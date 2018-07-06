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Душат проверками и налогами, раздавая бумажки и макулатуру

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Башкирия борется за экспорт всяческими способами. Один из них предложили на президиуме правительства Башкортостана.

Душат проверками и налогами, раздавая бумажки и макулатуру


Провести в Башкирии конкурс на лучшего экспортера года предложил Айнур Саманов, зампредседателя по внешнеэкономическим связям.

Чиновник озаботился тем, что майские указы Путина по увеличению несырьевого и неэнергетического экспорта не выполняются, и предложил простимулировать предпринимателей.

Саманов предложил провести конкурс по следующим номинациям: «Лучший экспортер года», «Лучший начинающий экспортер года», «Лучший экспортер товаров народного потребления», «Лучший экспортер продукции АПК», «Лучший экспортер продукции лесопромышленного комплекса» и «Лучший экспортер в сфере услуг».

Финал конкурса состоится уже 23 ноября, а финалисты поедут на всероссийский конкурс, который пройдет в следующем году.

При этом было озвучено, что федеральный бюджет выделил на проведение конкурса 150 тысяч рублей. Однако победитель получит лишь диплом, а участники – благодарности.

ПроУфу
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  • 1 | 01.08.2018, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Странный какой то конкурс.
Что, зампредседателя по внешнеэкономическим связям не знает кто, сколько и какую продукцию экспортирует, и таким образом хочет восполнить этот пробел, да еще и навариться на 150000 ?
Зато как звучит: зампредседателя по внешнеэкономическим связям !!!

И еще: А что так мало выделили, всего 150 тыс., вон на бренд аш 2,7 ляма ?
Видимо бренд важнее, нежели внешнеэкономическая деятельность...



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  • Гость
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  • 2 | 01.08.2018, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 01.08.2018, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
===
посочувствуйте, зряплата мала!



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  • 3 | 01.08.2018, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У нас в регионе команда бездарей.
Хотят работать для народа а получается только для федерального руководства и то только на бумаге.



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  • Наблюдатель
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  • 4 | 01.08.2018, 13:03 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 37 | Комментарии: 7559 | Рейтинг: +2013,9
«Лучший экспортер продукции лесопромышленного комплекса» и «Лучший экспортер в сфере услуг».
_________________________________
А вот это мне ндравится!

Лучший экспортер продукции лесопромышленного комплекса это однозначно администрация г. Белорецка. Наградить всех "лучших", бесплатным жильём в Колымском крае с пожизненным и гарантированным питанием и именными нарами с гравировкой-"Я ТОРГОВАЛ СВОЕЙ РОДИНОЙ"

«Лучший экспортер в сфере услуг» вааще звучит игриво и двусмысленно.
Поэтому предлагаю почётную медаль с надписью на турецком языке-КРЫМ НАШ, А НАШИ "НАТАШИ"-ВАШИ!"



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