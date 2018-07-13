Голову напекло? Хамитов потребовал переименовать кетчуп «Татарский» в «Башкирский»

Рейтинг публикаций пользователей
Хорошо хоть не посадили ...

В Уфе активиста из числа водителей «скорой» понизили в должности. Работодатель ...
  Администратор

Лев Шлосберг: Ни ...

Правительство Владимира Путина объявило пенсионный дефолт. Вот уже месяц в ...
  natall

Побывавший в Москве ...

После переговоров в Москве американский законодатель-республиканец сравнил ...
  Администратор

Спрос на стукачей ...

Глава МВД предложил привлечь волонтеров к поиску запрещенной информации. Помимо ...
  Администратор

Лягушку будут варить ...

Пошли на уступки. Пенсионный возраст для женщин могут поднять до 60 лет. После ...
  Администратор

Лучшие комментарии дня
Голову напекло? Хамитов п ...

Башкирского соуса не может быть априори,так как башкиры никогда его не ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Голову напекло? Хамитов п ...

Ну всё. Завелись с пол-оборота. Какое уж тут единение, которое так сей ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Хамитову: Голиаф давно за ...

Продукция( Соды) идёт нарасхват во всём мире. *** Ой ли? Кипрские вл ...
  Рейтинг: +1  Анонимно

Календарь новостей
«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Лучшие комментарии недели
«Панчихинская палата» про ...

Учитывая наработанный опыт и знания, Общественная плата РБ планирует п ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

«Панчихинская палата» про ...

Общественная палата - пятое колесо в российской государственности. В о ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Распилы языком: На Хамито ...

Вновь непонятно это, термин сохранение государственных языков означае ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
«Слуги народа» с большой ...

Надо отлить из чугуна Доску позора с именами депутатов-людоедов и уста ...
  Рейтинг: +7  Анонимно

«Панчихинская палата» про ...

Учитывая наработанный опыт и знания, Общественная плата РБ планирует п ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Нужно больше «Героев башк ...

7 | 10.07.2018, 10:45 | Автор: Harrison | На сайте Так мы ж не в яку ...
  Рейтинг: +4  Кухарка

Обсуждаемое за неделю
Голову напекло? Хамитов ...

Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов "прославился" очередным ...
  9.08.2018   691   121

Антинародная система: В ...

В течение текущего года в Башкирии прокуратура, Роспотребнадзор РБ и ...
  9.08.2018   253   9

О деятелях башкирской ...

В Уфе сняли фильм про деятелей башкирской культуры. Полнометражный ...
  9.08.2018   289   29

«Панчихинская палата» ...

Опыт работы Общественного штаба в Башкирии в марте этого года на президентских ...
  8.08.2018   1043   116

Распилы языком: На ...

Отбор на соискание грантов Главы Башкортостана, направленных на сохранение и ...
  8.08.2018   652   26

Обсуждаемое за месяц
Голову напекло? Хамитов ...

Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов "прославился" очередным ...
  9.08.2018   691   121

Антинародная система: В ...

В течение текущего года в Башкирии прокуратура, Роспотребнадзор РБ и ...
  9.08.2018   253   9

О деятелях башкирской ...

В Уфе сняли фильм про деятелей башкирской культуры. Полнометражный ...
  9.08.2018   289   29

«Панчихинская палата» ...

Опыт работы Общественного штаба в Башкирии в марте этого года на президентских ...
  8.08.2018   1043   116

Распилы языком: На ...

Отбор на соискание грантов Главы Башкортостана, направленных на сохранение и ...
  8.08.2018   652   26

Последние публикации
Голову напекло? Хамитов ...

Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов "прославился" очередным ...
  9.08.2018   691   121

Антинародная система: В ...

В течение текущего года в Башкирии прокуратура, Роспотребнадзор РБ и ...
  9.08.2018   253   9

О деятелях башкирской ...

В Уфе сняли фильм про деятелей башкирской культуры. Полнометражный ...
  9.08.2018   289   29

«Панчихинская палата» ...

Опыт работы Общественного штаба в Башкирии в марте этого года на президентских ...
  8.08.2018   1043   116

Распилы языком: На ...

