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Дожали Ростика: Экс-чиновника башкирского правительства Ростислава Мурзагулова снимают с выборов в Красногорске

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Либеральный российский политик Дмитрий Гудков, возглавляющий «Партию перемен», назвал ошибкой свое решение о выдвижении Мурзагулова.

Дожали Ростика: Экс-чиновника башкирского правительства Ростислава Мурзагулова снимают с выборов в Красногорске


В июле стало известно, что бывший чиновник Администрации Главы Башкортостана Ростислав Мурзагулов по решению «Партии перемен» возглавил ее список на выборах в Городской совет Красногорска. Мурзагулов сейчас работает там вице-мэром – заместителем своего прежнего башкирского начальника Радия Хабирова.

Журналисты отмечали, что в одномандатном округе, по которому баллотируется Мурзагулов, «Единая Россия» не выдвинула ему сильного соперника. Политик Алексей Навальный обращал внимание на прошлое Ростислава Мурзагулова, называя его «единороссовским и апшным ворьем».

Гудков сначала защищал кандидата от своей партии, а вчера неожиданно сообщил, что отзывает его.

«Мы получили ранее не известную нам информацию о его участии в применении административного ресурса на президентских выборах 2018 года», –
написал Гудков в Twitter.

Дожали Ростика: Экс-чиновника башкирского правительства Ростислава Мурзагулова снимают с выборов в Красногорске


Политик добавил, что признает свою ошибку.

Ростислав Мурзагулов, за прошедшее время давший много комментариев о том, почему он рад выдвижению от «Партии перемен» и почему он не любит Навального, снятие своей кандидатуры пока никак не прокомментировал.

В марте Ростислав Мурзагулов с гордостью сообщал, что Красногорск стал лидером по явке на президентских выборах в Московской области – проголосовать пришли почти 70%.

Ростислав Мурзагулов известен также как политтехнолог и писатель, автор книги «Бабай всея Руси» о времени своей работы в администрации Муртазы Рахимова.

Справка. «Партия перемен» была создана на базе партии «Гражданская инициатива» в марте 2018 года бывшим депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым и кандидатом в президенты Ксенией Собчак.

ПроУфу
Оригинал публикации

***

Ростислав Мурзагулов прокомментировал «Эху Москвы» в Уфе заявление Дмитрия Гудкова об его отзыве из списка кандидатов в депутаты Красногорского Совета от «Партии перемен».

Ростислав Мурзагулов — вице-мэр Красногорска, бывший замглавы администрации Башкирии

Руслан Валиев: Несколько вопросов на тему того, что происходит вокруг вашего выдвижения, в Думу, правильно? Сразу хочу уточнить, потому что в разных СМИ по-разному написали, кто-то пишет, что чуть ли не в мэры Красногорска. Это же не так?

Ростислав Мурзагулов: Нет, в мэры Красногорска я не выдвигаюсь, пока только в ГорСовет.

Руслан Валиев: В ГорСовет?

Ростислав Мурзагулов: Да.

Руслан Валиев: Тогда первый вопрос будет такой: вы решение принимали о выдвижении по договоренности с Дмитрием Гудковым?

Ростислав Мурзагулов: Да, безусловно, с Дмитрием Гудковым и с Ксенией Собчак. Мы встречались, обсуждали и, в общем, моя кандидатура их полностью устроила.

Руслан Валиев: А дальше что-то пошло не так, как вы можете прокомментировать эту ситуацию, что вообще изменилось, почему так они заявили в итоге?

