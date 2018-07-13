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Димон на тему пенсионного ограбления: «Горькое лекарство»

  • Опубликовано: natall | 11.08.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 82 | Комментарии: 4
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Повышение пенсионного возраста является зудом в кремлевском одном месте и правительство, пытаясь выйти сухими из воды, пытается всячески оправдать эту меру необходимостью.

Димон на тему пенсионного ограбления: «Горькое лекарство»


В частности лучший винодел этой страны, бизнесмен, любитель вилл и яхт, а также просто скромный чиновник Дмитрий Анатольевич Медведев, решил высказаться насчёт пенсионной реформы по-своему, как всегда:

«Это как горькое лекарство. Человек не хочет его пить, но понимает, что, если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже», – пояснил премьер. «Как справедливо заметил Владимир Владимирович Путин, это никого не радует и среди членов правительства», – добавил Димон.







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  • 1 | 11.08.2018, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Повышение пенсионного возраста является зудом в кремлевском одном месте
=============================
В это место надо вылить флакон скипидара, и все как рукой снимет.
Перефразируя медведева скажу: Это как горькое лекарство. Премьер не хочет этой процедуры, но если он этого не сделает все может закончится гораздо хуже для РОССИЯН.



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  • 2 | 11.08.2018, 11:00 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1847 | Комментарии: 60144 | Рейтинг: +12252
«Это как горькое лекарство. Человек не хочет его пить, но понимает, что, если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже»

Демагогический приемчик, но у меня мааааленький вопрос:

А почему Медведев не предлагает выпить это лекарство ДОСРОЧНИКАМ(не путать с льготниками с вредными и тяжелыми условиями труда и ветеранами войн) - силовикам, штабным крысам в том числе ментовским, эмчээсовским, военным, прокурорским, вертухаям, следкомовским, судейским, депутатам, госслужащим(в том числе и членам правительства), а только обычным пенсионерам по возрасту(старости)?
Ась?



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  • Гость
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  • 3 | 11.08.2018, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кажется, человек, однажды пославший чаяния и нужды своего народа словами: " денег нет но вы там держитесь!", не мог сказать безвыходное и сочувственное про"горькое лекарство".
Очевидно, что на фоне народного недоумения от неуклюжей социальной политики российских министров в течение последних пары месяцев вырабатывалась новая концепция пиара пенсионной реформы под названием социальный фельдшеризм.
Раздали бы людям без привычных бюрократических проволочек и поборов по гектару пустошей под родовые имения и многие, живущие своим трудом, не пугались бы так постреформенной нищей старости.



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1

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  • Эксперт
  •  
  • 4 | 11.08.2018, 11:57 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1847 | Комментарии: 60144 | Рейтинг: +12252
Евгений Ройзман
2 ч. ·

На последний ролик поток сообщений в личку. Я даже не представлял, сколько молодых хотят свалить из страны. Кроме экономической ситуации и отсутствия перспектив, к отъезду толкают уголовные преследования за митинги, за лайки и репосты, за «экстремизм» и «оскорбление чувств» и просто за политическую активность. Да и надоедает постоянно жить в атмосфере ненависти, милитаристской истерики и лживой пропаганды.
Я перестал отговаривать. Пусть едут. Целее будут. Придёт время, захотят вернуться - вернутся, но уже взрослыми, свободными, состоявшимися, повидавшими мир и понимающими, как может и должна выглядеть свободная и процветающая страна. Дай Бог, чтобы у них все получилось.
____________________________________
Вряд ли вернуться, поскольку я уже утратила надежду на то, что в России не будет, как в Северной Корее - ну очень надолго... А потом придут китайцы... Ох и много же их...
Ну и спустя 20-30 лет некому будет содержать будущих пенсов, а это нынешнее поколение 35-45-летних - вовсе!!!



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