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Распилы языком: На Хамитовские гранты на сохранение и развитие языков претендуют 185 проектов

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Отбор на соискание грантов Главы Башкортостана, направленных на сохранение и развитие государственных языков и языков народов республики, успешно прошли 185 проектов. Среди них — проекты в области культуры, образования, спорта и молодежной политики, СМИ, науки.

Распилы языком: На Хамитовские гранты на сохранение и развитие языков претендуют 185 проектов


Всего в Министерство культуры РБ было подано 325 заявок. 31 июля — 1 августа в Уфе состоялось заседание Экспертного совета под председательством Рафаиля Шафикова. Совет рассмотрел каждый проект на соответствие порядку о предоставлении грантов. В ходе рассмотрения конкурсных материалов членами совета 140 проектов были отклонены.

Прошедшие отбор проекты будут переданы конкурсной комиссии под председательством вице-премьера Правительства РБ Салавата Сагитова. Заседание комиссии состоится в середине августа.

Узнать состояние своей заявки можно на сайте Министерства культуры РБ.

Башинформ
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  • Участник
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  • 1 | 08.08.2018, 09:45 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5302 | Рейтинг: +1432,1
В области спорта? Сохранение языка?
теперь будем смотреть хоккейный матч и комментарии на башязыке



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  • 2 | 08.08.2018, 09:46 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5302 | Рейтинг: +1432,1
Кто не понял мы не виноваты?



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  • 3 | 08.08.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Появился какой то хренотень по прозвище Скорпион1. Посты сочинять не умеет, но всех минусит. Точная копия безбашеной Кухарки.
Что за феномен, чей будет, кто нибудь объясните пжлста.



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  • 4 | 08.08.2018, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гранты должны распределятся прямо пропорционально количеству проживающим в в регионе национальностей: Львиная доля должна выделятся Русскому языку, затем Татарскому, какую то часть можно выделить и башкирскому, и далее по списку.



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  • 5 | 08.08.2018, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вновь непонятно это, термин " сохранение государственных языков" означает сохранение только башкирского и русского, а может и мордовского и чувашского? Если только русского и башкирского, то смысл отбора на соискание грантов теряет всякое значение. Кандидатами и победителями будут непременно башкиры из юго- восточных районов, а татары, удмурты, мордва и чуваши, которые по количеству больше чем башкиры, останутся вне участия. Надо было объявить отбор только среди башкир, так было бы честнее. Авыл Бабай Буртюкский.



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  • 6 | 08.08.2018, 11:28 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5722 | Рейтинг: -174,1
Это все таки лучше, чем насильное изучения башкирского в школах



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  • 7 | 08.08.2018, 11:55 | Автор: УФИmez
    Публикации: 0 | Комментарии: 891 | Рейтинг: +117,5
Этим "общэственникам" жрать то хочется...а работать не хочется...



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  • 8 | 08.08.2018, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 08.08.2018, 09:45 | Автор: ketrin_2 | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 5302 | Рейтинг: +1431,8
В области спорта? Сохранение языка?
теперь будем смотреть хоккейный матч и комментарии на башязыке

****
ни то ни другое тебе покоя не дает если даже тебя это ни каким боком не коснется.
Ты просто фашист.
Мой дед таких как ты до берлина шатал!



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  • 9 | 08.08.2018, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 08.08.2018, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гранты должны распределятся прямо пропорционально количеству проживающим в в регионе национальностей: Львиная доля должна выделятся Русскому языку, затем Татарскому, какую то часть можно выделить и башкирскому, и далее по списку.

****
Грант на сохранение русского языка в республике это очень актуально!



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  • 10 | 08.08.2018, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 08.08.2018, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вновь непонятно это, термин " сохранение государственных языков" означает сохранение только башкирского и русского,

****
В Татарии государственный язык русский и татарский.



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  • 11 | 08.08.2018, 12:41 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28422 | Рейтинг: -689,3
7 | 08.08.2018, 11:55 | Автор: УФИmez | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 890 | Рейтинг: +117,3
Этим "общэственникам" жрать то хочется...а работать не хочется...
------------------
О, вылез-таки, доброго тебе здоровьичка!
Высрал комментик, кратко, зато глыбокомысленно!
Убил всех врагов разом



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  • 12 | 08.08.2018, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
теперь будем смотреть хоккейный матч и комментарии на башязыке
--------------
Либераст априори идиот.