Ростислав Мурзагулов: Ну, я думаю, что, наверно, руководство «Партии перемен» не ожидало, что начнется такой поток компромата на них, на партию. Но в принципе, в условиях политической борьбы, наверное, этого ожидать стоило. Все-таки на демократическом фланге довольно много различных сил, заинтересантов и, в том числе, заинтересантов в том, чтобы демократические силы продолжали видеть маргинальными, и так далее. И вот эта концепция, которая была озвучена, концепция партии, которая не будет такой с пеной у рта. А будет той самой силой, о которой в свое время Нельсон Мандела говорил, как о силе ненасильственного сопротивления тем процессам, которые, на взгляд демократически настроенного электората, идут неправильно, вот это кого-то напугало, наверно. И кто-то решил, что таким образом выбивается почва из-под его ног и так далее. И, в том числе, выбивает, наверно, какие-то ресурсы. В том числе, подозреваю, что и материальные, поскольку тот поток компромата был очень активный, явно кто-то им занимался, кто-то подогревал. Полчища ботов, сотни выходов на различных видеоплощадках, и я, в общем-то, думаю, что, конечно, это было искусственно организовано. Дмитрий Гудков человек исключительно высоких моральных качеств, он очень добрый и хороший парень, но в том, что касается в политике, оказалось, что его возможно прогнуть таким грубым натиском. Что, наверное, для его политической карьеры не очень хорошо, что, в принципе, не мне решать, а электорату. А то, что касается меня самого, меня и в Башкирии знают хорошо, и я работал в Москве. Я достаточно последователен в своих книгах, статьях, и даже в кандидатской диссертации я писал об этом. Я буду защищать те ценности, которые мне близки дальше. К сожалению, видимо, уже скорее всего без Гудкова, без Собчак, в какой-то другой конфигурации. Пока не знаю, в какой, естественно, это вопрос достаточно сложный. Но я буду и дальше последовательно говорить о том, что, в общем-то, излишняя вертикализация стране вредит, излишняя централизация так же вредит. Излишний отказ от рыночных ценностей тоже абсолютно вреден, и поэтому это то, чем я буду заниматься всю мою жизнь. Я надеюсь, что в этом мне удастся преуспеть и, в общем-то, тогда станет понятно, что, наверно, не стоило реагировать на какие-то веселые картинки из интернета.

Руслан Валиев: Правильно ли я понимаю, что этими силами, о которых вы говорите, является Алексей Навальный, политик непосредственно сам?

Ростислав Мурзагулов: Я честно говоря, не хочу произносить это словосочетание, оно мне глубоко неприятно, поскольку я не воспринимаю это словосочетание как политику, как политическую силу, и так далее. Я воспринимаю это словосочетание как исключительно негативно, исключительно как такую, как бы сказать, эгоистичную и заинтересованную какую-то такую структуру. Которая работает в каких-то очень мелких и очень далеко уходящих от интересов страны целях. Поэтому, простите меня пожалуйста, я рекламировать это словосочетание не буду.

Руслан Валиев: Понятно, а что вы можете сказать по сути претензий, которые они предъявляют. То, что якобы на выборах применялись некие технологии, скажем так?

Ростислав Мурзагулов: На выборах не применялось ничего противозаконного, естественно ничего противозаконного ни в каких чатах обсуждаться не могло. Тем более в каких-то чатах с оппозиционерами, что является, как вы сами понимаете абсолютным идиотизмом. Идите нарушьте закон, говорит кто-то, и рядом сидят в этом же чате оппозиционеры. Ну вы представили себе такую ситуацию в здравом уме и трезвой памяти? Поэтому я сам не очень вникал в это, мне показывали какие-то, еще раз говорю, веселые картинки. Я таких веселых картинок в своей жизни видел много, поскольку работал над различными проектами, в том числе, над такими, достаточно социально-острыми. Поэтому я серьезного значения не предаю тому, что было раньше. Поэтому, если кто-то сейчас решил на это среагировать, значит у этого кого-то были на то какие-то поводы. Я еще раз говорю, что я это все обсуждать не собираюсь.

Руслан Валиев: Получается, что на настоящих выборах вы теперь ни в каком виде участвовать не будете, правильно?

Ростислав Мурзагулов: Нет, почему, я ведь выдвинут на одномандатном округе как самовыдвиженец. Поэтому, естественно, я могу в этих выборах участие принять. Я должен понять, а сколько я буду дальше поддерживаться красногорцами, людьми, которые здесь вокруг меня есть и которые очень поддержали мое выдвижение от «Демократической партии», и которые очень надеются, что, в общем-то, дальнейшие позитивные перемены в городе будут происходить, в том числе, с помощью именно демократической партии. Поскольку, люди понимают, что то, что демократическая партия может говорить и мэру, и всем остальным, и другим представителям власти. И никакая другая партия не скажет, и поэтому я посоветуюсь со своими единомышленниками. Я посоветуюсь с ними на предмет поддержат ли нас красногорцы, если будет выдвижение независимое. И если будет ответ положительный, то, наверное, все-таки я буду пытаться избираться. Я думаю, что все-таки шансы у меня как у представителя партии все-таки тоже есть.

