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Органы правильно отработали: Вор пойман. А сколько еще осталось?

  • Опубликовано: natall | 11.08.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 147 | Комментарии: 14
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Известно, что задержание проводили оперативники ГУБЭПиПК МВД по РБ. Как сообщил ProUfu.ru, полиция задержала главу Краснокамского района Разифа Гильмуллина. Об этом нам неофициально сообщили в МВД по РБ.

Органы правильно отработали: Вор пойман. А сколько еще осталось?


О задержании стало известно вчера вечером. Подробности пока не сообщаются, в том числе – основания для задержания главы района. Известно лишь, что задержание проводили оперативники ГУБЭПиПК МВД по РБ.

Напомним, что местный межрайонный следственный отдел СК РФ по РБ ведет несколько расследований в отношении чиновников администрации района, к которым так или иначе причастен Гильмуллин. Одно из дел – о перечисляемых АНК «Башнефть» деньгах на рекультивацию земель, которые, по мнению местных жителей, расходуются неэффективно. К слову, речь идет о сотнях миллионов рублей.

В Следственном комитете не стали ни опровергать, ни подтверждать информацию о задержании Гильмуллина, но сообщили, что более подробная информация обязательно появится позже.

ПроУфу
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***

В приемной главы Краснокамского района Башкирии опровергают его задержание

В приемной администрации Краснокамского района Башкирии «Ъ-Уфа» опровергли информацию о задержании главы администрации Разифа Гильмуллина.

Его секретарь сообщила, что господин Гильмуллин сегодня действительно не был на работе, но не потому, что был задержан полицией, а так как уехал на августовское совещание по вопросам образования в Уфу. Перепроверить эту информацию в министерстве образования пока не удалось.

Ранее портал «Проуфу» сообщил, что Разиф Гильмуллин накануне был задержан сотрудниками регионального главка по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД в рамках расследования уголовного дела о хищении компенсаций «Башнефти», перечисляемых муниципалитетам для пайщиков на рекультивацию земель. Ущерб по этому уголовному делу, отмечает издание, оценивается в сотни миллионов рублей.

Коммерсант
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Связанные темы и персоны

Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • Гость
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  • 1 | 11.08.2018, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эвано какой бай сидит, сразу видно:"мин хозяин района"!
А ведь таких аж 54 на всю республику! Что хамитову слабо сократить количество районов как минимум в 5 раз тем самым сэкономит кучу лямов,которых бы хватило и на детские пособия и на доплаты малоимущим пенсионерам?!
Бардак в стране!!!



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  • 2 | 11.08.2018, 10:39 | Автор: Беглец
    Публикации: 0 | Комментарии: 37 | Рейтинг: -2,6
Следующий Чишминский?



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1

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  • 3 | 11.08.2018, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чакматаш.
Следующие – Муртаза и Уралочка Рахимовы.



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  • 4 | 11.08.2018, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нам- то что, с того, что очередной властный мелкий жулик попался под трибунный рефрен хамитова, что коррупции в башкирии - юк.

Башкирия почитай уже лет 20 как нуждается в спецборте из Москвы.

"ведь бяда пришла" - вероятно и только должны испуганно думать бессменные "друзья и опекуны " гильмутдинова из БД, в т.ч. видный башкирский "горбикуммунист" в пчелинцев.



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  • 5 | 11.08.2018, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чакматаш.
Следующие – Муртаза и Уралочка Рахимовы.
========================================
Не искажай свое имя. Ты кутакбаш.



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  • 6 | 11.08.2018, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Какой фактурный нац кадр. Титульный нащальник. Лицо муртазлинмкого башкурдистана



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  • 7 | 11.08.2018, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А их так много!



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  • 8 | 11.08.2018, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
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Когда в зоне пристального внимания центральных правоохранительных органов окажется Белорецкий район?



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  • 9 | 11.08.2018, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 11.08.2018, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда в зоне пристального внимания центральных правоохранительных органов окажется Белорецкий район?
____________________________________
А что там?



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  • Участник
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  • 10 | 11.08.2018, 12:27 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28430 | Рейтинг: -689,3
"В Следственном комитете не стали ни опровергать, ни подтверждать информацию о задержании Гильмуллина, но сообщили, что более подробная информация обязательно появится позже."
-------------------
Не ждите когда позже, за подробностями обращайтесь к наталличке.
Она в курсах всех событий, зря врать не станет.
Раз "вор пойман" - значит пойман. Чётко.



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  • Участник
  •  
  • 11 | 11.08.2018, 12:27 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28430 | Рейтинг: -689,3
"В Следственном комитете не стали ни опровергать, ни подтверждать информацию о задержании Гильмуллина, но сообщили, что более подробная информация обязательно появится позже."
-------------------
Не ждите когда позже, за подробностями обращайтесь к наталличке.
Она в курсах всех событий, зря врать не станет.
Раз "вор пойман" - значит пойман. Чётко.



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1

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  •  
  • 12 | 11.08.2018, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 11.08.2018, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 11.08.2018, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда в зоне пристального внимания центральных правоохранительных органов окажется Белорецкий район?
____________________________________
А что там?
***
там, как и повсеместно в башкирии,- все что имеет скрытый интерес : земля, социалка, природные ресурсы, строительство....
См. акт КСП по снятию Максимова.
Кардинальных изменений в стиле и методах " непосильной работы" администрации в пользу народа за прошедший период не обнаружилось.



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  • 13 | 11.08.2018, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Может ситуация вокруг Гильмутдинова - это начало "работы" по главе региона?

Ответ, так сказать на т.н. "суд" над башкирскими правозащитниками?

Именно последний, и только он( иной просто не мог), буквально спасал от уголовного преследования аж пять лет( судебный мировой рекорд) числящегося за Баймакским судом главу администрации Сибая.



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  • 14 | 11.08.2018, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Источник ProUfu.ru в Минздраве сообщил, что выемка документов может быть связана с закупкой дорогостоящего оборудования.
***
Давно пора.

Сразу же после публикации в СМИ записи телефонного разговора международных мошенников с министром здравоохранения РБ Шебаевым.



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