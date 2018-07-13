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Еще жив, курилка! Рахимов: «Для завершения строительства мечети «Ар-Рахим» необходима добрая воля руководства Башкирии»

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Первый Президент РБ прокомментировал строительство Соборной мечети в Уфе. Муртаза Губайдуллович! Тема строительства Соборной мечети «Ар-Рахим» остается одной из проблемных в республике. Она волнует многих жителей нашего региона. Мы неоднократно писали об этом, фонд «УРАЛ» не раз давал свои разъяснения. Этот вопрос волнует и Вас лично. Сегодня мы хотим обратиться к Вам не столько как к руководителю фонда, сколько как к Первому Президенту Башкортостана, государственному деятелю. Что Вы думаете и хотели бы сказать по поводу сложившейся вокруг строительства мечети ситуации?

Еще жив, курилка! Рахимов: «Для завершения строительства мечети «Ар-Рахим» необходима добрая воля руководства Башкирии»


– Вопрос, когда возобновится строительство мечети, мне задают чуть ли не каждый день. Причем спрашивают совершенно разные люди, разной веры и национальности. Больше всего переживают простые жители республики. Я их прекрасно понимаю – строительство так хорошо начиналось, радовало глаз. И вот, к сожалению, на въезде в город такой долгострой, я бы даже сказал – большая беда.

Возобновление строительства Соборной мечети – сегодня дело государственной важности. Мечеть «Ар-Рахим» – это не просто культовое сооружение, это имидж нашей республики.

Ислам является второй по численности верующих религией в Российской Федерации после христианства. А Уфа – издавна признанный мусульманский центр нашей страны, духовенство управляет именно отсюда. Вспомните, еще в 18 веке Екатерина II своим указом образовала в Уфе магометанское собрание, которое сегодня является Центральным Духовным управлением мусульман России.

Численность верующих, исповедующих ислам, ежегодно растет.

Думаю, никто не сомневается в том, что в Уфе должна быть очень вместительная, красивая, солидная мечеть. Именно из этих соображений и начиналась стройка. Я с самого начала лично занимался этим делом, выбирал место, участвовал в отборе проекта мечети, хотел, чтобы религиозный храм понравился всем. Фонд «УРАЛ» вложил почти полтора миллиарда средств. Но, к сожалению, работа встала. Мечеть не строится уже третий год.

Сегодня складывается впечатление, что судьба мечети не волнует ни Духовное управление, ни нынешние власти. Хотя именно эти структуры должны быть заинтересованы в решении проблемы долгостроя. Их инертность и безразличие непонятны.

Напомните, в чем проблема? Почему фонд перестал финансировать стройку?

– Фонд, как жертвователь средств, просил исключить аффилированность руководства Духовного управления мусульман республики с застройщиком мечети. Это необходимо, чтобы обеспечить целевое и эффективное использование денег. Но, к сожалению, это условие до сих пор не выполнено.

БФ «УРАЛ» выиграл иск к ДУМ Башкирии почти на 60 млн рублей

Других проблем, тормозящих стройку, нет?

– По большому счету нет.

Что нужно, чтобы строительство мечети возобновилось?

– Первое и самое главное – добрая воля и заинтересованность руководства республики. Без этого дело с места не сдвинется. Я понимаю, что религия и государство формально разделены. Но когда вопрос касается развития общества, благополучия людей и государства в целом, религия и власть никак не должны работать разобщенно. Как я уже сказал, строительство Соборной мечети – дело государственной важности, и здесь не может быть личных интересов. Надеюсь, что руководство республики перестанет отстраняться и все-таки подключится к решению этой проблемы. Нельзя бесконечно делать вид, что ничего не происходит, и игнорировать сложившуюся ситуацию. Здесь ведь даже денег из бюджета не нужно.

Второе, конечно же, исключение аффилированности, о чем я выше сказал. Это элементарное хозяйственное требование.

То есть при выполнении этих условий фонд готов продолжить финансирование?

– Да, конечно. Мы об этом уже два года говорим. Каких-то личных условий и требований у меня тоже нет. Я только за то, чтобы мечеть строилась.

И обратите внимание: за два прошедших года не нашелся ни один инвестор, готовый профинансировать эту стройку. Население тоже с деньгами не сможет помочь. Единственная организация в республике, которая готова и имеет возможность вкладывать средства в строительство мечети, – это фонд «УРАЛ».

Действительно, вроде все просто. Деньги есть, пожалуйста, выполни требования благотворителя и продолжай строительство. И дело пойдет, и народ будет доволен, и имидж республики повысится.

Муртаза Губайдуллович! Скоро состоятся выборы нового руководителя ДУМ РБ. Вы человек светский и далекий от вопросов религии, но Вы понимаете, что нынешнее руководство ДУМ РБ себя во многом дискредитировало, о чем говорят и сами имамы. Каким Вы видите нового руководителя Духовного управления мусульман республики?

– Руководителя Духовного управления выбирают верующие. Это очень ответственный выбор, поскольку определяется главное лицо мусульманского сообщества Башкортостана. Муфтий, несомненно, должен быть глубоко образованным, современным руководителем, проповедующим традиционный ислам.

Именно те каноны и традиции, что соблюдали и хранили наши предки, то, что свойственно нашему народу.

Из личных качеств я бы назвал честность и открытость, терпимость и уважение к представителям других вероисповеданий. Ну и, конечно же, важен авторитет руководителя. В свете того, что ислам усиливает свои позиции в России и вообще в мире, а также попыток приписать этой религии разрушительные действия с выбором муфтия нельзя ошибиться.

Если подходить серьезно, то будущий председатель Духовного управления мусульман республики, я считаю, это фигура не менее важная, чем руководитель региона. Поэтому выводы делайте сами.

