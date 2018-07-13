Антон Орехъ: Воистину 282!

Я вам скажу, как можно победить эту бесовщину с посадками за лайки и репосты. Сделать это очень легко, хотя решение принять будет трудно. Для начала нужно сократить в несколько раз личный состав спецслужб – раз в пять. А отделы по борьбе с экстремизмом сократить раз в десять. И попутно, конечно, либо вовсе убрать соответствующие статьи из УК, либо очень сильно эти статьи переделать – то есть практически все равно убрать.Чтобы за статьей 281 сразу шла 283. Впрочем, нет, не уверен. Потому что 281 статья – это диверсия, а 283 – это гостайна. Там тоже поле богатое.Кодекс наш вообще дает большой простор для больной фантазии. Но тем не менее. Что объединяет значительную часть дел за картинки и лайки? То, что эти дела выеденного яйца не стоят! Там не за что наказывать. Зато возбудить такое дело – одна минута. Просто берешь – и возбуждаешь. В чем смысл?Смысл простой. Я потому и говорю про сокращение штатов. В любом городе вы без труда найдете здание ФСБ. Оно, как правило, одно из самых больших, угрюмых — зато ухоженных. В этом многоэтажном здании сидит толпа профессиональных бездельников, которые расплодились потому, что наша страна за эти годы превратилась в страну в погонах. Этим людям нужно чем-то заниматься. Они должны как-то оправдывать свое существование.Они должны доказывать, что не случайно даже в провинциальных городках их сидит целый полк. Им нужно, чтобы штаты расширялись, чтобы зарплаты росли. А для этого нужны уголовные дела, нужны посадки, нужны экстремисты. А экстремистов нет! Сажать некого! Поэтому приходится дела выдумывать. К тому же настоящих террористов и экстремистов еще и поискать нужно и обезвредить. А это долго, хлопотно, а может быть даже опасно!То ли дело шариться по сетям и искать там веселые картинки. Все равно же ни черта не делаешь на работе, сам сидишь ВКонтакте или Одноклассниках.Заодно и находишь там чего-нибудь. Ну, или сама сеть любезно по твоему заказу сливает тебе контент, чтобы облегчить твою и без того халявную работенку. Докапываются в массе своей до ребят самых обыкновенных, не знаменитых. За которых как будто и заступиться некому и шума вокруг них будет меньше. А с другой стороны, какие в том же Барнауле великие знаменитости могут быть? Вот контора ради самосохранения, ради повышения окладов, ради орденов и медалей фабрикует дела. Судьи охотно их штампуют, потому что для них это тоже халявные награды. Государство дает заказ на борьбу с экстремизмом, а чекисты с радостью заказ выполняют.Между прочим, были у нас времена и пострашнее. Но механизм и тогда действовал похожий. Есть заказ на казни, есть палачи-энтузиасты и есть жертвы, сгинувшие просто потому что кому-то были нужны ромбики и звездочки, а у кого-то горел план по расстрелам.