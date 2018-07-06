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Девяностые полным ходом: В Уфе обстреляли «Яндекс.Автобус»

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В Уфе неизвестные обстреляли пассажирский автобус, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Девяностые полным ходом: В Уфе обстреляли «Яндекс.Автобус»


ЧП произошло 31 июля, в районе остановки «Универмаг Уфа». Неизвестные выстрелили в автобус с пассажирами из «пневматики».

Информация о пострадавших уточняется. Автобус принадлежал компании «Яндекс.Автобусы».

***

Происшествие в Уфе 31 июля – уже не первая попытка конкурентов оказать давление на партнеров сервиса «Яндекс.Автобусы», сообщили в компании.

В компании «Яндекс» прокомментировали инцидент в Уфе 31 июля. Напомним, накануне вечером неизвестные обстреляли автобус партнера сервиса «Яндекс.Автобусы» в районе остановки «Универмаг Уфа». По словам регионального представителя компании Александры Репьёвой, к нападению могут быть причастны конкуренты.

«С начала работы автобусов по новому направлению водителям стали поступать угрозы от неизвестных, а 31 июля в месте посадки пассажиров в Уфе один из микроавтобусов был обстрелян из травматического оружия. На место выезжала полиция, водитель дал объяснение. Представитель перевозчика сегодня также планирует обратиться с заявлением в правоохранительные органы», - сообщила представитель «Яндекса».

Автобус, который расстреляли неизвестные, возил пассажиров по маршруту «Уфа – Октябрьский». По словам представителя сервиса, стоимость билетов составляет 200 рублей, что на 100 рублей меньше, чем у конкурентов, что и вызвало недовольство других перевозчиков.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 02.08.2018, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По моему раздувают из мухи слона,- какой то пацан пульнул и воздушки подаренной ему на день рождения и все дела...



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  • Эксперт
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  • 2 | 02.08.2018, 10:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1845 | Комментарии: 60030 | Рейтинг: +12256,8
То, что 90-е - полным ходом - так оно и есть. Только на много хуже, поскольку бандиты и рэкетиры теперь у власти и в органах.

А про этот инцидент судить сложно, не зная кто именно стрелял: может подросток...



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- стрелков поймать и отправить в воспитательные комнаты ярославской колонии!!!!



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  • 4 | 02.08.2018, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Власть ПРОГНИЛА и ВСЕОБЪЕМЛЮЩАЯ коррупция обесценила
правоохранительные Законы в современном обществе РФ!
Двойные стандарты применения и возможность избежать наказание за
правонарушения по Закону , приносят ЧУДОВИЩНЫЕ , ПОЗОРЯЩИЕ
и без того без авторитетную власть к насмешкам и издевкам над ней !
Чего только стоит " история " с Марой БАГДОРОСЯН !
Гомерический Смеех !
Так будет и в этой " истории "



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  • # 5 | 02.08.2018, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 6 | 02.08.2018, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 02.08.2018, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По моему раздувают из мухи слона,- какой то пацан пульнул и воздушки подаренной ему на день рождения и все дела...

****
Здесь название стати часто (почти всегда) не соответствует содержанию. Да и редко кто не читает статью.



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  • 7 | 02.08.2018, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В сфере автобусных перевозок давно правит криминал.
Нет четкого регламента со стороны властей а если есть то наживаются на этом.
Видимо нужен прецедент как с зимний вишней? Что порядок навели



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  • Участник
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  • 8 | 02.08.2018, 13:18 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11059 | Рейтинг: -1821,5
Девяностые полным ходом: В Уфе обстреляли «Яндекс.Автобус»
___________________________________________________
Ну и наслаждайтесь.
Вы же сами пишете, что в 90-е дышали свободой и жили надеждой.
Вот, дышите, живите. Свободой и надеждой.



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  • 9 | 02.08.2018, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 02.08.2018, 13:18 | Автор: Корней

Ну и наслаждайтесь.
Вы же сами пишете, что в 90-е дышали свободой и жили надеждой.
Вот, дышите, живите. Свободой и надеждой.
======================================================
Наверное с левой ноги встали ?
Все сегодня у Вас желчьно и едко !



