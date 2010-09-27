Никто и не сомневался. Суд удовлетворил иск Гульшат Хамитовой к журналистам

Рейтинг публикаций пользователей
Хорошо хоть не посадили ...

В Уфе активиста из числа водителей «скорой» понизили в должности. Работодатель ...
  Администратор

Лев Шлосберг: Ни ...

Правительство Владимира Путина объявило пенсионный дефолт. Вот уже месяц в ...
  natall

Игорь Чубайс: Футбол во ...

Операция «зрелища вместо пенсий» завершилась «на одну четвертую» раньше, чем ...
  Администратор

«Зарплаты замов ...

Почему из Башкирии уезжают студенты-медики? Является ли ГЧП формой отъема ...
  Администратор

Побывавший в Москве ...

После переговоров в Москве американский законодатель-республиканец сравнил ...
  Администратор

Лучшие комментарии дня
Вперед в тридцать седьмой ...

6 | 06.08.2018, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Ком ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Языки: В ООН с жалобой на ...

А что поляков прогнали башкиры, это непреложный факт. Только этот наро ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Хоть что-то полезное: Теп ...

Да уж,древнейший язык...До 30-х годов прошлого века башкиры пользовали ...
  Рейтинг: +2  УФИmez

Календарь новостей
«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Лучшие комментарии недели
Пособники пенсионного огр ...

Интересно на что рассчитывает партия Жуликов и бандитов и воров, после ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Игра в имитацию: Выборы в ...

Видеонаблюдения не будет..., От себя добавлю: Да и самих выборов не б ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Жажда разрушения и игра в ...

Я служил в отдельном разведывательном батальоне, где были и прыжки с п ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
«Слуги народа» с большой ...

Надо отлить из чугуна Доску позора с именами депутатов-людоедов и уста ...
  Рейтинг: +7  Анонимно

Игорь Чубайс: Футбол во в ...

Наша экономика страдает не столько из-за санкций и падающих цен на неф ...
  Рейтинг: +5  Кухарка

Гол! В Башкирии поднялись ...

Не так давно Новые Известия писали: Согласно статье 10.12 КоАП дачник ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
Хоть что-то полезное: ...

Владимир Путин подписал закон об изучении родных языков. Документ опубликован ...
  6.08.2018   705   85

Языки: В ООН с жалобой ...

2019 год объявлен Организацией Объединенных Наций Международным годом языков ...
  6.08.2018   506   40

Никто и не сомневался. ...

Рамиля Саитова и Альмира Жукова обратились в ФСБ с просьбой проверить ...
  6.08.2018   664   24

Вперед в тридцать ...

Полиция проверяет жалобу преподавателя Высшей школы экономики Владимира ...
  6.08.2018   409   23

Исторические картинки. ...

Мы снова на древней земле Благоварского района. По обеим бережкам тихого ...
  5.08.2018   475   34

Обсуждаемое за месяц
Хоть что-то полезное: ...

Владимир Путин подписал закон об изучении родных языков. Документ опубликован ...
  6.08.2018   705   85

Языки: В ООН с жалобой ...

2019 год объявлен Организацией Объединенных Наций Международным годом языков ...
  6.08.2018   506   40

Никто и не сомневался. ...

Рамиля Саитова и Альмира Жукова обратились в ФСБ с просьбой проверить ...
  6.08.2018   664   24

Вперед в тридцать ...

Полиция проверяет жалобу преподавателя Высшей школы экономики Владимира ...
  6.08.2018   409   23

Исторические картинки. ...

Мы снова на древней земле Благоварского района. По обеим бережкам тихого ...
  5.08.2018   475   34

Последние публикации
Хоть что-то полезное: ...

Владимир Путин подписал закон об изучении родных языков. Документ опубликован ...
  6.08.2018   705   85

Языки: В ООН с жалобой ...

2019 год объявлен Организацией Объединенных Наций Международным годом языков ...
  6.08.2018   506   40

Никто и не сомневался. ...

Рамиля Саитова и Альмира Жукова обратились в ФСБ с просьбой проверить ...
  6.08.2018   664   24

Вперед в тридцать ...

