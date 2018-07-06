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Новое очковтирательство: В Башкирии разработают план на случай войны

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Комиссия должна будет разработать и утвердить планы эвакуации населения. В Башкирии будет создана комиссия, которая будет разрабатывать план эвакуации на случай военного времени. Постановление правительства республики уже опубликовано на портале правовой информации.

Новое очковтирательство: В Башкирии разработают план на случай войны


Комиссия должна будет разработать и утвердить планы эвакуации населения в безопасные районы, маршруты эвакуации, графики подачи транспорта и другое.

Эвакуировать материальные и культурные ценности должны будут сотрудники министерств культуры и финансов. За жизнеобеспечение – департамент соцполитики правительства РБ, мнистерство ЖКХ и госкомитет по торговле и защите прав потребителей.

Возглавит комиссию премьер-министр РБ Салават Сагитов, также в нее войдут представители всех министерств и госкомитетов.






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  • Гость
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  • 1 | 02.08.2018, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С кем воевать собрались? Если начнется ядерная война - до эвакуационного пункта добежать не успеете, а кто успеет - позавидует недобежавшим.



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  • Эксперт
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  • 2 | 02.08.2018, 09:32 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34909 | Рейтинг: +5816,8
Салаватка Сагитов- пролез в аппарат только потому, что его папашка культур-мультур заведовал.



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  • 3 | 02.08.2018, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Решили еще больше страху нагнать на население...
Но боюсь что эвакуироваться "население" не захочет, а будет встречать "агрессора" хлебом и солью, как освободителей.



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  • 4 | 02.08.2018, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если это будет война с Китаем, то в планах нужно записать - эвакуироваться на запад, а если война с НАТО, то эвакуироваться на восток.



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  • 5 | 02.08.2018, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В системе ГО ничего кардинально не изменилось с приходом нового начальника. Значит либо старые планы были фуфлом, либо писательский зуд прорезался, либо, что наиболее вероятно, осваиваются народные деньги.



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  • 6 | 02.08.2018, 10:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1845 | Комментарии: 60030 | Рейтинг: +12256,8
Пуйло-пропаганда нагнетает - опять роиссюшка в кольце врагов, но как тот неуловимый Джо - на-х-уй никому не нужна! Нет дураков жертвовать своими гражданами на алтарь духовноскрепной.

С востока идет ползущая китайская оккупация - семимильными шагами, а с запада - строительство стен и 10-метровых заборов...

Благодаря премудрой политике пуйла - Россия стала одной из стран-изгоев!
Наряду с асадовской Сирией, КНДР и Ираном. Страна-агрессор...
НИКОГДА такого позора не знала история Руси.



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  • 7 | 02.08.2018, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Ночь среди белого дня: Что произошло в Якутии 20 июля?
09:48 31.07.2018 | Автор: SAKHAPRESS.RU

SAKHAPRESS Мощная вспышка, повышенный радиационный фон в стратосфере, суета военных (вероятно контролировали радиационный фон и фиксировали внешние последствия) – дают пусть и неофициальный, но все же некоторый ответ на случившееся.

По дурному наследству от СССР в России не принято церемониться с народом – что-то ему говорить, рассказывать, объяснять. Прошло 10 дней, а официальных сообщений до сих пор никаких нет.

Некоторые российские сайты пишут: «Зарубежные источники указывают, что американские спутники NASA в пятницу 20 июля 2018 г. в районе горного хребта на границе Булунского и Верхоянского районов Якутии зафиксировали мощную вспышку и резкое повышение радиационного фона в стратосфере. В последующие сутки в данной местности можно было наблюдать повышенную активность российских военных».
. В атмосферу поднялся столб земли и вместе с ним большое количество пыли, которое распространилось на близ лежащие якутские районы (Эвено-Батанский, Жиганский, Верхоянский, Оленёкский).
В результате жители некоторых сел в этих районах днем 20 июля на несколько часов не видели Солнца. Днём стемнело, как ночью.

Очевидцы говорят, что тёмное облако надвигалось, как грозовой фронт. На землю и на воду после него выпал толстый слой пыли. Воздух был тяжелый, было трудно дышать, но запаха гари при этом, как при пожарах не было. От насыщенного пылью воздуха при низкой облачности в ряде мест погибли чайки.



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  • 8 | 02.08.2018, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Эксперт из Якутии в области гидрометеорологии Евгений Перфильев сообщает, что в эпицентре в: «Эвено-Бытантайском районе, по показаниям измерительных приборов была зафиксирована крайне низкая облачность. Если обычно облака находятся на высоте одного километра и выше, то в тот день они были на уровне 150 метров - это крайне низкий показатель. Для сравнения: облака на уровне 700–800 метров - это низкая облачность.

Специалисты проводили в районе зондирование атмосферы: на высотах была зафиксирована крайне высокая температура воздуха на уровне +16 градусов…».

