Пособники пенсионного ограбления на первом месте? А Яблоку не досталось подписей

Вместе с партией от выборной борьбы отказывается юрист Виталий Буркин. «Яблоко» не смогло собрать нужное количество подписей. В партии говорят, что люди просто боятся открывать дверь и не хотят давать свои паспортные данные.«Яблоко», подавшее в Центризбирком Башкирии список кандидатов и выдвинувшее своих представителей по одномандатным округам, не сможет вести борьбу за голоса избирателей. У партии, пропагандирующей демократические ценности, не было мандатов в прошлом созыве Курултая, не будет их и в этот раз.Как рассказал ProUfu.ru руководитель регионального отделения партии Альберт Хусаинов, «Яблоку» нужно было собрать 15 тысяч подписей для утверждения списка кандидатов и 1700–1800 подписей в каждом одномандатном округе.«Это просто нереально, – утверждает Хусаинов. – Люди не открывают двери, боятся давать свои паспортные данные и ставить подписи. Когда слышат про выборы в Курултай, удивляются».Самый известный кандидат от партии – юрист Виталий Буркин – бросил сбор подписей через несколько дней, поняв, что это бесполезно, рассказал Хусаинов.Ранее по той же причине от участия в выборах вынужденно отказались координатор регионального отделения «Открытой России» Зульфия Гайсина и волонтер штаба Навального Айдар Исмагилов. Они ссылались на те же обстоятельства: люди не доверяют незнакомцам и не хотят оставлять подписи.Уже известно, что избирателям предложат проголосовать за одну из шести партий по единому избирательному округу: зарегистрированы списки ЛДПР, «Справедливой России», «Единой России», «Патриотов России», КПРФ, «Зелёных».По одномандатным округам утверждены кандидаты от «Партии Роста», «Партии ветеранов России», «Партии Дела», «Защитников Отечества».Самовыдвиженцами идут пять человек.***Также были распределены бесплатные места для агитации в печатных изданиях.Накануне в Центральной избирательной комиссии Башкирии состоялась жеребьевка партий, которые примут участие в выборах в Госсобрание – Курултай РБ.Представители шести партий взяли по конверту с номерами. Согласно этим номерам будет определен порядок списка партий в избирательных бюллетенях.Первая в списке, согласно жеребьевке, – «Единая Россия». Вторая – «Справедливая Россия». Третий номер у «Патриотов России». Четвертые по очередности – «Зеленые». На пятой строчке ЛДПР и на шестой – КПРФ.К 9 сентября будут выпущены 165 видов бюллетеней по партийным спискам и для одномандатников.Также в ЦИК определились с распределением бесплатных печатных площадей для агитации в 122 изданиях. Половину из них получат кандидаты в депутаты, а половину – избирательные объединения.