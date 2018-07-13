Куча нарушений, а Бакиров все еще в кресле и на свободе

С января по июль 2018 года прокуроры выявили более 1,1 тысячи нарушений законодательства в сфере здравоохранения, сообщили в пресс-службе ведомства.Наиболее частое нарушение – необеспечение больных необходимыми лекарственными препаратами.В Туймазинском районе пациент со вторичной легочной гипертензией не получил назначение жизненно необходимых лекарств. Специалисты кардиоцентра рекомендовали инвалиду второй группы дорогостоящие препараты, но местная больница не организовала проведение врачебной комиссии для их назначения.В Иглинском районе ребенок-инвалид с редким заболеванием из-за отсутствия лекарств в аптечном учреждении несколько месяцев обеспечивался ими в условиях стационара. Минздрав республики в судебном порядке обязали организовать бесперебойную поставку препарата.В Илишевском районе женщине с раком груди длительное время отказывали в выписке рецепта на противоопухолевое лекарство. Нарушения устранены лишь после прокурорского вмешательства.В Уфе ребенку с задержкой физического развития и низким ростом назначили гормоны, но рецепт не обслужили из-за отсутствия поставок. За защитой прав ребенка-инвалида прокуратура обратилась в суд.По указанным фактам после принятых прокурорами мер реагирования пациенты обеспечены необходимыми лекарственными средствами.Всего в целях восстановления прав граждан в сфере здравоохранения принесено шесть протестов, внесено свыше 260 представлений, по результатам рассмотрения которых 331 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, в суды направлено 302 исковых заявления, по постановлениям прокурора к административной ответственности привлечено 27 лиц.Ранее в минздраве республики заявили о том, что все больные редкими заболеваниями лекарствами обеспечены.- На сегодняшний день по федеральной и региональной льготе все рецепты обеспечены в пределах выделенных ассигнований. Отсроченного обеспечения рецептов нет, – слова министра приводит официальный сайт главы республики.Для этих целей в бюджете Башкирии предусмотрено ежегодное финансирование в объеме 1,45 миллиарда рублей. Также за счет резервного фонда правительства Башкирии дополнительно выделено 300 миллионов рублей, в том числе, 287 миллионов на обеспечение лекарствами во втором полугодии 2018 года пациентов с орфанными заболеваниями.Таким образом, на 2018 год на эти цели в бюджете республики предусмотрено 1,75 млрд рублей, что на 594 млн рублей больше прошлого года.Между тем, руководитель организации «Хантер-синдром» Элеонора Романова рассказала Медиакорсети, что больным четвертой фазы легочной артериальной гипертензии (ЛАГ) выдают аналог препарата Траклир – Бозенекс. Хотя сами больные не раз извещали минздрав о том, что от аналога препарата у них появляются сильные побочные эффекты. Аналог выдается всем, несмотря на то, что у многих на руках есть судебное решение об обратном.А недавно сотрудников подведомственного минздраву Башкирии Управления материально-технического обеспечения оштрафовали за грубые ошибки в закупке лекарств для льготников и больных орфанными заболеваниями.