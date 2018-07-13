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Антинародная система: В Башкирии уничтожено полтонны высококачественных продуктов

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В течение текущего года в Башкирии прокуратура, Роспотребнадзор РБ и Россельхознадзор РБ уничтожили свыше 450 кг санкционной продукции, сообщает Приволжское таможенное управление.

Антинародная система: В Башкирии уничтожено полтонны высококачественных продуктов


В ходе 11 совместных рейдов было выявлено и уничтожено более 450 кг груш и капусты из Польши а также сыров из Голландии и Германии.

Также, за семь месяцев текущего года таможней было проведено 28 рейдов, в ходе которых было начислено таможенных платежей, утилизационного сбора и штрафов на сумму 148 миллионов 302 тысячи рубля – в 1,6 раз больше, чем в прошлом году за тот же период.

«Доля взысканных таможенных платежей и штрафов составила 62,6%, или 92 миллиона 783 тысячи рубля – это превышает прошлогодние показатели в 9 раз», - сообщили на таможне.






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  • 1 | 09.08.2018, 09:53 | Автор: Иннокентий Иванов | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 3329 | Рейтинг: -373,4
Я ел запеченный бараний желудок в гостях у Чимбарисова,пирожки с солеными огурцами и индийский чай с мятным пряником - причем тут полтонны импорта,кому ето погоду сделает?



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  • 2 | 09.08.2018, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Россельхознадзор РБ уничтожили свыше 450 кг санкционной продукции,
==========================================
А всего по РФ с августа 2015 года уничтожено 25,1 тысячи тонн санкционных продуктов.И это при том что даже по официальным данным в России 20 милн. бедных!
Вы можете себе представить чтобы в блокадном Ленинграде уничтожались продукты?



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  • 3 | 09.08.2018, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 09.08.2018, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Россельхознадзор РБ уничтожили свыше 450 кг санкционной продукции,
==========================================
А всего по РФ с августа 2015 года уничтожено 25,1 тысячи тонн санкционных продуктов.И это при том что даже по официальным данным в России 20 милн. бедных!
Вы можете себе представить чтобы в блокадном Ленинграде уничтожались продукты?
-------------------------
Представь себе уничтожались. Культурные европейцы немцы уничтожали целые колонны с продовольствием для жителей Ленинграда.



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  • 4 | 09.08.2018, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Вы можете себе представить чтобы в блокадном Ленинграде уничтожались продукты?"

--------------------

Сравнение некорректное. Санкционные заведомо прошли мимо таможни. Значит, "мимо кассы", не отчислив ни копейки. Да ещё составив конкуренцию начинающемуся импортозамещению.

Чем давить бульдозером и бить по хвостам, пусть искоренят коррупцию на входе.



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  • 5 | 09.08.2018, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 09.08.2018, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Россельхознадзор РБ уничтожили свыше 450 кг санкционной продукции,
==========================================
А всего по РФ с августа 2015 года уничтожено 25,1 тысячи тонн санкционных продуктов.И это при том что даже по официальным данным в России 20 милн. бедных!
Вы можете себе представить чтобы в блокадном Ленинграде уничтожались продукты?
------------------------------------------------------------
--
Как только объявят блокаду, перестанут давить. А пока че им торопиться?



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  • Участник
  •  
  • 6 | 09.08.2018, 13:04 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5725 | Рейтинг: -173,9
С другой стороны, подумать, если кто-то траванется от санкционки? Кто отвечать будет?



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  • 7 | 09.08.2018, 13:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 09.08.2018, 13:04 | Автор: препод | На сайте
Публикации: 38 | Комментарии: 5724 | Рейтинг: -174,1
С другой стороны, подумать, если кто-то траванется от санкционки? Кто отвечать будет?

============

Ты думаешь, в магазине качественный продукт? "Кильками в наш век отравиться гораздо легче, чем водкой!" Впрочем, если водку "ключница" делала (знакомая тётя Даша) - пей смело. Если забулыжили гастеры в гараже - не стоит. Беда, что магазин это продаёт. Типа, жаждущим без разницы.



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  • 8 | 09.08.2018, 14:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хренотень по прозвище Скорпион вновь объявился. Рецензирует не читая. Все пространство обкакал минусами и плюсами.
Похоже шибко болеет манией внимания. Ищет снадобье от недуга



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  • 9 | 09.08.2018, 14:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1847 | Комментарии: 60118 | Рейтинг: +12253,7
Шукшин Иван@ishukshin
15 мин.15 минут назад
я поставил скрипт слежения за списком экстремистов. Час назад появилось 45 новых записей, 32 из них младше меня (снова молодёжь за мемы?). 12 из них из Уфы, экстремистский город.

АБДУЛЛИН РАФИК РИФГАТОВИЧ, 08.05.1966 г.р. , ДЕР. ЧУВАЛКИПОВО ЧИШМИНСКИЙ Р-Н РЕСП. БАШКОРТОСТАН;
АБЗАЛЕТДИНОВА АННА ПЕТРОВНА, 15.01.1975 г.р. , Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;
БОНДАРУК РОМАН АНДРЕЕВИЧ, 20.09.1993 г.р. , Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;
БУТОРИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 22.11.1994 г.р. , Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;
ГАНЕЕВ ДЕНИС ИЛЬГИЗОВИЧ, 16.07.1993 г.р. , Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;
ГЕНЕРАЛОВ КИРИЛЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 07.01.1999 г.р. , Г. УФА РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН;
КРИКУНОВ ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ, 15.07.1992 г.р. , Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;
МЯСНИКОВ НИКИТА ЮРЬЕВИЧ, 27.05.1994 г.р. , Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;
НИГМАТУЛЛИН РУСЛАН РОБЕРТОВИЧ, 13.04.1992 г.р. , РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН;
НУГУМАНОВ АДИК ИЛЬЯСОВИЧ, 24.07.1967 г.р. , Г. СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;
РАХМАНОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ, 11.01.1991 г.р. , Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКИРТОСТАН;
САГИТОВ РОБЕРТ ФАНЗИЛЕВИЧ*, 23.05.1990 г.р. , Д. УЛУКУЛЕВО КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;
СМИРНОВ АНТОН ВАЛЕРЬЕВИЧ, 10.02.1996 г.р. , Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;
ТЯПТИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ, 02.07.1991 г.р. , Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;
УСКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 17.08.1978 г.р. , Г. УФА;
ЯКУПОВ ВЛАДИСЛАВ ШАМИЛЕВИЧ, 09.02.1997 г.р. , Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;

Проверяйте:
http://extrem.ishukshin.ru



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