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Рожденные в ГУЛАГе: Большинство одобряют применение пыток?

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В рамках проекта Реальные люди 2.0 мы беседуем с гостями о важнейших событиях, которые влияют на нашу с вами жизнь. Гостем сегодняшнего выпуска стал руководитель отдела расследований Комитета против пыток Сергей Бабинец. Он рассказал о том, почему полицейские пытают, а россияне не осуждают истязания.

Рожденные в ГУЛАГе: Большинство одобряют применение пыток?


—​ Не считаете ли вы, что в регионах ПФО участились случаи пыток?

— На самом деле Комитет против пыток работает на территории ПФО уже почти 20 лет. Главный офис Комитета находится в Нижнем Новгороде. Работаем по Нижегородской области с 2000-го года. Количество заявлений каждый год примерно одинаковое. Около 20-40 заявлений в год к нам поступает по Нижегородской области. По ПФО — около 150 заявлений в год. Не скажу, что их из года в год становится больше. Несмотря на то, что происходит в мире, несмотря на то, что появляются громкие дела наподобие отдела полиции "Дальний" в Татарстане или нашумевшего в последнее время случая в Ярославской области, количество заявлений и жалоб не снижается. Как пытали в 2000-2005 гг., также происходит и в 2018 г.

— Где больше и чаще всего пытают?

— Если говорить по региональному разделению, то жалоб много в Нижегородской области, Башкортостане, Оренбургской области. Мы также работали в Республике Марий Эл — там жалоб было поменьше, чем в других регионах. Жалоб достаточно и в Москве, и Московской области. Не скажу, что есть регионы, в которых ситуация совсем прям идеальная, что жалоб очень мало.

— А отсутствие жалоб — это показатель того, что в регионе действительно нет пыток? Или у людей нет возможности говорить о пытках?

— Например, если брать Чеченскую Республику, оттуда жалоб практически не поступает, хотя какая там ситуация с правами человека мы с вами прекрасно знаем.

— А в Татарстане с этим как?

— В Татарстане как была проблема с пытками, так она и осталась. В том же самом ОП "Дальний" за последние годы, после того, как этот отдел разогнали и опять сформировали, там все равно продолжаются пытки. Ушли старые кадры, какую-то часть кадров посадили, министр сменился, пришли новые сотрудники. Такое чувство, что они совершенно не изучали историю этого отдела, совершенно ничего не слышали про пытки. Они продолжают действовать теми же самыми методами, которые существовали и до них. То же самое и в Нижегородской области и в самом городе Нижнем Новгороде. Стоит нам очень хорошо поработать по одному из отделов полиции, буквально несколько лет тому назад это был отдел полиции Автозаводского района, где сразу 6-х сотрудников из одного отдела посадили. На их места пришли новые и работают теми же самыми преступными методами. И говорят, что они даже не в курсе, что здесь кого-то сажали. А ведь прошло всего пара лет.

— А почему не меняется статистика? То есть как было какое-то количество пыток, так и остается. Что это означает? Означает ли это, что есть определенный предел, через который нельзя переступить?

— Я считаю, что не меняется подход в работе самой системы. Систему работает по старому многолетнему шаблону, который существует на протяжении последний 30-40 лет. Существует палочная система. От сотрудников требуют определенного количества раскрытых преступлений за отчетный период. Если ты не выдаешь определенный результат, извини, тебя могут наказать, а потом и уволить. А какими методами ты достигаешь этот результат, твое руководство абсолютно не волнует. И чаще всего получается так, что в делах, связанных с пытками в полиции руководство прекрасно осведомлено о том, как работают подчиненные сотрудники. Им все равно. Им нужно, например, раз в квартал, раз в полгода съездить в областную коллегию и отчитаться перед вышестоящим руководством о том, что раскрываемость составляет такой-то процент, такое-то количество краж раскрыто, такое-то количество изнасилований, убийств и т.д. Самое важное — это цифры, а то, как они достигнуты, никого не волнуют. Эта методика существовала огромное количество лет. Она существует и сейчас. И никаких предпосылок или высказываний со стороны министра внутренних дел, либо его заместителей, либо людей, приближенных к системе внутренних дел, о том, что что-то нужно кардинально менять, разрабатывать другую систему оценки эффективности полиции нет. В ближайшие годы мы ожидать каких-то изменений не можем. Вряд ли что-то изменится.

