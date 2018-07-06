Душат проверками и налогами, раздавая бумажки и макулатуру

Башкирия борется за экспорт всяческими способами. Один из них предложили на президиуме правительства Башкортостана.Провести в Башкирии конкурс на лучшего экспортера года предложил Айнур Саманов, зампредседателя по внешнеэкономическим связям.Чиновник озаботился тем, что майские указы Путина по увеличению несырьевого и неэнергетического экспорта не выполняются, и предложил простимулировать предпринимателей.Саманов предложил провести конкурс по следующим номинациям: «Лучший экспортер года», «Лучший начинающий экспортер года», «Лучший экспортер товаров народного потребления», «Лучший экспортер продукции АПК», «Лучший экспортер продукции лесопромышленного комплекса» и «Лучший экспортер в сфере услуг».Финал конкурса состоится уже 23 ноября, а финалисты поедут на всероссийский конкурс, который пройдет в следующем году.При этом было озвучено, что федеральный бюджет выделил на проведение конкурса 150 тысяч рублей. Однако победитель получит лишь диплом, а участники – благодарности.