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Нагло, подло, воровато: «Как это вы не доживете? А спортивная площадка для кого? Не доживут они...»

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Государственные пенсии в России могут исчезнуть - Володин. Такой вариант не исключает председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Чиновник заявил об этом на встрече с жителями Саратова, сообщает FreeNews-Volga.

Нагло, подло, воровато: «Как это вы не доживете? А спортивная площадка для кого? Не доживут они...»


«Будут государственные пенсии или нет — это вопрос, потому что бюджет стал дефицитным», — сказал Володин на встрече с жителями Саратова 11 августа.

Присутствующие на встрече горожане выступили против увеличения пенсионного возраста и признались, что могут просто-напросто не дожить до него. На это председатель Госдумы России заявил, что в стране созданы все необходимые условия для продления жизни.

«Как это вы не доживете? А спортивная площадка для кого? Не доживут они…», — сказал Володин.

Кроме того, в беседе с жителями он отметил, что пенсия должна составлять не менее 40% зарплаты.






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  • Гость
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  • 1 | 13.08.2018, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как быстро чиновники ("слуги народа"!) перерождаются в конченых мразей.



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  • 2 | 13.08.2018, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Извините, а кто такой володин, и что он решает?!
По большому счету он никто и звать его никак, сявка путлера.
Что смотрящий по РФ скажет то и будет, таков их воровской закон.



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  • 3 | 13.08.2018, 10:30 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1848 | Комментарии: 60161 | Рейтинг: +12248,9
С одной стороны - это весьма смахивает на шантаж, а с другой - от пуйла можно ожидать всего, что угодно. Это такая мстительная тварь, что вполне может пойти на такой ФИНАНСОВО НЕ ОБОСНОВАННЫЙ шаг!

По контрсанкциям - закон людоедов(Димы Яковлева), импортозамещение пальмовым маслом - мы уже убедились в его кровожадности.



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  • 4 | 13.08.2018, 10:33 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1848 | Комментарии: 60161 | Рейтинг: +12248,9
2 | 13.08.2018, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован

Всего лишь коммуникатор пуйла - один из многих. И, если он это вякнул, то вполне вероятно, что такой вариант обсуждался пуйлом.

Валерий Рашкин: Слова Вячеслава Володина о том, что в России может быть отменена пенсия, неслучайны.

Такое мнение «Эху Москвы» высказал депутат от КПРФ Валерий Рашкин. Он добавил, что власти планируют через какое-то время отменить государственные пенсии.
_________________________________
То есть - сначала поднять возраст, а потом и вовсе отменить....



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  • # 5 | 13.08.2018, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 6 | 13.08.2018, 10:54 | Автор: кац | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 15346 | Рейтинг: -2853,2
Кукайка, сегодня опять дежуришь сутки?
Ты бы свиноматка не так быстро удаляла комменты.
Всё удаляет чуть ли не заранее.
Что писали незареги не успеваем прочесть.



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