ПроУфу
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  • 1 | 10.08.2018, 09:49 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5730 | Рейтинг: -174,4
Стрелочник. Хитрый лис. Все у него виноваты, кроме него.



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  • 2 | 10.08.2018, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Хотели переплюнуть Казань, получилось как всегда.



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  • 3 | 10.08.2018, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Какая надобность в одну статью выложить рукопись в двух экземплярах? Муртаза попросил?



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  • 4 | 10.08.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
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По всей видимости Всевышнему неугодно чтобы Мечеть строилась на украденные у народа республики деньги.



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  • 5 | 10.08.2018, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
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председатель Духовного управления мусульман республики, я считаю, это фигура не менее важная, чем руководитель региона.
++++++++++++++++++++
Сейчас башнаци вылезут с предложением слепить из Муртазы председателя всех мусульман, чтобы он руководил башлыком.



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  • 6 | 10.08.2018, 10:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1847 | Комментарии: 60137 | Рейтинг: +12252,2
3 | 10.08.2018, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован

Какая надобность в одну статью выложить рукопись в двух экземплярах?
__________________________________
Статья, действительно, выложена криво... один кусок скопирован дважды, зато середина интервью вся выпала.

Советую читать по ссылке на первоисточник.



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  • 7 | 10.08.2018, 10:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1847 | Комментарии: 60137 | Рейтинг: +12252,2
Ага! Уже исправили текст, Булды!



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  • 8 | 10.08.2018, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Название надо поменять. С этим названием неудачи не прекратят преследовать. Никогда.



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  • 9 | 10.08.2018, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Муфтий, несомненно, должен быть глубоко образованным, современным руководителем, проповедующим традиционный ислам. Именно те каноны и традиции, что соблюдали и хранили наши предки, то, что свойственно нашему народу.
---------------------
------------
Это что, намек или требование, чтобы именно башкиренка поставили главным мусульманином РБ?



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  • 10 | 10.08.2018, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 10.08.2018, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Название надо поменять. С этим названием неудачи не прекратят преследовать. Никогда.
------------------------------------
Предлагаю переименевать в Салават Юлайевич.



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  • 11 | 10.08.2018, 11:16 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34938 | Рейтинг: +5817
=====Религиозность- признак невежества!



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  • 12 | 10.08.2018, 11:22 | Автор: кац | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 15334 | Рейтинг: -2852,2
Это что, намек или требование, чтобы именно башкиренка поставили главным мусульманином РБ?
--------------
Во все века, да и сейчас, около религии кормились татары. Башкиры не могут и не умеют именем аллаха питаться. Посмотрите вокруг, кто среди верующих мусульман. 95% татары, даже молодые. Посмотрите среди своих знакомых, кто ходит на молитвы. В основном воры, хамы, и другое отребье.
Один молодой татарский парень сделал ДТП и заявляет: я буду прав, потому что я хожу в мечеть. В ГИБДД его порывы не оценили как то.



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  • 13 | 10.08.2018, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 10.08.2018, 11:22 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 15326 | Рейтинг: -2850,6
Это что, намек или требование, чтобы именно башкиренка поставили главным мусульманином РБ?
--------------
Во все века, да и сейчас, около религии кормились татары. Башкиры не могут и не умеют именем аллаха питаться. Посмотрите вокруг, кто среди верующих мусульман. 95% татары, даже молодые. Посмотрите среди своих знакомых, кто ходит на молитвы. В основном воры, хамы, и другое отребье.
Один молодой татарский парень сделал ДТП и заявляет: я буду прав, потому что я хожу в мечеть. В ГИБДД его порывы не оценили как то.
+++++++++++++++++++

ГИБДД оценивает только башкир?



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  • 14 | 10.08.2018, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Мечеть перестала строиться тогда, когда руководство ДУМ РБ стало разворовывать ворованные средства БФ "Урал"! Очень Опытный



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  • 15 | 10.08.2018, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Объвился Хренотень по прозвище Скорпион1. Заступил на стажировку, почему то опоздал. Много спит, бедолага.



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  • 16 | 10.08.2018, 11:42 | Автор: кац | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 15334 | Рейтинг: -2852,2
Один молодой татарский парень сделал ДТП и заявляет: я буду прав, потому что я хожу в мечеть. В ГИБДД его порывы не оценили как то.
+++++++++++++++++++

ГИБДД оценивает только башкир?
-----------------
Какой же ты недотепа. До тебя не доходит смысл сказанного. Перевожу на твой язык: в ГИБДД не оценили его заслуги за хождение в мечеть и не сделали его правым поскольку он был явно виноват. Кажется и это для тебя сложновато получилось. Еще проще: этому сказали ГАИшники иди ка ты в мечеть.



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  • 17 | 10.08.2018, 11:51 | Автор: ketrin_2 | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 5315 | Рейтинг: +1433,5
господи,даже какую то мечеть не могут построить.если бы были настоящие верующие,то уже десять лет стояла бы. А резать барана и и одеть тюбетейку это еще не вера



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  • 18 | 10.08.2018, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 10.08.2018, 09:49 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5730 | Рейтинг: -173,9
Стрелочник. Хитрый лис. Все у него виноваты, кроме него.

****
За помощь от фонда урал, летят головы директоров по указке хрз.
это у хрз во всем виновато прошлое руководство.



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  • 19 | 10.08.2018, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 10.08.2018, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хотели переплюнуть Казань, получилось как всегда.

****
это у вас цель переплюнуть кого ни будь, лишь бы у кого нибудь лучше не получилось.
подлые одним словом



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  • 20 | 10.08.2018, 12:57 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2655 | Рейтинг: -261,7
Дурак Муртаза, что связался с духовенством-жуликами, лучше бы цирк или кукольный театр построил.



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