Антинародная система: В Башкирии уничтожено полтонны высококачественных продуктов

В течение текущего года в Башкирии прокуратура, Роспотребнадзор РБ и Россельхознадзор РБ уничтожили свыше 450 кг санкционной продукции, сообщает Приволжское таможенное управление.В ходе 11 совместных рейдов было выявлено и уничтожено более 450 кг груш и капусты из Польши а также сыров из Голландии и Германии.Также, за семь месяцев текущего года таможней было проведено 28 рейдов, в ходе которых было начислено таможенных платежей, утилизационного сбора и штрафов на сумму 148 миллионов 302 тысячи рубля – в 1,6 раз больше, чем в прошлом году за тот же период.«Доля взысканных таможенных платежей и штрафов составила 62,6%, или 92 миллиона 783 тысячи рубля – это превышает прошлогодние показатели в 9 раз», - сообщили на таможне.