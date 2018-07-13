Голову напекло? Хамитов потребовал переименовать кетчуп «Татарский» в «Башкирский»

Видимо, главе Башкортостана невдомёк, либо он давным-давно перестал заходить в магазины — рецептура кетчупа "Татарский" появилась давно и активно используется многими производителями по всей стране. Патриотизм здесь вовсе не причем.Тем более, производство в РБ кетчупа "Татарский" логично — ведь население Буздяка почти абсолютно татарское. Так что и здесь патриотизм самый настоящий, искренний, без казенных истерик. Если главе республики хочется нового "башкирского" соуса, то логично было бы поручить его разработку самим башкирам, к примеру, в рамках программы развития башкирского Зауралья, в которую уже вложили немеренное количество бюджетных средств (если бы столько же тратили и на другие территории, то Башкортостан давно бы расцвел, увеличив свой ВРП в разы). В конце концов, есть же башкирский мед, в качестве которого никто не сомневается — будет и "башкирский" соус.Странно только, что глава республики в данном случае, по сути, встал на сторону своих критиков из соцсетей. Они даже наличие пресловутого соуса "Татарский", который производится на Буздякском консервном заводе, пытались объяснить хамитовской "татаризацией". В приличном обществе к таким конспирологам обычно вызывают медицинских специалистов, а в Башкортостане, как мы видим, к ним прислушиваются власть имущие.Этот высосанный из пальца сюжет, растиражированный многими СМИ, сам по себе не стоит, конечно, особого внимания — если бы не внутренняя подоплека такой вот обывательской новости.Рустэм Хамитов, в привычном ему формате, с момента прихода к власти стремится показать себя большим башкиром, чем он является на самом деле. Как тут не вспомнить бессмертные слова из статьи-завещания Ленина: "обрусевшие инородцы всегда пересаливают по части истинно русского настроения". Замени здесь слово "обрусевшие" на любое другое этническое понятие и всё повторится в точно таком же порядке. Исторический опыт ясно показывает, что стремление некоторых уфимских чиновников татарского происхождения казаться большими башкирскими патриотами, чем сами башкиры, всегда заканчивалось для них грустным финалом. Но привычка ходить по кругу всегда остается — она ведь уже традиция, главная "скрепа" всей российской бюрократии, не извлекающей уроков ни из отечественной, ни даже из собственной региональной истории.Здесь главная проблема в том, что группа властной бюрократии татарского происхождения в истории современного Башкортостана (самый яркий пример — это "блудный сын" татарского народа Мидхат Шакиров, проводивший политику "башкиризации") не чувствуют своей собственной политической субъектности. Отказываясь от собственного "я", отказываясь от своих корней ради только им ведомых, но абсолютно стереотипных по своему происхождению причин, эти люди рано или поздно всё равно проигрывают. Стремление чувствовать свою принадлежность к чему-либо, "зов крови", шедший от поколения к поколению — всё это характерно для любого человеческого сознания. Отвергание своего естественного "я" всегда приводит к тому, что на его месте появляются всякие мимикрирования. Неуместность подобных процессов понятна любому, кто смотрит на происходящее трезвым взглядом. Именно в этом и заключается причина отказа нынешних властей РБ от ревизии всей рахимовской национальной политики [политики экс-президента Башкортостана Муртазы Рахимова]. Отсюда же и попытка нынешних властей "обелить" преступную политику Мидхата Шакирова, человека, который за свои действия в отношении народов Башкортостана был лишен в свое время всех своих постов и почетных регалий. Мидхат Шакиров (в отличие, кстати, от своего ближайшего соратника Тагира Ахунзянова, признавшего свои прегрешения), так и не признав свои ошибки, ушел в мир иной отвергнутый всеми, потому как предатель никогда не будет уважаем ни теми, кого он предавал, ни теми, ради кого он предавал. Участь таких людей одна — умереть забытыми и проклятыми всеми.Рустэм Закиевич, конечно, ни разу не Мидхат Шакиров, и при нем республика глотнула немного воздуха свободы, было разрешено говорить о том, за что раньше можно было накликать на себя беду, репрессии и, наконец, получить тюремный срок. Но одного этого мало — нужно было искоренять все негативные практики. Вместо этого получились одни симулякры. Вместо искоренения результатов рахимовской нацполитики — полный отказ от вмешательства в эту тему. Благодаря чему татарский язык в республике как был в загоне на государственном уровне начиная с конца 1990-х, так в этом загоне и остался. Более того, именно при Хамитове в селе Килимово того же Буздякского района закрылся Татарский историко-культурный центр (единственный в республике — тогда как башкирских целых три).