Полиция проверяет жалобу преподавателя Высшей школы экономики Владимира ...
  6.08.2018   409   23

Исторические картинки. ...

Мы снова на древней земле Благоварского района. По обеим бережкам тихого ...
  5.08.2018   475   34

Политическая проституция ...

Константин Чадлин — бывший активист МГЕР, член «Открытой России», получил ...
  4.08.2018   839   69

Игра в имитацию: Выборы ...

В конце июля несколько независимых кандидатов отказались принять участие в ...
  3.08.2018   1100   11

Пособники пенсионного ...

Вместе с партией от выборной борьбы отказывается юрист Виталий Буркин. «Яблоко» ...
  3.08.2018   802   48

Снова залезут в карман, ...

Власти Башкирии обещают ужесточить контроль над зарплатой в конвертах и ...
  3.08.2018   588   15

Жажда разрушения и игра ...

2 августа в Уфе отметили День воздушно-десантных войск и 85-ую годовщину ...
  3.08.2018   763   24

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Август 2018 (20)
Июль 2018 (109)
Июнь 2018 (97)
Май 2018 (84)
Апрель 2018 (89)
Март 2018 (78)
Читаемое за неделю
«Единая Россия» в ...

Представители «партии власти» ясно дали понять, что пенсионная реформа ...
  31.07.2018   7613   40

Все отправились на ...

На оперативном совещании Правительства Башкирии с докладом о решении проблемы с ...
  31.07.2018   2253   15

Навальный о Хабирове и ...

Алексей Навальный: Любимый жанр фейсбука. Ответ на ответ. Дмитрий Гудков. ...
  31.07.2018   1517   18

Дожали Ростика: ...

Либеральный российский политик Дмитрий Гудков, возглавляющий «Партию перемен», ...
  2.08.2018   1232   20

Игра в имитацию: Выборы ...

В конце июля несколько независимых кандидатов отказались принять участие в ...
  3.08.2018   1100   11

Читаемое за месяц
Моральное уродство - его ...

Толпа не должна решать судьбу пенсий! - Киселёв раскритиковал противников ...
  13.07.2018   154537   125

«Этих денег хватит ...

Советскую пенсионную систему сегодня принято поминать добрым словом. Впрочем, ...
  23.07.2018   70873   130

Познер не понимает ...

– У меня снова вопрос по пенсионной системе. Пенсионной реформе. Я хотела бы ...
  20.07.2018   61097   63

Пенсионный скандал: ...

Российскую власть едко высмеювают в соцсетях за нелепую пропаганду скандальной ...
  17.07.2018   35286   77

Закон о колосках ...

Закон, позже получивший народное название "закон о колосках" или "закон о пяти ...
  27.07.2018   34409   61


Никто и не сомневался. Суд удовлетворил иск Гульшат Хамитовой к журналистам

Оценили
0



Рамиля Саитова и Альмира Жукова обратились в ФСБ с просьбой проверить финансовую составляющую деятельности благотворительного фонда "Мархамат", который возглавляет Хамитова.

Никто и не сомневался. Суд удовлетворил иск Гульшат Хамитовой к журналистам


Судья Советского райсуда Уфы Фархутдинова в пятницу удовлетворила иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, поданный Гульшат Хамитовой – супругой главы Башкортостана Рустэма Хамитова и председателя Попечительского совета благотворительного фонда "Мархамат" и самим фондом к порталу "Про Уфу" и правозащитницам Рамиле Саитовой и Альмире Жуковой.

Напомним, что Гульшат Хамитова, а потом и возглавляемый ею фонд "Мархамат" подали сперва раздельные иски к журналистам и правозащитницам, но впоследствии оба иска были соединены в одно производство. Недовольство истцов вызвала публикация портала об обращении Рамили Саитовой и Альмиры Жуковой в ФСБ с просьбой проверить финансовую составляющую деятельности благотворительного фонда.

