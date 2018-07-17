Нагло, подло, воровато: «Как это вы не доживете? А спортивная площадка для кого? Не доживут они...»

Государственные пенсии в России могут исчезнуть - Володин. Такой вариант не исключает председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Чиновник заявил об этом на встрече с жителями Саратова, сообщает FreeNews-Volga.«Будут государственные пенсии или нет — это вопрос, потому что бюджет стал дефицитным», — сказал Володин на встрече с жителями Саратова 11 августа.Присутствующие на встрече горожане выступили против увеличения пенсионного возраста и признались, что могут просто-напросто не дожить до него. На это председатель Госдумы России заявил, что в стране созданы все необходимые условия для продления жизни.Кроме того, в беседе с жителями он отметил, что пенсия должна составлять не менее 40% зарплаты.