Отбор на соискание грантов Главы Башкортостана, направленных на сохранение и ...
  8.08.2018   652   26

Хамитову: Голиаф давно ...

Рустэм Хамитов, глава Республики Башкортостан: – Рейтинг не самоцель. Если ...
  8.08.2018   644   25

Очередной заказ. Или ...

«Петербургская политика» включила Башкирию в число регионов, где может ...
  8.08.2018   741   24

В гробу пенсия не нужна ...

Заболеваемость среди женщин и мужчин пенсионного возраста, а пока это 55 и 60 ...
  8.08.2018   32164   12

Бездуховно это, не в ...

В Башкирии директор заповедника заплатит штраф за строительство туалета над ...
  8.08.2018   426   9

Отток населения из ...

В Башкирии в первом полугодии текущего года почти в полтора раза увеличился ...
  7.08.2018   1206   65

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Август 2018 (32)
Июль 2018 (109)
Июнь 2018 (97)
Май 2018 (84)
Апрель 2018 (89)
Март 2018 (78)
Читаемое за неделю
В гробу пенсия не нужна ...

Заболеваемость среди женщин и мужчин пенсионного возраста, а пока это 55 и 60 ...
  8.08.2018   32164   12

Игра в имитацию: Выборы ...

В конце июля несколько независимых кандидатов отказались принять участие в ...
  3.08.2018   1249   11

Отток населения из ...

В Башкирии в первом полугодии текущего года почти в полтора раза увеличился ...
  7.08.2018   1206   65

Хоть что-то полезное: ...

Владимир Путин подписал закон об изучении родных языков. Документ опубликован ...
  6.08.2018   1090   88

Никто и не сомневался. ...

Рамиля Саитова и Альмира Жукова обратились в ФСБ с просьбой проверить ...
  6.08.2018   1046   26

Читаемое за месяц
Моральное уродство - его ...

Толпа не должна решать судьбу пенсий! - Киселёв раскритиковал противников ...
  13.07.2018   154630   125

«Этих денег хватит ...

Советскую пенсионную систему сегодня принято поминать добрым словом. Впрочем, ...
  23.07.2018   70947   130

Познер не понимает ...

– У меня снова вопрос по пенсионной системе. Пенсионной реформе. Я хотела бы ...
  20.07.2018   61197   64

Пенсионный скандал: ...

Российскую власть едко высмеювают в соцсетях за нелепую пропаганду скандальной ...
  17.07.2018   35376   77

Закон о колосках ...

Закон, позже получивший народное название "закон о колосках" или "закон о пяти ...
  27.07.2018   34501   61


Голову напекло? Хамитов потребовал переименовать кетчуп «Татарский» в «Башкирский»

Оценили
1



Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов "прославился" очередным высказыванием. В частности, на днях, будучи с визитом на Буздякском консервном заводе (продукция которого расходится далеко за пределами республики), он чуть ли не в приказном тоне потребовал создать "башкирский" соус, когда "вдруг" заметил, что в линейке продукции имеется и кетчуп "Татарский", мотивировав свои слова тем, что это "непатриотичненько". Сам принцип того, что российские чиновники, вмешиваясь в работу коммерческого предприятия, дают свои "ценные указания" — кому и что выпускать — абсолютно не нов. К этому мы уже давно привыкли.

Голову напекло? Хамитов потребовал переименовать кетчуп «Татарский» в «Башкирский»


Видимо, главе Башкортостана невдомёк, либо он давным-давно перестал заходить в магазины — рецептура кетчупа "Татарский" появилась давно и активно используется многими производителями по всей стране. Патриотизм здесь вовсе не причем.

Тем более, производство в РБ кетчупа "Татарский" логично — ведь население Буздяка почти абсолютно татарское. Так что и здесь патриотизм самый настоящий, искренний, без казенных истерик. Если главе республики хочется нового "башкирского" соуса, то логично было бы поручить его разработку самим башкирам, к примеру, в рамках программы развития башкирского Зауралья, в которую уже вложили немеренное количество бюджетных средств (если бы столько же тратили и на другие территории, то Башкортостан давно бы расцвел, увеличив свой ВРП в разы). В конце концов, есть же башкирский мед, в качестве которого никто не сомневается — будет и "башкирский" соус.