Поводом для обращения правозащитниц стало отсутствие на сайте фонда отчетов о выручке серии благотворительных концертов, проведенных в последние годы (копия обращения имеется в распоряжении редакции). В частности, Жукова и Саитова упомянули рождественский благотворительный концерт Ильдара Абдразакова в Башкирском театре оперы и балета, состоявшийся 27 декабря 2012 года, благотворительный концерт "Классика и джаз", который прошел 5 декабря 2013 года в Башкирской госфилармонии и на который, по данным СМИ, осуществлялась "принудительная реализация билетов среди работников бюджетной сферы" . Выручка от обоих концертов, как заявили правозащитницы, не указана в отчетности фонда. Кроме того, заявительницы в обращении упомянули благотворительный концерт на сцене концертного зала "Башкортостан", прошедший 25 апреля 2018 года, и попросили "проверить, каким образом осуществлялась продажа билетов" на мероприятие. По мнению Жуковой и Саитовой, "неизвестные лица Фонда путем обмана присвоили не принадлежащие им денежные средства, собранные с продажи билетов на концерты". Заявительницы также попросили “установить возможную причастность к данным нарушениям председателя попечительского совета Благотворительного фонда "Мархамат" Г.Г.Хамитовой".

Заявление было подписано Альмирой Жуковой, как исполнительным директором Региональной общественной организацией "За права человека и гражданина" и Рамилей Саитовой в качестве эксперта.

В исковом заявлении Гульшат Хамитова и фонд "Мархамат" указали, что на сайте опубликованы все финансовые отчеты. "Распространение сведений, порочащих меня, причиняют огромный моральный вред, отвлекают силы, время от выполнения своих прямых обязанностей… Я нахожу в себе силы не поддаваться на провокационные действия со стороны ответчиков… Я являюсь публичным лицом, поэтому любая информация, касающаяся меня, тут же подхватывается средствами массовой информации и обсуждается миллионами граждан", – заявила супруга главы Башкортостана. Она попросила суд признать не соответствующими действительности ведения в статье издания "Про Уфу", обязать ответчиков опубликовать соответствующее опровержение и взыскать с них солидарно 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Фонд в своем исковом заявлении присоединился к этим требованиям, за исключением компенсации морального вреда.

Ответчики в своих возражениях просили суд отказать в удовлетворении иска в полном объеме.

– В моей статье отсутствуют сведения, порочащие есть и достоинство истца, – заявил автор статьи в издании "Про Уфу", главный редактор портала Рамиль Рахматов.– И мы не можем нести ответственность за сведения, изложенные в официальном обращении наших соответчиков в государственный орган.

Рамиля Саитова и Альмира Жукова указывали, что федеральное законодательство запрещает преследование гражданина в связи с его обращением в государственные органы с критикой органов власти. Рамиль Рахматов также сослался на нормы международного права, согласно которым “в отношении государственных служащих, как и политиков, рамки допустимой критики шире, нежели в отношении частных лиц”.

– Являясь публичным лицом, учредителем фонда, супругой главы республики, истица должна проявлять терпимость к критике в средствах массовой информации, – заявил журналист. – Негативный же стиль изложения информации в репортаже не может свидетельствовать о порочащем истца характере, поскольку отрицательное суждение о каком-либо лице или событии является одним из проявлений свободы слова и, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, не может являться основанием для привлечения лица к ответственности.

Процесс длился около пяти часов. В ходе него судья Фархутдинова отклонила почти все ходатайства, заявленные ответчиками, в том числе, ходатайство о проведении видеосъемки. Около восьми вечера судья, наконец, огласила резолютивную часть своего вердикта – удовлетворить иск Гульшат Хамитовой и фонда "Мархамат" частично и вслед за этим полностью воспроизвела в решении все требования, заявленные истцами – о признании сведений, опубликованных в статье издания "Про Уфу" недействительными, об обязании опубликовать соответствующее опровержение и о взыскании в пользу Гульшат Хамитовой с ответчиков 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Вердикт вызвал удивление у ответчиков и присутствовавшей на суде публики.

– В чем же здесь "частичность"? Вы же полностью удовлетворили их требования, – недоумевала Альмира Жукова. Судья ее вопрос проигнорировала.

Рамиль Рахматов, Альмира Жукова и Рамиля Саитова заявили, что непременно обжалуют решение райсуда в Верховном суде Башкортостана, пообещав, если будет нужно, "дойти и до Европейского суда по правам человека". Заодно они намерены обжаловать действия судьи Фархутдиновой в Высшую квалификационную коллегию судей.

