Еще жив, курилка! Рахимов: «Для завершения строительства мечети «Ар-Рахим» необходима добрая воля руководства Башкирии»

– Вопрос, когда возобновится строительство мечети, мне задают чуть ли не каждый день. Причем спрашивают совершенно разные люди, разной веры и национальности. Больше всего переживают простые жители республики. Я их прекрасно понимаю – строительство так хорошо начиналось, радовало глаз. И вот, к сожалению, на въезде в город такой долгострой, я бы даже сказал – большая беда.
Возобновление строительства Соборной мечети – сегодня дело государственной важности. Мечеть «Ар-Рахим» – это не просто культовое сооружение, это имидж нашей республики.
Ислам является второй по численности верующих религией в Российской Федерации после христианства. А Уфа – издавна признанный мусульманский центр нашей страны, духовенство управляет именно отсюда. Вспомните, еще в 18 веке Екатерина II своим указом образовала в Уфе магометанское собрание, которое сегодня является Центральным Духовным управлением мусульман России.
Численность верующих, исповедующих ислам, ежегодно растет.
Думаю, никто не сомневается в том, что в Уфе должна быть очень вместительная, красивая, солидная мечеть. Именно из этих соображений и начиналась стройка. Я с самого начала лично занимался этим делом, выбирал место, участвовал в отборе проекта мечети, хотел, чтобы религиозный храм понравился всем. Фонд «УРАЛ» вложил почти полтора миллиарда средств. Но, к сожалению, работа встала. Мечеть не строится уже третий год.
Сегодня складывается впечатление, что судьба мечети не волнует ни Духовное управление, ни нынешние власти. Хотя именно эти структуры должны быть заинтересованы в решении проблемы долгостроя. Их инертность и безразличие непонятны.
Напомните, в чем проблема? Почему фонд перестал финансировать стройку?
– Фонд, как жертвователь средств, просил исключить аффилированность руководства Духовного управления мусульман республики с застройщиком мечети. Это необходимо, чтобы обеспечить целевое и эффективное использование денег. Но, к сожалению, это условие до сих пор не выполнено.
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Других проблем, тормозящих стройку, нет?
– По большому счету нет.
Что нужно, чтобы строительство мечети возобновилось?
– Первое и самое главное – добрая воля и заинтересованность руководства республики. Без этого дело с места не сдвинется. Я понимаю, что религия и государство формально разделены. Но когда вопрос касается развития общества, благополучия людей и государства в целом, религия и власть никак не должны работать разобщенно. Как я уже сказал, строительство Соборной мечети – дело государственной важности, и здесь не может быть личных интересов. Надеюсь, что руководство республики перестанет отстраняться и все-таки подключится к решению этой проблемы. Нельзя бесконечно делать вид, что ничего не происходит, и игнорировать сложившуюся ситуацию. Здесь ведь даже денег из бюджета не нужно.
Второе, конечно же, исключение аффилированности, о чем я выше сказал. Это элементарное хозяйственное требование.
То есть при выполнении этих условий фонд готов продолжить финансирование?
– Да, конечно. Мы об этом уже два года говорим. Каких-то личных условий и требований у меня тоже нет. Я только за то, чтобы мечеть строилась.
И обратите внимание: за два прошедших года не нашелся ни один инвестор, готовый профинансировать эту стройку. Население тоже с деньгами не сможет помочь. Единственная организация в республике, которая готова и имеет возможность вкладывать средства в строительство мечети, – это фонд «УРАЛ».
Действительно, вроде все просто. Деньги есть, пожалуйста, выполни требования благотворителя и продолжай строительство. И дело пойдет, и народ будет доволен, и имидж республики повысится.
Муртаза Губайдуллович! Скоро состоятся выборы нового руководителя ДУМ РБ. Вы человек светский и далекий от вопросов религии, но Вы понимаете, что нынешнее руководство ДУМ РБ себя во многом дискредитировало, о чем говорят и сами имамы. Каким Вы видите нового руководителя Духовного управления мусульман республики?
– Руководителя Духовного управления выбирают верующие. Это очень ответственный выбор, поскольку определяется главное лицо мусульманского сообщества Башкортостана. Муфтий, несомненно, должен быть глубоко образованным, современным руководителем, проповедующим традиционный ислам.
Именно те каноны и традиции, что соблюдали и хранили наши предки, то, что свойственно нашему народу.
Из личных качеств я бы назвал честность и открытость, терпимость и уважение к представителям других вероисповеданий. Ну и, конечно же, важен авторитет руководителя. В свете того, что ислам усиливает свои позиции в России и вообще в мире, а также попыток приписать этой религии разрушительные действия с выбором муфтия нельзя ошибиться.
Если подходить серьезно, то будущий председатель Духовного управления мусульман республики, я считаю, это фигура не менее важная, чем руководитель региона. Поэтому выводы делайте сами.
ПроУфу
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Еще жив, курилка! Рахимов: «Для завершения строительства мечети «Ар-Рахим» необходима добрая воля руководства Башкирии»
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