Дожали Ростика: Экс-чиновника башкирского правительства Ростислава Мурзагулова снимают с выборов в Красногорске

Либеральный российский политик Дмитрий Гудков, возглавляющий «Партию перемен», назвал ошибкой свое решение о выдвижении Мурзагулова.В июле стало известно, что бывший чиновник Администрации Главы Башкортостана Ростислав Мурзагулов по решению «Партии перемен» возглавил ее список на выборах в Городской совет Красногорска. Мурзагулов сейчас работает там вице-мэром – заместителем своего прежнего башкирского начальника Радия Хабирова.Журналисты отмечали, что в одномандатном округе, по которому баллотируется Мурзагулов, «Единая Россия» не выдвинула ему сильного соперника. Политик Алексей Навальный обращал внимание на прошлое Ростислава Мурзагулова, называя его «единороссовским и апшным ворьем».Гудков сначала защищал кандидата от своей партии, а вчера неожиданно сообщил, что отзывает его.«Мы получили ранее не известную нам информацию о его участии в применении административного ресурса на президентских выборах 2018 года», –написал Гудков в Twitter.Политик добавил, что признает свою ошибку.Ростислав Мурзагулов, за прошедшее время давший много комментариев о том, почему он рад выдвижению от «Партии перемен» и почему он не любит Навального, снятие своей кандидатуры пока никак не прокомментировал.В марте Ростислав Мурзагулов с гордостью сообщал, что Красногорск стал лидером по явке на президентских выборах в Московской области – проголосовать пришли почти 70%.Ростислав Мурзагулов известен также как политтехнолог и писатель, автор книги «Бабай всея Руси» о времени своей работы в администрации Муртазы Рахимова.Справка. «Партия перемен» была создана на базе партии «Гражданская инициатива» в марте 2018 года бывшим депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым и кандидатом в президенты Ксенией Собчак.***Ростислав Мурзагулов прокомментировал «Эху Москвы» в Уфе заявление Дмитрия Гудкова об его отзыве из списка кандидатов в депутаты Красногорского Совета от «Партии перемен».Ростислав Мурзагулов — вице-мэр Красногорска, бывший замглавы администрации БашкирииРуслан Валиев: Несколько вопросов на тему того, что происходит вокруг вашего выдвижения, в Думу, правильно? Сразу хочу уточнить, потому что в разных СМИ по-разному написали, кто-то пишет, что чуть ли не в мэры Красногорска. Это же не так?Ростислав Мурзагулов: Нет, в мэры Красногорска я не выдвигаюсь, пока только в ГорСовет.Руслан Валиев: В ГорСовет?Ростислав Мурзагулов: Да.Руслан Валиев: Тогда первый вопрос будет такой: вы решение принимали о выдвижении по договоренности с Дмитрием Гудковым?Ростислав Мурзагулов: Да, безусловно, с Дмитрием Гудковым и с Ксенией Собчак. Мы встречались, обсуждали и, в общем, моя кандидатура их полностью устроила.Руслан Валиев: А дальше что-то пошло не так, как вы можете прокомментировать эту ситуацию, что вообще изменилось, почему так они заявили в итоге?Ростислав Мурзагулов: Ну, я думаю, что, наверно, руководство «Партии перемен» не ожидало, что начнется такой поток компромата на них, на партию. Но в принципе, в условиях политической борьбы, наверное, этого ожидать стоило. Все-таки на демократическом фланге довольно много различных сил, заинтересантов и, в том числе, заинтересантов в том, чтобы демократические силы продолжали видеть маргинальными, и так далее. И вот эта концепция, которая была озвучена, концепция партии, которая не будет такой с пеной у рта. А будет той самой силой, о которой в свое время Нельсон Мандела говорил, как о силе ненасильственного сопротивления тем процессам, которые, на взгляд демократически настроенного электората, идут неправильно, вот это кого-то напугало, наверно. И кто-то решил, что таким образом выбивается почва из-под его ног и так далее. И, в том числе, выбивает, наверно, какие-то ресурсы. В том числе, подозреваю, что и материальные, поскольку тот поток компромата был очень активный, явно кто-то им занимался, кто-то подогревал. Полчища ботов, сотни выходов на различных видеоплощадках, и я, в общем-то, думаю, что, конечно, это было искусственно организовано. Дмитрий Гудков человек исключительно высоких моральных качеств, он очень добрый и хороший парень, но в том, что касается в политике, оказалось, что его возможно прогнуть таким грубым натиском. Что, наверное, для его политической карьеры не очень хорошо, что, в принципе, не мне решать, а электорату. А то, что касается меня самого, меня и в Башкирии знают хорошо, и я работал в Москве. Я достаточно последователен в своих книгах, статьях, и даже в кандидатской диссертации я писал об этом. Я буду защищать те ценности, которые мне близки дальше. К сожалению, видимо, уже скорее всего без Гудкова, без Собчак, в какой-то другой конфигурации. Пока не знаю, в какой, естественно, это вопрос достаточно сложный. Но я буду и дальше последовательно говорить о том, что, в общем-то, излишняя вертикализация стране вредит, излишняя централизация так же вредит. Излишний отказ от рыночных ценностей тоже абсолютно вреден, и поэтому это то, чем я буду заниматься всю мою жизнь. Я надеюсь, что в этом мне удастся преуспеть и, в общем-то, тогда станет понятно, что, наверно, не стоило реагировать на какие-то веселые картинки из интернета.