Голову напекло? Хамитов потребовал переименовать кетчуп «Татарский» в «Башкирский»


Странно только, что глава республики в данном случае, по сути, встал на сторону своих критиков из соцсетей. Они даже наличие пресловутого соуса "Татарский", который производится на Буздякском консервном заводе, пытались объяснить хамитовской "татаризацией". В приличном обществе к таким конспирологам обычно вызывают медицинских специалистов, а в Башкортостане, как мы видим, к ним прислушиваются власть имущие.

Этот высосанный из пальца сюжет, растиражированный многими СМИ, сам по себе не стоит, конечно, особого внимания — если бы не внутренняя подоплека такой вот обывательской новости.

Рустэм Хамитов, в привычном ему формате, с момента прихода к власти стремится показать себя большим башкиром, чем он является на самом деле. Как тут не вспомнить бессмертные слова из статьи-завещания Ленина: "обрусевшие инородцы всегда пересаливают по части истинно русского настроения". Замени здесь слово "обрусевшие" на любое другое этническое понятие и всё повторится в точно таком же порядке. Исторический опыт ясно показывает, что стремление некоторых уфимских чиновников татарского происхождения казаться большими башкирскими патриотами, чем сами башкиры, всегда заканчивалось для них грустным финалом. Но привычка ходить по кругу всегда остается — она ведь уже традиция, главная "скрепа" всей российской бюрократии, не извлекающей уроков ни из отечественной, ни даже из собственной региональной истории.

Здесь главная проблема в том, что группа властной бюрократии татарского происхождения в истории современного Башкортостана (самый яркий пример — это "блудный сын" татарского народа Мидхат Шакиров, проводивший политику "башкиризации") не чувствуют своей собственной политической субъектности. Отказываясь от собственного "я", отказываясь от своих корней ради только им ведомых, но абсолютно стереотипных по своему происхождению причин, эти люди рано или поздно всё равно проигрывают. Стремление чувствовать свою принадлежность к чему-либо, "зов крови", шедший от поколения к поколению — всё это характерно для любого человеческого сознания. Отвергание своего естественного "я" всегда приводит к тому, что на его месте появляются всякие мимикрирования. Неуместность подобных процессов понятна любому, кто смотрит на происходящее трезвым взглядом. Именно в этом и заключается причина отказа нынешних властей РБ от ревизии всей рахимовской национальной политики [политики экс-президента Башкортостана Муртазы Рахимова]. Отсюда же и попытка нынешних властей "обелить" преступную политику Мидхата Шакирова, человека, который за свои действия в отношении народов Башкортостана был лишен в свое время всех своих постов и почетных регалий. Мидхат Шакиров (в отличие, кстати, от своего ближайшего соратника Тагира Ахунзянова, признавшего свои прегрешения), так и не признав свои ошибки, ушел в мир иной отвергнутый всеми, потому как предатель никогда не будет уважаем ни теми, кого он предавал, ни теми, ради кого он предавал. Участь таких людей одна — умереть забытыми и проклятыми всеми.

Рустэм Закиевич, конечно, ни разу не Мидхат Шакиров, и при нем республика глотнула немного воздуха свободы, было разрешено говорить о том, за что раньше можно было накликать на себя беду, репрессии и, наконец, получить тюремный срок. Но одного этого мало — нужно было искоренять все негативные практики. Вместо этого получились одни симулякры. Вместо искоренения результатов рахимовской нацполитики — полный отказ от вмешательства в эту тему. Благодаря чему татарский язык в республике как был в загоне на государственном уровне начиная с конца 1990-х, так в этом загоне и остался. Более того, именно при Хамитове в селе Килимово того же Буздякского района закрылся Татарский историко-культурный центр (единственный в республике — тогда как башкирских целых три).

