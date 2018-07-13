Вахтанг Кикабидзе о войне с Россией: «Простить не могу»

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В Уфе активиста из числа водителей «скорой» понизили в должности. Работодатель ...
Администратор
Правительство Владимира Путина объявило пенсионный дефолт. Вот уже месяц в ...
natall
После переговоров в Москве американский законодатель-республиканец сравнил ...
Администратор
Глава МВД предложил привлечь волонтеров к поиску запрещенной информации. Помимо ...
Администратор
Со всем согласна с Вишневским, кроме вот этого: И это — цена, которую ...
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Ничего не приобрели,только срамоту. В Германии стали больше презирать ...
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Учитывая наработанный опыт и знания, Общественная плата РБ планирует п ...
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Общественная палата - пятое колесо в российской государственности. В о ...
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Надо отлить из чугуна Доску позора с именами депутатов-людоедов и уста ...
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Учитывая наработанный опыт и знания, Общественная плата РБ планирует п ...
Рейтинг: +5 Анонимно
Первый Президент РБ прокомментировал строительство Соборной мечети в Уфе. ...
10.08.2018 996 38
С января по июль 2018 года прокуроры выявили более 1,1 тысячи нарушений ...
10.08.2018 403 8
"Роснефть" выделила этаж в офисе "Башнефти" Герхарду Шредеру. Здесь он будет ...
10.08.2018 511 20
Актер и певец Вахтанг Кикабидзе о войне и дружбе, России, Грузии и Украине, ...
10.08.2018 435 44
Первый Президент РБ прокомментировал строительство Соборной мечети в Уфе. ...
10.08.2018 996 38
С января по июль 2018 года прокуроры выявили более 1,1 тысячи нарушений ...
10.08.2018 403 8
"Роснефть" выделила этаж в офисе "Башнефти" Герхарду Шредеру. Здесь он будет ...
10.08.2018 511 20
Актер и певец Вахтанг Кикабидзе о войне и дружбе, России, Грузии и Украине, ...
10.08.2018 435 44
Первый Президент РБ прокомментировал строительство Соборной мечети в Уфе. ...
10.08.2018 996 38
С января по июль 2018 года прокуроры выявили более 1,1 тысячи нарушений ...
10.08.2018 403 8
"Роснефть" выделила этаж в офисе "Башнефти" Герхарду Шредеру. Здесь он будет ...
10.08.2018 511 20
Актер и певец Вахтанг Кикабидзе о войне и дружбе, России, Грузии и Украине, ...
10.08.2018 435 44
Четыре года назад российские чиновники и депутаты были очень храбрые и совсем ...
10.08.2018 1909 41
Россия современная: Ни для кого не секрет, что великая Сверхдержава до сих пор ...
10.08.2018 305 9
Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов "прославился" очередным ...
9.08.2018 5504 242
В течение текущего года в Башкирии прокуратура, Роспотребнадзор РБ и ...
9.08.2018 628 17
В Уфе сняли фильм про деятелей башкирской культуры. Полнометражный ...
9.08.2018 676 58
Заболеваемость среди женщин и мужчин пенсионного возраста, а пока это 55 и 60 ...
8.08.2018 41622 18
Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов "прославился" очередным ...
9.08.2018 5504 242
Четыре года назад российские чиновники и депутаты были очень храбрые и совсем ...
10.08.2018 1909 41
В Башкирии в первом полугодии текущего года почти в полтора раза увеличился ...
7.08.2018 1275 65
Толпа не должна решать судьбу пенсий! - Киселёв раскритиковал противников ...
13.07.2018 154685 125
Советскую пенсионную систему сегодня принято поминать добрым словом. Впрочем, ...
23.07.2018 70994 130
– У меня снова вопрос по пенсионной системе. Пенсионной реформе. Я хотела бы ...
20.07.2018 61249 64
Заболеваемость среди женщин и мужчин пенсионного возраста, а пока это 55 и 60 ...
8.08.2018 41622 18
Вахтанг Кикабидзе о войне с Россией: «Простить не могу»
Раздел: Новости | Просмотры: 435 | Комментарии: 44