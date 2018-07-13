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Вахтанг Кикабидзе о войне с Россией: «Простить не могу»

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Актер и певец Вахтанг Кикабидзе о войне и дружбе, России, Грузии и Украине, воспоминаниях о событиях августа 2008 года в эксклюзивном интервью для проекта на русском из Грузии.

Вахтанг Кикабидзе о войне с Россией: «Простить не могу»


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  • 1 | 10.08.2018, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
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На слабых нападают трусливые, а не сильные...



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  • 2 | 10.08.2018, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
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Россия отпраздновала десятилетие победы над целой Грузинской армией в одну пехотную дивизию.



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  • 3 | 10.08.2018, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 10.08.2018, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
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На слабых нападают трусливые, а не сильные...
________________________________________
Ты сейчас про грузин науськанных натовцами и напавших на мирный Цчинвал?



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  • 4 | 10.08.2018, 10:54 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5730 | Рейтинг: -174,4
Бежали робкие грузины...
Вот и пусть бегут и не лезут туда , куда их не просили...



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  • 5 | 10.08.2018, 11:26 | Автор: кац | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 15334 | Рейтинг: -2852,2
Кибакизди стал человеком благодаря России и российским зрителям. Во времена СССР на кавказцев смотрели как на петрушек, но хорошо кормили. Вот они и возомнили. Теперь надо работать. Вряд ли этот так же зарабатывал в Грузии. И обижается, что его забыли. А после его слов он россиянам и на средний палец не нужен. Он показывает на фото то, что сам заслуживает.



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  • 6 | 10.08.2018, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 10.08.2018, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Россия отпраздновала десятилетие победы над целой Грузинской армией в одну пехотную дивизию.

---------------------------------

Сердюков к тому времени уже успел единолично разгромить ВС России. Колонну через Рокский туннель собирали по крохам, связь - через мобильники, горючки - полбака... Не злорадствуй и не унижай наших военнослужащих. Им Сердюкова хватило.



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  • 7 | 10.08.2018, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
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Объвился Хренотень по прозвище Скорпион1. Заступил на стажировку, почему то опоздал. Много спит, бедолага.



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  • 8 | 10.08.2018, 11:43 | Автор: ketrin_2 | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 5315 | Рейтинг: +1433,6
Кикабидзе,большой человек маленькой страны.
А Медведев Димон,маленький человек большой страны.
Вот и весь разговор



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  • 9 | 10.08.2018, 11:45 | Автор: ketrin_2 | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 5315 | Рейтинг: +1433,6
Ничего не приобрели,только срамоту.
В Германии стали больше презирать русских. уже выезжающие просят совета.как быть.чтоб не заподозрили в нас русскоязычных. Меньше говорить ,молчите в тряпочку.если хотите чтоб на вас не смотрели презрительно. Скажите спасибо что не плюются



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  • 10 | 10.08.2018, 11:46 | Автор: ketrin_2 | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 5315 | Рейтинг: +1433,6
скорпион пошел на хрен. Обострение что ли



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  • # 11 | 10.08.2018, 11:47 | Автор: кац | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 15334 | Рейтинг: -2852,2

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  • 12 | 10.08.2018, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 10.08.2018, 11:45 | Автор: ketrin_2 | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 5307 | Рейтинг: +1432,5
...
В Германии стали больше презирать русских.

-------------------------

Мартышка, в зеркале увидев образ ket,
Тихохонько Медведя толк ногой:
"Смотри-ка, - говорит, - кум милый мой!
Что́ это там за рожа?



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  • 13 | 10.08.2018, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Не удивлен тем, что либерасты полностью оправдывают ночной обстрел мирных жителей из градов. На то они и либерасты.
А Буба свою совесть давно по московским кабакам разбазарил.



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  • 14 | 10.08.2018, 13:23 | Автор: резус | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 1132 | Рейтинг: +325,6
Кикабидзе это не кабыздон чмо. Власть не облизывает, говорит правду. Такие в пуйлорашке автоматически враги кремлядей.



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  • 15 | 10.08.2018, 13:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Кухарка это резус. Оба больные.



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  • 16 | 10.08.2018, 13:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Ху из Кикабидзе?

Что он сделал полезного своему народу, кроме торговли лицом и словами сценаристов под руководством режиссера.

Ах, вспомнил, он еще еще как-то подрабатывал якобы пением кантри песенок в грузинских кабаках...



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  • 17 | 10.08.2018, 13:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Буба далеко не дурак, и все понимает. Ему просто стыдно за своих, вот он и прикрывается красивыми фразами, оправдывая большую ложь и большую подлость.



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  • 18 | 10.08.2018, 13:55 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 10.08.2018, 11:43 | Автор: ketrin_2 | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 5309 | Рейтинг: +1433
Кикабидзе,большой...

Вот и весь разговор

----------------------------

Просто встретились два одиночества (Катька и Вахтанг),
Развели у дороги костёр.
А костру разгораться не хочется -
Вот и весь разговор.



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  • 19 | 10.08.2018, 14:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Собакашвили кровавый клоун и пародия на политика, до сих пор скачет по миру и смешит людей. Карма либераста не дает ему жить спокойно.



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  • 20 | 10.08.2018, 14:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка так разъярена что даже Калатуна решила вытащить, а ведь надысь на голубом глазу клялась что с клонами завязала.



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