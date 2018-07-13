Еще жив, курилка! Рахимов: «Для завершения строительства мечети «Ар-Рахим» необходима добрая воля руководства Башкирии»

Первый Президент РБ прокомментировал строительство Соборной мечети в Уфе. Муртаза Губайдуллович! Тема строительства Соборной мечети «Ар-Рахим» остается одной из проблемных в республике. Она волнует многих жителей нашего региона. Мы неоднократно писали об этом, фонд «УРАЛ» не раз давал свои разъяснения. Этот вопрос волнует и Вас лично. Сегодня мы хотим обратиться к Вам не столько как к руководителю фонда, сколько как к Первому Президенту Башкортостана, государственному деятелю. Что Вы думаете и хотели бы сказать по поводу сложившейся вокруг строительства мечети ситуации?– Вопрос, когда возобновится строительство мечети, мне задают чуть ли не каждый день. Причем спрашивают совершенно разные люди, разной веры и национальности. Больше всего переживают простые жители республики. Я их прекрасно понимаю – строительство так хорошо начиналось, радовало глаз. И вот, к сожалению, на въезде в город такой долгострой, я бы даже сказал – большая беда.Возобновление строительства Соборной мечети – сегодня дело государственной важности. Мечеть «Ар-Рахим» – это не просто культовое сооружение, это имидж нашей республики.Ислам является второй по численности верующих религией в Российской Федерации после христианства. А Уфа – издавна признанный мусульманский центр нашей страны, духовенство управляет именно отсюда. Вспомните, еще в 18 веке Екатерина II своим указом образовала в Уфе магометанское собрание, которое сегодня является Центральным Духовным управлением мусульман России.Численность верующих, исповедующих ислам, ежегодно растет.Думаю, никто не сомневается в том, что в Уфе должна быть очень вместительная, красивая, солидная мечеть. Именно из этих соображений и начиналась стройка. Я с самого начала лично занимался этим делом, выбирал место, участвовал в отборе проекта мечети, хотел, чтобы религиозный храм понравился всем. Фонд «УРАЛ» вложил почти полтора миллиарда средств. Но, к сожалению, работа встала. Мечеть не строится уже третий год.Сегодня складывается впечатление, что судьба мечети не волнует ни Духовное управление, ни нынешние власти. Хотя именно эти структуры должны быть заинтересованы в решении проблемы долгостроя. Их инертность и безразличие непонятны.Напомните, в чем проблема? Почему фонд перестал финансировать стройку?– Фонд, как жертвователь средств, просил исключить аффилированность руководства Духовного управления мусульман республики с застройщиком мечети. Это необходимо, чтобы обеспечить целевое и эффективное использование денег. Но, к сожалению, это условие до сих пор не выполнено.БФ «УРАЛ» выиграл иск к ДУМ Башкирии почти на 60 млн рублейДругих проблем, тормозящих стройку, нет?– По большому счету нет.Что нужно, чтобы строительство мечети возобновилось?– Первое и самое главное – добрая воля и заинтересованность руководства республики. Без этого дело с места не сдвинется. Я понимаю, что религия и государство формально разделены. Но когда вопрос касается развития общества, благополучия людей и государства в целом, религия и власть никак не должны работать разобщенно. Как я уже сказал, строительство Соборной мечети – дело государственной важности, и здесь не может быть личных интересов. Надеюсь, что руководство республики перестанет отстраняться и все-таки подключится к решению этой проблемы. Нельзя бесконечно делать вид, что ничего не происходит, и игнорировать сложившуюся ситуацию. Здесь ведь даже денег из бюджета не нужно.Второе, конечно же, исключение аффилированности, о чем я выше сказал. Это элементарное хозяйственное требование.То есть при выполнении этих условий фонд готов продолжить финансирование?– Да, конечно. Мы об этом уже два года говорим. Каких-то личных условий и требований у меня тоже нет. Я только за то, чтобы мечеть строилась.И обратите внимание: за два прошедших года не нашелся ни один инвестор, готовый профинансировать эту стройку. Население тоже с деньгами не сможет помочь. Единственная организация в республике, которая готова и имеет возможность вкладывать средства в строительство мечети, – это фонд «УРАЛ».Действительно, вроде все просто. Деньги есть, пожалуйста, выполни требования благотворителя и продолжай строительство. И дело пойдет, и народ будет доволен, и имидж республики повысится.Муртаза Губайдуллович! Скоро состоятся выборы нового руководителя ДУМ РБ. Вы человек светский и далекий от вопросов религии, но Вы понимаете, что нынешнее руководство ДУМ РБ себя во многом дискредитировало, о чем говорят и сами имамы. Каким Вы видите нового руководителя Духовного управления мусульман республики?– Руководителя Духовного управления выбирают верующие. Это очень ответственный выбор, поскольку определяется главное лицо мусульманского сообщества Башкортостана. Муфтий, несомненно, должен быть глубоко образованным, современным руководителем, проповедующим традиционный ислам.Именно те каноны и традиции, что соблюдали и хранили наши предки, то, что свойственно нашему народу.Из личных качеств я бы назвал честность и открытость, терпимость и уважение к представителям других вероисповеданий. Ну и, конечно же, важен авторитет руководителя. В свете того, что ислам усиливает свои позиции в России и вообще в мире, а также попыток приписать этой религии разрушительные действия с выбором муфтия нельзя ошибиться.Если подходить серьезно, то будущий председатель Духовного управления мусульман республики, я считаю, это фигура не менее важная, чем руководитель региона. Поэтому выводы делайте сами.