Идель.Реалии
Оригинал публикации






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 06.08.2018, 09:37 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34925 | Рейтинг: +5816
Рахматов, Саитова и Жукова- молодцы.
Похоже, обломает Гульшаточка свои зубки.
Ну, а Фархутдинова- жалко женщину. Попыталась угодить РЗХ, теперь войдёт в историю.
Это вам не Батурина с Лужковым.
Нас ждут интересные события.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 06.08.2018, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всю правду об этом фонде (и не только о нем) мы узнаем спустя некоторое время, вместе со сменой власти. Я думаю что ждать осталось недолго...



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 06.08.2018, 10:02 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34925 | Рейтинг: +5816
Кажется, где-то в Канаде министра уволили за то, что на служебной машине подвёз жену до магазина.....
Вот, загнивают. гады...



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 06.08.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Фонды при госчиновниках - деньги, которыми они могут распоряжаться по своему усмотрению, не оставив на них отпечатков пальцев. Только наивный Белых, чтобы деньги при конвертации через посредников не усохли, брал прямо в руки. Чем их и запачкал.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 06.08.2018, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 06.08.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0


Фонды при госчиновниках - деньги, которыми они могут распоряжаться по своему усмотрению, не оставив на них отпечатков пальцев. Только наивный Белых, чтобы деньги при конвертации через посредников не усохли, брал прямо в руки. Чем их и запачкал.

Ха ! баш.имееннооо за это и бюрются... сначала обосрут, а потом сами хапают...до..



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 6 | 06.08.2018, 10:43 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1128 | Рейтинг: +88,2
Гульшат Х. явлется лишь председателем Попечительского совета б\ф "Мархамат"?
Учредитель этого б\ф тогда кто, ФИО всех Pls? Учредители определили исполнительный орган, назначив Руководителем Айгуль Гарееву?

Кто она такая/ откуда/ образование/ предыдущие места работы?

Если по Уставу операционную деятельность осуществляет исполнительный орган в лице этой А Гареевой, при чём здесь Гульшат Х.?

Гульшат Х. должна была лишь присматривать за деятельностью б\ф, может раз в году, по Уставу и порядку отчётности, установленных для б\ф? И как с неё можно требовать ответ за операционную деятельность, в т.ч. следить за наличностью. К тому же откуда у супруги башлыка время найдётся на такую мелочь, отслеживать отражение полноты наличности, текущих в б\ф?

Если б нашла время, то смогла бы, ведь она вроде получила и вторую специальность финансиста в ВЗФЭИ в г. Уфе и даже поработала в отделений Сбера на ул. Революционная/Ленина?

А г-жа Гареева имеет ли вообще образование, если да – то какое? ЭТО ВЕДЬ ОНА МОГЛА ОШИБИТЬСЯ и теперь должна отвечать по чесноку за исчезающие наличные выручки, или я не праВ?

Кстати в стане уже был прецендент по подобному сценарию. В 2005-2007 гг из Дёмского РОНО исчезли порядка 78 млн рублей бюджетных денег. И за это никого не посадили, а наказали лишь бухгалтершу Демского РОНО, уволив с работы. При «башрасследовании» выяснилось, что главбухша РОНО не имела вообще бухгалтерского образования, и просто ошиблась без злого умысла, случайно НЕ ТУДА ПЕРЕЧИСЛИВ!

На работе все имеют право ошибаться, вот к примеру нормативом на допуск ошибок для ФАС установлен в 8%!!! Значит эти судьи из ФАС имеют право ошибаться практический в каждом десятом случае. А денежная составляющая этих 8% спорных контрактов СОСТАВЛЯЕТ 80% СТОИМОСТИ всех КОНТРАКТОВ!!! Всё честно же, по нормативу!

Так что судья скорее права, надо привлекать г-жу Гарееву, из-за возможного непрофессионализма(?пока, а там следаки после зачистки кобанды Миргалеева пусть отрабатывают) которой легла "тень" на первую Госпожу Республики!

