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5 | 14.08.2018, 10:11 | Автор: препод | На сайте Публикации: 38 | Ком ...
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Им все мало: Вороватые общественники-националисты не довольны языковыми грантами

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Несмотря на обещание Хамитова, в Башкортостане республиканская языковая политика была полностью свернута из-за отсутствия финансирования. Ранее ProUfu.ru писал, что из-за этого на самотек была пущена подготовка кадров со знанием родных и башкирского языков для таких отраслей, как образование, культура и печать, а также разработка учебников нового поколения, мультимедийных средств. Издание произведений классиков башкирской литературы на башкирском языке тоже осталось без бюджета.

Им все мало: Вороватые общественники-националисты не довольны языковыми грантами


В январе этого года вышел новый указ главы РБ об учреждении грантов на поддержку инициатив организаций образования, науки, спорта, культуры, СМИ, молодежной политики и общественных организаций по сохранению и развитию государственных языков. Этот документ также должен поддерживать родные языки народов Башкортостана и башкирский язык за пределами республики.

Здесь нельзя не отметить щедрость правительства, так как ежегодно из бюджета будет выделяться 50 млн рублей. Нам есть с чем сравнивать эту сумму! В 2012 году на программу по развитию языков было выделено 6,6 млн рублей, 2013 году – 5,2 млн, 2014 году – 4,9 млн, 2015 году – 4,9 млн, 2016 году – 6,6 млн рублей. В Республике Татарстан на аналогичный проект заложили в 2014 году 167,4 млн, а в 2015 году – 184,20 млн рублей.

На что будут потрачены 50 млн на этот раз? На финансирование могут рассчитывать некоммерческие организации, государственные и муниципальные унитарные предприятия по следующим направлениям:

- создание и осуществление новых культурных, образовательных и научных проектов, направленных на сохранение, развитие, популяризацию государственных языков РБ и языков народов РБ, а также башкирского языка за пределами РБ;

- исследование и разработка методик преподавания и изучения русского языка и литературы, башкирского языка и литературы, языков народов РБ;

- разработка культурных, образовательных, издательских, информационных, языковых адаптационных и других проектов и программ в сферах сохранения, развития, популяризации русского и башкирского языков, языков народов РБ;

- сохранение культурного наследия башкирского народа за пределами РБ, поддержка деятельности башкирских диаспор за рубежом по сохранению их национально-культурной идентичности;

- расширение международных, культурных и научных связей и сотрудничества, взаимовыгодный обмен информацией и опытом в области преподавания и изучения родных языков;

- увековечение памяти выдающихся деятелей, внесших значительный вклад в сохранение и развитие государственных языков РБ и языков народов РБ;

- пропаганда и продвижение достижений культуры и искусства РБ в Российской Федерации и за рубежом.

Прием заявок на соискание грантов главы Башкортостана был объявлен Минкультом. Заявки принимались с 2 по 23 июля 2018 года. Экспертный совет Минкульта получил 325 заявок на гранты: в области образования – 130 заявок, культуры – 79, СМИ – 64, науки – 38, спорта и молодежной политики – 14.

6 августа в Минкульте вынесли решение, что 185 заявок будут дальше принимать участие в конкурсе, итоги которого подведут 14 августа. В списке счастливчиков оказались районные дома культуры, школы, детские сады, колледжи, библиотеки, а также БФ «Мархамат», с которым у ProUfu.ru идут судебные тяжбы.

Но больше всего повезло ГУП РБ «Издательский дом «Республика Башкортостан» одобрили 42 проекта. Телерадиовещательной компании «Башкортостан» – 10, башкирскому издательство «Китап» им. З.Биишевой – 7, Союзу кураистов РБ – 4 проекта, Челябинской областной общественной организации «Башкирский Курултай» – 4, Башдрамтеатру им. М. Гафури – 3.

В опубликованном списке оказалось всего несколько негосударственных организаций. То есть такое распределение грантов можно оценивать как завуалированное дополнительное финансирование, а не гранты НКО. По словам правозащитницы Рамили Саитовой, среди желающих подать заявку на участие было много частных компаний. И то, что почти никто из них не прошел первый тур, – вызывает огромное недоверие к работе Экспертного совета Минкульта.

Рамиля Саитова, правозащитница:

– В круге моих интересов – башкирский язык и культура. Вот уже два года я занимаюсь восстановлением прав негосударственных организаций на миллионные культурные гранты главы РБ. Держу руку на пульсе и по языковым грантам текущего года.

На днях мне передали информацию, достоверность которой подтверждается заведомо конфликтным характером распределения грантов: перечень грантополучателей определяется не Республиканской конкурсной комиссией, как положено по закону, а личным субъективным мнением заместителя руководителя Администрации Главы РБ по внутренней политике Максима Михайлова.

