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Геннадий Гудков: Бей своих!

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Если бы мне дали этот список без оглавления и сопроводительного письма и спросили бы: «Что это?», я бы, долго не раздумывая, ответил: «Список компаний и олигархов, активно финансирующих и поддерживающих режим Путина!»

Геннадий Гудков: Бей своих!


Честно говоря, обобрать крупные российские компании на 500 миллиардов и более в год ради затыкания дыр в бюджете в период углубления рукотворного кризиса — идея не сильно оригинальная. Отнять у богатых и раздать бедным — такое простое решение всегда находило массу сторонников, желающих «гульнуть на последние» и в последний раз. Но чтобы такие предложения исходили от помощника президента по экономики?!

Что ж, какая экономика, такие и помощники. Интересно, Путин и вправду уже подписал «акт о конфискации?»

Мне, честно говоря, нисколько не жалко хозяев компаний, предложенных Кремлем в качестве потенциальных жертв нового вида гос-рэкета.

В конце концов, все эти годы они заискивали перед Кремлем, прогибались ниже плинтуса, демонстрировали 146% лояльность вороватому режиму, укрепляли и финансировали его в огромных, абсолютно неприличных размерах, перебрасывая на панамские оф-шоры различным одаренным виолончелистам и поварам, близким Путину, миллиарды долларов. Это они тусовались на кремлевских и прочих вельможных приемах, расплываясь в комплиментах и знаках уважения правящей верхушки.

Это они трусливо и лицемерно закрывали глаза на творящиеся расправы, репрессии, посадки и даже убийства противников нынешней власти, проявляли циничное равнодушие ко всем оппонентам режима, всем политическим силам и лидерам, не связанным и не одобренным Кремлём.

«Отмазки» хозяев этих компаний на публике про «огромную ответственность перед многотысячными коллективами», которые «могут пострадать» от проявления собственной точки зрения на текущее угробление державы — всего лишь неуклюжее и лицемерное оправдание своего эгоизма и жадности, а также проявление полного безразличия к судьбе страны и российского народа. Ведь в конце-концов, у этих людей всегда был «на парах» частный лайнер, в любую минуту готовый взлететь и вывезти их самих и часть обслуги подальше от России, охваченной массовыми волнениями и бунтами. И все эти годы большинству из них было плевать на «многотысячные коллективы», которые в условиях коллапса больше не смогут «генерить» для них прибыль. Как говорится, попользовались Россией, можно спокойно пожить и для себя.

Конечно, жалко российскую экономику, которую обязательно добьет нынешний режим, абсолютно не способный созидать и преумножать (только отнимать и воровать).

Жаль эти самые «многотысячные коллективы», которые никогда не дождутся обещанных зарплат, пенсий, новых квартир и стабильной работы.

Жаль страну, платящую столь непомерную дань внутренним оккупантам и их пособникам, то есть нынешней чиновничьей номенклатуре и прикормленным ею придворным бизнесменам. «Бей своих!»— сегодня новый лозунг обанкротившейся власти.

Сегодня — металлурги, завтра — химики и транспортники. Кого на заклание завтра? Что ж, поделом, господа «опора режима», Вы это заслужили. За Вами еще не пришли? Поверьте, это вовсе не Ваша заслуга, а просто чья-то недоработка, то есть ошибка. И ее не сложно исправить.

Геннадий Гудков






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  • 1 | 13.08.2018, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гудков в истерике. Похоже пошла национализация, похоже прижмут начали прижимать олигархов и ворюг. Гудкова это перепугало, рожа у него нечистая.



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  • 2 | 13.08.2018, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Извиняюсь, а это какой Гудков? Я этих Гудковых депутатов путаю, кто из них папа депутат, а кто сын депутат.



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  • 3 | 13.08.2018, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 13.08.2018, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Извиняюсь, а это какой Гудков? Я этих Гудковых депутатов путаю, кто из них папа депутат, а кто сын депутат.
---------------------
Да, дорогая редакция. Вы могли бы уточнять, что что это говорит папа депутат Гудков, а это говорит сын депутат Гудков.