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  • 10 | 02.08.2018, 13:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В сфере транспортного обслуживания населения РБ творится полный беспорядок! Этот беспорядок рукотворный, создан чиновниками и силовиками, которые и ловят в этой мутной воде рыбку, поэтому порядок они наводить там не будут! Будут работать по понятиям! Очень Опытный



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  • Участник
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  • 11 | 02.08.2018, 14:42 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11059 | Рейтинг: -1821,5
Наверное с левой ноги встали ?
Все сегодня у Вас желчьно и едко !
______________________________________________
Хотите - верьте, хотите - нет.
Но я забавляюсь.
Правда забавляюсь.
Мне прикольно наблюдать Кухарку и компанию.
Столько злобы на всех и на всё.
Столько пустой и тупой траты своего личного времени в поисках говна.
Это же надо столько времени своей жизни морщить жопу.
Или на этом сайте или в поисках того, о чём можно будет повизжать на этом сайте.



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  • 12 | 02.08.2018, 14:48 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11059 | Рейтинг: -1821,5
И самое прикольное в том, что практически все люди лучше них (Кухарки и компании) знают ситуацию. И намного лучше.
Практически все.
А у этих забита мусором, который им туда впихнули.
Они же сами не ведают того, что говорят.
Сами они не в состоянии сформировать свою позицию по тому или иному вопросу.
Кухарка поэтому часто удаляет мои комментарии, где я не говорю ни одного своего слова, только цитирую её же слова.



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  • 13 | 02.08.2018, 15:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Гость

7 | 02.08.2018, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В сфере автобусных перевозок давно правит криминал.
Нет четкого регламента со стороны властей а если есть то наживаются на этом.
Видимо нужен прецедент как с зимний вишней? Что порядок навели
***
Ой, ни в коем случае не надо, как с "Зимней вишней"!

Российские дети не должны быть разменной монетой в чиновничьих играх.

Да и Уфа -не шахтерский город.

У нас в Стерлитамаке на глазах у огромной толпы чиновников, кормящихся на безопасности жизни, сгорели 12 убогих, некий г-н во власти, никем не званный, но прибывший инкогнито из первопрестольной, выразил свое соболезнование философично:" Они сами выбрали этот путь"?



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  • 14 | 02.08.2018, 15:05 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11059 | Рейтинг: -1821,5
10 | 02.08.2018, 13:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

В сфере транспортного обслуживания населения РБ творится полный беспорядок! Этот беспорядок рукотворный, создан чиновниками и силовиками, которые и ловят в этой мутной воде рыбку, поэтому порядок они наводить там не будут! Будут работать по понятиям! Очень Опытный
_________________________________________________
У меня немного другое мнение на этот счёт.
Я считаю - там полный порядок.
Все знают кому и сколько платить за существование этого "беспорядка".
Поэтому метро у нас не нужно оказалось. Нам нужнее болтовня про метробусы, канатные дороги и скоростные трамваи.
Болтовня не нарушает заведённый порядок.



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  • 15 | 02.08.2018, 15:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 02.08.2018, 14:48 | Автор: Корней

И самое прикольное в том, что практически все люди лучше них (Кухарки и компании) знают ситуацию. И намного лучше.
Практически все.
А у этих забита мусором, который им туда впихнули.
Они же сами не ведают того, что говорят.
Сами они не в состоянии сформировать свою позицию по тому или иному вопросу.
Кухарка поэтому часто удаляет мои комментарии, где я не говорю ни одного своего слова, только цитирую её же слова.
==================================================
Неет и нет Корней , не соглашусь !
Разве только ,что задуманная будущая Пенсионная Реформа , не вызывает чувство ОМЕРЗЕНИЯ и ОТТОРЖЕНИЯ народа от такой воровской власти ?!
Что надо молча и послушно соглашаться на РАБСТВО и БЕЗЗАКОНИЕ ворья ?
Недаром сказано , что молчаливое РАВНОДУШНОЕ согласие большинства людей приводит к появлению ЗЛА !
Каждый мошенник раcчитывает на плохую память того, кто должен
быть обманут.
А Кухарка , напоминает и афиширует обман и несправедливость проявленный к людям !
Вы Скажите , перечислите , тогда последние позитивные новости по России , по отношению к людям !
И увидим , что , какие новости превалируют !



