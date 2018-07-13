Исторические картинки. Благовар, Языковы, секреты

Современная Покровская церковь в Языково, фото Дмитрия Михайлова.
В середине 1890-х годов в Языково насчитывалось 94 двора (368 мужчин, 385 женщин), в селе были церковь, волостное правление, хлебозапасный магазин (склад, где хранили зерно на случай неурожая), кузница, 6 маслобоек, 3 обдирки, 3 ветряных мельницы, мануфактурная и две бакалейных лавки, пивная само собой. Каждый четверг в Языково проводился базар.
Давно отменили крепостное право, но Великая реформа 1861 года оставила много документов, по которым попытаемся увидеть далёкое прошлое.
Хозяин основной части совр. Благоварского района Александр Михайлович Языков (1799–1874) проживал в славном Симбирске. Семья была большая – пять сыновей (Николай, Алексей, Павел, Михаил, Владимир) и четыре дочери (Екатерина, Мария, Анна и Наталья).
Барин, однако, регулярно наезжал в уфимское поместье. Судя по всему, хозяйством здешним заправлял сын, поручик в отставке Алексей Александрович Языков. Он, видимо, жил в Уфе.
Известно, что 30 декабря 1867 года в уфимской Ильинской церкви, что стояла на совр. ул. Валиди на самом въезде в город, там ныне риэлторы засели, крестили младенца Николая, сына поручика Алексея Александровича Языкова и его супруги Екатерины Николаевны. Малыш увидел свет Божий 23 декабря. Срёди крёстных встречаем дедушку новорождённого коллежского ассесора Александра Михайловича Языкова.
Затем, именно в Уфе родились следующие дети Алексея Александровича Языкова – Алексей (16 января 1872 года), Александр (1 августа 1873 года), Мария (20 сентября 1874 года), Владимир (11 июня 1876 года). Крёстным Машеньки стал прапорщик 21-го Муромского пехотного полка Владимир Александрович Языков, дядя малышки. Посетил Уфимский край.
Это свидетельствует, что только Алексей из взрослых детей А.М. Языкова постоянно проживал в Уфе и в сельском поместье в Языково.
Алексею Александровичу Языкову отец поручил ликвидацию обязательных (крепостных) отношений в огромном поместье. Он подписывал документы, уставные грамоты, но не все, отец тоже приезжал. Специально оговаривалось, «считая более удобным сождать возвращения Г-на Языкова из Симбирска». А уставную грамоту по деревне Тобулгак 17 сентября 1862 года подписал лично А.М. Языков.
В селе Михайловском, Языково, из 11 ревизских / мужских душ «дворовых людей никто из них не подлежит наделению землёю, как никогда не пользовавшиеся наделом оной». Вообще многие числились в крестьянах. «Из числа значущихся в крестьянах, но с давних пор находившихся при господском доме» все отказались от надела, так что реально дворовой прислуги в селе Языково на 1862 год состояло 27 мужских душ.
В Языково стояла внушительная барская усадьба, которую обслуживали профессиональные дворовые (повара, конюхи и др.), хотя часть их по бумагам числилась крестьянами.
Как она выглядела? Известно, что за барином после 1861 года сохранялись «базар в селе Михайловском Языкове, при господском доме, с надворными строениями усадьба, с выпуском», имелся пруд.
Пётр Григорьевич Резанцев в начале 1880-х годов отмечал, что «из прежних господских домов» сохранился в селе «Языкове, принадлежащий ныне г-же Синицыной». То есть деревянный особняк с прилегающим пространством (сад, хозяйственные строения и др.) существовал спустя 20 лет.
В других селениях Благоварского района тоже были различные помещичьи строения, хозяйственные и жилые. Например, в деревне Тобулгак при составлении уставной грамоты в 1862 году (по заверенной в Симбирске доверенности её подписал сын А.А. Языков) числились одни крестьяне. Но «из числа значущихся в крестьянах, но с давних пор находившихся при господском доме» отказались от земли 8 мужских душ. За помещиком оставался в деревне Тобулгак против «господской усадьбы до городьбы выпуск».
Окрестности Языково, фрагмент карты 1944 года:
В деревне Бабкиной, Коран тож, «из числа значащихся в крестьянах но с давних пор проживавших при господском доме, не пользовавшихся наделом и отказавшихся от него», было 15 душ. В дер. Горной числились в крестьянах, но издавна проживали «при господском доме» и отказались от земли 8 душ. В дер. Новой Голышевой при господском доме жили 3 души крепостных. Барские хозяйственные комплексы в этих селениях включали и какое-то жильё.
