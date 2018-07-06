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Пособники пенсионного ограбления на первом месте? А Яблоку не досталось подписей

  • Опубликовано: natall | 03.08.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 172 | Комментарии: 18
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Вместе с партией от выборной борьбы отказывается юрист Виталий Буркин. «Яблоко» не смогло собрать нужное количество подписей. В партии говорят, что люди просто боятся открывать дверь и не хотят давать свои паспортные данные.

Пособники пенсионного ограбления на первом месте? А Яблоку не досталось подписей


«Яблоко», подавшее в Центризбирком Башкирии список кандидатов и выдвинувшее своих представителей по одномандатным округам, не сможет вести борьбу за голоса избирателей. У партии, пропагандирующей демократические ценности, не было мандатов в прошлом созыве Курултая, не будет их и в этот раз.

Как рассказал ProUfu.ru руководитель регионального отделения партии Альберт Хусаинов, «Яблоку» нужно было собрать 15 тысяч подписей для утверждения списка кандидатов и 1700–1800 подписей в каждом одномандатном округе.

«Это просто нереально, – утверждает Хусаинов. – Люди не открывают двери, боятся давать свои паспортные данные и ставить подписи. Когда слышат про выборы в Курултай, удивляются».

Самый известный кандидат от партии – юрист Виталий Буркин – бросил сбор подписей через несколько дней, поняв, что это бесполезно, рассказал Хусаинов.

Ранее по той же причине от участия в выборах вынужденно отказались координатор регионального отделения «Открытой России» Зульфия Гайсина и волонтер штаба Навального Айдар Исмагилов. Они ссылались на те же обстоятельства: люди не доверяют незнакомцам и не хотят оставлять подписи.

Уже известно, что избирателям предложат проголосовать за одну из шести партий по единому избирательному округу: зарегистрированы списки ЛДПР, «Справедливой России», «Единой России», «Патриотов России», КПРФ, «Зелёных».

По одномандатным округам утверждены кандидаты от «Партии Роста», «Партии ветеранов России», «Партии Дела», «Защитников Отечества».

Самовыдвиженцами идут пять человек.

ПроУфу
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***

В ЦИК Башкирии определили места партий в избирательном бюллетене. На первом месте – «ЕР»

Также были распределены бесплатные места для агитации в печатных изданиях.

Накануне в Центральной избирательной комиссии Башкирии состоялась жеребьевка партий, которые примут участие в выборах в Госсобрание – Курултай РБ.

Представители шести партий взяли по конверту с номерами. Согласно этим номерам будет определен порядок списка партий в избирательных бюллетенях.

Первая в списке, согласно жеребьевке, – «Единая Россия». Вторая – «Справедливая Россия». Третий номер у «Патриотов России». Четвертые по очередности – «Зеленые». На пятой строчке ЛДПР и на шестой – КПРФ.

К 9 сентября будут выпущены 165 видов бюллетеней по партийным спискам и для одномандатников.

Также в ЦИК определились с распределением бесплатных печатных площадей для агитации в 122 изданиях. Половину из них получат кандидаты в депутаты, а половину – избирательные объединения.

ПроУфу
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  • 1 | 03.08.2018, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересно на что рассчитывает партия Жуликов и бандитов и воров, после всех гадостей, которые она сделала народу России?!
Воистину наглость, цинизм, бесстыдство и бессовестность членов этой партии не имеют границ!



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  • 2 | 03.08.2018, 09:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1845 | Комментарии: 60037 | Рейтинг: +12254,7
собрать 15 тысяч подписей
___________________
Интересно, а вот эти:

По одномандатным округам утверждены кандидаты от «Партии Роста», «Партии ветеранов России», «Партии Дела», «Защитников Отечества».
Самовыдвиженцами идут пять человек.

собрали 15 тыщ подписей? Херушки! Это не реально!!!

Власть ставит такие барьерыперед независимыми и по-настоящему оппозиционными кандидатами, что преодолеть их просто не реально!!! На выборах мэра Мск - это очень хорошо видно.

Ну а, дружественным и карманным типа - ЛДПР, «Справедливой России», «Единой России», «Патриотов России», КПРФ, «Зелёных» - создаются тепличные условия - "зеленая волна", как приоритет в движении. Остальным - стоять, бояться!