Если взять любимый Хамитовым "башкирский сегмент", то и программа развития башкирского Зауралья была отдана местным бюрократам — и что в результате? Были потрачены серьезные средства и уделено огромное внимание. Что же помешало отдать её силам, не связанным с местечковыми интересами? Ведь это стандартная антикоррупционная практика. Справедливости ради стоит сказать, что Зауралье с экономической точки зрения всегда было "черной дырой", поглощавшей бюджетные средства республики, но не отдающей особого КПД в общий казан Башкортостана. Что с этим делать — вопрос отдельный.

Предшественник Хамитова — Муртаза Рахимов — тоже по-своему "любил" поездки на работающий запад республики (именно на нем, в принципе, и держится вся экономика РБ: нефтянка, сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность), попутно поучая местное население, как именно надо работать, при этом особо не тратясь на собственно социальное развитие этой территории (а зачем, если люди и так в силу своего особого менталитета привыкли неплохо пахать во благо республики, не дожидаясь, пока "большой начальник" из Уфы им что-то в ответ сделает?).

Бюджетные же средства на строительство дорог, школ, спортивных комплексов и т.д. Рахимов осваивал в родном Зауралье — правда, "забыв", что помимо социалки для развития территории нужна и работающая экономика, которой в тех краях, помимо отдельных "оазисов", как не было, так и нет до сих пор.

В этой связи совсем забыли про татаро-башкирский северо-восток республики Башкортостан, где и во времена Рахимова, и сейчас наблюдается просто катастрофическая депопуляция населения. Прозвучавшие недавно цифры по оттоку населения республики, где лидерами являлись именно районы северо-востока (особенно Кигинский район), а также суицид полицейского начальника из того же Кигинского района — лишь яркие эпизоды того депрессивного состояния, в котором пребывает эта территория. Как мы видим, перекосы в финансовом снабжении отдельных районов остались прежние, только вот толку от такой политики как не было, так и нет.

Потому, обращаясь к главе Башкортостана и всей местной правящей бюрократии татарского происхождения, остаётся только сказать — не лучше ли перестать заниматься ерундой и, наконец, одуматься? (Кетчуп "Татарский" есть, а "башкирского" нет — серьёзно?) Недруги в лице недобитых элементов прежней политической системы никогда вас не простят, сколько бы вы не делали реверансы под их идеологические запросы. Собственные же соотечественники никогда не поймут этих мимикрирований, которые ничем хорошим им не светят.

Для настоящего общественного блага народов Башкортостана нужно просто обеспечить равноправие во всем — и в национальной, и в экономической политике, не мешать тем, кто работает, и не мимикрировать под ложные идеи. Просто равноправие. В такой сложной республике как Башкортостан только такие вещи и могут быть залогом успешного руководства. Иначе никак.

Ильнар Гарифуллин

***

Кому какой язык родной и почему Хамитов начал заседание правительства по-башкирски

Открывая заседание правительства, Глава РБ сказал несколько фраз по-башкирски в честь Международного дня родного языка.

В среду Рустэм Хамитов провел заседание правительства РБ. Он начал свое выступление приветствием на башкирском языке, затем перевел сказанное на русский.

«Был ултырышты мин башҡорт телендә башлап ебәрергә теләйем, сөнки бөгөн Халыҡ-ара туған телдәр көнө билдәләнә. Әммә бөгөн генә түгел, һәр саҡ туған телдә һөйләшәйек, уны һаҡларға тырышайыҡ. Я неспроста начал наше заседание на башкирском языке. Сегодня отмечается Международный день родного языка. Нужно не только в этот день, а ежедневно заниматься сохранением и развитием родных языков. Это тоже одна из важнейших задач работы Правительства республики, и об этом нельзя забывать», - сказал Глава республики.

Рустэм Хамитов также представил новую книгу, вышедшую в издательстве «Китап» к этой дате – уникальное издание «Рубаи» Омара Хайяма в переводе на башкирский язык Рами Гарипова. Этой работе поэт посвятил многие годы своей жизни, но перевод так и не был издан при его жизни. Это первая публикация, содержащая к тому же факсимильные копии рукописи самого Гарипова.

«Рекомендую посмотреть такой том, такую работу. Это сигнальный экземпляр, только из типографии. Надеюсь, что в ближайшее время книга уже появится в продаже, в пользовании в наших библиотеках», - сказал Хамитов.