В дер. Сводовой с давних пор при господском доме жили 9 душ крепостных, которые в 1862 году отказались от надела. В этом сельце находились также 12 душ крестьян из деревни Степной Сычёвки Симбирского уезда. А в июле 1862 года сын, А.А. Языков, заявил мировому посреднику, что без особого разрешения не может согласиться с отводом земли, «а потому намерен немедленно же ехать в Г. Симбирск для получения этого разрешения». Действовала постоянная связь между уфимскими и симбирскими вотчинами Языковых.
В течение нескольких лет все крепостные А.М. Языкова были переведены на выкуп, то есть стали лично свободными владельцами собственной земли. В 1863 году – крестьяне дер. Бабкина (Каран), Новой Галышевой, Александровки (выселок), Сводовой и Горной за 78 480 рублей, в 1870 году – села Михайловского, Языково Новосёлки тож, и дер. Табулгак – за 41 760 рублей. Выкупные платежи по языковскому поместью в Уфимской губернии составили громадную сумму более чем в 100 тысяч рублей (килограмм картошки в Уфе стоил одну копейку).
Александр Михайлович Языков получил от казны в виде разных ценных бумаг, меньше наличными, большие деньги. Кроме того, за ним осталась основная часть земель, на которых продолжалось вести хозяйство. Нет свидетельств, что А.М. Языков в 1860-е годы стал продавать угодья. Огромное языковское поместье «оставалось на плаву», в первую очередь благодаря выкупным платежам с крестьян (они эти деньги возвращали казне с процентами долгие десятилетия).
Деньги текли в Симбирск, а годы шли своим чередом. Художник Н.В. Неврев «Семейные расчёты», 1888 год, Государственная Третьяковская галерея:
Такое впечатление, что Александр Михайлович Языков не оставил завещания. После его смерти в 1874 году, 5 февраля 1875 года Симбирский окружный суд утвердил раздельный акт, по которому…
Все дети получили Равные доли, сыновья примерно по 2,4 тысячи десятин / гектаров, а дочери, причём все замужние!!!, по 1,5 тысячи десятин. Всем сестрам по серьгам! Огромный единый хозяйственный комплекс был разорван, сёстры тоже выбили свою долю, хотя при выходе замуж, без сомнения, родитель выделял им приданое (деньги, движимое имущество). Брат Алексей, который в уфимском Языкове фактически, видимо, был главным представителем – управляющим от семьи, никаких преференций не получил. Даже главная усадьба в селе Языково ему не досталась!
Ещё французские историки вывели Железный Закон: бизнес живёт ТРИ поколения. 90% фирм и капиталов прекращают своё существование на третьем поколении. Избалованные внуки не жалают корпеть над бухгалтерскими книгами, идут в политику, искусство, живут как рантье.
Это характерно даже для современной России, где из-за малодетности предпринимателей, развал бизнеса наследниками начинается уже на втором поколении. Именно этот сюжет лёг в основу популярного телесериала «Не родись красивой», телеканал СТС:
А в 1875 году языковские мужики с изумлением наблюдали как понаехали новые хозяева, растаскивалось накопленное десятилетиями упорного труда имущество, тем более, что, как всегда, большинство «приватизаторов» и не собиралось заниматься хозяйством.
Знакомая нам по «лихим девяностым» экономика У-2: урвать и удрать.
Огромный языковский «совхоз» пошёл с молотка. При изучении своей истории благоварским краеведам надо хорошо просмотреть сайт ГАУО (Государственного архива Ульяновской области). Только в их картотеке по дворянам Языковых – десятки.
При деревне Самарина, она же Сводова, на речке Кармале, название по имени первого владельца П.Ф. Квашнина-Самарина, землю получили две сестры. Жители переселены аж из Олонецкой губернии (совр. Карелия) и других мест.
Анна Александровна Львова свои 1541 десятину в 1881 году продала дворянину А.А. Березовскому. Сестрица Наталья Александровна Аристова на следующий год свои 1520 десятин выгодно продала известному уфимскому купцу Василию Епифановичу Поносову, чья молодая жена, по второму мужу Молло, выстроит в Уфе шикарный особняк на улице Карла Маркса, ныне там Институт этнологических исследований.
На речке Коранке стоит деревня Коран (Бабкино), жители – потомки уроженцев селений Папуз и аксаковского(!) Куроедово Симбирской губернии. При ней 1541 десятину унаследовала Мария Александровна по мужу Карпова. Она также быстренько избавилась от недвижимости, земля ушла сестре Кате и т. д.