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  • 3 | 03.08.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 03.08.2018, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован
Интересно на что рассчитывает партия Жуликов и бандитов и воров, после всех гадостей, которые она сделала народу России?!
Воистину наглость, цинизм, бесстыдство и бессовестность членов этой партии не имеют границ!
===
наша народ никак не хочет "строить" свою страну по принципу: "Вот приедет барин, барин нас рассудит!"
Рассудить должен "Нюрнберг", только так и никак иначе! Люстрация, конфискация, это в обязательном порядке. Есть альтернатива - развал страны! История человечества с этим явлением многократно знакома.



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  • 4 | 03.08.2018, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 03.08.2018, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересно на что рассчитывает партия Жуликов и бандитов и воров, после всех гадостей, которые она сделала народу России?!
Воистину наглость, цинизм, бесстыдство и бессовестность членов этой партии не имеют границ!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ На что рассчитывает ПЖиВ? Как обычно нарисуют, сколько захотят или смогут! Не в первый раз уже, опыт громадный, админресурс за них! Очень Опытный



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  • 5 | 03.08.2018, 10:47 | Автор: Иннокентий Иванов | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 3299 | Рейтинг: -375,1
Наталка - а какие пензии на хваленной Украине?



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  • 6 | 03.08.2018, 10:52 | Автор: Иннокентий Иванов | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 3299 | Рейтинг: -375,1
Традиционно, наибольший средний размер пенсии в городе Киев – 3 332,38 грн против 2 408,02 в январе прошлого года, рост за год – на 924,36 грн
Наименьшие средний в Террнопольской и Закарпатской областях
За последний год средний размер пенсии в Украине вырос на треть и по состоянию на январь 2018-го составил 2480 гривен. Минимальный размер – вырос до 1452 гриве



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  • 7 | 03.08.2018, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
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........" Самый известный кандидат от партии – юрист Виталий Буркин – бросил сбор подписей через несколько дней, поняв, что это бесполезно, рассказал Хусаинов....."
====================================================
Население РБ , деградирует и становится политически безграмотным !
Для начинающих политиков или для самовыдвиженцев в кандидаты депутатов , сбор подписей надо проводить в селах и деревнях района , где хотя бы приблизительно знают вас или наслышаны о вас !
Вот я наслышан о Буркине , я бы подписался за его кандидатуру !



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  • 8 | 03.08.2018, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Какое население, такие и партии, такая и власть.



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  • 9 | 03.08.2018, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Но вот , что интересно за " Единую Россию " люди продолжат голосовать , или опять только нарисуют нужные цифры , члены избиркома ?!
Ведь по идее 90 % населения выступают против Пенсионной Реформы то есть ( повышения пенсионного возраста )
А ГЛАВНЫЕ ВРАГИ российского НАРОДА именно депутаты и ЧЛЕНЫ партии " Единая Россия " !
Поживем УВИДИМ !



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  • 10 | 03.08.2018, 11:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1845 | Комментарии: 60037 | Рейтинг: +12254,7
Пенсионная дискуссия, что дальше?
АВТОР
Игорь Чубайс
доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»
Обсуждение порожденное прогремевшей на всю страну «спрятанной в футбол» новостью – увеличить пенсионный возраст – оказалось весьма содержательным и «переросло само себя». Подытожим сказанное, сделаем следующий шаг…

ПОДЫТОЖИМ. Рассуждая по аналогии; пример неправильного политического решения. Шесть лет назад президент Медведев ошарашил страну заявлением – пора увеличить территорию Москвы в два с половиной раза! И правда, тесно в столице: на дорогах – пробки, в центре и на окраинах – масса народа… Спрашиваете – почему решение «расширить» — ошибка? Оно не только незаконно, ибо принято без референдума; экологически ужасно – на месте уничтожаемого леса тайно прокладывается наземное метро; оно плюет на интересы сотен тысяч горожан, проживающих в дачных поселках, в одно прекрасное утро оказавшихся мегаполисом…

Принятое решение вообще не решает проблему избыточного населения столицы. Бегство в Москву – ответ граждан на чудовищное межрегиональное неравенство. Это самоэвакуация в город, где еще есть работа и зарплата, где больных еще лечат в больницах… Ошибка Медведева ведет к тому, что через 7 – 10 лет захлебнется и Новая Москва. Правильное решение – снижение неравенства, создание хотя бы 3 – 5 точек роста вне столицы — на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке и их освоение. Устранять надо причину, а не следствие!