Теперь Гульшат Х. смело может подавать иск на руководителя Исполнительного органа б\ф Махрамат, по чьей вине она вошла в мировую историю.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 06.08.2018, 10:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1845 | Комментарии: 60086 | Рейтинг: +12253,2
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОНД "МАРХАМАТ"
Рейтинг организации: Высокий подробнее
Должная осмотрительность (отчет) ?
Статус: ? Действующее предприятие
Дата регистрации: ? 27.09.2010
ОГРН ? 1100200003584 присвоен: 27.09.2010
ИНН ? 0274990303
КПП ? 027801001
ОКПО ? 67184877
ОКТМО ? 80701000001
Реквизиты для договора ?
Контактная информация ?
Юридический адрес: ?
450005, респ Башкортостан, город Уфа, улица Цюрупы, 104
получен 12.10.2012
зарегистрировано по данному адресу: 2
Показать на Google карте
Руководитель Юридического Лица ?
Президент
Гареева Айгуль Рашидовна
ИНН ? 027615221095
действует с 27.09.2010
Учредители ? (1)

Хамитова Гульшат Гафуровна
27.09.2010 , ИНН 771504956249
Основной вид деятельности: ?
88.99 предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки
Дополнительные виды деятельности: 17
Лицензии: ? 5
Налоговый орган ?
Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы № 1 По Республике Башкортостан
Дата постановки на учет: 16.08.2011
Регистрация во внебюджетных фондах
Фонд Рег. номер Дата регистрации
ПФР ? 002878108842 17.08.2011
ФСС ? 027401294002121 04.10.2010

Источник:
https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1100200003584_0274990
303_BLAGOTVORITELYNYY-OBRAZOVATELYNYY-FOND-MARHAMAT

Там и финотчетность можно глянуть...

Любопытная инфа:
Выручка 4 141 000,00(2016г.)
Себестоимость продаж 94 000,00
Валовая прибыль (убыток) 4 047 000,00
Прибыль (убыток) от продаж 4 047 000,00
Проценты к получению 839 000,00
Прочие доходы 150 000,00
Прочие расходы 40 000,00
Прибыль (убыток) до налогообложения 4 996 000,00
Текущий налог на прибыль 153 000,00
Чистая прибыль (убыток) 4 843 000,00

А на расчетном счете на конец 2016г.

Денежные средства и денежные эквиваленты 15 852 000,00

То есть идет(шло) накопление? А где расходы? Непонятки...

https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1100200003584_0274990
303_BLAGOTVORITELYNYY-OBRAZOVATELYNYY-FOND-MARHAMAT/balance



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 8 | 06.08.2018, 11:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1845 | Комментарии: 60086 | Рейтинг: +12253,2
Немного разобралась - это только коммерческая часть... остальное можно глянуть на их сайте

https://fond-marhamat.ru/about/reports/



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 06.08.2018, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 06.08.2018, 10:02 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 318 | Комментарии: 34918 | Рейтинг: +5816,7

Кажется, где-то в Канаде министра уволили за то, что на служебной машине подвёз жену до магазина.....

Вот, загнивают. гады...

-----------------------------

А гниение с этих вот "безобидных" поездочек и начинается. Вспомни нашу партноменклатуру: чёрная-пречёрная Волга останавливается у чёрного-пречёрного хода мясного магазина, чёрный-пречёрный мясник загружает отборной вырезкой чёрный-пречёрный багажник... (Тут дети обычно прячутся под одеяло...)

Канадцы усвоили наш печальный опыт загнивания. Это угроза безопасности, не меньше.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 06.08.2018, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И что с того?

Налицо обычная в судебной практике защита нападением.
Перспектива уголовного расследования истицы таки не исчезает - преюдиции то нет.
Но в этом случае третьи лицами будут те, кто способствовал сокрытию преступления.
Последние при должной настойчивости в силу скрытых инттересов административкой могут не отделаться?



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 11 | 06.08.2018, 12:41 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4365 | Рейтинг: -708,6
Вот что объединяет Кухарку и прорахимовский сайт,. так это борьба против Гульшат!!!
Вот и нужно идти на выборы под лозунгом "Мы против Гульшат".



