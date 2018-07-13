Вы еще не поняли? Он вам разъяснит!

Путин будет активно разъяснять россиянам пенсионную реформу. Президент России Владимир Путин до конца сентября несколько раз выступит на разных площадках на тему пенсионной реформы, сообщают «Ведомости».Одно из выступлений Путина, посвященное повышению пенсионного возраста, в регионах может пройти уже на следующей неделе, заявил один из источников издания. Остальные могут быть приурочены ко Дню шахтера 26 августа или к форуму «Технопром-2018» в Новосибирске, который пройдет в конце августа.«Предполагается, что президент даст более развернутый ответ, чем ранее в Калининграде. Он может сказать, что реформу нужно проводить, что перед вторым чтением надо всех услышать и провести широкое обсуждение, а правительство должно продумать свои действия», –цитируют собеседника «Ведомости».По словам другого источника, глава государства будет говорить о том, что реформа даст россиянам, в том числе о размерах пенсий граждан и об экономике.Собеседник добавил, что эти же вопросы могут быть рассмотрены 21 августа на общественных слушаниях в Думе.Форматы выступлений Путина еще не утверждены, однако информаторы полагают, что это могут быть ответы на вопросы журналистов, встречи с людьми, заседания правительства или президентского совета.