Увеличение пенсионного возраста, можно ли отменить неправильное решение? «Проект 63-65», как и предлагающие его отсрочить «временные меры» только обострят проблемы страны. Это признал президент Путин, объяснивший – «пенсионную реформу» можно отодвинуть (но не отменить!) на 3, 5 или 10 лет». А дальше?

Несостоятельность аргументов «за реформу» показала дискуссия в СМИ. «Сверху» пугают — скоро двое работающих будут кормить одного пенсионера! Но пропаганда призывают иметь в семье двух и более детей – т.е. один отец должен годами содержать жену и двух – трех детей!! Премьер признал – «слуги народа» разворовывают каждый третий рубль госзаказа. Возврат в бюджет этих средств сделает пенсионный фонд доходным и решит проблему! Но такой вариант не рассматривается! А если ввести прогрессивную шкалу налогов: ты малообеспечен – в казну не плати, ты миллионер – плати сполна. Проблема решится мигом, об этом «обещают подумать» уже 15 лет, т.е., в переводе на русский — НЕ НАДЕЙТЕСЬ! … Дискуссия вскрыла и другие существенные обстоятельства – оказалось, что цифры, доказывающие необходимость реформы, просто сфальсифицированы…

Почему предложенные в дискуссии меры не могут быть приняты? Устранять следствие или причину, систему или ее проявления? 100 лет хозяином страны является не народ, а власть. Принимаемые ею решения имеют ясную цель – сохранить привилегии номенклатуры. Такое управление довело страну до ручки и пенсионная реформа, оберегая чиновников, заставляет народ туже затянуть пояс. Не согласны? Тогда объясните почему —

…на днях министр Лавров признал – Россия списала долги мировым лузерам на 140 миллиардов долларов. У каждого работающего россиянина отобрали 200 тысяч рублей!! И Лавров не то что не возмущен, он считает такое положение совершенно нормальным!! А сколько новых невозвратных кредитов продолжают раздавать наши дауншифтеры (идиоты, по выражению Грефа)? Кто за это ответит? НИКТО, пока не поменяем систему!

Внешняя и внутренняя политика – это сообщающиеся сосуды. Нынче треть госбюджета от граждан засекречена. Когда власти прекратят развязывать непризнанные войны? Скажите, читатель, Вы лично испытываете острую необходимость в существовании ФСБ, нацгвардии, управлении «Э»? Когда страна миллионов сирот, вдов и бомжей превратиться в страну здоровой, нормальной семьи? НИКОГДА, если не поменяем систему!

Возможно и дальше платить пенсии в нынешней – по Конституции – социальной – России, если самый большой в мире разрыв между бедными и богатыми – у нас? НЕ МЕНЯЯ СИСТЕМУ – НЕТ!

Когда мы будем жить в нашей России, где власть выполняет волю народа, а не народ – волю власти? Только после мирных, демократических реформ!

СДЕЛАЕМ СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ. С чего начать? Народ должен выйти из информГУЛАГА и получить утаиваемую от нас информацию! Начнем с возобновления прерывавшихся реформ, с восстановления конституционных свобод. Нам нужна честная гражданская дискуссия о ситуации в стране, реальный разговор общества с властью. Нет зонам вне критики, первым за все обязан отвечать президент! Хватит имитирующих телемостов и ток-шоу на геббельс-ТВ. Начать нужно со свободного часа в субботу – на первом тв-канале – прямом эфире — «Вопросы к власти» . Записываюсь и прошу за мной занимать.

Сегодня отказ от реформ — это повышение градуса общественного недовольства выше предельного, это переход к неуправляемой ситуации!!



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  • 11 | 03.08.2018, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Заходят в аптеку Путин и Медведев. Путин:"Два гандона!" - Фармацевт: "Я вижу! Покупать что будете?" Очень Опытный



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  • 12 | 03.08.2018, 11:36 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2640 | Рейтинг: -261,8
На что рассчитывает ПЖиВ? Как обычно нарисуют, сколько захотят или смогут! Не в первый раз уже, опыт громадный, админресурс за них! Очень Опытный
---------------
Для того, чтобы ваш голос не украла пжив нужно обязательно идти и голосовать и других агитировать.



