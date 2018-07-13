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Куча нарушений, а Бакиров все еще в кресле и на свободе

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С января по июль 2018 года прокуроры выявили более 1,1 тысячи нарушений законодательства в сфере здравоохранения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Куча нарушений, а Бакиров все еще в кресле и на свободе


Наиболее частое нарушение – необеспечение больных необходимыми лекарственными препаратами.

В Туймазинском районе пациент со вторичной легочной гипертензией не получил назначение жизненно необходимых лекарств. Специалисты кардиоцентра рекомендовали инвалиду второй группы дорогостоящие препараты, но местная больница не организовала проведение врачебной комиссии для их назначения.

В Иглинском районе ребенок-инвалид с редким заболеванием из-за отсутствия лекарств в аптечном учреждении несколько месяцев обеспечивался ими в условиях стационара. Минздрав республики в судебном порядке обязали организовать бесперебойную поставку препарата.

В Илишевском районе женщине с раком груди длительное время отказывали в выписке рецепта на противоопухолевое лекарство. Нарушения устранены лишь после прокурорского вмешательства.

В Уфе ребенку с задержкой физического развития и низким ростом назначили гормоны, но рецепт не обслужили из-за отсутствия поставок. За защитой прав ребенка-инвалида прокуратура обратилась в суд.

По указанным фактам после принятых прокурорами мер реагирования пациенты обеспечены необходимыми лекарственными средствами.

Всего в целях восстановления прав граждан в сфере здравоохранения принесено шесть протестов, внесено свыше 260 представлений, по результатам рассмотрения которых 331 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, в суды направлено 302 исковых заявления, по постановлениям прокурора к административной ответственности привлечено 27 лиц.

Ранее в минздраве республики заявили о том, что все больные редкими заболеваниями лекарствами обеспечены.

- На сегодняшний день по федеральной и региональной льготе все рецепты обеспечены в пределах выделенных ассигнований. Отсроченного обеспечения рецептов нет, – слова министра приводит официальный сайт главы республики.

Для этих целей в бюджете Башкирии предусмотрено ежегодное финансирование в объеме 1,45 миллиарда рублей. Также за счет резервного фонда правительства Башкирии дополнительно выделено 300 миллионов рублей, в том числе, 287 миллионов на обеспечение лекарствами во втором полугодии 2018 года пациентов с орфанными заболеваниями.

Таким образом, на 2018 год на эти цели в бюджете республики предусмотрено 1,75 млрд рублей, что на 594 млн рублей больше прошлого года.

Между тем, руководитель организации «Хантер-синдром» Элеонора Романова рассказала Медиакорсети, что больным четвертой фазы легочной артериальной гипертензии (ЛАГ) выдают аналог препарата Траклир – Бозенекс. Хотя сами больные не раз извещали минздрав о том, что от аналога препарата у них появляются сильные побочные эффекты. Аналог выдается всем, несмотря на то, что у многих на руках есть судебное решение об обратном.

А недавно сотрудников подведомственного минздраву Башкирии Управления материально-технического обеспечения оштрафовали за грубые ошибки в закупке лекарств для льготников и больных орфанными заболеваниями.

МКС
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  • Гость
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  • 1 | 10.08.2018, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Куча нарушений, а Бакиров все еще в кресле и на свободе
=============================
Просто знает с кем делится...
Курицу которая несет золотые яйца не режут...



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  • Участник
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  • 2 | 10.08.2018, 10:49 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5730 | Рейтинг: -174,4
Вообще этот гадюшник перетрясти нужно. Они от народа давно оторвались



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  • Гость
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  • 3 | 10.08.2018, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бакиров, как Путин, всегда не при чём! Зачем такой министр, если он не контролирует работу своих подчинённых? Очень Опытный



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  • Эксперт
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  • 4 | 10.08.2018, 11:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1847 | Комментарии: 60137 | Рейтинг: +12252,3
- На сегодняшний день по федеральной и региональной льготе все рецепты обеспечены в пределах выделенных ассигнований. Отсроченного обеспечения рецептов нет, – слова министра приводит официальный сайт главы республики.
______________________________
Это полуправда, поскольку закуплены отечественные ДЖЕНЕРИКИ, не имеющие заключения ВОЗ и не допущенные на международные рынки, а только для нас - россиян, как для подопытных крыс и даже хуже, поскольку они не оказывают должного эффекта, а приводят к ухудшению состояния пациента, вместо назначаемых эффективных, признанных ВОЗ зарубежных препаратов.
Фактически это плацебо, а не лекарства. Геноцид!



