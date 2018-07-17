Нагло, подло, воровато: «Как это вы не доживете? А спортивная площадка для кого? Не доживут они...»

Правительство Владимира Путина объявило пенсионный дефолт. Вот уже месяц в ...
natall
Российскую власть едко высмеювают в соцсетях за нелепую пропаганду скандальной ...
natall
Не сомневался, что послушное единороссовское большинство в Госдуме послушно ...
Администратор
В Башкирии директор заповедника заплатит штраф за строительство туалета над ...
Администратор
2 | 12.08.2018, 10:20 | Автор: Зулия | На сайте Публикации: 34 | Комм ...
Рейтинг: +1 Анонимно
В 1858 году в Уфе и Башкирии возникла... ======================= Не по ...
Рейтинг: +1 Анонимно
Учитывая наработанный опыт и знания, Общественная плата РБ планирует п ...
Рейтинг: +5 Анонимно
Общественная палата - пятое колесо в российской государственности. В о ...
Рейтинг: +4 Анонимно
Надо отлить из чугуна Доску позора с именами депутатов-людоедов и уста ...
Рейтинг: +7 Анонимно
Учитывая наработанный опыт и знания, Общественная плата РБ планирует п ...
Рейтинг: +5 Анонимно
ПУТИН-ЭТО НИЩЕТА ЛЮДЕЙ И ГИБЕЛЬ РОССИ.
Рейтинг: +4 Анонимно
ТНТ удалил видео, на котором уфимка Ульяна Тригубчак грозит Руслану Белому. ...
13.08.2018 60 5
В интервью ЮТьюб-каналу Микс-ТВ Дмитрий Захаров заявил, что заказал убийство ...
13.08.2018 31 4
Если бы мне дали этот список без оглавления и сопроводительного письма и ...
13.08.2018 30 10
Государственные пенсии в России могут исчезнуть - Володин. Такой вариант не ...
13.08.2018 12 6
ТНТ удалил видео, на котором уфимка Ульяна Тригубчак грозит Руслану Белому. ...
13.08.2018 60 5
В интервью ЮТьюб-каналу Микс-ТВ Дмитрий Захаров заявил, что заказал убийство ...
13.08.2018 31 4
Если бы мне дали этот список без оглавления и сопроводительного письма и ...
13.08.2018 30 10
Государственные пенсии в России могут исчезнуть - Володин. Такой вариант не ...
13.08.2018 12 6
ТНТ удалил видео, на котором уфимка Ульяна Тригубчак грозит Руслану Белому. ...
13.08.2018 60 5
В интервью ЮТьюб-каналу Микс-ТВ Дмитрий Захаров заявил, что заказал убийство ...
13.08.2018 31 4
Если бы мне дали этот список без оглавления и сопроводительного письма и ...
13.08.2018 30 10
Государственные пенсии в России могут исчезнуть - Володин. Такой вариант не ...
13.08.2018 12 6
Все на Белую! С шампанским и барбекю, с друзьями и детьми! Уфа празднует ...
12.08.2018 467 25
Известно, что задержание проводили оперативники ГУБЭПиПК МВД по РБ. Как сообщил ...
11.08.2018 1104 36
Путин будет активно разъяснять россиянам пенсионную реформу. Президент России ...
11.08.2018 5408 37
Повышение пенсионного возраста является зудом в кремлевском одном месте и ...
11.08.2018 4253 26
Первый Президент РБ прокомментировал строительство Соборной мечети в Уфе. ...
10.08.2018 1674 48
Заболеваемость среди женщин и мужчин пенсионного возраста, а пока это 55 и 60 ...
8.08.2018 41892 18
Четыре года назад российские чиновники и депутаты были очень храбрые и совсем ...
10.08.2018 13777 57
Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов "прославился" очередным ...
9.08.2018 6495 269
Путин будет активно разъяснять россиянам пенсионную реформу. Президент России ...
11.08.2018 5408 37
Советскую пенсионную систему сегодня принято поминать добрым словом. Впрочем, ...
23.07.2018 71063 130
– У меня снова вопрос по пенсионной системе. Пенсионной реформе. Я хотела бы ...
20.07.2018 61328 64
Заболеваемость среди женщин и мужчин пенсионного возраста, а пока это 55 и 60 ...
8.08.2018 41892 18
Российскую власть едко высмеювают в соцсетях за нелепую пропаганду скандальной ...
17.07.2018 35520 77
Нагло, подло, воровато: «Как это вы не доживете? А спортивная площадка для кого? Не доживут они...»
Раздел: Новости | Просмотры: 12 | Комментарии: 6