Если взять любимый Хамитовым "башкирский сегмент", то и программа развития башкирского Зауралья была отдана местным бюрократам — и что в результате? Были потрачены серьезные средства и уделено огромное внимание. Что же помешало отдать её силам, не связанным с местечковыми интересами? Ведь это стандартная антикоррупционная практика. Справедливости ради стоит сказать, что Зауралье с экономической точки зрения всегда было "черной дырой", поглощавшей бюджетные средства республики, но не отдающей особого КПД в общий казан Башкортостана. Что с этим делать — вопрос отдельный.Предшественник Хамитова — Муртаза Рахимов — тоже по-своему "любил" поездки на работающий запад республики (именно на нем, в принципе, и держится вся экономика РБ: нефтянка, сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность), попутно поучая местное население, как именно надо работать, при этом особо не тратясь на собственно социальное развитие этой территории (а зачем, если люди и так в силу своего особого менталитета привыкли неплохо пахать во благо республики, не дожидаясь, пока "большой начальник" из Уфы им что-то в ответ сделает?).Бюджетные же средства на строительство дорог, школ, спортивных комплексов и т.д. Рахимов осваивал в родном Зауралье — правда, "забыв", что помимо социалки для развития территории нужна и работающая экономика, которой в тех краях, помимо отдельных "оазисов", как не было, так и нет до сих пор.В этой связи совсем забыли про татаро-башкирский северо-восток республики Башкортостан, где и во времена Рахимова, и сейчас наблюдается просто катастрофическая депопуляция населения. Прозвучавшие недавно цифры по оттоку населения республики, где лидерами являлись именно районы северо-востока (особенно Кигинский район), а также суицид полицейского начальника из того же Кигинского района — лишь яркие эпизоды того депрессивного состояния, в котором пребывает эта территория. Как мы видим, перекосы в финансовом снабжении отдельных районов остались прежние, только вот толку от такой политики как не было, так и нет.Потому, обращаясь к главе Башкортостана и всей местной правящей бюрократии татарского происхождения, остаётся только сказать — не лучше ли перестать заниматься ерундой и, наконец, одуматься? (Кетчуп "Татарский" есть, а "башкирского" нет — серьёзно?) Недруги в лице недобитых элементов прежней политической системы никогда вас не простят, сколько бы вы не делали реверансы под их идеологические запросы. Собственные же соотечественники никогда не поймут этих мимикрирований, которые ничем хорошим им не светят.Для настоящего общественного блага народов Башкортостана нужно просто обеспечить равноправие во всем — и в национальной, и в экономической политике, не мешать тем, кто работает, и не мимикрировать под ложные идеи. Просто равноправие. В такой сложной республике как Башкортостан только такие вещи и могут быть залогом успешного руководства. Иначе никак.***Открывая заседание правительства, Глава РБ сказал несколько фраз по-башкирски в честь Международного дня родного языка.В среду Рустэм Хамитов провел заседание правительства РБ. Он начал свое выступление приветствием на башкирском языке, затем перевел сказанное на русский.«Был ултырышты мин башҡорт телендә башлап ебәрергә теләйем, сөнки бөгөн Халыҡ-ара туған телдәр көнө билдәләнә. Әммә бөгөн генә түгел, һәр саҡ туған телдә һөйләшәйек, уны һаҡларға тырышайыҡ. Я неспроста начал наше заседание на башкирском языке. Сегодня отмечается Международный день родного языка. Нужно не только в этот день, а ежедневно заниматься сохранением и развитием родных языков. Это тоже одна из важнейших задач работы Правительства республики, и об этом нельзя забывать», - сказал Глава республики.Рустэм Хамитов также представил новую книгу, вышедшую в издательстве «Китап» к этой дате – уникальное издание «Рубаи» Омара Хайяма в переводе на башкирский язык Рами Гарипова. Этой работе поэт посвятил многие годы своей жизни, но перевод так и не был издан при его жизни. Это первая публикация, содержащая к тому же факсимильные копии рукописи самого Гарипова.«Рекомендую посмотреть такой том, такую работу. Это сигнальный экземпляр, только из типографии. Надеюсь, что в ближайшее время книга уже появится в продаже, в пользовании в наших библиотеках», - сказал Хамитов.Напомним, в сентябре 2017 года Глава РБ подписал указ о мерах по развитию государственных и национальных языков республики. Документ вышел в разгар общественных протестов вокруг сокращения изучения башкирского языка в школах.***Национальная самоидентификация – личное дело каждого, но с человека занявшего пост президента Башкирии народ вправе требовать хоть какой-то логики. Главный чиновник республики может быть кем угодно. Но – не по очереди. По крайней мере, он не должен делать из этого шоу.