Органы правильно отработали: Вор пойман. А сколько еще осталось?

Известно, что задержание проводили оперативники ГУБЭПиПК МВД по РБ. Как сообщил ProUfu.ru, полиция задержала главу Краснокамского района Разифа Гильмуллина. Об этом нам неофициально сообщили в МВД по РБ.О задержании стало известно вчера вечером. Подробности пока не сообщаются, в том числе – основания для задержания главы района. Известно лишь, что задержание проводили оперативники ГУБЭПиПК МВД по РБ.Напомним, что местный межрайонный следственный отдел СК РФ по РБ ведет несколько расследований в отношении чиновников администрации района, к которым так или иначе причастен Гильмуллин. Одно из дел – о перечисляемых АНК «Башнефть» деньгах на рекультивацию земель, которые, по мнению местных жителей, расходуются неэффективно. К слову, речь идет о сотнях миллионов рублей.В Следственном комитете не стали ни опровергать, ни подтверждать информацию о задержании Гильмуллина, но сообщили, что более подробная информация обязательно появится позже.***В приемной администрации Краснокамского района Башкирии «Ъ-Уфа» опровергли информацию о задержании главы администрации Разифа Гильмуллина.Его секретарь сообщила, что господин Гильмуллин сегодня действительно не был на работе, но не потому, что был задержан полицией, а так как уехал на августовское совещание по вопросам образования в Уфу. Перепроверить эту информацию в министерстве образования пока не удалось.Ранее портал «Проуфу» сообщил, что Разиф Гильмуллин накануне был задержан сотрудниками регионального главка по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД в рамках расследования уголовного дела о хищении компенсаций «Башнефти», перечисляемых муниципалитетам для пайщиков на рекультивацию земель. Ущерб по этому уголовному делу, отмечает издание, оценивается в сотни миллионов рублей.