуется, если не увеличивать пенсионный возраст. Это просто общая сумма бюджетного трансферта. Этот трансферт и сейчас составляет 40% бюджета Пенсионного фонда, и на него деньги в бюджете выделяются каждый год. Дополнительный дефицит, по сравнению с текущим бюджетом, составит на порядок меньшую цифру. По моим расчетам, в 2030 г. дополнительный дефицит Пенсионного фонда составит 1.2–1.6 трлн руб., а никак не 8 трлн, как утверждают Назаров и Любимов.Итого, вся аргументация правительственных экспертов построена на лживой цифре дефицита в 55 трлн руб., которая завышена во много раз.Иван Любимов среагировал более достойно, попытался ответить по существу.1. «…Да, через некоторое время на рынке труда возникнет дефицит предложения, который якобы будет компенсирован как раз теми, кто не выйдет на пенсию из-за увеличения пенсионного возраста. Слабость этого аргумента — аргумента из нашего с Владимиром текста — в том, что он сценарный. А сценарии могут быть разными. Да, роботизация вытесняет рутинный труд, при этом сложное образование, необходимое для сложной работы, получают немногие. Если роботизация будет равномерно распространяться по миру, то на пенсию стоит отправлять все больше людей, причем как можно раньше.Проблема в том, что в странах с ненадежной защитой прав собственности роботизация может проходить медленно. Инвестиции в роботов означают высокие риски экспроприации, надежнее нанять сто работников, которых можно, в случае чего, за день уволить и закрыть бизнес. Но настаивать на том, что рынок труда устроит всех возрастных работников, как и утверждать обратное, бессмысленно…»Во-первых, в изначальном тексте не было упоминания, что дефицит рабочей силы — это один из возможных сценариев. Это было больше похоже на безапелляционное утверждение: «При этом спрос на рынке труда сохранится даже при отсутствии роста в экономике, поэтому вырастет дефицит рабочей силы. К 2030 году, как показывают расчеты, он будет составлять 3,8 млн человек». Ни о каких других возможных сценариях не упоминается.Во-вторых, автоматизация идет не только в развитых экономиках, но и в развивающихся. Я привел три примера автоматизации труда, произошедших в последние 10-20 лет: Uber и аналогичные приложения такси, переход СМИ в цифру, уход ритейла в онлайн. Мы видим, что внедрение всех этих технологий идет довольно быстро и в России, пусть и с небольшой задержкой. Малореалистично предполагать, что технический прогресс обойдет стороной Россию даже с учетом наших неоптимальных институтов.В-третьих, основным индикатором дефицита товара является резкий рост цен на него. В России зарплаты людей пенсионного и предпенсионного возраста находятся на крайне низком уровне. Найти нормальную работу пенсионерам фактически невозможно – работодатели фактически не реагируют на резюме людей 50+. Я допускаю, что эта ситуация может измениться через 10 лет. Однако то, что люди будут выходить на пенсию, никак не мешает им участвовать в рынке труда. Размер пенсии в России не позволяет путешествовать и наслаждаться жизнью. Средний размер пенсии — 14,000 руб. Ее едва хватает, чтобы свести концы с концами. Значительная часть пенсионеров и сейчас продолжает работать. Можно относиться к пенсии как к некоторому безусловному доходу людей пожилого возраста, который только позволяет им не умереть с голоду. Если рынок труда предложит им адекватные трудовые возможности, они с удовольствием на них среагируют. Никакого дефицита рабочей силы в любом случае не будет.2. «Про силовиков. Не только у Миронова, но и в других текстах мне приходилось видеть возражения против затрат на адаптацию силовиков после их увольнения. Вспомним постсоветское сокращение раздутых коммунистами вооруженных сил. Часть выброшенных на улицу военных сколотила банды…»Я не знаю, откуда Иван это взял, но я нигде не возражал против затрат на адаптацию силовиков после увольнения. Более того, эти затраты (на выходное пособие, на переобучение) уже сейчас заложены в бюджет, и отказываться от них я не призывал.