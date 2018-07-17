Блондинка в малахае решила пропиариться на всяких «бандитах»?

Рейтинг публикаций пользователей
Лев Шлосберг: Ни ...

Правительство Владимира Путина объявило пенсионный дефолт. Вот уже месяц в ...
  natall

Пенсионный скандал: ...

Российскую власть едко высмеювают в соцсетях за нелепую пропаганду скандальной ...
  natall

Борис Вишневский: Кто ...

Не сомневался, что послушное единороссовское большинство в Госдуме послушно ...
  Администратор

Бездуховно это, не в ...

В Башкирии директор заповедника заплатит штраф за строительство туалета над ...
  Администратор

Хохочат ли еще ваши ...

Четыре года назад российские чиновники и депутаты были очень храбрые и совсем ...
  Администратор

Лучшие комментарии дня
Исторические картинки. 16 ...

2 | 12.08.2018, 10:20 | Автор: Зулия | На сайте Публикации: 34 | Комм ...
  Рейтинг: +1  Анонимно

Исторические картинки. 16 ...

В 1858 году в Уфе и Башкирии возникла... ======================= Не по ...
  Рейтинг: +1  Анонимно

Исторические картинки. 16 ...

160 лет уфимскому пароходству ============================== По видимо ...
  Рейтинг: +1  Анонимно

Календарь новостей
«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Лучшие комментарии недели
«Панчихинская палата» про ...

Учитывая наработанный опыт и знания, Общественная плата РБ планирует п ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

«Панчихинская палата» про ...

Общественная палата - пятое колесо в российской государственности. В о ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Распилы языком: На Хамито ...

Вновь непонятно это, термин сохранение государственных языков означае ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
«Слуги народа» с большой ...

Надо отлить из чугуна Доску позора с именами депутатов-людоедов и уста ...
  Рейтинг: +7  Анонимно

«Панчихинская палата» про ...

Учитывая наработанный опыт и знания, Общественная плата РБ планирует п ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Лев Шлосберг: Ни выборов, ...

ПУТИН-ЭТО НИЩЕТА ЛЮДЕЙ И ГИБЕЛЬ РОССИ.
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
Блондинка в малахае ...

ТНТ удалил видео, на котором уфимка Ульяна Тригубчак грозит Руслану Белому. ...
  13.08.2018   60   5

«Убийство Владислава ...

В интервью ЮТьюб-каналу Микс-ТВ Дмитрий Захаров заявил, что заказал убийство ...
  13.08.2018   31   4

Геннадий Гудков: Бей ...

Если бы мне дали этот список без оглавления и сопроводительного письма и ...
  13.08.2018   30   10

Нагло, подло, воровато: ...

Государственные пенсии в России могут исчезнуть - Володин. Такой вариант не ...
  13.08.2018   12   6

Исторические картинки. ...

Все на Белую! С шампанским и барбекю, с друзьями и детьми! Уфа празднует ...
  12.08.2018   467   25

Обсуждаемое за месяц
Блондинка в малахае ...

ТНТ удалил видео, на котором уфимка Ульяна Тригубчак грозит Руслану Белому. ...
  13.08.2018   60   5

«Убийство Владислава ...

В интервью ЮТьюб-каналу Микс-ТВ Дмитрий Захаров заявил, что заказал убийство ...
  13.08.2018   31   4

Геннадий Гудков: Бей ...

Если бы мне дали этот список без оглавления и сопроводительного письма и ...
  13.08.2018   30   10

Нагло, подло, воровато: ...

Государственные пенсии в России могут исчезнуть - Володин. Такой вариант не ...
  13.08.2018   12   6

Исторические картинки. ...

Все на Белую! С шампанским и барбекю, с друзьями и детьми! Уфа празднует ...
  12.08.2018   467   25

Последние публикации
Блондинка в малахае ...

ТНТ удалил видео, на котором уфимка Ульяна Тригубчак грозит Руслану Белому. ...
  13.08.2018   60   5

«Убийство Владислава ...

В интервью ЮТьюб-каналу Микс-ТВ Дмитрий Захаров заявил, что заказал убийство ...
  13.08.2018   31   4

Геннадий Гудков: Бей ...

Если бы мне дали этот список без оглавления и сопроводительного письма и ...
  13.08.2018   30   10

Нагло, подло, воровато: ...

Государственные пенсии в России могут исчезнуть - Володин. Такой вариант не ...
  13.08.2018   12   6

Исторические картинки. ...

Все на Белую! С шампанским и барбекю, с друзьями и детьми! Уфа празднует ...
  12.08.2018   467   25

Органы правильно ...

Известно, что задержание проводили оперативники ГУБЭПиПК МВД по РБ. Как сообщил ...
  11.08.2018   1104   36

Вы еще не поняли? Он вам ...

Путин будет активно разъяснять россиянам пенсионную реформу. Президент России ...
  11.08.2018   5408   37

Димон на тему ...

Повышение пенсионного возраста является зудом в кремлевском одном месте и ...
  11.08.2018   4253   26

Еще жив, курилка! ...

Первый Президент РБ прокомментировал строительство Соборной мечети в Уфе. ...
  10.08.2018   1674   48

Куча нарушений, а ...