Он, как известно, является ставленником ректора БГПУ Раиля Асадуллина. Влияя на национальную и языковую политику, оба не являются этническими башкирами, как и глава региона. Поэтому перед объявлением итогов языкового конкурса самое время вспомнить о провокационном составе Администрации Главы Башкортостана, этнический состав которой не отражает интересов башкир и является бесконечным раздражителем для коренного народа.

Но больше всего правозащитницу беспокоит то, что количество заявок несоразмерно выделенным 50 млн рублям, так как данной суммы недостаточно для финансирования даже простых проектов по развитию языков. Потому Саитова надеется, что распределение средств не будет усугублено вмешательством местных чиновников в деятельность конкурсной комиссии и что мы станем свидетелями справедливого выбора лучших из грантовых заявок.

А как вы думаете, 50 млн рублей – это много или мало на такое количество проектов?

ПроУфу
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  • 1 | 14.08.2018, 09:16 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34952 | Рейтинг: +5817,7
172 | 14.08.2018, 02:14 | Автор: Ирек
Публикации: 128 | Комментарии: 6094 | Рейтинг: -383,5
А почему меня замолчали?


================Действительно! Жалко! Не трогайте Ирика! -С ним веселее.
А также-куда пропал наш кураист?



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  • 2 | 14.08.2018, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А как вы думаете, 50 млн рублей – это много или мало на такое количество проектов?
++++++++++++++++++++++++
Даренному коню в зубы не смотрят.
Надо за это поблагодарить народы, во первых тех кто добывает эти средства, что достаются башкирам, во вторых им от пирога чего нибудь самим тоже хочется.



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  • 3 | 14.08.2018, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этот документ также должен поддерживать родные языки народов Башкортостана
=====================================
Ну и какие языки НАРОДОВ башкортостана "поддержали" ?!



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  • 4 | 14.08.2018, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рамиля Саитова, правозащитница:
+++++
Каждый башнаци правозащитник, кук буристы скопом самих себя записали в правозащитники. Защитники прав человека с национальными колоритом, Обалдеть!



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  • 5 | 14.08.2018, 10:06 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5742 | Рейтинг: -175,2
Аппетит просыпается вовремя еды



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  • 6 | 14.08.2018, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хамитов как мирваич -не только башкиры но и ярые татарофобы



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  • 7 | 14.08.2018, 10:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1849 | Комментарии: 60243 | Рейтинг: +12252,7
Урчат возле корыта... не тем досталось... недовольные будут всегда.

На самом деле эти 50 лямов - выброшены на ветер, попросту просранные деньги. Да и куй с ними! Кто-то из нацидрочеров хапнет и заткнётся, а не осчастливленные будут продолжать верещать, как и прежде, но их всё же станет меньше.

Считайте, что каждый житель Башкирии от младенца до немощного старика - пожертвовал нацидрочерам(включая и самих башкир) по 12,5 рублей в год. Не много, учитывая то, что теперь наших деток никто насиловать БЯкой не будет))))
Что-то, наверняка, из этих прожектов будет иметь какую-то отдачу, что-то обычный распил... если в среднем 50 лямов поделить на 185 грантов - то это по 270тыщ. Понимаю, что кому-то достанутся несколько лямов(БСТ, драмтеатр - эти ладно, а вот издательскому дому - точно перевод денег в макулатуру), а кому-то 10-20 тыщ.
Кураистам перепадет, да и аллах с ними)))) пущай дудят - экзотика... в конце концов и в европейских странах туристов встречают национальными танцами, песнями, костюмами и т.д.
Хорошие костюмы - стоят хороших денег. А встречать туристов, которые вот-вот к нам нахлынут)))) нужно всё же соответственно.



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  • 8 | 14.08.2018, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 14.08.2018, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хамитов как мирваич -не только башкиры но и ярые татарофобы
++++++++

Почему Путин с самого начала поддерживает татарофобов, наподобие Рахимова и Хамитова? Если назначит приемника ХРЗ, тоже из среды татарофобов?



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  • 9 | 14.08.2018, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
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То одно не нравится, то другое. Сначала покажите, как вы эти деньги освоите, а там видно будет. Бесполезная трата денег ложится на плечи народу. Наверное, должности хотят, а не песни и поиски. Однажды вы уже высказали своё истинное отношение к ним. Мы не забудем.



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  • 10 | 14.08.2018, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Пляски. Не поиски, а пляски. (Исправляю ошибку.)



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  • 11 | 14.08.2018, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
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....Издание произведений классиков башкирской литературы на башкирском языке тоже осталось без бюджета.....
А вы спросите у народа, кто эту "классику" читает. Их сразу из магазина во вторсырьё. Да, могут заставить покупать школам и библиотекам. Правильно, что деньги не выделены. Художественные книги должны быть самоокупаемы, а иначе это макулатура.



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  • 12 | 14.08.2018, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
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решил и здесь руки нагреть.
лоббирование разработки шиханов не хватает?



