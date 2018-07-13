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О деятелях башкирской культуры узнаем в фильме за 9 миллионов из бюджета

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В Уфе сняли фильм про деятелей башкирской культуры. Полнометражный художественный фильм снимался на госгрант в размере 9 млн рублей.

О деятелях башкирской культуры узнаем в фильме за 9 миллионов из бюджета


Съемки фильма «Первая республика» начались в мае этого года. Картина повествует о ключевых общественно-политических деятелях, поэтах, музыкантах, ученых и всех, кто был связан со становлением республики в 1920–1950-х годах.

Главными действующими лицами стали основатель башкирского национального театра Валиулла Муртазин-Иманский, композитор Газиз Альмухаметов, писатели Хадия Давлетшина, Даут Юлтый, Габдулла Амантай и другие. Но главный герой картины – известный деятель печати и средств массовой информации Башкирии Касим Азнабаев, которого сыграл Роберт Елкибаев.

– Все прошло по плану. Министерство культуры, киностудия «Башкортостан» и ее новый директор Юнир Аминев оказывали нам всестороннее содействие, – сообщил режиссер картины Булат Юсупов.






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  • 1 | 09.08.2018, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Главными действующими лицами стали
-------------------------------

Где словечко о Валидове? Непорядок, мазню с его физиономией выложили, хорошего словечка о нем пожалели!



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  • 2 | 09.08.2018, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Правильно, что режиссером всегда назначают Юсупова. Эта бездарность может только дискредитировать башкир. Что хорошо, вообще-то. Оно нам на руку.



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  • 3 | 09.08.2018, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Хорошее дело. Надо больше таких фильмов снимать.



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  • 4 | 09.08.2018, 10:14 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4374 | Рейтинг: -709
2 | 09.08.2018, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0


Правильно, что режиссером всегда назначают Юсупова. Эта бездарность может только дискредитировать башкир. Что хорошо, вообще-то. Оно нам на руку.
---------------
Вот оно что. Таким образом этот подлец написал, что их задача и цель дискредитация целого народа с последующим обьявлением на уничтожения целого народа и занять места обитания этого народа. Таким образом этот подонок объявил геноцид башкирскому народу.
Куда смотрит ФСБ и прокуратура?
Если Админ удалит меня и сохранит этого подонка, то их цели совпадают.



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  • 5 | 09.08.2018, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкиры, по числу "..ключевых общественно-политических деятелях, поэтах, музыкантах, ученых .." на душу населения, превосходят развитые европейские страны.
Очень, ну очень очень, "талантливая нация"...



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  • 6 | 09.08.2018, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
| 09.08.2018, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Главными действующими лицами стали
-------------------------------

Где словечко о Валидове? Непорядок, мазню с его физиономией выложили, хорошего словечка о нем пожалели!
___________________________________________________
О мертвых или хорошо или никак



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  • 7 | 09.08.2018, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Снимали на айфон? Часа на полтора хоть высосали истории этого самого становления?



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  • 8 | 09.08.2018, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 09.08.2018, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
| 09.08.2018, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Главными действующими лицами стали
-------------------------------

Где словечко о Валидове? Непорядок, мазню с его физиономией выложили, хорошего словечка о нем пожалели!
___________________________________________________
О мертвых или хорошо или никак
------------------------------------------------------------
------------

Ну ты скажешь, Валидова не надо отделять от его Рейховского кумира. Этого можно, а этого нет. Они оба одного поля ягоды.



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  • 9 | 09.08.2018, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 09.08.2018, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
| 09.08.2018, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
Главными действующими лицами стали
---------------
Где словечко о Валидове? Непорядок, мазню с его физиономией выложили, хорошего словечка о нем пожалели!
_______
О мертвых или хорошо или никак (тогда вообще науку истории нужно отменять)
===
шаблон это продукт пропаганды. Цель пропаганды не высказать правду, а "зомбировать".
Да, при Валидове не вымерло бы 90% башкир, 36% татар и 10% урусов.



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  • 10 | 09.08.2018, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
О мертвых или хорошо или никак (тогда вообще науку истории нужно отменять)
===
шаблон это продукт пропаганды. Цель пропаганды не высказать правду, а "зомбировать".
Да, при Валидове не вымерло бы 90% башкир, 36% татар и 10% урусов.
------------------------------------------------------------
---





Откуда выскреб сей постулат? Со своего мизенца или с потолка юрты?



