«Башкирская делегация»: Новая гулянка в Венгрии за наш с вами счет

Башкирская делегация принимает участие в Курултае кочевых народов в Венгрии. Об этом сообщил известный башкирский реконструктор, организатор стрельбы из традиционного лука в республике Юлай Галиуллин.Всего на мероприятии принимают участие делегации из 28 стран.Башкирию на Курултае кочевых гунно-тюркских народов представляет 12 человек.Среди них - Военно - исторический клуб "1-й башкирский конный полк “Любизар", АНО "Мэргэн уксы", члены Академии наук РБ, журналисты, интеллигенция.Башкирская делегация сегодня приняла участие в параде открытия Курултая. Сегодня также состоялся турнир по стрельбе из традиционного лука. В нем приняли участие 101 человек.- В отборочном турнире в финал вышли 20 лучников. Среди них я и Артур Батыршин. Завтра финал, - рассказал Юлай Галиуллин.