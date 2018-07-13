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Антон Орехъ: Воистину 282!

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Я вам скажу, как можно победить эту бесовщину с посадками за лайки и репосты. Сделать это очень легко, хотя решение принять будет трудно. Для начала нужно сократить в несколько раз личный состав спецслужб – раз в пять. А отделы по борьбе с экстремизмом сократить раз в десять. И попутно, конечно, либо вовсе убрать соответствующие статьи из УК, либо очень сильно эти статьи переделать – то есть практически все равно убрать.

Антон Орехъ: Воистину 282!


Чтобы за статьей 281 сразу шла 283. Впрочем, нет, не уверен. Потому что 281 статья – это диверсия, а 283 – это гостайна. Там тоже поле богатое.

Кодекс наш вообще дает большой простор для больной фантазии. Но тем не менее. Что объединяет значительную часть дел за картинки и лайки? То, что эти дела выеденного яйца не стоят! Там не за что наказывать. Зато возбудить такое дело – одна минута. Просто берешь – и возбуждаешь. В чем смысл?

Смысл простой. Я потому и говорю про сокращение штатов. В любом городе вы без труда найдете здание ФСБ. Оно, как правило, одно из самых больших, угрюмых — зато ухоженных. В этом многоэтажном здании сидит толпа профессиональных бездельников, которые расплодились потому, что наша страна за эти годы превратилась в страну в погонах. Этим людям нужно чем-то заниматься. Они должны как-то оправдывать свое существование.

Они должны доказывать, что не случайно даже в провинциальных городках их сидит целый полк. Им нужно, чтобы штаты расширялись, чтобы зарплаты росли. А для этого нужны уголовные дела, нужны посадки, нужны экстремисты. А экстремистов нет! Сажать некого! Поэтому приходится дела выдумывать. К тому же настоящих террористов и экстремистов еще и поискать нужно и обезвредить. А это долго, хлопотно, а может быть даже опасно!

То ли дело шариться по сетям и искать там веселые картинки. Все равно же ни черта не делаешь на работе, сам сидишь ВКонтакте или Одноклассниках.

Заодно и находишь там чего-нибудь. Ну, или сама сеть любезно по твоему заказу сливает тебе контент, чтобы облегчить твою и без того халявную работенку. Докапываются в массе своей до ребят самых обыкновенных, не знаменитых. За которых как будто и заступиться некому и шума вокруг них будет меньше. А с другой стороны, какие в том же Барнауле великие знаменитости могут быть? Вот контора ради самосохранения, ради повышения окладов, ради орденов и медалей фабрикует дела. Судьи охотно их штампуют, потому что для них это тоже халявные награды. Государство дает заказ на борьбу с экстремизмом, а чекисты с радостью заказ выполняют.

Между прочим, были у нас времена и пострашнее. Но механизм и тогда действовал похожий. Есть заказ на казни, есть палачи-энтузиасты и есть жертвы, сгинувшие просто потому что кому-то были нужны ромбики и звездочки, а у кого-то горел план по расстрелам.

Антон Орехъ, Эхо Москвы
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  • 1 | 07.08.2018, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У Ореха опять несварение. С бухлом завязываь надо.ак



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  • 2 | 07.08.2018, 10:11 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1845 | Комментарии: 60092 | Рейтинг: +12251,9
Так и быть... напишу...
Пару лет назад сын моей знакомой закончил академию ФС.... в одном из провинциальных городов России. Специальность его - связана именно с работой за компом... получил распределение в еще более захолустный и даже бандитский(именно - бандитский и все это знают, но никто ничего там не предпринимает) городишко... Но я не об этом. А вот о чем:
ЗП у него, весьма и весьма - по 25 тыр в месяц перечисляет матери, свободно летает раз в 2-3 месяца к любимой девушке через пол-страны. И опять я не совсем об этом)))) По окончании академии он получил столько бабла(подъемных), что хватило:
- помочь родителям погасить критичные кредиты, которые, кстати, брались в том числе чтобы и его навещать во время учебы и на выпускной,
- купить им НОВЫЕ(а не с рук, как мы) Айфоны
- купить себе хорошую дорогую иномарку(слегка-слегка подержанную, но очень хорошо укомплектованную) тыщ за 700
- обставить полностью квартиру, которую ему выделили на службе(не место в общаге, не квартирку на двоих-троих молодых специалистов, а целиком - квартиру на период службы)
- ну и по мелочи...