Руслан Валиев: И последний вопрос, как вообще к вашему выдвижению, в том числе, от партии демократического толка отнесся ваш непосредственный начальник, Радий Хабиров.

Ростислав Мурзагулов: Наш непосредственный начальник человек достаточно системный и, в общем-то, человек никогда не зажимающий своих подчиненных в какие-то жесткие рамки. Он знал всегда, что у меня есть мои демократические убеждения, но он никогда не пытался навязать мне каких-то других убеждений. Поэтому я всегда имел право на собственное мнение, на то мнение, которое я высказывал многократно и в своих книжках, и в своих статьях, и когда работал над различными проектами. Поэтому, когда я принял решение о выдвижении от «Партии перемен», естественно, я ему об этом сказал, когда оно состоялось. И, в общем-то, он плечами пожал, сказал, что я имею на это право. И, в общем-то, что, если я всерьез, как он тогда сказал, озабочен этими проблемами и собираюсь посвятить этому время, то препятствовать он мне не может. Это не было таким конфликтом. И, в общем-то, это на самом деле нормально, когда в городе существует не только одной направленности политические силы, а когда их много. Потому что, в общем-то, в любой полемике проявляется какая-то истина, это нормально. И вот Хабиров как раз это очень хорошо понимает, в отличии от многих других политиков, как это не странно, порой демократического наминала, толка.

Руслан Валиев: Если пройдете в Гордуму, вы, получается, покинете мэрию, правильно?

Ростислав Мурзагулов: Да я, естественно, не имею права работать в мэрии, если я являюсь депутатом.






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  • 1 | 02.08.2018, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Опять эта Б (с большой буквы) собчак (с маленькой буквы) !



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  • 2 | 02.08.2018, 09:34 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34909 | Рейтинг: +5816,8
Рустик откосил от армии. А зря. Мог бы стать порядочным человеком, а не чмо.



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  • 3 | 02.08.2018, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
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В Башкирии действительно Мурзагулова знают хорошо. Как облупленного.



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  • 4 | 02.08.2018, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Недооценил поднаторевший в интригах Рустик влияние Навального на общественное мнение.



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  • 5 | 02.08.2018, 09:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1845 | Комментарии: 60030 | Рейтинг: +12256,8
Рано обрадовались! Эти полит-технологи-шлера - непотопляемы! Щас расскажу....

А пока вот такое вам:

На Эхе Москвы Мургагулов тиснул 23 июля тиснул пост "и это все о нём"(про Навального), а вчера заявляет, что "не хочу произносить это словосочетание"(тоже про Навального).

Проверяйте - вот тот пост:
https://echo.msk.ru/blog/murzagulov_r/2245728-echo/



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  • 6 | 02.08.2018, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 02.08.2018, 09:34 | Автор: юнг
Публикации: 318 | Комментарии: 34908 | Рейтинг: +5816,9

Рустик откосил от армии. А зря. Мог бы стать порядочным человеком, а не чмо.
-------------------------------
К Тимофею кухаркиному это тоже относится?



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  • 7 | 02.08.2018, 10:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1845 | Комментарии: 60030 | Рейтинг: +12256,8
А теперь вишенка на тортик!!!

Из списков партии Гудкова Ростик исчез, а вот как самовыдвиженец - в этот же день - выдвинут!!!!

http://www.moscow_reg.vybory.izbirkom.ru/region/region/mosco
w_reg?action=show&root=1&tvd=4504023362378&vrn=4504023362378
®ion=50&global=&sub_region=50&prver=0&pronetvd=0&type=220
&number=4

И будьте покойны - зарегистрируется! И нужное количество подписей - нарисуют, и не забракуют ничего!!! В отличие от Гайсиной и Исмагилова...

Хоть тушкой, хоть чучелком...



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  • 8 | 02.08.2018, 10:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1845 | Комментарии: 60030 | Рейтинг: +12256,8
Рустик откосил от армии. А зря. Мог бы стать порядочным человеком, а не чмо.
________________________________
Не знаю НИ ЕДИНОГО кого бы армия из чма сделала человеком, а вот наоборот - туева хуча!

ЧМО - это диагноз от рождения. И уток от воспитания. А воспитывался Ростик Хабировым Радием....