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  • 13 | 03.08.2018, 11:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1845 | Комментарии: 60037 | Рейтинг: +12254,7
ЗА КОГО голосовать-то? Ну ты шутник!



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  • 14 | 03.08.2018, 11:59 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2640 | Рейтинг: -261,8
Всегда есть за кого. Нужно посмотреть внимательно всех кандидатов на вашем участке, их биографию и т.д. Нормальный человек обязательно найдётся.

Я , например, скорее всего буду голосовать за КПРФ по той причине, что путинойды сейчас их душат за нежданчика Грудинина. Путинойды хотят вовсе вытеснить КПРФ с политической арены, т.к. боятся, в будущем опять нежданчика от них. КПРФ худо бедно все равно за народ, за трудящихся, против эксплуататоров потому, что идеология у них такая - коммунистическая. Не нужно смотреть на Кутлугужина, негодяи везде есть, он не олицетворяет коммунизм, сегодня есть завтра выпиннут подсрачником.

Короч, дорогие товарищи, расклад простой: или сами голосует или ваш голос за пишут на пжив, вот и всё.



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  • 15 | 03.08.2018, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 03.08.2018, 11:36 | Автор: xrul | На сайте
Публикации: 102 | Комментарии: 2639 | Рейтинг: -261,7
На что рассчитывает ПЖиВ? Как обычно нарисуют, сколько захотят или смогут! Не в первый раз уже, опыт громадный, админресурс за них! Очень Опытный
---------------
Для того, чтобы ваш голос не украла пжив нужно обязательно идти и голосовать и других агитировать.
===
как вы думаете, есть ли вероятность прихода честных людей в органы власти?
Согласен, нет! Или убьют как Ю.Щекочихина, Немцова, или "уйдут", как Гудкова,.. в никуда.
В 2017 44 тысячи учёных, трезво оценив обстановку, решили покинуть этот духовный народ!
Почему они не согласились с мнением черни или холопов кому как угодно? Правильно, потому что они умнее! Эта страна имеет несметные природные богатства, имеет прекрасную возможность "33 года на печи валяться", пусть в грязи, с клопами, но предел мечтаний, валяться! Кому больше повезёт, достанется Алина Кабаниха, кому меньше, достанется меньше!
так почему эти 44 тысячи учёных должны холопов "тащить в коммунизм", - право на голос у всех по одному, что у учёного, что у плебея! Вот и уходят!



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  • 16 | 03.08.2018, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 03.08.2018, 11:59 | Автор: xrul
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Всегда есть за кого. Нужно посмотреть внимательно всех кандидатов на вашем участке, их биографию и т.д. Нормальный человек обязательно найдётся.

Я , например, скорее всего буду голосовать за КПРФ по той причине, что путинойды сейчас их душат за нежданчика Грудинина. Путинойды хотят вовсе вытеснить КПРФ с политической арены, т.к. боятся, в будущем опять нежданчика от них. КПРФ худо бедно все равно за народ, за трудящихся, против эксплуататоров потому, что идеология у них такая - коммунистическая. Не нужно смотреть на Кутлугужина, негодяи везде есть, он не олицетворяет коммунизм, сегодня есть завтра выпиннут подсрачником.

Короч, дорогие товарищи, расклад простой: или сами голосует или ваш голос за пишут на пжив, вот и всё.
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Охо хоо , эхе хее !!
Как говорится , мы все ( старое поколение ) голосовали бы за КПРФ , но как голосовать за них от души ?
Ведь Уважаемый xrul , они в основном стали ОППОРТУНИСТАМИ , нет НИКАКОЙ классовой борьбы !
Нет и не осталось понимания КЛАССОВОСТИ нашего общества !
ЛДПР ( Жириновский ) и то более ПЛАМЕННО , ОСТРО и честнее выступает , чем Зюганов !
Наш Ю. Кутлугужин как пришел к руководству партией КПРФ ?
Стыд и Срам ! Скандалы и подковерная борьба !\
Поневоле отшетнесся от таких !



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  • 17 | 03.08.2018, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 03.08.2018, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...

Поживем - УВИДИМ!

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Скорее, так:

"ПЖиВ - УВИДИМ!"



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  • 18 | 03.08.2018, 12:39 | Автор: резус | На сайте
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Повышение пенс возраста не было при члениных- сралинах, при хруще и Леньки, при Горби и ЕБН. А вот кумир ватников моль ботоксная хочет это сделать.



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