Мои аргументы касались другого: оставить льготный выход на пенсию только тем, кто реально рискует жизнью, остальным отменить досрочный выход на пенсию. Это большая экономия не только на пенсиях, но и других статьях. Если силовики и военные будут выходить на пенсию, к примеру, после 30, а не 20 лет службы, тогда при сохранении такой же их численности, их придется нанимать в 1.5 раза меньше. Значит, и затраты на квартиры, выходные пособия и т.д. в 1.5 раза сократятся. Затраты на пенсии также будут меньше в несколько раз (их придется платить в 1.5 раза меньшему количеству человек в течение намного более короткого промежутка времени).3. «Сколько мы сможем сэкономить за счет коррупции для пенсий? А черт его знает. Максим Миронов пишет, что знает размер коррупции. Я в этом сомневаюсь, потому что оценивать коррупцию очень сложно. Чтобы очистить расходы от коррупции, нужна успешная антикоррупционная кампания…».Действительно, точно оценить коррупцию сложно. Однако есть методики оценки различных видов коррупции. На госзаказе воруется как минимум 20-30%. Медведев оценил воровство на госзаказе в 20%. Если взять весь госзаказ, закупки регионов, госкорпораций, ГУПов и МУПов, то коррупционной составляющей по этим заказам будет вполне достаточно, чтобы полностью покрыть разницу между пенсионными выплатами и взносами.Есть еще другие виды коррупции, которые тоже измеряются триллионами, например, поборы с бизнеса и граждан, отжатие бизнеса в пользу силовиков и чиновников, торговля должностями.Я согласен с Иваном: чтобы высвободить эти деньги, нужна успешная антикоррупционная кампания. Текущее правительство на это не способно, так как само является бенефициаром коррупционных схем (коррупционные доходы председателя правительства исчисляются миллиардами рублей.4. «Разумеется, на пенсию нужно копить. Однако это касается тех, у кого для этого осталось достаточно трудовых лет. Но и у этих людей с накоплениями будут проблемы. Медианная зарплата в России небольшая. Едва ли с ней удастся накопить на приличную пенсию без перераспределения между поколениями.»Здесь идет изящное передергивание. Накопительная пенсионная система совсем не означает, что каждый должен откладывать с зарплаты какой-то процент под матрас. Такая система действительно работать не будет, так как основная масса населения не будет откладывать добровольно на будущую пенсию. Накопительная система – это когда с вашей зарплаты берутся пенсионные взносы, перечисляются в пенсионный фонд по вашему выбору, и вы получаете их в виде пенсии, когда приходит время. У вас нет опции потратить эти деньги раньше. Задача государства – создать нормальную инфраструктуру, прежде всего,негосударственные и государственные пенсионные фонды, которые обеспечат сохранность и разумную доходность накоплений граждан. Такая схема уже была близка к тому, чтобы заработать. Однако тут государство выступает в роли разбойника. Оно внаглую грабит пенсионные накопления граждан: отбирает пенсионные взносы за много лет и постоянно запускает руку в пенсионные накопления, которые не удалось экспроприировать, – заставляет финансировать проекты госкорпораций с отрицательной ожидаемой доходностью (подробнее см. здесь)При таком подходе с накопительной системой действительно будут проблемы. Только дело тут не в несознательных гражданах и низких медианных зарплатах, а жуликах, которые регулярно грабят будущих пенсионеров.«Продолжать можно долго. У Максима много сценарных аргументов, произнесенных тоном, которым говорят об аксиомах. Но тон, увы, в серьезных дискуссиях не играет никакой роли.»Здесь, возможно, Иван хотел обратиться, скорее, к себе и своему соавтору. У них в тексте все утверждения и цифры даны как аксиомы, без пояснений, как они их получили. Я объясняю, откуда берется каждая цифра. Если я привожу сценарий (к примеру, автоматизация рабочей силы), то детально описываю, почему я считаю этот сценарий разумным, с приведением конкретных примеров.