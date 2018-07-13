Вы еще не поняли? Он вам разъяснит!

Одно из выступлений Путина, посвященное повышению пенсионного возраста, в регионах может пройти уже на следующей неделе, заявил один из источников издания. Остальные могут быть приурочены ко Дню шахтера 26 августа или к форуму «Технопром-2018» в Новосибирске, который пройдет в конце августа.
«Предполагается, что президент даст более развернутый ответ, чем ранее в Калининграде. Он может сказать, что реформу нужно проводить, что перед вторым чтением надо всех услышать и провести широкое обсуждение, а правительство должно продумать свои действия», –
цитируют собеседника «Ведомости».
По словам другого источника, глава государства будет говорить о том, что реформа даст россиянам, в том числе о размерах пенсий граждан и об экономике.
Собеседник добавил, что эти же вопросы могут быть рассмотрены 21 августа на общественных слушаниях в Думе.
Форматы выступлений Путина еще не утверждены, однако информаторы полагают, что это могут быть ответы на вопросы журналистов, встречи с людьми, заседания правительства или президентского совета.
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