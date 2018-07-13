О деятелях башкирской культуры узнаем в фильме за 9 миллионов из бюджета

В Уфе сняли фильм про деятелей башкирской культуры. Полнометражный художественный фильм снимался на госгрант в размере 9 млн рублей.Съемки фильма «Первая республика» начались в мае этого года. Картина повествует о ключевых общественно-политических деятелях, поэтах, музыкантах, ученых и всех, кто был связан со становлением республики в 1920–1950-х годах.Главными действующими лицами стали основатель башкирского национального театра Валиулла Муртазин-Иманский, композитор Газиз Альмухаметов, писатели Хадия Давлетшина, Даут Юлтый, Габдулла Амантай и другие. Но главный герой картины – известный деятель печати и средств массовой информации Башкирии Касим Азнабаев, которого сыграл Роберт Елкибаев.– Все прошло по плану. Министерство культуры, киностудия «Башкортостан» и ее новый директор Юнир Аминев оказывали нам всестороннее содействие, – сообщил режиссер картины Булат Юсупов.