(На фото справочное издание 1990 г.)И в 90-х и в 2000-х Рустэм Хамитов был активным татарином, таковым и делегировался на III Всемирный конгресс татар, проходящий в Казани. Став президентом Башкирии, он назвался башкиром…- Я - башкир, сказал об этом один раз и больше повторять не стану, - Рустэм Хамитов. («Вечерняя Уфа», 10 августа)Прошел всего месяц...«Я башкир... отец у меня башкир, мать – мишарка», - Рустэм Хамитов. («Коммерсант», 14 сентября)Причем, о национальности главу Башкирии в скандальном интервью никто не спрашивал. Как и о земле и о языке. Но Р.Х. понесло...Толстой говорил, что девять десятых дурных человеческих поступков объясняются исключительно глупостью. «В моей молодости, - рассказывал он, - был у нас приятель, бедный человек, вдруг купивший однажды на последние гроши заводную металлическую канарейку. Мы голову сломали, ища объяснение этому нелепому поступку, пока не вспомнили, что приятель наш просто ужасно глуп».Насчет ума – есть интересное наблюдение у писателя Владимира Войновича: «Относясь с уважением к уму и образованию, я еще не понимал, что это далеко не одно и то же. Я потом открывал для себя с большим удивлением, что многим людям образование вообще не прибавляет ума. Наоборот, они, засорив свои головы разными догмами, от образования глупеют больше необразованных. И способности, даже выдающиеся, к усвоению разных наук тоже не делают человека умным. Ум – это здравомыслие, которое может быть у малограмотного крестьянина и у ученого человека, но среди тех и других встречается одинаково редко».***Кадровая политика президента Рустэма Хамитова, если вначале взывала недоумение, то теперь, по происшествии почти трех лет его правления – резкое неприятие.Начал он свое правление заявлением: «Я – башкир, сказал об этом один раз и больше повторять не стану!». Не сдержал слова, повторял. Говорил, что не может без родного башкирского языка, без башкирских книг…Самое главное – забыв, что данный субъект России многонационален, на все важные чиновничьи посты начал назначать своих соплеменников. На нескольких назначенных им министров в скором времени были открыты уголовные дела, и он вынужден был их уволить. Однако, вновь на их место были подобраны министры из башкир. Наглядный пример: среди девяти вице-премьеров республиканского правительства нет ни одного татарина. И это при том, что татары составляют около трети населения республики.Доходит до трагикомичного. После того как певец с мировым именем Аскар Абдразаков был изгнан с поста министра культуры республики (якобы он не по назначению истратил около 40 тысяч рублей!), его место пустовало более года. В октябре прошлого года перестало пустовать: Рустэм Хамитов своим указом на этот пост назначил уроженку Бурзянского района Амину Шафикову, заявив: «И мне пришлось за ней побегать, честно говоря. Мы ее ждали год. У нее подрастает дочка и, как только дочка пошла в детский сад, мы ее назначили».И, конечно же, в четырехмиллионной республике не было достойной кандидатуры из татар, русских или других национальностей. Видимо, не доросли. Или не положено.При этом разные башкирские национальные организации не устают демагогически обвинять Рустэма Хамитова в том, что он якобы отстранил башкир от управленческих структур. Надо полагать, по их логике все руководство республики должно состоять из «коренных» начальников. Не только. Все должны изучать их язык, верить всему, что написано башкирскими учеными в учебниках истории Башкортостана, помнить кто коренной, а кто пришлый и, даже, колонизатор…Знать свое место.Дело дошло до того, что в чисто татарских деревнях запрещено писать плакаты, таблички и на татарском языке. Низзя! На республиканском телевидении, содержащемся на деньги налогоплательщиков, в том числе татар, при прежнем правителе Рахимове выделялось около 20 минут в неделю на передачу на татарском языке (а на башкирские передачи десятки часов в сутки), а с приходом Хамитова исчезла и эта кроха. Низзя!Таким образом, фундаментальный принцип равноправия народов, подменен на принцип верховенства прав и интересов башкирского народа. Самое печальное – этот принцип выгоден только представителям «башкирской элиты» – крупным начальникам, чтобы продолжать занимать руководящие кресла, их родственникам и детям, чтобы занять освободившеиеся. Рядовое башкирское население, кроме негативного отношения к ним со стороны представителей других народов, из-за подобной политики властей, ничего не имеет (кроме бесконечных телепередач с кураем и танцами). Президент Хамитов недавно обрисовал экономическое положение населения Зауралья емким и коротким словом – нищета. А ведь сколько бюджетных денег кидалось и кидается сегодня в том направлении.