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  • Эксперт
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  • 5 | 10.08.2018, 12:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1847 | Комментарии: 60137 | Рейтинг: +12252,3
И много дженериков на рынке?
Согласно отчётуФармацевтический рынок России, Декабрь 2017 аналитической компании DSM Group, в 2017 году на российском рынке было 86,2% дженериков. А это на 0,5% больше, чем в 2016-м.

А что насчёт их эффективности?
ИсследованиеДженерики статинов: все ли так просто с доказательством клинической эквивалентности? 2012 года показало, что из четырёх дженериков симвастатина (препаратов для снижения холестерина в крови) только два полностью соответствуют оригиналу по безопасности и эффективности.

А в 2013 году выяснилосьSafety and efficacy of generic ***s with respect to brand formulation , что за счёт сниженной эффективности дженерики могут увеличивать длительность лечения или вовсе не давать результата. С другой стороны, если увеличить дозу лекарства, чтобы ускорить лечение, можно вызвать негативные эффекты.

Получается настоящая лотерея: некоторые дженерики настолько же эффективны и безопасны, как и оригиналы, а другие могут продлить лечение и вызывать побочные эффекты.

Почему дженерики могут быть менее эффективными?
На эффективность препарата влияют многие факторы, в том числе степень очистки действующего вещества и дополнительные компоненты, которые могут содержать дженерики. Если компания закупает дешёвое действующее вещество, дженерик может быть недостаточно эффективен. А дополнительные компоненты могут вызывать аллергию или побочные эффекты.

Как отличить качественный дженерик?
В первую очередь можно ориентироваться по цене. Если препарат очень дешёвый даже по сравнению с другими дженериками, его производитель явно на чём-то сэкономил. Например, на качестве действующего вещества или на контроле при производстве.

Хороший показатель качества продукции: наличие сертификата GMP (Good Manufacturing Practice) у фармацевтического производства. Если у компании есть такой сертификат, значит, её продукция производилась в требуемых условиях (чистота, температура, влажность), в лекарство не попадают лишние вещества, оно упаковывается должным образом и сохраняет все свои свойства.



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  • Гость
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  • 6 | 10.08.2018, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 10.08.2018, 10:49 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5730 | Рейтинг: -174,1
Вообще этот гадюшник перетрясти нужно. Они от народа давно оторвались

****
если начнут трясти то многое интересного повылазит.
у руководства и их родственников скелеты повылезают



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  • 7 | 10.08.2018, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Министр здравоохранения Ульяновской области Рашид Абдуллов, после комплексной проверки работы Минздрава РФ по жалобам больных был арестован и сейчас содержится в СИЗО по обвинению в создании в регионе искусственного дефицита лекарственных препаратов.

В переводе на язык обывателей за коррупционные связи с поставщиками лекарств.
Сумма убытков бюджету региона экспертами оценивается в 3,5 млрд. рублей.

Манипуляции с благополучными цифирками в ульяновском минздраве достигают в среднем 40%.

Защита Абдуллова утверждает,что подозреваемый "строго"
выполнял указания Москвы.

Ульяновский губернатор возглавил список претендентов на замену.

Вывод: писать на непрофессионализм врачей нужно в Москву. а не на местные сайты, которые никто из серьезных чиновников, могущих что-то исправить, не читает.

Правда, что-то мне подсказывает, что при подобном родоплеменном подборе руководящих кадров последних в Белом доме нет.



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  • 8 | 10.08.2018, 17:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кого назначить? Байрамгулова? Вы совсем уже?



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