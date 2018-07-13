Всего в Министерство культуры РБ было подано 325 заявок. 31 июля — 1 августа в Уфе состоялось заседание Экспертного совета под председательством Рафаиля Шафикова. Совет рассмотрел каждый проект на соответствие порядку о предоставлении грантов. В ходе рассмотрения конкурсных материалов членами совета 140 проектов были отклонены.
Прошедшие отбор проекты будут переданы конкурсной комиссии под председательством вице-премьера Правительства РБ Салавата Сагитова. Заседание комиссии состоится в середине августа.
Узнать состояние своей заявки можно на сайте Министерства культуры РБ.
Башинформ
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Распилы языком: На Хамитовские гранты на сохранение и развитие языков претендуют 185 проектов
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