— Давайте поговорим о мотивах тех, кто прибегает к пыткам. Наверняка, это обычные люди, у которых есть семьи, они живут нормальной жизнью вне работы. Откуда в них такая жестокость? Они мало получают? Не могут подняться по карьерной лестнице? Или имеется такая установка сверху? Вы упомянули, что нужно раскрыть какое-то определенное количество дел, это единственный мотив, из-за которого совершаются пытки?

— Безусловно, работа в системе накладывает очень большой отпечаток на личность человека. Когда человек несколько суток не спит, не отдыхает, постоянно получает как психологическую, так и физическую нагрузку, постоянно перегружен делами, указаниями руководства и т.д., это накладывает психологический отпечаток на человеке. Ему становится тяжело. Многие из наших дел в своей фабуле имеют показания сотрудников о том, что сотрудник много дней находился на дежурстве, не отдыхал, а в конечном итоге взял и сорвался — избил человека. Это первый критерий — люди физически и психологически устают. Второе, это действительно палочная система, это, наверное, одна из основных вещей, на которых держится система пыток. Убери палочную систему, перестань требовать от сотрудников, чтобы он в месяц раскрывал 10 краж, а проси, чтобы он просто раскрывал преступления и делал это эффективно, чтобы посмотрев на уголовное дело можно было бы сказать, что ты отработал очень хорошо по этому делу — проведены разные экспертизы, сделано все качественно, пускай даже не смог найти виновного, но все равно ты все сделал очень здорово, молодец, и т.д. Нет, нужно 10 раскрытых из 12 и делай, что хочешь. Вот и людям приходиться брать в руки дубинки, противогазы, наручники, что угодно, что попалось под руку и идти раскрывать преступления вот таким вот образом.

— А как они после этого на себя в зеркало смотрят?

— Понимаете, дело в том, что люди воспринимают это... Это может быть тяжело в первый раз, во второй раз, в третий раз ты начинаешь смотреть на это как на часть своей работы. Более того, вокруг тебя ходят твои коллеги, которые работают точно таким же образом. Органы следствия, прокуратура, судьи, все закрывают на это глаза и говорят, ну, работай. И ты начинаешь думать, что если меня никто за это не упрекает, никто не наказывает, следователь, если даже рассматривает какие-то заявления о пытках, никогда уголовное дело не возбудит, меня никогда в тюрьму не посадит, ну значит, так и надо работать дальше. Они начинают воспринимать это как часть своей работы. Они приходят домой, играют со своими детьми и учат их тому, что нельзя обижать слабых, нужно защищать слабых, быть добрым и отзывчивым, помогать слабым и т.д.

— А сотрудники, которых обвиняют или подозревают в пытках, — это как правило молодое поколение сотрудников или более старшее поколение?

— На самом деле разбег очень большой. Среди сотрудников полиции, которые были привлечены к уголовной ответственности по делам Комитета против пыток, есть совсем молодые, даже стажеры есть, которые вот только выпустились из школы милиции, из юридических вузов, есть сотрудники и предпенсионного возраста, которым не хватило буквально месяцев, чтобы уйти на пенсию. Нет какой-то градации о том, что вот, например, молодые пытают чаще, а те, кто постарше — меньше. Примерно одинаково везде получается. В методах пыток тоже нет такого деления, что молодые любят побить, а те, кто постарше любят электричеством пытать. Все зависит от фантазии, нежели от возраста.

— Не считаете ли вы, пытки становятся инструментом запугивания российского населения?