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 06.08.2018, 13:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
СМИ сообщили, что Минфин таки выплатил оппозиционеру А. Навальному 4 млн. рублей за моральный ущерб, нанесенный
несправедливыми решениями российского правосудия.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 13 | 06.08.2018, 14:20 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1128 | Рейтинг: +88,2
“ 7 | 06.08.18: Кухарка | На сайте Публикации: 1845 | Комментарии: 60066 | Рейтинг: +12254,8”

Кухарка, Вы не Робот случайно? Более 60 000 комментов! Ваш труд равносилен изучению нескольких иностранных языков(БЯ не в счёт). Респект, однозначно!
Вот бы Вас в б\ф Махрамат исполнительным директором. А то г-жа Гареева - ПРЕЗИДЕНТ, а выручку правильно отражать не умеет!

Кстати, Учредитель имеет право назначить себя же Председателем Попечительского совета б/ф?
Да и не помешало бы взять список получающих зарплату из бухгалтерии Б\ф, а также по оплатам “привлекаемых специалистов”?

Были же случаи получения регулярной заплаты несколькими становыми главврачами в качестве консультантов от поставщиков. В их числе и г-ж Николаева, главрач Кардиоцентра.

А вдруг она и там(к б\ф) пристегнута на кормёжку, подружка же.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 14 | 06.08.2018, 14:30 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34925 | Рейтинг: +5816
Фунт, зицпредседатель.....А как я сидел при НЭПЕ?



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 15 | 06.08.2018, 14:31 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34925 | Рейтинг: +5816
« Я — зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором «Освободителе», при Александре Третьем «Миротворце», при Николае Втором «Кровавом».При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при НЭПе! Как я сидел при НЭПе! Это были лучшие дни моей жизни!
Я беру недорого: сто двадцать рублей в месяц на свободе и двести сорок — в тюрьме. Сто процентов прибавки на вредность.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 16 | 06.08.2018, 14:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1845 | Комментарии: 60086 | Рейтинг: +12253,2
13 | 06.08.2018, 14:20 | Автор: alis | На сайте

Не робот))) Работаю в условиях многозадачности)))) Переключаюсь между задачами. На работе и дома - то густо, то - пусто.
60 000 - за 8 лет. В среднем по 20 комментов в день))) Большинство - простые копипасты из новостных лент, 5-секундное дело!

А уметь пользоваться поисковиками - одна из моих должностных обязанностей, чтобы мониторить контрагентов на предмет надежности.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 06.08.2018, 17:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 06.08.2018, 10:02 | Автор: юнг
Публикации: 318 | Комментарии: 34921 | Рейтинг: +5816,7
Кажется, где-то в Канаде министра уволили за то, что на служебной машине подвёз жену до магазина.....
Вот, загнивают. гады...
===
да и его жена не Алина Кабаева, ну кто бы стал против неё вякать, кстати вся половинка расеянской профедерации глядя на неё дро...пялится и радуется жизни!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 06.08.2018, 17:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 06.08.2018, 13:57 | Автор: Не зарегистрирован
СМИ сообщили, что

Минфин таки выплатил оппозиционеру А. Навальному

4 млн. рублей за моральный ущерб, нанесенный несправедливыми решениями российского правосудия.
===
сказал "А", кажи "Бэээээээээээээээ" !!!
а скоко минфин выплатил дружкам Путина якие деньжата расеянские за бугром профукали? ---- "Бээээээээээээ" !
=+=
"Вееееееееее" спад рождаемости 2017 расеянский 10,7%-аааааааааааааааа!????



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 06.08.2018, 18:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
глядя на неё дро...пялится и радуется жизни!
------------------------

Стал бы?



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 20 | 06.08.2018, 18:47 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34925 | Рейтинг: +5816
61 | 05.08.2018, 00:58 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1845 | Комментарии: 60072 | Рейтинг: +12254,2
Вот так счастье выглядит под микроскопом - одинокий белок тащит на себе гормон эндорфин.

https://twitter.com/ikairika/status/1025634604311629825

=================Жалко, придурок Артемка понять не сможет.



Оценили
1

« Назад 1 2 Далее »










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com