На Ужике уже публиковали о Ростике статью Эа Мурзина 2014 года, жаль, что вы ее ВНИМАТЕЛЬНО не прочли....
А я рекомендую к прочтению!!!

http://journalufa.com/21061-a-davayte-vspomnim-kto-takoy-ros
tik-i-otkuda-on-vzyalsya.html



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  • 9 | 02.08.2018, 11:09 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11059 | Рейтинг: -1821,5
3 | 02.08.2018, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

В Башкирии действительно Мурзагулова знают хорошо. Как облупленного.
_________________________________________________
И что Вы о нём знаете?
Поделитесь, если есть возможность.
Какое он на Вас впечатление произвёл после многочисленных и многочасовых личных общений?



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  • 10 | 02.08.2018, 11:15 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11059 | Рейтинг: -1821,5
Меня больше вот это больше позабавило:
"Либеральный российский политик Дмитрий Гудков, возглавляющий «Партию перемен», назвал ошибкой свое решение о выдвижении Мурзагулова....а вчера неожиданно сообщил, что отзывает его"
Вот вам и вся демократия.
Хочу выдвигаю, хочу отзываю депутатов и кандидатов.
Не партия отзывает и выдвигает, нет. Не съезд этой самой "партии" выдвигает и отзывает. А только её руководитель. Самостоятельно. То есть лично.
Ну и кому будут служить эти "слуги народа"?



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  • 11 | 02.08.2018, 11:20 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11059 | Рейтинг: -1821,5
То же самое было и с местечковым "Яблоком"
Они всем коллективом местной "партии" в количестве 5-6 человек порешали, а их начальник (который сейчас скрывается от ответственности за мошенничество) положил хрен на их местечковые решения и "выбрал" того, кого ему бессменный вождь приказал выбрать.



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  • 12 | 02.08.2018, 13:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дмитрий Гудков, возглавляющий «Партию перемен», назвал ошибкой свое решение о выдвижении Мурзагулова....а вчера неожиданно сообщил, что отзывает его"
================
Депутат Фёдоров: избиратели - не указ, голосую, как партия решит!!

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров пожаловался, что к нему приходят
избиратели и просят не поддерживать пенсионную реформу.
Депутат Федоров также заявлял, что депутаты-единороссы голосовали за повышение пенсионного возраста, потому что этого ТРЕБУЕТ
Международный валютный фонд.!!
===================================================
Видите ли ( между двумя высказываниями и действиями )
какую нибудь тут разницу ??



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  • 13 | 02.08.2018, 14:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ростислав Мурзагулов: Ну, я думаю, что, наверно, руководство «Партии перемен» не ожидало, что начнется такой поток компромата на них, на партию. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Вообще-то компромат пошёл не на партию, а на самого Мурзагулова! Ловко он стрелочку передвинул, большой опыт! Сразу предупрежу, что я далёк от этой "Партии Перемен"! Очень Опытный



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  • 14 | 02.08.2018, 14:51 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11059 | Рейтинг: -1821,5
Вообще-то компромат пошёл не на партию, а на самого Мурзагулова! Ловко он стрелочку передвинул, большой опыт! Сразу предупрежу, что я далёк от этой "Партии Перемен"! Очень Опытный
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Мурзагулов лишь эпизод из этих наездов.
Наезд пошёл на самих Гудкова и Собчак.
Гудков даже не выдержал и разродился статьёй, которую вчера или позавчера здесь вывешивали.



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  • 15 | 02.08.2018, 15:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Мы получили ранее не известную нам информацию о его участии в применении административного ресурса на президентских выборах 2018 года», –
написал Гудков
***
А почему- нет?

В Башкирии торговал мандатами и портфелями, что мешает Рустику это делать в МО при старом покровителе?



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  • 16 | 02.08.2018, 18:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если тебе тяжело, значит ты поднимаешься в гору. Если тебе легко, значит ты летишь в пропасть.

Хорошо, что народ не понимает, как работает Банковская система, иначе завтра бы случилась революция.
хаявил Форд, а на деле, реализовал Путилин, не спутайте с Путин, тот первым замом Собчака курировал внешнеэкономические связи, толкнул разработку Ленинградских инженеров чтобы потом их скупать в виде Siemens-ских турбин, хотя это официально не подтверждено.



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