А что же братья? Главная усадьба в Языково и 2383 гектара земли в придачу, плюс хозяйство обширное унаследовал почему-то Владимир Александрович Языков. Видимо, не совсем здоровый и холостой. Он вскоре умирает, но успевает составить духовное завещание, по коему Языково переходит к сестре Катеньке.
Недалеко от совр. станции Благовар, на речке Нагайке стояла деревня Голышева, наречённая так от деревни Старой Голышевой Пензенской губернии. Жители – бывшие пензюки. Возле Голышевки имения получили два брата – Николай и Михаил. Над обоими уже вознёсся рок судьбы. Прожили недолго.
Николай Александрович Языков (1835–1881) был очень известной персоной в Симбирске: действительный статский советник, непременный член Губернского по крестьянским делам присутствия, член Губернского училищного совета, почётный член и председатель Комитета Карамзинской общественной библиотеки, депутат совета Симбирского Общества взаимного кредита, председатель Съезда мировых судей Симбирского округа, его супруга Анна Петровна Языкова (урожд. Родионова) (1842–1879).
Смерть родителей привела к опеке над имуществом, лишь 11 января 1895 года по раздельному акту имение при Голышевке досталось сыну Юрию Николаевичу Языкову. По другим сведениям, Юрий наследовал только половину поместья (1191,5 дес.), вторая отошла к брату Николаю Николаевичу Языкову.
Отцовское поместье в 2383 дес. «с ригою и двором» Ю.Н. Языков продал 31 марта 1900 года Марии Алексеевне Языковой за 17,9 тыс. руб. Рига – крытый овин для сушки снопов хлеба. По другим сведениям, в продажу пошла только половина, а брат Коля 8 февраля 1906 года продал свою половину брату Юре за каких-то 65 тысяч рублей.
Юрий Николаевич Языков сохранил поместье, более того, он пытается хозяйствовать. При дер. Голышево на 1906 год имение Юрия Николаевича Языкова (супруга Мария Александровна) включало обширную усадьбу на площади в 5 десятин. Там стояли два флигеля за 1400 рублей, под флигелем тогда понималось лёгкое (летнее) жильё, пять изб для рабочих, погреб, баня, 3 конюшни, 4 амбара, 3 сарая для скота. Но дела шли не очень и последние 704 десятины при селе Александровке Юрий (Георгий) Николаевич Языков за 42 тыс. руб. 3 января 1906 года продал татарскому предпринимателю М.М. Тенишеву из Симбирска.
Второй участок при Голышевке достался Михаилу Александровичу Языкову (2432 десятины). Он, видимо, был бездетным, его земли переходят по наследству (решение Санкт-Петербургского окружного суда 25 октября 1885 года) братьям отставному поручику Алексею Александровичу Языкову и титулярному советнику Павлу Александровичу Языкову.
Кроме того, часть земли досталась племяннику и соседу Юрию Николаевичу. А постановлением петербургского суда от 26/29 мая 1887 года другая часть имения перешла к вдове действительного статского советника Дросиде Ивановне Языковой.
Какое она имеет отношение к Благоварскому району, не знаю. Но в интернете нашлась любопытная информация, что в Санкт-Петербурге известный дом Кошанского – Сомова на Большой Конюшенной, 15 принадлежал Дросиде Ивановне Языковой, проживавшей на Невском, 118 (http://www.citywalls.ru/house3631.html). Очередная благоварская тайна.
Кстати о тайнах. Нашего Михаила Александровича Языкова попрошу не путать с поэтом и композитором Михаилом Александровичем Языковым (1847–1919), автором знаменитого романса «Ночь светла». Они дальние родственники. А также с директором Императорского стеклянного завода Михаилом Александровичем Языковым (1811–1885), приятелем Белинского и Панаева. Тоже дальняя родня и полные однофамильцы.
Чтобы уважаемый Читатель и, тем более, благоварский краевед имел возможность «переварить» этот объём информации и не запутаться в многочисленных Языковых сделаем перерыв на пару недель.
Благоварский район 74 года назад:
А в конце вспомним ещё раз великого почти земляка поэта Николая Михайловича Языкова. В 1844 году в журнале «Вестник Европы» вышли его стихи «К не нашим». Начало:
О вы, которые хотите
Преобразить, испортить нас
И онемечить Русь, внемлите
Простосердечный мой возглас!
Кто б ни был ты, одноплеменник
И брат мой: жалкий ли старик,
Её торжественный изменник,
Её надменный клеветник;
Иль ты, сладкоречивый книжник,
Оракул юношей-невежд,
Ты, легкомысленный сподвижник
Беспутных мыслей и надежд… далее дочитайте в интернете.
Михаил Роднов, доктор исторических наук
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Исторические картинки. Благовар, Языковы, секреты
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