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  • 11 | 09.08.2018, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 09.08.2018, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 09.08.2018, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
| 09.08.2018, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
Главными действующими лицами стали
---------------
Где словечко о Валидове? Непорядок, мазню с его физиономией выложили, хорошего словечка о нем пожалели!
_______
О мертвых или хорошо или никак (тогда вообще науку истории нужно отменять)
===
шаблон это продукт пропаганды. Цель пропаганды не высказать правду, а "зомбировать".
Да, при Валидове не вымерло бы 90% башкир, 36% татар и 10% урусов.
________________________________________________
Ну так при муртазле и началось зобирование. Башорг-башторг, полутора тысячелетняя уфа, хотя откопали клозеты острога на городище, башкирские шиханы, башкирский шульган-таш. Как будто не было венгров, удмуртов, мари, а сразу после динозавров появились башкиры на южном урале.



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  • 12 | 09.08.2018, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Башкир всё меньше. Что на это скажешь? Геноцид? При Рахимове начался? Что сделал он для своего народа?



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  • 13 | 09.08.2018, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 09.08.2018, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкир всё меньше. Что на это скажешь? Геноцид? При Рахимове начался? Что сделал он для своего народа?
________________________________________________________
Геноцид это когда кто то угнетает. А когда последние 10 лет шла махровая башкиризация всего и вся, а башкирцы все равно норовят где лучше срулить, подальше от башкирии, это называется хитрожопость



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  • 14 | 09.08.2018, 11:28 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4374 | Рейтинг: -709
12 | 09.08.2018, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0


Башкир всё меньше. Что на это скажешь? Геноцид? При Рахимове начался? Что сделал он для своего народа?
-------------
Это политика проводимая кухарками,. Орловыми и поляковыми.



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  • 15 | 09.08.2018, 11:28 | Автор: кац | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 15315 | Рейтинг: -2850,3
Где словечко о Валидове? Непорядок, мазню с его физиономией выложили, хорошего словечка о нем пожалели!
-------------------
Больной, фильм "о деятелях Башкирской культуры".
При чем тут Валиди?



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  • 16 | 09.08.2018, 11:29 | Автор: кац | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 15315 | Рейтинг: -2850,3
Это политика проводимая кухарками,. Орловыми и поляковыми.
--------------------
Дед, перестань совать всякое говно в ряд людей.



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  • 17 | 09.08.2018, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 09.08.2018, 11:29 | Автор: кац | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 15304 | Рейтинг: -2850,4
Это политика проводимая кухарками,. Орловыми и поляковыми.
--------------------
Дед, перестань совать всякое говно в ряд людей.
++++++++++++++++++++++++
Так он насмотрелся на тебя, посчитал тебя за человека из людей. Ты прости его



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  • 18 | 09.08.2018, 11:55 | Автор: кац | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 15315 | Рейтинг: -2850,3
Ну так при муртазле и началось зобирование. Башорг-башторг, полутора тысячелетняя уфа, хотя откопали клозеты острога на городище, башкирские шиханы, башкирский шульган-таш. Как будто не было венгров, удмуртов, мари, а сразу после динозавров появились башкиры на южном урале.
-------------------
Верно, на Урале отметились многие этносы. В том числе вся Индо-Иранская цивилизация. Немцы пытались прицепиться, сейчас русские ищут свои корни в Зауральских степях. Только для татар тут исторического места не было. Потому что их самих история как этноса не помнит.



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  • 19 | 09.08.2018, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкиры, по числу "..ключевых общественно-политических деятелях, поэтах, музыкантах, ученых .." на душу населения, превосходят развитые европейские страны.
Очень, ну очень очень, "талантливая нация"...
-------------------------------Талантливая, трудно спорить. Особенно если учесть что все народные артисты татарстана из Башкирии. Своих у татарстана нет.



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  • 20 | 09.08.2018, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 09.08.2018, 11:55 | Автор: кац | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 15306 | Рейтинг: -2850,4
Ну так при муртазле и началось зобирование. Башорг-башторг, полутора тысячелетняя уфа, хотя откопали клозеты острога на городище, башкирские шиханы, башкирский шульган-таш. Как будто не было венгров, удмуртов, мари, а сразу после динозавров появились башкиры на южном урале.
-------------------
Верно, на Урале отметились многие этносы. В том числе вся Индо-Иранская цивилизация. Немцы пытались прицепиться, сейчас русские ищут свои корни в Зауральских степях. Только для татар тут исторического места не было. Потому что их самих история как этноса не помнит.
____________________________________________________
А башкир помнит? Были несколько племен, которых для удобства стали называть башкирцами, хотя даже внешне они очень отличаются. Вот название татары используют очень давно и широко, а про башкир до Капитанской дочки и не слышали поди, так экзотика какая то



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