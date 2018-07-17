Им все мало: Вороватые общественники-националисты не довольны языковыми грантами

Несмотря на обещание Хамитова, в Башкортостане республиканская языковая политика была полностью свернута из-за отсутствия финансирования. Ранее ProUfu.ru писал, что из-за этого на самотек была пущена подготовка кадров со знанием родных и башкирского языков для таких отраслей, как образование, культура и печать, а также разработка учебников нового поколения, мультимедийных средств. Издание произведений классиков башкирской литературы на башкирском языке тоже осталось без бюджета.В январе этого года вышел новый указ главы РБ об учреждении грантов на поддержку инициатив организаций образования, науки, спорта, культуры, СМИ, молодежной политики и общественных организаций по сохранению и развитию государственных языков. Этот документ также должен поддерживать родные языки народов Башкортостана и башкирский язык за пределами республики.Здесь нельзя не отметить щедрость правительства, так как ежегодно из бюджета будет выделяться 50 млн рублей. Нам есть с чем сравнивать эту сумму! В 2012 году на программу по развитию языков было выделено 6,6 млн рублей, 2013 году – 5,2 млн, 2014 году – 4,9 млн, 2015 году – 4,9 млн, 2016 году – 6,6 млн рублей. В Республике Татарстан на аналогичный проект заложили в 2014 году 167,4 млн, а в 2015 году – 184,20 млн рублей.На что будут потрачены 50 млн на этот раз? На финансирование могут рассчитывать некоммерческие организации, государственные и муниципальные унитарные предприятия по следующим направлениям:- создание и осуществление новых культурных, образовательных и научных проектов, направленных на сохранение, развитие, популяризацию государственных языков РБ и языков народов РБ, а также башкирского языка за пределами РБ;- исследование и разработка методик преподавания и изучения русского языка и литературы, башкирского языка и литературы, языков народов РБ;- разработка культурных, образовательных, издательских, информационных, языковых адаптационных и других проектов и программ в сферах сохранения, развития, популяризации русского и башкирского языков, языков народов РБ;- сохранение культурного наследия башкирского народа за пределами РБ, поддержка деятельности башкирских диаспор за рубежом по сохранению их национально-культурной идентичности;- расширение международных, культурных и научных связей и сотрудничества, взаимовыгодный обмен информацией и опытом в области преподавания и изучения родных языков;- увековечение памяти выдающихся деятелей, внесших значительный вклад в сохранение и развитие государственных языков РБ и языков народов РБ;- пропаганда и продвижение достижений культуры и искусства РБ в Российской Федерации и за рубежом.Прием заявок на соискание грантов главы Башкортостана был объявлен Минкультом. Заявки принимались с 2 по 23 июля 2018 года. Экспертный совет Минкульта получил 325 заявок на гранты: в области образования – 130 заявок, культуры – 79, СМИ – 64, науки – 38, спорта и молодежной политики – 14.6 августа в Минкульте вынесли решение, что 185 заявок будут дальше принимать участие в конкурсе, итоги которого подведут 14 августа. В списке счастливчиков оказались районные дома культуры, школы, детские сады, колледжи, библиотеки, а также БФ «Мархамат», с которым у ProUfu.ru идут судебные тяжбы.Но больше всего повезло ГУП РБ «Издательский дом «Республика Башкортостан» одобрили 42 проекта. Телерадиовещательной компании «Башкортостан» – 10, башкирскому издательство «Китап» им. З.Биишевой – 7, Союзу кураистов РБ – 4 проекта, Челябинской областной общественной организации «Башкирский Курултай» – 4, Башдрамтеатру им. М. Гафури – 3.В опубликованном списке оказалось всего несколько негосударственных организаций. То есть такое распределение грантов можно оценивать как завуалированное дополнительное финансирование, а не гранты НКО. По словам правозащитницы Рамили Саитовой, среди желающих подать заявку на участие было много частных компаний. И то, что почти никто из них не прошел первый тур, – вызывает огромное недоверие к работе Экспертного совета Минкульта.Рамиля Саитова, правозащитница:– В круге моих интересов – башкирский язык и культура. Вот уже два года я занимаюсь восстановлением прав негосударственных организаций на миллионные культурные гранты главы РБ. Держу руку на пульсе и по языковым грантам текущего года.На днях мне передали информацию, достоверность которой подтверждается заведомо конфликтным характером распределения грантов: перечень грантополучателей определяется не Республиканской конкурсной комиссией, как положено по закону, а личным субъективным мнением заместителя руководителя Администрации Главы РБ по внутренней политике Максима Михайлова.Он, как известно, является ставленником ректора БГПУ Раиля Асадуллина. Влияя на национальную и языковую политику, оба не являются этническими башкирами, как и глава региона. Поэтому перед объявлением итогов языкового конкурса самое время вспомнить о провокационном составе Администрации Главы Башкортостана, этнический состав которой не отражает интересов башкир и является бесконечным раздражителем для коренного народа.Но больше всего правозащитницу беспокоит то, что количество заявок несоразмерно выделенным 50 млн рублям, так как данной суммы недостаточно для финансирования даже простых проектов по развитию языков. Потому Саитова надеется, что распределение средств не будет усугублено вмешательством местных чиновников в деятельность конкурсной комиссии и что мы станем свидетелями справедливого выбора лучших из грантовых заявок.А как вы думаете, 50 млн рублей – это много или мало на такое количество проектов?