С января по июль 2018 года прокуроры выявили более 1,1 тысячи нарушений ...
  10.08.2018   759   12

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Август 2018 (46)
Июль 2018 (109)
Июнь 2018 (97)
Май 2018 (84)
Апрель 2018 (89)
Март 2018 (78)
Читаемое за неделю
В гробу пенсия не нужна ...

Заболеваемость среди женщин и мужчин пенсионного возраста, а пока это 55 и 60 ...
  8.08.2018   41892   18

Хохочат ли еще ваши ...

Четыре года назад российские чиновники и депутаты были очень храбрые и совсем ...
  10.08.2018   13777   57

Голову напекло? Хамитов ...

Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов "прославился" очередным ...
  9.08.2018   6495   269

Вы еще не поняли? Он вам ...

Путин будет активно разъяснять россиянам пенсионную реформу. Президент России ...
  11.08.2018   5408   37

Димон на тему ...

Повышение пенсионного возраста является зудом в кремлевском одном месте и ...
  11.08.2018   4253   26

Читаемое за месяц
«Этих денег хватит ...

Советскую пенсионную систему сегодня принято поминать добрым словом. Впрочем, ...
  23.07.2018   71063   130

Познер не понимает ...

– У меня снова вопрос по пенсионной системе. Пенсионной реформе. Я хотела бы ...
  20.07.2018   61328   64

В гробу пенсия не нужна ...

Заболеваемость среди женщин и мужчин пенсионного возраста, а пока это 55 и 60 ...
  8.08.2018   41892   18

Пенсионный скандал: ...

Российскую власть едко высмеювают в соцсетях за нелепую пропаганду скандальной ...
  17.07.2018   35520   77

Закон о колосках ...

Закон, позже получивший народное название "закон о колосках" или "закон о пяти ...
  27.07.2018   34624   61


Блондинка в малахае решила пропиариться на всяких «бандитах»?

  • Опубликовано: natall | 13.08.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 60 | Комментарии: 5
Оценили
0



ТНТ удалил видео, на котором уфимка Ульяна Тригубчак грозит Руслану Белому. Телеканал удалил видео из соцсетей «по политическим мотивам», считает сама участница проб.

Блондинка в малахае решила пропиариться на всяких «бандитах»?


Блогер и бывшая ice-*** команды «Салават Юлаев» из Уфы Ульяна Тригубчак сообщила, что видео с ее участием для телеканала ТНТ было удалено. Об этом девушка сообщила в Фейсбуке.

Блондинка в малахае решила пропиариться на всяких «бандитах»?


Ульяна Тригубчак принимала участие в телепроекте «Попади на ТНТ», в рамках которого съемочная группа ездит по городам и снимает видеопробы с местными жителями. По словам девушки, в своем видео она «угрожающе смотрела на Руслана Белого и характерными движениями показывала что бы сделали коренные жители Республики Башкортостан, если бы Руслан попался им на глаза».

Уже через два часа после того, как видео появилось на официальной странице проекта, его удалили.

«Спустя 2 часа, как оно появилось в группе вк, его удалили. Организаторы объясняют так: «по политическим моментам», «не нужно конфликт раздувать», - написала Ульяна. - Видимо, не захотели сыпать соль на рану Руслана по мотивам его высказываний в адрес Салавата Юлаева, поэтому (струсили - ред.). Значит, как наших троллить, так это пожалуйста, а если их, то сразу в кусты».

В то же время, по словам Ульяны Тригубчак, своим выступлением на ТНТ она хотела показать, что конфликт между Башкирией и Русланом Белым исчерпан. Действия же телеканала заставили ее в этом усомниться.

Напомним, что скандал со стендап-комиком Русланом Белым разгорелся после его выступления в апреле этого года в Уфе. Юморист пошутил про то, что национальный герой башкир Салават Юлаев был бандитом.

Он также нелестно высказался о звучании башкирского языка и национальном характере титульной нации республики. После этого общественные деятели и организации призвали правоохранительные органы проверить выступление Белого на экстремизм. Звучали также призывы бойкотировать телеканал ТНТ и заставить его руководство извиниться перед башкирами.

ПроУфу
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 13.08.2018, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ты, Наталка, тоже попади на ТНТ. Тебя не удалят, мыслишь так же. Пирсинг, пупок - всё на месте.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 13.08.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ульяна красивая девочка. Названа самой красивой и сексуальной в КХЛ. Наташка, завидуешь? С твоей рожей только и остается что завидовать Ульяночке.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 13.08.2018, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда я служил в СА мы по вечерам, всей казармой выносили порицание одному из служащих в/ч, не зависимо от звания и занимаемой должности, вплоть до командира полка.
Предлагаю эту церемонию проделать и с этой белобрысой...
Суть ее в следующем:
-Один из войнов, после отбоя, громко говорит: "Вынести порицание"
- Вся казарма хором "Кому?!"
- Воин "Белобрысой...!"
- Казарма: " УУУУУУУ СУКА!"



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 4 | 13.08.2018, 10:26 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1848 | Комментарии: 60161 | Рейтинг: +12248,9
Хайпануть не получилось))))



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 13.08.2018, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 13.08.2018, 10:26 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1848 | Комментарии: 60159 | Рейтинг: +12248,9
Хайпануть не получилось))))

---------------

- Попрошу в моём доме не выражаться!..



Оценили
1










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com