Исторические картинки. 160 лет уфимскому пароходству

Сначала приглашаю на один из увлекательных, но и серьёзных сайтов «Речная старина». Кроме великолепных фотоколлекций Елены Ваховской, Зинаиды Мардовиной, Игоря Кобеца (пароход «Кама» выше) и Сергея Новосёлова, здесь выложены самые разнообразные сведения о Волжско-Камском пароходстве. Всем любителям уфимской старины надо обязательно посетить этот сайт!
В 1858 году в Уфе и Башкирии возникла (на Каме раньше) первая современная транспортная коммуникация. Потом появятся железная дорога и автомобиль, авиация, а тогда это была Настоящая Революция!
За несколько дней в летние месяцы житель нашего края мог с комфортом доехать до Казани и Нижнего, откуда уже действовала «чугунка» до Москвы.
А там – Питер, Варшава, Париж. Рухнула вековая замкнутость, изоляция далёкой южноуральской окраины.
Материалы по бельскому и камскому пароходству до революции любитель Уфимской старины найдёт и на моём сайте в книгах «Хлебный рынок» и «Пространство хлебного рынка». Полные списки пароходов, баржей, владельцев, грузооборот речных пристаней.
История бельского пароходства до сих пор таит немало загадок. Про камское рассказывать не буду. В башкирской энциклопедии в статье о речном транспорте заявляется, что «летом 1858 в Уфу прибыли первые пароходы». Это повторяется почти всеми.
Современник, Александр Степанович Листовский, сообщал в 1876 году:
«Утром, 11 августа 1858 г., в виду гор. Уфы были 2 парохода (купца гор. Углича г. Журавлёва) "Грозный" и "Быстрый", делавшие этот первый рейс более для опыта, чем для торгового оборота; "Грозный" привёл с собою 7 подчалков и на одном из них взял хлеб».
Давайте разбираться. Итак, утром 11 августа (24-го по новому стилю) жители Уфы сбежались на наши любимые холмы и с удивлением рассматривали дымящие трубы. Но большинство журналистов и краеведов не задаётся вопросом, а почему пароходов было два?
Дело в том, что к Уфе подошёл не пароход. Это был кабестан.
На моём сайте откройте сборник «Река времени. 2016», статью Сергея Даниловича Климовского – там подробный рассказ, что такое кабестан и конкретно о кабестане «Грозный», что прибыл в Уфу 160 лет назад.
Здесь действовал иной принцип движения, судно подтягивалось за якорем, который завозило вперёд второе, более маленькое судно – «забежка». Поэтому к Уфе подошли два судна.
Предшественником кабестана было коноводное судно, см. здесь.
В центре судна ставился огромный ворот, который крутили лошади. Для волжских и камских коноводок специально на Мензелинскую ярмарку пригоняли с юга казаки и киргиз-кайсаки табуны коней. Мензелинск снабжал лошадьми десятки и десятки судов. Подобное судно конструировал ещё Кулибин.
В середине XIX столетия вместо лошадей начали ставить паровой двигатель. Теперь ворот вращался машиной, да на забежку тоже устанавливали.
Кабестан брал на буксир несколько баржей и наш «Грозный» привёл целых семь судов. Двигался кабестан очень медленно, около 3,3 км в час. Современники шутливо звали такие караваны «плавучей деревней».
Но скорость была не главной. Кабестан решал проблемы бурлаков. Ранее веками суда вверх по течению рек поднимали бурлацкие артели.
Взглянем на знаменитую картину Ильи Ефимовича Репина «Бурлаки на Волге», сайт. Посетите, там специально цифрами выделены все участники бурлацкой артели: шишка, подшишельные, кабальные. Бурлацкая артель не просто толпа мужиков, всё было чётко организовано.
Вокруг этой знаменитой картины было много шума, почитайте в интернете, нас же интересуют недостатки бурлацкой тяги.
Лошадьми вдоль берега барки тянули редко. Берег изменчивый, Репин нарисовал идеальную ситуацию – песчаный пляж, а за поворотом крутой яр, заболоченные места, да мало ли что ещё. Только человек способен пройти.
В законодательстве всех стран есть юридический термин «бичевник» (русский вариант) – полоса берега вдоль судоходных водоёмов, которую ВСЕ собственники не имеют право закрывать, перегораживать, застраивать. На прибрежной полосе суда могут останавливаться, люди проходить по ней, использовать для временной стоянки. Название осталось от бурлацкой бичевы – каната, на котором тянули барки.
Но бурлацкая тяга начиналась лишь после спада весенних вод, канат не мог быть очень длинным, иначе управление судном не возможно. Наконец, бурлаки не могли тянуть крупные суда.
На полотне Репина хорошо видно, что барка не большая. Судно могло идти только вдоль берега, а не по фарватеру, где наибольшие глубины.
Все эти недостатки исключали коноводная машина и кабестан. Они шли по фарватеру, по глубине, следовательно барки могли быть большими и перевозка грузов резко возрастала.
Кабестан несколько десятилетий конкурировал с первыми пароходами. Двигатель на кабестане стоял меньшей мощности, что давало экономию.
Но быстрое развитие пароходов, за какие-то полвека перешедших с дров на уголь и нефтяное топливо, рост скорости и мощности буксирного флота привело к гибели кабестанов. Последние кабестаны заходили в Уфу в начале 1870-х годов.