Какому выпускнику - какого другого ВУЗа страна за НАШ счет предоставляет такие ништяки?

Ну и перспективы у парня не плохие... если считать 5 лет учебы, то в 33-37(при 15 лет стажа) будет получать еще и солидную пенсию - около полтинника, не меньше, если уж у мента-майора - сорокет! При этом - со службы никто не прогонит, а возраст выхода на пенсию - не увеличат...

И да - стипешка у них тоже была не полторы тыщи, как у студентов гражданских ВУЗов...



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  • 3 | 07.08.2018, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот боюсь... Лайкну Кухарку - а меня под микитки... Чотворицца... Я тя буду минусить - моить, вертухаем назначуть. Оклад... Ахулле.



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  • 4 | 07.08.2018, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
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«ЧП в Чикаго»: 11 убитых, 47 раненых в перестрелках выходного дня — «Ни в какие ворота не лезет»

Серия перестрелок в общественных местах, разразившаяся воскресным утром, стала частью самого кровавого уик-энда в Чикаго за этот год, унеся жизни 11 человек и ранив 47. На конференции, созванной в срочном порядке по инициативе репортеров, требовавших подробностей кровавого уик-энда, полиция Чикаго



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  • 5 | 07.08.2018, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
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ФСБ -госструктура очень нужная и полезная, но как и любая госструктура теоретически она не обладает способностью самоперенастраиваться.
В пользу этого посыла говорит тот факт , что до сего времени не изобличены заказчики и исполнители убийства в конце декабря 2009 года начальника СБ "Башнефти" полковника КГБ Владимира Буторина.



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  • 6 | 07.08.2018, 13:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Вчера многие на пи.....лись на 282ю )))).



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  • 7 | 07.08.2018, 14:27 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 07.08.2018, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
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«ЧП в Чикаго»: 11 убитых, 47 раненых

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«ЧИКАГО - ГОРОД КОНТРАСТОВ». «ИХ НРАВЫ».



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5 | 07.08.2018, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован

ФСБ -госструктура очень нужная и полезная, но как и любая госструктура теоретически она не обладает способностью самоперенастраиваться.
В пользу этого посыла говорит тот факт , что до сего времени не изобличены заказчики и исполнители убийства в конце декабря 2009 года начальника СБ "Башнефти" полковника КГБ Владимира Буторина.
===
это намёк на то, чтобы отменить закон о записи всех телеразговоров? Хотя резонно!



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  • 9 | 07.08.2018, 15:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Чехия отказала предоставить вид на жительство скандальному журналисту Аркадию Бабченко, который стал героем постановочного убийства на Украине. Об этом он заявил в прямом эфире телеканала «Прямой», передает politnavigator.net.

«С Чехией не сложилось. МИД Чехии сейчас говорит, что Аркадий Бабченко к нам не обращался. Да вы что, ребята? Год вас просили дать мне вид на жительство, сделать мне возможность жить в Чехии, а сейчас, оказывается, говорят, что Аркадий Бабченко не обращался. Я приходил два раза на „Свободу“, два раза мне сказали, что вакансий нет. Ну нет, что там, пороги что ли обивать. Ну и все, пришлось уехать», — сообщил журналист. По его словам, он прожил два месяца в Израиле, а затем был вынужден приехать на Украину. «Я в Израиле не хотел оставаться вообще, я приехал туда просто пожить, перетусоваться. И работу там не пытался найти. Пытались найти бабушку, она еврейка, пытались найти ее корни, чтобы податься на гражданство, но и не нашли, и затухло само собой. А потом приехал сюда и понял, что мое место здесь, я здесь почувствовал себя полностью в своей тарелке. И теперь сижу и ничего не делаю. Я сейчас нигде уже не работаю», — уточнил Баченко.

Напомним, Аркадий Бабченко является сбежавшим на Украину журналистом, который известен своими резкими выпадами в адрес России. В мае 2018 года в СМИ появилось сообщения о том, что его убили. Однако на следующей день оказалось, что информация о его гибели не соответствует действительности, а речь шла о некой «операции» Службы безопасности Украины, по итогам которой украинскому ведомству якобы удалось предотвратить серию заказных убийств, к которым причастны спецслужбы России. После этого о персоне Бабченко практически забыли. При этом он продолжает регулярно просить у своих читателей в соцсетях перечислить деньги на его яндекс-кошелёк.



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