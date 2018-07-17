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«Башкирская делегация»: Новая гулянка в Венгрии за наш с вами счет

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Башкирская делегация принимает участие в Курултае кочевых народов в Венгрии. Об этом сообщил известный башкирский реконструктор, организатор стрельбы из традиционного лука в республике Юлай Галиуллин.

«Башкирская делегация»: Новая гулянка в Венгрии за наш с вами счет


Всего на мероприятии принимают участие делегации из 28 стран.

Башкирию на Курултае кочевых гунно-тюркских народов представляет 12 человек.

Среди них - Военно - исторический клуб "1-й башкирский конный полк “Любизар", АНО "Мэргэн уксы", члены Академии наук РБ, журналисты, интеллигенция.

Башкирская делегация сегодня приняла участие в параде открытия Курултая. Сегодня также состоялся турнир по стрельбе из традиционного лука. В нем приняли участие 101 человек.

- В отборочном турнире в финал вышли 20 лучников. Среди них я и Артур Батыршин. Завтра финал, - рассказал Юлай Галиуллин.

МКС
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  • 1 | 14.08.2018, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Челябинские археологи откопали на дне озера Уелги пряжку 5000 лет давности. пряжка принадлежит венгро-башкирам или башкиро-венграм...
Кац, тебе от этого легче и веселее жить стало?
турк из челябы



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  • 2 | 14.08.2018, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Венгро-башкиры или башкиро-венгры, как они могут быть в связке? Языки разные, ДНК близко не родня.
Если бы они составляли одно целое, почему откололись и остались, не откочевали вместе с венграми?



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  • 3 | 14.08.2018, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Среди них - Военно - исторический клуб "1-й башкирский конный полк “Любизар", АНО "Мэргэн уксы", члены Академии наук РБ, журналисты, интеллигенция.
====================================
Интересно кто из 12 человек "ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ"?!



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  • 4 | 14.08.2018, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Гость

2 | 14.08.2018, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Венгро-башкиры или башкиро-венгры, как они могут быть в связке? Языки разные, ДНК близко не родня.
Если бы они составляли одно целое, почему откололись и остались, не откочевали вместе с венграми?
_____________________________
это к Кацу и великому переселению народов... а ваще наскока помню , венгры - это европейские цыгане, так, что кацу есть чем гордиться
турк



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  • 5 | 14.08.2018, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Башкирская делегация принимает участие в Курултае кочевых народов в Венгрии
=================================
Бля! Башкиры как кочевниками были, так ими и остались, никакой тебе эволюции, никакого тебе прогресса...



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  • 6 | 14.08.2018, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 14.08.2018, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Среди них - Военно - исторический клуб "1-й башкирский конный полк “Любизар", АНО "Мэргэн уксы", члены Академии наук РБ, журналисты, интеллигенция.
====================================
Интересно кто из 12 человек "ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ"?!
++++++++++++++++
Кац, Корней хайбуллинский, шарик, скорпион1, харя-кураист- интеллигенты первой гильдии. Они наверняка в составе этих 12 человек.



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  • 7 | 14.08.2018, 10:08 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5742 | Рейтинг: -175,2
В разумных пределах нести культуру башкир в мир нужно конечно. Но без фанатизма.



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  • 8 | 14.08.2018, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
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свидетельствуя уважение к правам и свободам человека и гражданина, всех народов,

сознавая ответственность за свою республику перед нынешним и будущими поколениями,

стремясь обеспечить достойную жизнь, гражданский мир и межнациональное согласие,
------------------------------------


Какой справедливый, красивый набор слов, всем уважение и почет, а башкирам оказывается этого мало.



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  • 9 | 14.08.2018, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Башкиры очень любят слово "буш"-"халява". Для них это самое сладкое слово! Под этот клич любую толпу из них можно собрать.



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  • 10 | 14.08.2018, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
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На селе в домах нет воды, в каждом пятом доме нет газа, места общего пользования за баней, недоступна медицина, массовая безработица, а они, извините, поют и пляшут?
"Весело" живут, однако...зачем напрягаться в труде, в заботах?
А может это такая судьба?
Рок, если можно так сказать?



