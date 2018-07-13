Языки: В ООН с жалобой на добровольное изучение?

2019 год объявлен Организацией Объединенных Наций Международным годом языков коренных народов мира. Корреспондент "Idel.Реалии" побеседовал с членом международной руководящей группы по реализации данного проекта, а также членом Экспертного механизама ООН по правам коренных народов мира Алексеем Цыкаревым о критериях статуса коренного народа, возможностях доведения до структур ООН информации о проблемах народов, новых планах международной организации в данном направлении.— Что ООН подразумевает под коренными народами? И относятся ли народы России к ним?— Во-первых, следует отметить, что нет единственного верного определения понятия "коренные народы", которое использовалось бы в международной практике. Но есть определенные критерии, которые вытекают из международно-правовых документов, таких как Декларация ООН о правах коренных народов или Конвенция №169 Международной организации труда "О коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах" и другие инструменты. Среди критериев можно отметить наличие тесной связи народа со своей землей, появление данного народа на определенной территории раньше формирования границ национальных государств, наличие своего отличного от других языка и культуры, традиционных видов деятельности и так далее. Одним из ключевых является самоидентификация в качестве коренного народа. В соответствии с этими критериями, многие народы России относятся к разряду коренных. Это не только коренные малочисленные народы, которых выделяет российское законодательство как отдельную, наиболее уязвимую группу, которая нуждается в поддержке государства, но также и другие, более многочисленные народы, такие как, например, карелы, якуты и т.д. Многие народы, которые не вошли в число коренных малочисленных народов России, с точки зрения международных стандартов обладают теми же характеристиками и претендуют на то, чтобы к ним относились как к коренным.— А народы региона Идель-Урал в лице татар, башкир, марийцев, удмуртов и других входят в эту категорию?— Тут вопрос самоидентификации. Скажем, если само движение татарского народа отвечает выше перечисленным критериям и позиционирует себя как коренной народ, ссылается на международные стандарты, например, в своей деятельности, то нет никаких причин отрицать это. Тем более, что многие народы Поволжья, такие как удмурты, мордва или марийцы не раз подчеркивали, что они являются коренными народами. В этом плане, я думаю, тюркские народы региона имеют те же характеристики.— Какие мероприятия планируются проводить в рамках года коренных народов? Будут ли мероприятия по России? Или ограничатся только мероприятиями в рамках ООН?— Генеральная Ассамблея ООН просила ЮНЕСКО возглавить процесс на глобальном уровне. Под руководством ЮНЕСКО была создана международная руководящая группа, куда вошли представители государств и коренных народов, и учреждений ООН. Также был разработан глобальный план действий, который включает как крупные мероприятия, как Открытие года языков, которое состоится в Париже в январе, онлайн-кампания в поддержку языков коренных народов, большая конференция в формате заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Слушания по языковым правам коренных народов будут также проходит в Совете ООН по правам человека в Женеве. То есть на глобальном уровне будет большое количество мероприятий разных масштабов. Будут также мероприятия в киберпространстве, выставки, конкурсы, исследования, фестивали. Будут использованы разные площадки ООН. С другой стороны, планируются и региональные мероприятия. Например, Мексика планирует провести у себя мероприятия, связанные с Латинской Америкой и Карибским бассейном. В сентябре в Китае пройдет мероприятие для азиатского региона.Другой пласт мероприятий — национальные мероприятия (на уровне государств), локальные мероприятия или субнациональный уровень. Например, регионы Российской Федерации. Резолюция Совета ООН по правам человека, которая была принята в сентябре, призывает государства формировать свои национальные планы мероприятий в соответствии с духом международного плана мероприятий и резолюции Генассамблеи. В России уже создан оргкомитет по поручению правительства. Уже есть проект плана мероприятий и прошло первое заседание Оргкомитета. Я думаю, распорядительный документ должен быть подписан премьер-министром в ближайшее время. Федеральное агентство по делам национальностей запросило информацию и точку зрения из всех регионов о планируемых мероприятиях в рамках международного года. На основании предложений субъектов РФ будет сформирован окончательный федеральный план действий.Проект плана на сегодняшний момент выглядит внушительным, он включает не только мероприятия коренных малочисленных народов, но и национально-культурных автономий и оргнаизаций других народов страны. Поэтому в план мероприятий еще будут вноситься изменения, чтобы сделать его более компактным, более отвечающим усилиям на международном уровне. 9 августа этого года ЮНЕСКО презентует сайт Международного года коренных народов. И все желающие, в том числе неправительственные организации, правительства и власти регионов могут подавать через этот сайт информацию о своих мероприятиях, которые они хотят провести под эгидой международного года. Они также могут запросить партнерства с ЮНЕСКО и получить логотип международного года языков коренных народов, чтобы сопроводить свои мероприятия этим логотипом. В принципе, многие российские мероприятия могут войти в этот международный план мероприятий, если будут поданы соответствующие заявки через сайт.— Что дает участие в этих проектах коренным народам?— Конечно, прежде всего, это дает внимание со стороны мировой общественности. Например, ЮНЕСКО планирует обновить свой Атлас языков, провести исследование о состоянии языков, сбора данных, направленных на поддержку всемирного атласа языков. Это такой онлайн-ресурс по документированию и поощрению разнообразия по всему миру. Данные предыдущего атласа устарели и сегодня ЮНЕСКО планирует актуализировать информацию. Для этого создан новый вопросник, который будет распространен среди научно-исследовательских организаций. То есть участие в мероприятиях — это привлечение внимания к проблематике. Конечно, когда на уровне Генассамблеи принимается такое решение, то к нему будет приковано внимание прессы, крупных мировых СМИ. Обсуждается идея привлечения так называемых послов доброй воли из числа известных людей, звезд мирового уровня. Они будут через свои медиа-ресурсы помогать, продвигать тему коренных языков среди населения. Так планируется решить проблему отсутствия информации у населения мира о проблемах языков коренных народов. Во-вторых, международный год является шансом для государств и коренных народов обсудить, какие конкретные меры нужно предпринять, чтобы улучшить положение языков коренных народов. Это возможность на национальном уровне принять новые законодательные и практические меры. В некоторых случаях — это возможность решить проблемы, которые копились годами.