Руслан Валиев: Правильно ли я понимаю, что этими силами, о которых вы говорите, является Алексей Навальный, политик непосредственно сам?Ростислав Мурзагулов: Я честно говоря, не хочу произносить это словосочетание, оно мне глубоко неприятно, поскольку я не воспринимаю это словосочетание как политику, как политическую силу, и так далее. Я воспринимаю это словосочетание как исключительно негативно, исключительно как такую, как бы сказать, эгоистичную и заинтересованную какую-то такую структуру. Которая работает в каких-то очень мелких и очень далеко уходящих от интересов страны целях. Поэтому, простите меня пожалуйста, я рекламировать это словосочетание не буду.Руслан Валиев: Понятно, а что вы можете сказать по сути претензий, которые они предъявляют. То, что якобы на выборах применялись некие технологии, скажем так?Ростислав Мурзагулов: На выборах не применялось ничего противозаконного, естественно ничего противозаконного ни в каких чатах обсуждаться не могло. Тем более в каких-то чатах с оппозиционерами, что является, как вы сами понимаете абсолютным идиотизмом. Идите нарушьте закон, говорит кто-то, и рядом сидят в этом же чате оппозиционеры. Ну вы представили себе такую ситуацию в здравом уме и трезвой памяти? Поэтому я сам не очень вникал в это, мне показывали какие-то, еще раз говорю, веселые картинки. Я таких веселых картинок в своей жизни видел много, поскольку работал над различными проектами, в том числе, над такими, достаточно социально-острыми. Поэтому я серьезного значения не предаю тому, что было раньше. Поэтому, если кто-то сейчас решил на это среагировать, значит у этого кого-то были на то какие-то поводы. Я еще раз говорю, что я это все обсуждать не собираюсь.Руслан Валиев: Получается, что на настоящих выборах вы теперь ни в каком виде участвовать не будете, правильно?Ростислав Мурзагулов: Нет, почему, я ведь выдвинут на одномандатном округе как самовыдвиженец. Поэтому, естественно, я могу в этих выборах участие принять. Я должен понять, а сколько я буду дальше поддерживаться красногорцами, людьми, которые здесь вокруг меня есть и которые очень поддержали мое выдвижение от «Демократической партии», и которые очень надеются, что, в общем-то, дальнейшие позитивные перемены в городе будут происходить, в том числе, с помощью именно демократической партии. Поскольку, люди понимают, что то, что демократическая партия может говорить и мэру, и всем остальным, и другим представителям власти. И никакая другая партия не скажет, и поэтому я посоветуюсь со своими единомышленниками. Я посоветуюсь с ними на предмет поддержат ли нас красногорцы, если будет выдвижение независимое. И если будет ответ положительный, то, наверное, все-таки я буду пытаться избираться. Я думаю, что все-таки шансы у меня как у представителя партии все-таки тоже есть.Руслан Валиев: И последний вопрос, как вообще к вашему выдвижению, в том числе, от партии демократического толка отнесся ваш непосредственный начальник, Радий Хабиров.Ростислав Мурзагулов: Наш непосредственный начальник человек достаточно системный и, в общем-то, человек никогда не зажимающий своих подчиненных в какие-то жесткие рамки. Он знал всегда, что у меня есть мои демократические убеждения, но он никогда не пытался навязать мне каких-то других убеждений. Поэтому я всегда имел право на собственное мнение, на то мнение, которое я высказывал многократно и в своих книжках, и в своих статьях, и когда работал над различными проектами. Поэтому, когда я принял решение о выдвижении от «Партии перемен», естественно, я ему об этом сказал, когда оно состоялось. И, в общем-то, он плечами пожал, сказал, что я имею на это право. И, в общем-то, что, если я всерьез, как он тогда сказал, озабочен этими проблемами и собираюсь посвятить этому время, то препятствовать он мне не может. Это не было таким конфликтом. И, в общем-то, это на самом деле нормально, когда в городе существует не только одной направленности политические силы, а когда их много. Потому что, в общем-то, в любой полемике проявляется какая-то истина, это нормально. И вот Хабиров как раз это очень хорошо понимает, в отличии от многих других политиков, как это не странно, порой демократического наминала, толка.Руслан Валиев: Если пройдете в Гордуму, вы, получается, покинете мэрию, правильно?Ростислав Мурзагулов: Да я, естественно, не имею права работать в мэрии, если я являюсь депутатом.