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  • 13 | 14.08.2018, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
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анекдот

Татарин устраивается на работу, спрашивает у бригадира,
- татары у вас работают?
- нет
- тогда эта работа по мне.



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7 | 14.08.2018, 10:21 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1849 | Комментарии: 60231 | Рейтинг: +12252,8
Урчат возле корыта... не тем досталось... недовольные будут всегда.

На самом деле эти 50 лямов - выброшены на ветер, попросту просранные деньги. Да и куй с ними! Кто-то из нацидрочеров хапнет и заткнётся, а не осчастливленные будут продолжать верещать, как и прежде, но их всё же станет меньше.

Считайте, что каждый житель Башкирии от младенца до немощного старика - пожертвовал нацидрочерам(включая и самих башкир) по 12,5 рублей в год. Не много, учитывая то, что теперь наших деток никто насиловать БЯкой не будет))))
========================================
сначала посчитай сколько денег уходит на поддержание ненужной РЯки с грамматикой плохого качества;
лдей заставляют учить бессмысленным вещам: жы и шы писать с буквы И,например
заставляют бессмысленному заучиванию как ставить ударения на словах;
для сглаживания низкого качества русской грамматики навязывают абсолютно ненужную русскую литературу,
идет бессмысленная трата денег,времени,сил на поддержание русского языка с грамматикой очень низкого качества,в ущерб физике,алгебре,химии,биологии.
В итоге стране масса псевдограмотных людей,которые умеют правильно ставить ударения согласно требованиям РЯки, но не умеют производить современные товары,слабы и безнадежно отстали современных технологий.
.



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  • 15 | 14.08.2018, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
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На самом деле эти 50 лямов - выброшены на ветер, попросту просранные деньги. Да и куй с ними! Кто-то из нацидрочеров хапнет и заткнётся, а не осчастливленные будут продолжать верещать, как и прежде, но их всё же станет меньше.
-----------------------------
А ты заткнешься? Из этих 50 миллионов более половины идет на поддержание русского языка.



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  • 16 | 14.08.2018, 13:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1849 | Комментарии: 60243 | Рейтинг: +12252,7
Ну вот сразу видно, что ты и есть БЕЗграмотный, поскольку прогуливал уроки РЯки.

Мне вот очень любопытно - каким образом знание БЯки может помочь в изучении физики, алгебры, химии, биологии?
Учитывая то, что преподаются они на русском языке... а без знания русского языка - не возможно полноценное усвоение и всех остальных предметов, в том числе, если не знаешь где ставится ударение, запятые, пробел после знаков препинания(чего ты тоже не знаешь) и что ЖИ-ШИ пишется через И.



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  • 17 | 14.08.2018, 13:40 | Автор: Не зарегистрирован
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РЯка входит в десятку самых плохих языков мира; может такой язык с низкокачественной грамматикой быть государственным языком?
Только по принуждение,только с бессмысленным заучиванием ударений,
и только с обязательными экзаменами по РЯке!
какой абсурд - если человек поступает в технический вуз,зачем его обязывают сдавать вступительные по РЯке, - и заметьте - по РЯке с очень плохой грамматикой?



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  • 18 | 14.08.2018, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 14.08.2018, 13:39 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1849 | Комментарии: 60234 | Рейтинг: +12252,8

****
что бы тебя послать тебя не надо знать жи-ши. Даже не надо объяснять, не смотря на твой уровень ты способна догадается благодаря РЯ ))))).



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  • 19 | 14.08.2018, 13:48 | Автор: Кухарка
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18 | 14.08.2018, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован

продолжаешь демонстрировать свою безграмотность и спутанность сознания?

Сам-то понял чо сказал? Нет? Ну и накуй с пляжа!



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  • 20 | 14.08.2018, 13:55 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 14.08.2018, 13:39 | Автор: Кухарка | На сайте
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Ну вот сразу видно, что ты и есть БЕЗграмотный, поскольку прогуливал уроки РЯки.

Мне вот очень любопытно - каким образом знание БЯки может помочь в изучении физики, алгебры, химии, биологии?
Учитывая то, что преподаются они на русском языке..
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есть большое количество стран где не пользуются русским языком и живут лучше чем в России - хотя бы в Финляндии,не говоря про Японию,США,Великобританию,Германию и многие другие страны.

Родственные финнам карелы,мари,мордва в обязательном порядке обязаны учить русский язык в ущерб собственным языкам:
а у нас национальные языки саботируют и засвистывают, не дают развиваться родным языкам - по этой причине все предметы преподаются на русском языке с грамматикой очень низкого качества.
Итог: финны,японцы благоденствуют пользуясь финским и японскими языками:
а карелы и буряты бедствуют потому что вынуждены пользоваться РЯкой,потому что в школьных классах засели адепты РЯки родители которых бегают стучать по прокуратурам если где нибудь хотят учить родной язык за счет бюджета школы.



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