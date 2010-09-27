Никто и не сомневался. Суд удовлетворил иск Гульшат Хамитовой к журналистам

Рамиля Саитова и Альмира Жукова обратились в ФСБ с просьбой проверить финансовую составляющую деятельности благотворительного фонда "Мархамат", который возглавляет Хамитова.Судья Советского райсуда Уфы Фархутдинова в пятницу удовлетворила иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, поданный Гульшат Хамитовой – супругой главы Башкортостана Рустэма Хамитова и председателя Попечительского совета благотворительного фонда "Мархамат" и самим фондом к порталу "Про Уфу" и правозащитницам Рамиле Саитовой и Альмире Жуковой.Напомним, что Гульшат Хамитова, а потом и возглавляемый ею фонд "Мархамат" подали сперва раздельные иски к журналистам и правозащитницам, но впоследствии оба иска были соединены в одно производство. Недовольство истцов вызвала публикация портала об обращении Рамили Саитовой и Альмиры Жуковой в ФСБ с просьбой проверить финансовую составляющую деятельности благотворительного фонда.Поводом для обращения правозащитниц стало отсутствие на сайте фонда отчетов о выручке серии благотворительных концертов, проведенных в последние годы (копия обращения имеется в распоряжении редакции). В частности, Жукова и Саитова упомянули рождественский благотворительный концерт Ильдара Абдразакова в Башкирском театре оперы и балета, состоявшийся 27 декабря 2012 года, благотворительный концерт "Классика и джаз", который прошел 5 декабря 2013 года в Башкирской госфилармонии и на который, по данным СМИ, осуществлялась "принудительная реализация билетов среди работников бюджетной сферы" . Выручка от обоих концертов, как заявили правозащитницы, не указана в отчетности фонда. Кроме того, заявительницы в обращении упомянули благотворительный концерт на сцене концертного зала "Башкортостан", прошедший 25 апреля 2018 года, и попросили "проверить, каким образом осуществлялась продажа билетов" на мероприятие. По мнению Жуковой и Саитовой, "неизвестные лица Фонда путем обмана присвоили не принадлежащие им денежные средства, собранные с продажи билетов на концерты". Заявительницы также попросили “установить возможную причастность к данным нарушениям председателя попечительского совета Благотворительного фонда "Мархамат" Г.Г.Хамитовой".Заявление было подписано Альмирой Жуковой, как исполнительным директором Региональной общественной организацией "За права человека и гражданина" и Рамилей Саитовой в качестве эксперта.В исковом заявлении Гульшат Хамитова и фонд "Мархамат" указали, что на сайте опубликованы все финансовые отчеты. "Распространение сведений, порочащих меня, причиняют огромный моральный вред, отвлекают силы, время от выполнения своих прямых обязанностей… Я нахожу в себе силы не поддаваться на провокационные действия со стороны ответчиков… Я являюсь публичным лицом, поэтому любая информация, касающаяся меня, тут же подхватывается средствами массовой информации и обсуждается миллионами граждан", – заявила супруга главы Башкортостана. Она попросила суд признать не соответствующими действительности ведения в статье издания "Про Уфу", обязать ответчиков опубликовать соответствующее опровержение и взыскать с них солидарно 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Фонд в своем исковом заявлении присоединился к этим требованиям, за исключением компенсации морального вреда.Ответчики в своих возражениях просили суд отказать в удовлетворении иска в полном объеме.– В моей статье отсутствуют сведения, порочащие есть и достоинство истца, – заявил автор статьи в издании "Про Уфу", главный редактор портала Рамиль Рахматов.– И мы не можем нести ответственность за сведения, изложенные в официальном обращении наших соответчиков в государственный орган.Рамиля Саитова и Альмира Жукова указывали, что федеральное законодательство запрещает преследование гражданина в связи с его обращением в государственные органы с критикой органов власти. Рамиль Рахматов также сослался на нормы международного права, согласно которым “в отношении государственных служащих, как и политиков, рамки допустимой критики шире, нежели в отношении частных лиц”.– Являясь публичным лицом, учредителем фонда, супругой главы республики, истица должна проявлять терпимость к критике в средствах массовой информации, – заявил журналист. – Негативный же стиль изложения информации в репортаже не может свидетельствовать о порочащем истца характере, поскольку отрицательное суждение о каком-либо лице или событии является одним из проявлений свободы слова и, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, не может являться основанием для привлечения лица к ответственности.Процесс длился около пяти часов. В ходе него судья Фархутдинова отклонила почти все ходатайства, заявленные ответчиками, в том числе, ходатайство о проведении видеосъемки. Около восьми вечера судья, наконец, огласила резолютивную часть своего вердикта – удовлетворить иск Гульшат Хамитовой и фонда "Мархамат" частично и вслед за этим полностью воспроизвела в решении все требования, заявленные истцами – о признании сведений, опубликованных в статье издания "Про Уфу" недействительными, об обязании опубликовать соответствующее опровержение и о взыскании в пользу Гульшат Хамитовой с ответчиков 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.Вердикт вызвал удивление у ответчиков и присутствовавшей на суде публики.– В чем же здесь "частичность"? Вы же полностью удовлетворили их требования, – недоумевала Альмира Жукова. Судья ее вопрос проигнорировала.Рамиль Рахматов, Альмира Жукова и Рамиля Саитова заявили, что непременно обжалуют решение райсуда в Верховном суде Башкортостана, пообещав, если будет нужно, "дойти и до Европейского суда по правам человека". Заодно они намерены обжаловать действия судьи Фархутдиновой в Высшую квалификационную коллегию судей.