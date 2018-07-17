Всего на мероприятии принимают участие делегации из 28 стран.
Башкирию на Курултае кочевых гунно-тюркских народов представляет 12 человек.
Среди них - Военно - исторический клуб "1-й башкирский конный полк “Любизар", АНО "Мэргэн уксы", члены Академии наук РБ, журналисты, интеллигенция.
Башкирская делегация сегодня приняла участие в параде открытия Курултая. Сегодня также состоялся турнир по стрельбе из традиционного лука. В нем приняли участие 101 человек.
- В отборочном турнире в финал вышли 20 лучников. Среди них я и Артур Батыршин. Завтра финал, - рассказал Юлай Галиуллин.
МКС
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«Башкирская делегация»: Новая гулянка в Венгрии за наш с вами счет
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