— Сейчас довольно сложная ситуация с региональными языками в России. Наверняка, вы знаете и о принятом законе о языках народов России. По этой ситуации в ООН проводится мониторинг?— Дело в том, что у механизмов ООН по правам коренных народов, нет мандата проводить мониторинг. Есть мандат Спецдокладчика по правам коренных народов. Вот он как раз собирает такую информацию. Он доводит свою позицию до сведения определенных государств. Есть мандаты договорных органов и процедура универсального периодического обзора. Они предполагают регулярные отчеты государств и мониторинг проводимых изменений в их политике, а также сбор жалоб и информации о нарушениях международных обязательств государств. В рамках этих процедур представители гражданского общества имеют право подавать альтернативные доклады и, таким образом, рассказывать о ситуации, как они ее видят. С учетом этих докладов, официальной позиции подотчетного государства и собранных независимых данные и мнений экспертов государству выносятся предложения и рекомендации, как исправить эту ситуацию. И через определенный период времени, в рамках нового периодического отчета, происходит анализ исполнения вынесенных ранее рекомендаций.— А альтернативные доклады могут быть на русском языке?— Да, конечно. Ведь русский является одним из официальных языков ООН. Конечно, когда это делается на английском языке, это лучше и быстрее работает. Несмотря на то, что официальных языков шесть, технически секретариат работает на английском и французском. Поэтому это с практической точки зрения более удобно. Я также думаю, что исследования, которые будут проводиться в связи с обновлением международного атласа языков мира, как раз и внесут вклад в мониторинг языковой ситуации. Какие-то языки могут быть исключены из этого атласа в связи с тем, что они утратили статус "уязвимого", либо наоборот уже вымерли. А другие языки могут обновить свой статус, свой уровень жизнеспособности: уязвимые языки, языки в опасности, языки, находящиеся в серьезной опасности и т.д.— Структуры ООН, которые занимаются проблематикой коренных народов, предполагают содействие неправительственным организациям в части грантов на образовательные или языковые проекты?— С этим все немного сложно. Даже бюджет самого Международного года языков коренных народов мира проходящего под патронажем ЮНЕСКО имеет мизерный бюджет. Средств фактически нет. ЮНЕСКО приходится искать спонсоров, вести работу с правительствами, чтобы они вносили какие-то дополнительные финансовые вклады. Поэтому я не думаю, что у ЮНЕСКО будет возможность финансировать проекты НКО. С другой стороны, в самом начале, когда мы приступили к разработке идеи международного года, возникла идея создания фонда поддержки языков коренных народов мира, который управлялся бы самими коренными народами, не правительствами. Я думаю, если эта идея претворится в жизнь, она была бы востребована, потому что нужны такие фонды, которые будут финансировать разные проекты особенно на локальном уровне, то есть на уровне местных языковых активистов. Кстати, одна из идей международного года — это поддержать — и в плане мероприятий это зафиксировано — местных активистов, активистов муниципального уровеня. Есть даже идея учредить премию для местных языковых активистов, которые внесли наибольший вклад в дело популяризации и сохранения родных языков.— Есть какие-то конкретные примеры народов, которые своим активным участием в механизме ООН по коренным народам сумели сделать свою проблему достоянием широкой общественности?— Многие народы привлекли внимание к своим проблемам. Прежде всего те, кто приезжают на мероприятия. Это, конечно, не все коренные народы мира. Есть народы активно участвующие, есть менее активные. Очень много слышно о проблемах языков народов Северной Америки. Например, чероки, ючи или яки и другие. Один из наиболее известных активистов, который участвует в мероприятиях — Великий вождь Эдвард Джон из Канады. Он выступает за языковые права канадских коренных народов. Ведь они пострадали от таких явлений как школы-интернаты и политики ассимиляции, за которую премьер-министр Трюдо недавно приносил извинения перед коренными народами. Это наиболее известные примеры.Конечно, звучат опасения и за языки народов России. Я недавно вернулся из Женевы, где принимал участие в 11-ой сессии экспертного механизма по правам коренных народов. Там были выступления, связанные с новым законопроектом о добровольном преподавании родных языков. Это были выступления из Республики Саха (Якутия), были выступления и из Поволжья. Звучала тревога и опасения, что этот закон потенциально может сильно ослабить институциональные позиции языков коренных народов, особенно в системе образования. Две страны, которые взяли лидерство в движении языкового года — это Австралия и Эквадор. Даже в этих странах огромное количество проблем. Австралию критиковали на международном уровне за отсутствие внятной языковой политики по отношению к коренным народам. Проблемы остаются, не следует думать, что этот год все исправит, но начать разговор нужно. Более того, есть идея, которую поддерживают некоторые государства, о том, чтобы по окончании этого года объявить о Десятилетии языков коренных народов мира, чтобы продолжить начатый разговор и реализовать больше мероприятий.— Когда планируется следующее крупное мероприятие международного оргкомитета?— Как раз в эти дни проходит заседание международной руководящей группы, которая рассматривает вопрос доработки плана мероприятий, дизайна упомянутого сайта, использование логотипа в информкампаниях. Что касается российского оргкомитета, как только он окончательно будет сформирован, я надеюсь, в ближайшие месяцы пройдет очередное заседание с целью уже более конкретного обсуждения основных мероприятий.