Низкие облака, отягощенные большим количеством пыли и высокая температура воздуха в атмосфере подтверждают вышесказанное.
Плотное пылевое облако, состоящее из относительно крупных частиц



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  • 9 | 02.08.2018, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Не шутка. В стране в скором времени может закончиться сода.
И где её будем брать - неизвестно..

.Читаю, что в Башкоротостане поднимается нехилый такой шум.
Крупнейший в России производитель пищевой и кальцинированной соды Башкирская содовая компания может прекратить производство после 2022 года.
Всё дело в нехватке сырья...
Оказывается, сейчас компании так и не представлено месторождение известняка, пригодного по химическим свойствам для производства соды.
Единственно возможный для компании источник сырья имеет особый статус, не позволяющий начать его разработку.

Альтернатива есть - Гумеровское месторождение, однако содержащиеся в известняке из месторождения примеси делают его непригодным для производства соды.


Компания планирует значительное сокращение персонала.
И ещё раз напомню: оставшиеся запасы известняка для производства соды будут полностью исчерпаны к декабрю 2022 года.
А да, для запуска нового месторождения потребуется минимум пять лет.

Готовимся к росту цены на соду в разы.
Хорошая бизнес-идея, кстати. Все в магазины!
Никитинский
===================================================
Сильное предупреждение ?
Скрытая УГРОЗА и АТАКА на правительство РБ ?
А по мне не пошло бы БСК на ххутор гусей пасти !
Пусть закрывают свое производство в РБ !
Другие люди в другом месте займутся этим бизнесем , раз эти
зажратые не хотят лишнию копейку вкладывать , для
производства !
Пусть идут на ...!



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  • 10 | 02.08.2018, 11:08 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11059 | Рейтинг: -1821,5
Новое очковтирательство: В Башкирии разработают план на случай войны
________________________________________________________
Долб.ёбы.
Обычный документ, разрабатываемый всегда и везде на случай чрезвычайных ситуаций.
Или Вам больше хочется чтобы никаких планов действий на случай ЧС не было вообще?
А тут уже Кухарка закудахтала про пропаганду, про войну.
Если, Кухарка, никому не нужно, что орёшь тогда?



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  • 11 | 02.08.2018, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 02.08.2018, 11:08 | Автор: Корней
================================================
Корней ! Чего распсиховался ? Посмотри на фотографию !
Это ведь вход в Бомбоубежище !!
Чем ПИЗ...ТЬ нашей власти о безопасности и писать новые планы , достали бы Советские ( ГОТОВЫЕ ) планы и действовали по ним !
Уверен они в ДЕСЯТКИ раз умнее нынешних !!
И ГЛАВНОЕ оберегали бы и сохранили бы готовые убежища !
Если начнут строить новые , не заходите в них завалят на Х..Й всех спасающихся !!
Не понимаю , чем Кухарка виновата ?



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  • Участник
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  • 12 | 02.08.2018, 11:30 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11059 | Рейтинг: -1821,5
6 | 02.08.2018, 10:25 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1845 | Комментарии: 60012 | Рейтинг: +12256

Пуйло-пропаганда нагнетает - опять роиссюшка в кольце врагов, но как тот неуловимый Джо - на-х-уй никому не нужна! Нет дураков жертвовать своими гражданами на алтарь духовноскрепной.
__________________________________________________
Именно так, болезная.
Ещё эти милитаристы-пропагандисты в зданиях повесили планы эвакуации при пожарах. Огнетушители требую держать заряженными и пожарные краны готовыми.



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  • Участник
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  • 13 | 02.08.2018, 11:38 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11059 | Рейтинг: -1821,5
Корней ! Чего распсиховался ? Посмотри на фотографию !
Это ведь вход в Бомбоубежище !!
Чем ПИЗ...ТЬ нашей власти о безопасности и писать новые планы , достали бы Советские ( ГОТОВЫЕ ) планы и действовали по ним !
Уверен они в ДЕСЯТКИ раз умнее нынешних !!
И ГЛАВНОЕ оберегали бы и сохранили бы готовые убежища !
Если начнут строить новые , не заходите в них завалят на Х..Й всех спасающихся !!
Не понимаю , чем Кухарка виновата ?
_________________________________________________
Я забавляюсь.
Кухарка виновата?
Да бросьте Вы.
В чём она может быть виновата, сидя у себя в комнате за компьютером и не выползая на свет божий?
А фото во вход в убежище каких годов? Есть данные?
Если сейчас возьмутся чистить входы в бомбоубежище, представляете какой вой поднимут о пропагандистах-милитаристах?
"Либеральная" общественность будет в истерике биться, кричать о подготовке к войне.



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  • 14 | 02.08.2018, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
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а что там с уфагубОВЦАМИ?