И Иван Любимов, и Владимир Назаров высказали недовольство тоном моей публикации. Иван укорил меня за «хамский тон», а Владимир вообще считает меня неприличным человеком.Возможно, я действительно был резок в оценках. Впрочем, как еще мы можем реагировать на такое отношение правительства и его экспертов к важнейшей реформе, затрагивающей миллионы россиян. Авторы радуются началу дискуссии по поводу нее: «Очень тому рад, потому что именно этого и хотел — начать детальный разбор и дискуссию параметрической реформы не в виде умозрительных аргументов, а в виде числовой демонстрации, что для возникающего дефицита пенсионных средств или есть достаточные резервы для компенсации или их нет.» .Это звучит как издевательство. Медведев анонсировал пенсионную реформу 28 апреля, через месяц после выборов президента. Он тогда сказал: «Экспертиза уже достаточно серьезная проведена всех этих вопросов. Так что мы, в общем, на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне». То есть эксперты, в число которых я думаю входит и «Научно-исследовательский финансовый институт» Министерства Финансов, возглавляемый Назаровым, участвовали в этих дискуссиях и посчитали дискуссию завершенной. Сами параметры реформы были оглашены 14 июня, в день начала чемпионата мира по футболу,чтобы народ не сильно волновался на фоне масштабного спортивного события. Сейчас законопроект уже принят в первом чтении а Госдуме.Нормальным, этичным и профессиональным было бы выйти к широкой публике в ноябре или декабре 2017 г. и сказать: «Мы сейчас активно обсуждаем пенсионную реформу, в апреле-июне собираемся внести закон в Госдуму, вот ее основные параметры, вот наши расчеты, что вы думаете, уважаемое экспертное сообщество?». Именно так поступают во всем развитом и неразвитом мире. Если готовится масштабная реформа, то ее перед внесением в парламент обсуждают месяцами, если не годами. Не говоря уже о том, что президент, который идет на выборы, обязан объявить о такой реформе, которую он инициирует сразу после вступления в должность.То, что наблюдаем сейчас – никакая не экспертная дискуссия. Это попытка продавить через общество уже принятое решение. Для аудитории федеральных каналов на арену выпускают Познера и Киселева, для аудитории Facebook — Собчак и Назарова. Если параметры пенсионной реформы и будут смягчены, то не вследствие аргументов экспертов, а под давлением народа на улицах. Цифры и расчеты на самом деле никого не волнуют.Да расчетов и цифр никаких на самом деле предоставлено не было. Во всяком случае в статье Любимова и Назарова вообще отсутствует ссылка на модель и даже намеки на то, как те или иные цифры были получены. В любом приличном экономическом журнале при публикации научной статьи нужно не только раскрывать параметры модели, но и также оригинальные данные, исходник компьютерной программы, с помощью которой были получены все результаты, полное описание источников данных. Делается это для того, чтобы каждый читатель при желании мог реплицировать результаты и найти ошибки, если таковые имеются. В данном случае речь идет даже не об абстрактной научной статье, а о конкретной реформе, которая затронет благосостояние десятков миллионов людей. Никаких детальных моделей и расчетов, чтобы эксперты могли проверить необходимость данной реформы, обществу предоставлено не было.После детального анализа аргументов правительственных экспертов, а также их реакции на мою статью, я в очередной раз убедился, что никакой экономической необходимости повышать пенсионный возраст в течение ближайших 10 лет нет. Два их основных аргумента — без реформы в Пенсионном фонде будет дефицит 55 трлн руб. и нас ждет дефицит рабочей силы, – просто неправда. Если правительство Медведева принимало решения, базируясь на цифрах, подготовленных этими экспертами, то получается, что решение нужно срочно пересматривать. Больше похоже на правду, что все всё понимают, но просто нужно оправдать перераспределение бюджетных ресурсов от пенсионеров в пользу других бюджетополучателей.