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  • 13 | 08.08.2018, 13:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
О, вылез-таки, доброго тебе здоровьичка!
Высрал комментик, кратко, зато глыбокомысленно!
Убил всех врагов разом
------
Это кухаркин клон по специальности башкирофоб. Они у нее четко расфасованы.



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  • 14 | 08.08.2018, 16:35 | Автор: УФИmez
    Публикации: 0 | Комментарии: 891 | Рейтинг: +117,5
1 | 08.08.2018, 12:41 | Автор: Зулия
Публикации: 34 | Комментарии: 28422 | Рейтинг: -689,3
7 | 08.08.2018, 11:55 | Автор: УФИmez | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 890 | Рейтинг: +117,3
Этим "общэственникам" жрать то хочется...
*****************************************************
Зулявке то что беспокоится,родня в АстрахАни прокормит престарелую ярую защитницу БЯки...



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  • 15 | 08.08.2018, 17:16 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 08.08.2018, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 08.08.2018, 09:45 | Автор: ketrin_2 | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 5302 | Рейтинг: +1431,8
В области спорта? Сохранение языка?
теперь будем смотреть хоккейный матч и комментарии на башязыке

****
ни то ни другое тебе покоя не дает если даже тебя это ни каким боком не коснется.
Ты просто фашист.
Мой дед таких как ты до берлина шатал!
_____________________________________
Не знаю что значит "шатать до Берлина", мож ты че не понял что дед рассказывал и что шатал или шатался. Но фашисты - это меньшинство которое навяливает свои йезыки силой другим национальностям



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  • 16 | 08.08.2018, 17:20 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 08.08.2018, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 08.08.2018, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вновь непонятно это, термин " сохранение государственных языков" означает сохранение только башкирского и русского,

****
В Татарии государственный язык русский и татарский.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Странно. Государства татарского нет, а гос язык есть. Правовой абсурд или коллизия? Или абассцака нацыков нацмэнов?



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  • 17 | 08.08.2018, 17:22 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 08.08.2018, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 08.08.2018, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вновь непонятно это, термин " сохранение государственных языков" означает сохранение только башкирского и русского,

****
В Татарии государственный язык русский и татарский.
__________________________________________________
Странно, татарского государства нет, а гос язык татарский есть. Правовой абсурд или коллизия? Или абасцака нациков нацмэнов?



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  • 18 | 08.08.2018, 17:25 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 08.08.2018, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 08.08.2018, 09:45 | Автор: ketrin_2 | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 5302 | Рейтинг: +1431,8
В области спорта? Сохранение языка?
теперь будем смотреть хоккейный матч и комментарии на башязыке

****
ни то ни другое тебе покоя не дает если даже тебя это ни каким боком не коснется.
Ты просто фашист.
Мой дед таких как ты до берлина шатал!
__________________________________________
Может не шатал а шатался где то? Ты внимательно слушал? А фашисты это меньшиства которые наречия свои навяливают тем кому не нужны они совсем



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  • 19 | 08.08.2018, 19:10 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 08.08.2018, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
5 | 08.08.2018, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
Вновь непонятно это, термин " сохранение государственных языков" означает сохранение только башкирского и русского,
****
В Татарии государственный язык русский и татарский.
===
ваш Путин такой склизкий. совсем недавно, ручками подручных, в Крымнаше раздавал тексты Конституции с признанием трёх язов государственными. Да, внук повара, база накопилась только на уровне жратвы!



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  • 20 | 08.08.2018, 20:27 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 08.08.2018, 17:16 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 08.08.2018, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...

Мой дед таких как ты до берлина шатал!
_____________________________________

Не знаю что значит "шатать до Берлина" ...

------------------------------------------------------------
--

Мент, неважно говорящий по-русски, делает замечание вахтовику:

- Чё аэропорт шатаешь? На жёпе пириключатель ищишь?



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