Напомним, в сентябре 2017 года Глава РБ подписал указ о мерах по развитию государственных и национальных языков республики. Документ вышел в разгар общественных протестов вокруг сокращения изучения башкирского языка в школах.

ПроУфу
Оригинал публикации

***

Ум – это здравомыслие

Национальная самоидентификация – личное дело каждого, но с человека занявшего пост президента Башкирии народ вправе требовать хоть какой-то логики. Главный чиновник республики может быть кем угодно. Но – не по очереди. По крайней мере, он не должен делать из этого шоу.

Голову напекло? Хамитов потребовал переименовать кетчуп «Татарский» в «Башкирский»


(На фото справочное издание 1990 г.)

И в 90-х и в 2000-х Рустэм Хамитов был активным татарином, таковым и делегировался на III Всемирный конгресс татар, проходящий в Казани. Став президентом Башкирии, он назвался башкиром…

- Я - башкир, сказал об этом один раз и больше повторять не стану, - Рустэм Хамитов. («Вечерняя Уфа», 10 августа)

Прошел всего месяц...

«Я башкир... отец у меня башкир, мать – мишарка», - Рустэм Хамитов. («Коммерсант», 14 сентября)

Причем, о национальности главу Башкирии в скандальном интервью никто не спрашивал. Как и о земле и о языке. Но Р.Х. понесло...

Толстой говорил, что девять десятых дурных человеческих поступков объясняются исключительно глупостью. «В моей молодости, - рассказывал он, - был у нас приятель, бедный человек, вдруг купивший однажды на последние гроши заводную металлическую канарейку. Мы голову сломали, ища объяснение этому нелепому поступку, пока не вспомнили, что приятель наш просто ужасно глуп».

Насчет ума – есть интересное наблюдение у писателя Владимира Войновича: «Относясь с уважением к уму и образованию, я еще не понимал, что это далеко не одно и то же. Я потом открывал для себя с большим удивлением, что многим людям образование вообще не прибавляет ума. Наоборот, они, засорив свои головы разными догмами, от образования глупеют больше необразованных. И способности, даже выдающиеся, к усвоению разных наук тоже не делают человека умным. Ум – это здравомыслие, которое может быть у малограмотного крестьянина и у ученого человека, но среди тех и других встречается одинаково редко».

Cергей Орлов, Уфа, Башкирия - Башкортостан, 15.09.2010
Оригинал публикации

***

Хамитов: «Я – башкир, сказал об этом один раз и больше повторять не стану!»

Кадровая политика президента Рустэма Хамитова, если вначале взывала недоумение, то теперь, по происшествии почти трех лет его правления – резкое неприятие.

Начал он свое правление заявлением: «Я – башкир, сказал об этом один раз и больше повторять не стану!». Не сдержал слова, повторял. Говорил, что не может без родного башкирского языка, без башкирских книг…Самое главное – забыв, что данный субъект России многонационален, на все важные чиновничьи посты начал назначать своих соплеменников. На нескольких назначенных им министров в скором времени были открыты уголовные дела, и он вынужден был их уволить. Однако, вновь на их место были подобраны министры из башкир. Наглядный пример: среди девяти вице-премьеров республиканского правительства нет ни одного татарина. И это при том, что татары составляют около трети населения республики.

Доходит до трагикомичного. После того как певец с мировым именем Аскар Абдразаков был изгнан с поста министра культуры республики (якобы он не по назначению истратил около 40 тысяч рублей!), его место пустовало более года. В октябре прошлого года перестало пустовать: Рустэм Хамитов своим указом на этот пост назначил уроженку Бурзянского района Амину Шафикову, заявив: «И мне пришлось за ней побегать, честно говоря. Мы ее ждали год. У нее подрастает дочка и, как только дочка пошла в детский сад, мы ее назначили».

И, конечно же, в четырехмиллионной республике не было достойной кандидатуры из татар, русских или других национальностей. Видимо, не доросли. Или не положено.

