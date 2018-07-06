Новое очковтирательство: В Башкирии разработают план на случай войны

Комиссия должна будет разработать и утвердить планы эвакуации населения. В Башкирии будет создана комиссия, которая будет разрабатывать план эвакуации на случай военного времени. Постановление правительства республики уже опубликовано на портале правовой информации.Комиссия должна будет разработать и утвердить планы эвакуации населения в безопасные районы, маршруты эвакуации, графики подачи транспорта и другое.Эвакуировать материальные и культурные ценности должны будут сотрудники министерств культуры и финансов. За жизнеобеспечение – департамент соцполитики правительства РБ, мнистерство ЖКХ и госкомитет по торговле и защите прав потребителей.Возглавит комиссию премьер-министр РБ Салават Сагитов, также в нее войдут представители всех министерств и госкомитетов.