Блондинка в малахае решила пропиариться на всяких «бандитах»?

ТНТ удалил видео, на котором уфимка Ульяна Тригубчак грозит Руслану Белому. Телеканал удалил видео из соцсетей «по политическим мотивам», считает сама участница проб.Блогер и бывшая ice-*** команды «Салават Юлаев» из Уфы Ульяна Тригубчак сообщила, что видео с ее участием для телеканала ТНТ было удалено. Об этом девушка сообщила в Фейсбуке.Ульяна Тригубчак принимала участие в телепроекте «Попади на ТНТ», в рамках которого съемочная группа ездит по городам и снимает видеопробы с местными жителями. По словам девушки, в своем видео она «угрожающе смотрела на Руслана Белого и характерными движениями показывала что бы сделали коренные жители Республики Башкортостан, если бы Руслан попался им на глаза».Уже через два часа после того, как видео появилось на официальной странице проекта, его удалили.«Спустя 2 часа, как оно появилось в группе вк, его удалили. Организаторы объясняют так: «по политическим моментам», «не нужно конфликт раздувать», - написала Ульяна. - Видимо, не захотели сыпать соль на рану Руслана по мотивам его высказываний в адрес Салавата Юлаева, поэтому (струсили - ред.). Значит, как наших троллить, так это пожалуйста, а если их, то сразу в кусты».В то же время, по словам Ульяны Тригубчак, своим выступлением на ТНТ она хотела показать, что конфликт между Башкирией и Русланом Белым исчерпан. Действия же телеканала заставили ее в этом усомниться.Напомним, что скандал со стендап-комиком Русланом Белым разгорелся после его выступления в апреле этого года в Уфе. Юморист пошутил про то, что национальный герой башкир Салават Юлаев был бандитом.Он также нелестно высказался о звучании башкирского языка и национальном характере титульной нации республики. После этого общественные деятели и организации призвали правоохранительные органы проверить выступление Белого на экстремизм. Звучали также призывы бойкотировать телеканал ТНТ и заставить его руководство извиниться перед башкирами.