При этом разные башкирские национальные организации не устают демагогически обвинять Рустэма Хамитова в том, что он якобы отстранил башкир от управленческих структур. Надо полагать, по их логике все руководство республики должно состоять из «коренных» начальников. Не только. Все должны изучать их язык, верить всему, что написано башкирскими учеными в учебниках истории Башкортостана, помнить кто коренной, а кто пришлый и, даже, колонизатор…Знать свое место.

Дело дошло до того, что в чисто татарских деревнях запрещено писать плакаты, таблички и на татарском языке. Низзя! На республиканском телевидении, содержащемся на деньги налогоплательщиков, в том числе татар, при прежнем правителе Рахимове выделялось около 20 минут в неделю на передачу на татарском языке (а на башкирские передачи десятки часов в сутки), а с приходом Хамитова исчезла и эта кроха. Низзя!

Таким образом, фундаментальный принцип равноправия народов, подменен на принцип верховенства прав и интересов башкирского народа. Самое печальное – этот принцип выгоден только представителям «башкирской элиты» – крупным начальникам, чтобы продолжать занимать руководящие кресла, их родственникам и детям, чтобы занять освободившеиеся. Рядовое башкирское население, кроме негативного отношения к ним со стороны представителей других народов, из-за подобной политики властей, ничего не имеет (кроме бесконечных телепередач с кураем и танцами). Президент Хамитов недавно обрисовал экономическое положение населения Зауралья емким и коротким словом – нищета. А ведь сколько бюджетных денег кидалось и кидается сегодня в том направлении.

Карим Яушев, Уфа, Башкирия - Башкортостан, 28.03.2013
Оригинал публикации






« Назад 1 2 3 4 5 6 7 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 09.08.2018, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...рецептура кетчупа "Татарский" появилась давно и активно используется многими производителями по всей стране."

--------------------------------

Согласен. Живу в Екатеринбурге. Покупаю соус "Татарский", произведённый в Краснодаре.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 09.08.2018, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Голову напекло? Хамитов потребовал переименовать кетчуп «Татарский» в «Башкирский»
++++++++++++++++++++

Это у него с 90-ых годов. Перегрелся от упоения депутатством за счет надувательства татар.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 09.08.2018, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вы всегда найдёте, из-за чего бы ещё побрюзжать. Старые вы стали уже. Поэтому недовольны всем и вся.



Оценили
1

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 4 | 09.08.2018, 09:58 | Автор: Иннокентий Иванов | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 3329 | Рейтинг: -373,4
давно пора!
"краковскую" переименуйте в "кураевскую", прости меня Господи, балык башыннан чери,тьху
но
испорченная рыба, что характерно, не чистится но выбрасывается



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 09.08.2018, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкирского соуса не может быть априори,так как башкиры никогда его не использовали а ели, едет, и будут есть свою лапшу без всяких приправ. Они даже соль не использовали, вместо неё привязывали куски мяса к лошади и пропитывали его лошадиным потом, что им и заменяло соль.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 09.08.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 09.08.2018, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вы всегда найдёте, из-за чего бы ещё побрюзжать. Старые вы стали уже. Поэтому недовольны всем и вся.
------------------------------------------------------------
----------

Ты один единственный довольный всем и вся. Радуйся, но знай меру, а то перегреешься. Последствия могут быть неизлечимы.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 09.08.2018, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бренды не переименовывают. Ушлые коммерсанты даже "СССР" на футболки шлёпают.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 09.08.2018, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Правильно, давно пора русского губернатора, надоела эта возня: башкирин - татарин. В конце концов национальности должны быть пропорционально представлены в органах власти. Так что русский губер это трижды правильно



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 09.08.2018, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Научи дурака Богу молиться — он себе лоб расшибёт. Русская пословица. Означает — переусердствовать от излишнего (неумного) рвения.
Приказали поддержать башкир, его рассудок ищет где бы найти поддержку, не думая как будут судить о его способностях.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 09.08.2018, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ура-ура-ура! Хочу русского губера!



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 11 | 09.08.2018, 10:19 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4374 | Рейтинг: -709
Название татарский относится не только татарам. До революции всех иноверцев называли татарами. Кетчуп и другие соусы это исконный продукт южных народностей (Кавказ,. Азия и и тд.)



