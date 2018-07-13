Димон на тему пенсионного ограбления: «Горькое лекарство»

Повышение пенсионного возраста является зудом в кремлевском одном месте и правительство, пытаясь выйти сухими из воды, пытается всячески оправдать эту меру необходимостью.В частности лучший винодел этой страны, бизнесмен, любитель вилл и яхт, а также просто скромный чиновник Дмитрий Анатольевич Медведев, решил высказаться насчёт пенсионной реформы по-своему, как всегда:«Это как горькое лекарство. Человек не хочет его пить, но понимает, что, если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже», – пояснил премьер. «Как справедливо заметил Владимир Владимирович Путин, это никого не радует и среди членов правительства», – добавил Димон.