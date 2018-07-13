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Вы еще не поняли? Он вам разъяснит!

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Путин будет активно разъяснять россиянам пенсионную реформу. Президент России Владимир Путин до конца сентября несколько раз выступит на разных площадках на тему пенсионной реформы, сообщают «Ведомости».

Вы еще не поняли? Он вам разъяснит!


Одно из выступлений Путина, посвященное повышению пенсионного возраста, в регионах может пройти уже на следующей неделе, заявил один из источников издания. Остальные могут быть приурочены ко Дню шахтера 26 августа или к форуму «Технопром-2018» в Новосибирске, который пройдет в конце августа.

«Предполагается, что президент даст более развернутый ответ, чем ранее в Калининграде. Он может сказать, что реформу нужно проводить, что перед вторым чтением надо всех услышать и провести широкое обсуждение, а правительство должно продумать свои действия», –
цитируют собеседника «Ведомости».

По словам другого источника, глава государства будет говорить о том, что реформа даст россиянам, в том числе о размерах пенсий граждан и об экономике.

Собеседник добавил, что эти же вопросы могут быть рассмотрены 21 августа на общественных слушаниях в Думе.

Форматы выступлений Путина еще не утверждены, однако информаторы полагают, что это могут быть ответы на вопросы журналистов, встречи с людьми, заседания правительства или президентского совета.






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  • Гость
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  • 1 | 11.08.2018, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну да, ну да,... Мне обязательно надо разъяснять пенсионную реформу, а вот Валуеву, и еже с ним не надо, ну куда мне до интеллекта валуева...?!



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  • Гость
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  • 2 | 11.08.2018, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 августа, AmurMedia.
Отношение россиян к внешней политике Владимира Путина претерпело значительные изменение. Как показало исследование, количество поддерживающих работу президента в данном направлении снизилось с 22 % до 16 %, передает ИА AmurMedia.
По данным опроса, "Левада-центра", 17% респондентов ответили, что им не нравится Путин, т.к. он "связан с крупным капиталом". Другой причиной неудовлетворенности действиями главы государства РФ опрошенные называли то, что Путину "чужды интересы народа" (16%) и он "связан с коррумпированными политиками" (14%).



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  • Эксперт
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  • 3 | 11.08.2018, 11:10 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1847 | Комментарии: 60144 | Рейтинг: +12252
Кашпировский главный консультант у пуйла - учит, как всё у народа рассосется само собой перед экраном телевизора?
А холодильники продуктами наполнятся? А услуги ЖКХ сами собой погасятся?

В связи с этим:

ЦБ разрешит кредиты до 100 тысяч рублей без справок о доходах
вчера в 20:00, просмотров: 1943

ЦБ намерен разрешить банкам выдавать кредиты на сумму не более 100 тысяч рублей без получения от заемщика документа, подтверждающего доход, сообщает "Дождь".

Изначально данную информацию сообщили два источника РБК, позже сведения подтвердили в Центробанке.

Сообщается, что ссуды, выданные без справок о доходах, банки смогут включать в первую категорию качества с небольшой надбавкой по размеру резервов.
_________________________________
Закредитовать население по самые гланды, отобрать жильё за неуплату долгов - и ВУАЛЯ!!! - кто нить когда нить видел протестные митинги бомжей? Ну или бунт в домах презрения?



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  • 4 | 11.08.2018, 11:42 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1847 | Комментарии: 60144 | Рейтинг: +12252
Международный Красный Крест приостановил сотрудничество с главным офисом Российского Красного Креста, где путинские тоже пи-здили денег, как везде в России



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  • # 5 | 11.08.2018, 11:45 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15339 | Рейтинг: -2852,9

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  • # 6 | 11.08.2018, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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