Примерно тогда же исчезла и бурлацкая тяга. Из-за конкуренции пароходов оплата бурлацкого труда снижалась, наступил момент, когда бурлацкие артели просто разбежались.
Вверх по Белой тоже поднимались бурлаки. На Каме, напротив устья Белой существовал своеобразный распределительный пункт. Казанские бурлаки только до него тянули суда вверх по Каме, далее на Пермь шли уже пермские артели, а по Белой барки поднимали наши бурлаки. Это были либо опустившиеся люди, не имевшие никаких специальностей, либо крестьяне из приречных селений подрабатывали тягой судов. В Уфе бурлаки не зимовали, а вот в Бирске под горой они оставались на зиму (зимогоры).
В местной, башкортостанской литературе не понимают, чьи суда (кабестан) пришли в Уфу в 1858 году. На первый пробный рейс по непроверенному маршруту решился крупнейший ярославский предприниматель Николай Михайлович Журавлёв (1810–1872), купец 1-й гильдии, владелец обширного бизнеса, собственного знаменитого пароходства. Он был записан в купечество небольшого, но славного города Углич.
Его сын Михаил Николаевич Журавлёв (1840–1917) более 30 лет возглавлял крупнейшую в России Рыбинскую хлебную биржу, см. ярославские сайты, портрет:
А уже действительно пароход в собственном смысле слова пришёл к уфимским холмам в 8 утра 7 сентября того же 1858 года. Это был лёгкий пароход «Русалка» одной из крупнейших судоходных компаний «Самолёт». На борту находился контр-адмирал С.И. Мофет, проверяли пригодность русла Белой для регулярного сообщения.
На уфимский берег сошёл потомок славных шотландцев Самуил Иванович Мофет. Окончив Морской кадетский корпус служил на Балтике, контр-адмирал (1853), вице-адмирал (1871), полный адмирал (1880). Послужной список: польская, венгерская кампании, Восточная война, кругосветное плавание, командир многих кораблей Балтфлота. С 1857 года в отставке, но до самой смерти числился в резерве флота.
Пользовался авторитетом на флоте. Под его командованием служил Великий князь Константин Николаевич (гардемарин, мичман), а когда адмирал Мофет командовал гвардейским экипажем одновременно являлся воспитателем Великого князя Николая Александровича, будущего царя.
О его личных качествах говорит любопытный факт. Однажды через МИД он узнаёт, что является единственным наследником поместья в Шотландии. Но чтобы получить его, требовалось отказаться от российского подданства. Адмирал ответил, что присягал на верность русскому императору и изменить присяге не может. Умер в 1882 году.
В отставке С.И. Мофет служил директором пароходного общества «Самолёт», жил в Казани, откуда и привёл пароход в нашу Уфу, подробнее см. здесь.
Так что в августе 1858 года в Уфу пришёл кабестан с забежкой, первое судно с паровым двигателем, а первый пароход в сентябре. Но сомнения остаются. Дело в том, что в одной из книг Э.Г. Истоминой есть старинное фото парохода «Грозный». Он с колёсами. Может это было судно смешанного типа?
Ах, уважаемый Читатель не знает кто такая Энесса Георгиевна Истомина? Это один из старейших и самых уважаемых по всей России историков. В прошлом году встречались на конференции. И я не случайно с ней раскланиваюсь.
Энесса Георгиевна – автор великолепных книг по истории российского судоходства, транспорта, водных путей. Более того, Читатель должен знать, что Э.Г. Истомина родилась в Чишмах Чишминского района. Ведущий специалист по истории речного флота России – наш земляк! Между прочим, в интернете можно купить одну из её книг. Портрет выдающегося учёного и обложка:
Я не случайно выделил именно эту работу уважаемой Энессы Георгиевны. Что общего у нашей Уфы с Санкт-Петербургом? Мы окружены водой. Но если в Питере с апреля до октября непрерывно курсируют сотни туристических судов по рекам и каналам, то в Уфе даже старые допотопные кораблики перестали ходить.
Где речной туристический бизнес? Маршруты по Белой и Уфимке – вокруг города и даже ночью, вид на огни Уфы, представляете?! Или в Охлебинино, Красный Яр, Кушнаренково, вверх по Уфимке со сбором грибов, в устье Сима, море вариантов. Причём туристическое судоходство можно начинать сразу после ледохода, в половодье. По затопленным окрестностям. И вплоть до снега. Берега белые, в ледяной воде отражаются деревья. Маршруты недалёкие и, пока gismeteo не известит о сильных холодах, можно плавать, Затон же рядом.
Речной туристический бизнес может продолжаться с апреля до октября, как в Турции. Маршруты выходного дня, исторические экскурсии, торжества на воде, юбилеи, свадьбы, банкеты.
Обо всём этом я вспоминаю, когда вечером иду с работы по Аничкову мосту через Фонтанку, а гиды всех цветов кожи надрываются в микрофоны, зазывая «туристов и жителей нашего города» прокатиться по рекам и каналам.
Власти же Башкирии придумывают всякие туристические бренды, этнотуризм и прочую отсебятину, тогда как деньги лежат прямо под окнами кабинетов высокопоставленных персон. Точнее текут по медленным водам красавицы Белой.
Чтобы не грустить, на прощание послушаем Эдуарда Хиля. «Как провожают пароходы».
Михаил Роднов, доктор исторических наук
Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»
Исторические картинки. 160 лет уфимскому пароходству
Раздел: История | Просмотры: 259 | Комментарии: 22