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  • 15 | 02.08.2018, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 02.08.2018, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
Не шутка. В стране в скором времени может закончиться сода.
И где её будем брать - неизвестно..
...
Всё дело в нехватке сырья...
Оказывается, сейчас компании так и не представлено месторождение известняка, пригодного по химическим свойствам для производства соды.
Единственно возможный для компании источник сырья имеет особый статус, не позволяющий начать его разработку.
Альтернатива есть - Гумеровское месторождение, однако содержащиеся в известняке из месторождения примеси делают его непригодным для производства соды.
Компания планирует значительное сокращение персонала.
И ещё раз напомню: оставшиеся запасы известняка для производства соды будут полностью исчерпаны к декабрю 2022 года.
А да, для запуска нового месторождения потребуется минимум пять лет.
Готовимся к росту цены на соду в разы.
Хорошая бизнес-идея, кстати. Все в магазины!
Никитинский
==================
Сильное предупреждение ?
Скрытая УГРОЗА и АТАКА на правительство РБ ?
А по мне не пошло бы БСК на ххутор гусей пасти !
Пусть закрывают свое производство в РБ !
Другие люди в другом месте займутся этим бизнесем , раз эти
зажратые не хотят лишнию копейку вкладывать , для
производства !
Пусть идут на ...!
===
ненормативной лексикой, к сожалению, народ не накормишь. Путин пробовал и что получилось?
Я по образованию и профессии технолог. И я хорошо знаю, что все эти слёзы что что что не так, это обыкновенный обман! Технолог может всё!!! Заинтересуй!!! В Германии если бизнес асоциальный (в конкретном случае содапроизводитель), то он национализируется. К сожалению, народ РФ проигнорировал программу "500 дней" заявив что неучи типа Ельцина Путина ему "ближе" по духу и получил и, по сей день, получает почти поголовную бедность в богатейшей стране мира!
Но, это его, свободный демократический выбор!



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  • 16 | 02.08.2018, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Девиз визиря: "Я визирую - значит я существую!" В стране 2,5 миллиона визирей и все хотят кушать...



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  • 17 | 02.08.2018, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 02.08.2018, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

С кем воевать собрались? Если начнется ядерная война - до эвакуационного пункта добежать не успеете, а кто успеет - позавидует недобежавшим.

=================

Чтобы ядерная война не началась - ещё при СССР создана система "Периметр" (американцы называют её "Мёртвая рука"): полностью автоматическая, и в случае массированной атаки способна принять решение об адекватном ответном ударе самостоятельно, без участия человека.

Суть: по всей территории России установлены датчики радиации. При резком повышении радиации (что означает ядерное нападение) автоматически из секретной шахты стартует командная ракета и отдаёт приказы всему ядерному потенциалу РФ.

Существование подобной системы является, по сути, единственным фактором сдерживания, дающим реальные гарантии отказа потенциального противника от концепции сокрушительного превентивного удара.

Так что, ты прав, ядерной войны не будет. Но в рамках ГО одевать противогаз должен уметь каждый.



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  • 18 | 02.08.2018, 13:46 | Автор: Не зарегистрирован
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17 | 02.08.2018, 12:46 | Автор:

......." Чтобы ядерная война не началась - ещё при СССР создана система "Периметр" (американцы называют её "Мёртвая рука"): полностью автоматическая, и в случае массированной атаки способна принять решение об адекватном ответном ударе самостоятельно, без участия человека. ..."
==================================================
Хорошо , что был в Истории России - СССР !
Наша Россия давно бы перестала существовать , если бы интернационалисты - коммунисты не спасли от развала и исчезновения
Российскую империю в 1 917 году или порабощения в 40 годы , или в 60 годы от ядерного удара !
НИКОГДА не было среди Этнически чистых русских , умных правителей !
Или пьяница как ЕБН , либо недалекие умом как Горбачев !



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  • 19 | 02.08.2018, 13:55 | Автор: Не зарегистрирован
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В случае войны я подпольщиком буду! Буду в подполе сидеть! Очень Опытный



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  • 20 | 02.08.2018, 14:56 | Автор: Не зарегистрирован
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В Уфе токсичная среда, психосоматические предпосылки с генетической предрасположенностью, недостаточность видового питания, духовная нищета с потерей смысла жизни. При этом предупреждать о войне, которая уже давно идет- это просто самопиар и распил бабла.
Эти непонятные и не уважаемые люди в малиновых мундирах будут готовить население к возможной войне, когда
в сетевых магазинах Уфы и Башкирии сплошь ГМО в сочетании с улучшителями и красителями
и китайская консервация с окисленным пальмовым маслом по конским ценам?
Когда можно умереть, не выезжая из города от мышиной лихорадки или энцефалита, заразившись в общепите, городском парке или в саду?
Или умереть от водки Башспирта?
Организаторские способности всех означенных чиновников мы видели в 2014 году, как они бездарно и бестолково готовили Уфу к саммиту?
Когда они патриотично и громко заявили, что свалка отходов в Черкассах ни коим образом не влияет комфорт жителей северных районов столицы?
Когда под камеры режут ленточки при открытии реконструированных ЦРБ, прекрасно зная, что новоделы не имеют аварийного автономного энергоснабжения и на случай ЧП у них нет ни сил ни средств оказать первичную медицинскую помощь.
В этом плане в башкирской медицине и гражданской обороне ничего не сделано с учетом печальных событий Улу-телякской и Тирлянской массовых трагедий.



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