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 09.08.2018, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вы уже неизлечимы, поэтому и в депрессии всегда. Но виновен всегда кто-то другой, кто бы сомневался.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 09.08.2018, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 09.08.2018, 10:19 | Автор: Дед | На сайте
Публикации: 2 | Комментарии: 4371 | Рейтинг: -708,4
Название татарский относится не только татарам. До революции всех иноверцев называли татарами. Кетчуп и другие соусы это исконный продукт южных народностей (Кавказ,. Азия и и тд.)
_______________________________________________
Они помидоры конечно раньше Колумба из Америки привезли?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 09.08.2018, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а это не тот ли Хамитов бывший "утоп менеджер" Русгидро у которого СШ ГЭС рухнула утопив 79 жизней и на много млрд$ убытков стране = народу нанеся?!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 09.08.2018, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кетчуп и другие соусы это исконный продукт южных народностей (Кавказ,. Азия и и тд.)
---------------------------------------
Помидоры впервые привезли в Россию в 1780 году.
Исконным этот продукт в принципе быть не может.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 09.08.2018, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 09.08.2018, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вы уже неизлечимы, поэтому и в депрессии всегда. Но виновен всегда кто-то другой, кто бы сомневался.
------------------------------------------------------------
--------------
Я лично рад за тебя, можешь ускорить всякое свое развитие семимильными шагами. Штаны не порви, яйца свои уронишь!



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 17 | 09.08.2018, 10:36 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4374 | Рейтинг: -709
13 | 09.08.2018, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0


9 | 09.08.2018, 10:19 | Автор: Дед | На сайте
Публикации: 2 | Комментарии: 4371 | Рейтинг: -708,4
Название татарский относится не только татарам. До революции всех иноверцев называли татарами. Кетчуп и другие соусы это исконный продукт южных народностей (Кавказ,. Азия и и тд.)
_______________________________________________
Они помидоры конечно раньше Колумба из Америки привезли?
--------------
А ты не знал, что помидоры и картошка росли на территории Татарии и оттуда пошли по все России?



Оценили
0

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 18 | 09.08.2018, 10:39 | Автор: Иннокентий Иванов | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 3329 | Рейтинг: -373,4
13 | 09.08.2018, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 09.08.2018, 10:19 | Автор: Дед | На сайте
Публикации: 2 | Комментарии: 4371 | Рейтинг: -708,4
Название татарский относится не только татарам. До революции всех иноверцев называли татарами. Кетчуп и другие соусы это исконный продукт южных народностей (Кавказ,. Азия и и тд.)
_______________________________________________
Они помидоры конечно раньше Колумба из Америки привезли?
==========================================

Верховный суд США единогласно признал, что при взимании таможенных сборов помидоры, по способу их использования, следует считать овощами, поскольку они подавались на обед, а не на десерт (хотя суд отметил, что с ботанической точки зрения томаты — это ягоды)
.......................
........................
Рустам офянде - прикажите переименовать двигатели летательных аппаратов с РД на РБ - патриотиченько же будет



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 09.08.2018, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А ты не знал, что помидоры и картошка росли на территории Татарии и оттуда пошли по все России?
----------------------------------------------------------
А шо ты знаешь? Ответь,
откуда появились Русская картошка и башкирский картуф?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 09.08.2018, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Предлагаю башкирам - Чтобы быть ОЧЕНЬ ОРИГИНАЛЬНЫМИ в
Продовольственной программе РБ и Российской розничной торговле ,
ВЫПУСКАТЬ товар , под названием " БАШКИРСКОЕ САЛО " !
То есть запустить процесс развития свиноводства , это будет более
положительное для экономики действие !
А то я не вижу усилий , то есть отдачи от программы Башкирское
коневодство ! А сколько бюджетных денег в это дело вбухали !
Где торговля в торговых центрах Казылыками , мясом ,
конскими колбасами , кумыс продают только придорожные таратайки !
БАШКИРЫ ! Где Ваши исконные продукты ?



Оценили
1

« Назад 1 2 3 4 5 6 7 Далее »










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com