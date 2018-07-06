Девяностые полным ходом: В Уфе обстреляли «Яндекс.Автобус»

В Уфе неизвестные обстреляли пассажирский автобус, сообщает ГТРК «Башкортостан».ЧП произошло 31 июля, в районе остановки «Универмаг Уфа». Неизвестные выстрелили в автобус с пассажирами из «пневматики».Информация о пострадавших уточняется. Автобус принадлежал компании «Яндекс.Автобусы».***Происшествие в Уфе 31 июля – уже не первая попытка конкурентов оказать давление на партнеров сервиса «Яндекс.Автобусы», сообщили в компании.В компании «Яндекс» прокомментировали инцидент в Уфе 31 июля. Напомним, накануне вечером неизвестные обстреляли автобус партнера сервиса «Яндекс.Автобусы» в районе остановки «Универмаг Уфа». По словам регионального представителя компании Александры Репьёвой, к нападению могут быть причастны конкуренты.«С начала работы автобусов по новому направлению водителям стали поступать угрозы от неизвестных, а 31 июля в месте посадки пассажиров в Уфе один из микроавтобусов был обстрелян из травматического оружия. На место выезжала полиция, водитель дал объяснение. Представитель перевозчика сегодня также планирует обратиться с заявлением в правоохранительные органы», - сообщила представитель «Яндекса».Автобус, который расстреляли неизвестные, возил пассажиров по маршруту «Уфа – Октябрьский». По словам представителя сервиса, стоимость билетов составляет 200 рублей, что на 100 рублей меньше, чем у конкурентов, что и вызвало недовольство других перевозчиков.