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  • 4 | 13.08.2018, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Пришла беда откуда не знали, и имя этой беды путлер...



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  • 5 | 13.08.2018, 10:22 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1848 | Комментарии: 60161 | Рейтинг: +12248,9
Ананьи не в состоянии выучить два имени - Геннадий и Дмитрий?

Страшно подумать, что ТРЁХ Дмитриев Песковых они вообще не отличат друг от дружки....



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  • 6 | 13.08.2018, 10:23 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1848 | Комментарии: 60161 | Рейтинг: +12248,9
Эльшад Бабаев
15 ч. ·
Если бы в 1990 г. Путина замочили в сортире, то не было бы взрывов домов в 1999 г., Курска, Норд-Оста, Беслана, отравления Литвиненко и Скрипалей, нападения на Грузию и Украину, бомбежек Грозного и Сирии, ЛДНР, Кадырова и дани Чечне, убийства Политковской и Немцова, аннексии Крыма, сбитого #MH17, терактов в Европе и США, повышения пенсионного возраста, НДС и цен на бензин, кучи обирающих население налогов, путинских олигархов Ротенбергов-Сечиных, пропагандонов Киселева-Соловьиного помета, Симоньян, "русского мира", Роскомнадзора, ФСБ, продажных судов, фальсификаций выборов, мусорского беспредела, арестов за танцы в РПЦ, мемы и репосты, политических заключенных, голодающего Сенцова, дискриминации крымских татар, моего проекта ГОРОД ГРЕХОВ (против коррупции пьянства за рулем), западных санкций, список можно продолжать до бесконечности...

Мир был бы совсем другим. Сколько говна, боли, смертей и страданий принес всего лишь один ботоксный гопник на женских каблуках из ленинградской подворотни...



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  • 7 | 13.08.2018, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 13.08.2018, 10:22 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1848 | Комментарии: 60156 | Рейтинг: +12248,9
...
Страшно подумать, что ТРЁХ Дмитриев Песковых они вообще не отличат друг от дружки....

--------------

Свят-свят... Ещё, чтоли, есть?.. Оборони, создатель...



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  • 8 | 13.08.2018, 10:37 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1848 | Комментарии: 60161 | Рейтинг: +12248,9
Есть, даже четыре))))))))))))))

1. Песков, Дмитрий Сергеевич (род. 1967) — заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации – пресс-секретарь Президента Российской Федерации.
2. Песков, Дмитрий Николаевич (род. 1975) — российский трансгуманист, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития с 2018 года.
3.Песков, Дмитрий Иванович (1899—1943) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
4. Песков, Дмитрий Михайлович (1914—1975) — участник Великой Отечественной войны, командир батареи, гвардии старший лейтенант, Герой Советского Союза.



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  • 9 | 13.08.2018, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
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РИА Катюша опубликовало открытое письмо, адресованное Президенту Российской Федерации. Национально-патриотические, военно-патриотические, родительские и др. организации призывают к кардинальной смене курса в сфере внутренней политики, требуют увольнения "наиболее одиозных деятелей" медведевского правительства, АП, Центробанка, ГД, СФ и прочих органов власти, "обеспечивающих реализацию политики геополитических противников России".

"Поддержавшие обращение общественные деятели и представители организаций - весьма разные, от политиков (лидер ОД «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков) и академиков до организаций ветеранов ВДВ, от активистов-пролайферов и борцов с ювенальной юстицией до писателей и кинорежиссёров, от монархистов до коммунистов.

Большинство этих организаций до недавних пор занимались в основном более частными вопросами: проводили зарницы и уроки мужества, боролись с ювенальной юстицией и «реформами» образования и т. п. Но, как выяснилось, практически все патриоты одинаково видят главный корень проблемы", - отмечает РИА Катюша. (Вчера, 12 августа).



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  • # 10 | 13.08.2018, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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