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  • 16 | 02.08.2018, 15:14 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11059 | Рейтинг: -1821,5
Я уже как-то писал - в детстве (школьные годы) у нас была забава цепляться за трамваи и ехать по несколько остановок зацепившись за них.
Так вот, я до сих пор некоторые трамваи узнаю в "лицо".
Это говорит о том, как "менялся-обновлялся" электротранспортный парк Уфы за все эти годы.



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  • 17 | 02.08.2018, 15:23 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11059 | Рейтинг: -1821,5
Неет и нет Корней , не соглашусь !
Разве только ,что задуманная будущая Пенсионная Реформа , не вызывает чувство ОМЕРЗЕНИЯ и ОТТОРЖЕНИЯ народа от такой воровской власти ?!
_________________________________________________
Ха. А это не важно, согласитесь Вы или не согласитесь.
Кухарка, кстати говоря, как раз-таки за увеличение пенсионного возраста.
Если не верите - почитайте её комментарии.
Я же говорю - они сами не способны сформировать свою позицию по какому-либо вопросу.
А неравнодушные люди не напоминают другим о том, о чём те и сами не забывают, а действуют.
Вот это неравнодушные люди.
А лежать на диване и жалеть, к примеру, бездомных собачек, но жалеть непременно на диване и с удобствами, это не есть неравнодушие.
А Кухарка просто визжит по команде сверху, от её хозяев. Сама же она писала, что пенсионный возраст повышать надо.



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  • 18 | 02.08.2018, 15:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Не бойтесь врагов -они могут только убить; не бойтесь друзей - они могут только предать; бойтесь людей равнодушных - именно с их молчаливого согласия происходят все самые ужасные преступления на свете.
=====================================================
Как тяжек КРЕПОСТНОЙ наследственный ген в российской крови ,
как ленив и СКОЛЬКО ТРУСЛИВЫХ в России людей !
Если " депутаты " заявляют в лицо СВОИМ избирателям ,
что воля партии для него ( депутата ) выше воли
его избравшего избирателя !
Как , каким местом Он будет смотреть на дальнейшей встрече со своими избирателями ?
Как будет лгать и изворачиваться оправдывая свою Трусливую натуру ?



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  • 19 | 02.08.2018, 15:35 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11059 | Рейтинг: -1821,5
8 | 02.08.2018, 15:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Как тяжек КРЕПОСТНОЙ наследственный ген в российской крови ,
как ленив и СКОЛЬКО ТРУСЛИВЫХ в России людей !
Если " депутаты " заявляют в лицо СВОИМ избирателям ,
что воля партии для него ( депутата ) выше воли
его избравшего избирателя !
Как , каким местом Он будет смотреть на дальнейшей встрече со своими избирателями ?
Как будет лгать и изворачиваться оправдывая свою Трусливую натуру ?
_________________________________________________
Причём здесь какой-то крепостной ген?
Депутаты говорят чистую правду.
То есть почти чистую.
На самом деле они верны не партии, а её руководителям.
Это они выбирают тех (предварительно, конечно, согласовав, но не с партией), кто должен стать депутатом.
Поэтому депутат на встрече со своим избирателем будет смотреть преданно и умильно.



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  • 20 | 02.08.2018, 16:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 02.08.2018, 15:05 | Автор: Корней
Публикации: 6 | Комментарии: 11051 | Рейтинг: -1819,7
10 | 02.08.2018, 13:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

В сфере транспортного обслуживания населения РБ творится полный беспорядок! Этот беспорядок рукотворный, создан чиновниками и силовиками, которые и ловят в этой мутной воде рыбку, поэтому порядок они наводить там не будут! Будут работать по понятиям! Очень Опытный
_________________________________________________
У меня немного другое мнение на этот счёт.
Я считаю - там полный порядок.
Все знают кому и сколько платить за существование этого "беспорядка".
Поэтому метро у нас не нужно оказалось. Нам нужнее болтовня про метробусы, канатные дороги и скоростные трамваи.
Болтовня не нарушает заведённый порядок.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Я так и пишу! Будут работать по понятиям! Очень Опытный



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