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  • 11 | 14.08.2018, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
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я вот всё жду когда шихан начнут разрабатывать, хочу поглядеть на единство и воинскую доблесть потомков Салавата. Недолго осталось, года 2-3. Кац, ты как, пойдёшь с ружьём отстаивать святыню или на УЖе кац-кацать будешь? не, ну конечно можешь сесть на коня , одеть лисий хвост, взять лук... так , что бушь делать , Кац?
турк



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  • 12 | 14.08.2018, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 14.08.2018, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
я вот всё жду когда шихан начнут разрабатывать, хочу поглядеть на единство и воинскую доблесть потомков Салавата. Недолго осталось, года 2-3. Кац, ты как, пойдёшь с ружьём отстаивать святыню или на УЖе кац-кацать будешь? не, ну конечно можешь сесть на коня , одеть лисий хвост, взять лук... так , что бушь делать , Кац?
турк
++++++++++++++++++
Вроде на федеральном уровне решили начать разработку Шихан. За это обещают облагородить этот район. Кац против таких вещей ни слова не скажет, он решения властей уважает.



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  • 13 | 14.08.2018, 12:00 | Автор: кац | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 15379 | Рейтинг: -2857,6
А где делегация из Татарии?
Они же тоже мячтают приписать себя к кочевым народам.
Кочуют до сих пор, сегодня здесь, завтра там.



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  • 14 | 14.08.2018, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 14.08.2018, 12:00 | Автор: кац | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 15367 | Рейтинг: -2856,2
А где делегация из Татарии?
Они же тоже мячтают приписать себя к кочевым народам.
Кочуют до сих пор, сегодня здесь, завтра там.
++++++++++++++

Татары в отличие от башкир Тюрки, че там им делать, среди финно-угров?



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  • 15 | 14.08.2018, 12:38 | Автор: кац | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 15379 | Рейтинг: -2857,6
Татары в отличие от башкир Тюрки, че там им делать, среди финно-угров?
-----------------
Татары происходят из чувашей. Не тюрки, а мусульмане, точнее омуслимованные чуваши. И плюс всяко разные, как любит выражаться Иречок, мари, мордва, башкиры, мишаре, даже русские.
Но ты не прав в главном, среди кочевых народов основная масса как раз то тюрки.



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  • 16 | 14.08.2018, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
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12 человек отправили а визгу будто 12 000



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  • 17 | 14.08.2018, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
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Кац ты не из усырганов ли будешь? Говорят ты ходишь по туалетам ТЦ, там воздух нравится видать



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  • 18 | 14.08.2018, 15:54 | Автор: кац | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 15379 | Рейтинг: -2857,6
Любезный 17-й, тебе настоящей инфы не хватает. Пожалуста, раз хочешь.
Татары как этнос были организованы в 1920 году при стараниях марджанистов и при поддержке большевиков. Сначала выделили площадь для нового народа, включив Актанышско-Мензелинскую линию, исконные земли башкир. Затем на тех землях, где жили башкиры с северо-западным диалектом ввели принудительное обучение на так назваемом "татарском языке", целиком основанном на диалекте башкирского языка. Всех этносов на территории нового образования стали переписывать в новую общность - татары. Вот так к началу 21-го века сорганизовался этно татары, без родов и племен, без истории и своего языка.



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  • 19 | 14.08.2018, 16:13 | Автор: Не зарегистрирован
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18 | 14.08.2018, 15:54 | Автор: кац | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 15376 | Рейтинг: -2857,5
Любезный 17-й, тебе настоящей инфы не хватает. Пожалуста, раз хочешь.
Актанышско-Мензелинскую линию, исконные земли башкир. Затем на тех землях, где жили башкиры с северо-западным диалектом ввели принудительное обучение на так назваемом "татарском языке", целиком основанном на диалекте башкирского языка.
*********************************************
инфы не хватает - у кого ?
ты покажи дореволюционные башкирские учебники с правильным диалектом башкирского языка - и все на у тебя на мази.

лучше один раз увидеть чем сто раз услышать.

С татарской стороны можно показать более 750 разных учебников,изданных в Казани,в период от 1870 по 1917 год.
И большое количество газет и журналов,на татарском языке,изданных в Казани,до 1917.



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  • 20 | 14.08.2018, 16:25 | Автор: кац | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 15379 | Рейтинг: -2857,6
Любезный, все тюрки до революции писали на старо-тюрки, А НЕ ТАТАРСКОМ. Татары, как молодой этнос это самое тюрки перенали за свое и булды. Другого то у них не было, поскольку не было самого этноса. Что тут непонятно то?



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