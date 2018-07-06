Пособники пенсионного ограбления на первом месте? А Яблоку не досталось подписей

«Яблоко», подавшее в Центризбирком Башкирии список кандидатов и выдвинувшее своих представителей по одномандатным округам, не сможет вести борьбу за голоса избирателей. У партии, пропагандирующей демократические ценности, не было мандатов в прошлом созыве Курултая, не будет их и в этот раз.
Как рассказал ProUfu.ru руководитель регионального отделения партии Альберт Хусаинов, «Яблоку» нужно было собрать 15 тысяч подписей для утверждения списка кандидатов и 1700–1800 подписей в каждом одномандатном округе.
«Это просто нереально, – утверждает Хусаинов. – Люди не открывают двери, боятся давать свои паспортные данные и ставить подписи. Когда слышат про выборы в Курултай, удивляются».
Самый известный кандидат от партии – юрист Виталий Буркин – бросил сбор подписей через несколько дней, поняв, что это бесполезно, рассказал Хусаинов.
Ранее по той же причине от участия в выборах вынужденно отказались координатор регионального отделения «Открытой России» Зульфия Гайсина и волонтер штаба Навального Айдар Исмагилов. Они ссылались на те же обстоятельства: люди не доверяют незнакомцам и не хотят оставлять подписи.
Уже известно, что избирателям предложат проголосовать за одну из шести партий по единому избирательному округу: зарегистрированы списки ЛДПР, «Справедливой России», «Единой России», «Патриотов России», КПРФ, «Зелёных».
По одномандатным округам утверждены кандидаты от «Партии Роста», «Партии ветеранов России», «Партии Дела», «Защитников Отечества».
Самовыдвиженцами идут пять человек.
ПроУфу
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В ЦИК Башкирии определили места партий в избирательном бюллетене. На первом месте – «ЕР»
Также были распределены бесплатные места для агитации в печатных изданиях.
Накануне в Центральной избирательной комиссии Башкирии состоялась жеребьевка партий, которые примут участие в выборах в Госсобрание – Курултай РБ.
Представители шести партий взяли по конверту с номерами. Согласно этим номерам будет определен порядок списка партий в избирательных бюллетенях.
Первая в списке, согласно жеребьевке, – «Единая Россия». Вторая – «Справедливая Россия». Третий номер у «Патриотов России». Четвертые по очередности – «Зеленые». На пятой строчке ЛДПР и на шестой – КПРФ.
К 9 сентября будут выпущены 165 видов бюллетеней по партийным спискам и для одномандатников.
Также в ЦИК определились с распределением бесплатных печатных площадей для агитации в 122 изданиях. Половину из них получат кандидаты в депутаты, а половину – избирательные объединения.
ПроУфу
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Пособники пенсионного ограбления на первом месте? А Яблоку не досталось подписей
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