— На самом деле пытки стали настолько распространенными, и так часто о них говорят в СМИ, что наш рядовой обыватель относится к ним, как к чему-то, я е скажу, что нормальному, но почему-то обыденному. Любой человек, который идет в отдел полиции, либо сталкивается на улице с сотрудником полиции, задним умом начинает думать о том, что а вот если я загремлю в отдел, либо ко мне подойдет полицейский, есть шанс, что он применит по отношению ко мне незаконно физическую силу. Многие люди одобряют применение пыток. На самом деле, это очень высокий процент — около 80% респондентов. Они говорят, да, пытать можно. Например, к обвиняемым по определенным видам преступлений — изнасилования, педофилия, терроризм.

— А это российская специфика то, что значительная часть общества одобряет пытки?

— Не знаю, является ли это спецификой именно российского общества, поскольку знаю только результаты опросов на территории Российской Федерации.

О других государствах не знаю. Единственное, могу сказать, что в последнее время если появляются в СМИ какие-то истории о том, что в какой-то стране или городе сотрудники полиции пытали или застрелили кого-то, то на улицы выходит огромное количество недовольных граждан. Митинги, пикеты, столкновения с полицией, вплодь до того, что чиновники выходят и просят прощения, пытаются изменить подход в работе правоохранительных органов. У нас, несмотря на громкие заявления, на громкие случаи, тот же самый отдел полиции "Дальный" или вот это ярославское дело, я не видел никаких серьезно настроенных масс, которые выходили бы в публичное пространство, какие-то публичные мероприятия проводили, с требованием привлечь к уголовной ответственности, либо еще что-то сделать с сотрудниками полиции или колонии. У нас к этому больше относятся так, ну, с недовольством, с каким-то скепсисом, ну, попытали, ну и ладно, будем жить дальше, как жили.

— А кто чаще всего подвергается пыткам? Люди, посаженные за экстремизм, терроризм, или осужденные по другим статьям.

— Исходя из практики, которая сложилась в нашей работе, пыткам может быть подвержен абсолютно любой человек. Независимо оттого, какое у него образование, какой уровень достатка, какой пост или должность он занимает, будь он студент или пенсионер, будь он дворник, строитель или депутат или учитель. У нас среди заявителей есть кто угодно.

Интервью с Сергеем Бабинцем, беседовал Рамазан Алпаут







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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 15.08.2018, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодец, Кухарка. Оперативно слизнула первый комментарий. Как корова языком.



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  • Гость
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  • 2 | 15.08.2018, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Систему работает по старому многолетнему шаблону, который существует на протяжении последний 30-40 лет. Существует палочная система.
=================================
Я думаю надо копать гораздо глубже, со времен татаро монгольского ига:
Трубецкой: «Московское государство возникло благодаря татарскому игу. Московские цари, далеко не закончив еще «собирания Русской земли», стали собирать земли западного улуса Великой монгольской монархии: Москва стала мощным государством лишь после завоевания Казани, Астрахани и Сибири. Русский царь явился наследником монгольского хана. «Свержение татарского ига» свелось к замене татарского хана православным царем и к перенесению ханской ставки в Москву»



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  • Эксперт
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  • 3 | 15.08.2018, 10:24 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1850 | Комментарии: 60287 | Рейтинг: +12254,3
Результат столетней отрицательной селекции в России... от осины не родятся апельсины.

А вообще - с года-двух - видно - ребенок склонен к садизму или нет. Если малыш/малышка пытается причинить боль близким(маме, папе, бабушке, дедушке, братьям, сестрам, посторонним деткам в садике, на игровой площадке) - щиплется, кусается, дерется, плюется, отбирает игрушки, конфеты, проявляет агрессию и чаще всего НЕМОТИВИРОВАННО(давать сдачи - можно и нужно) - стопроцентная констатация, что ребенок латентный садист и нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО обращаться к детскому психологу или даже психотерапевту, психиатру.

Российский генофонд зачищен(и продолжает зачищаться путем выдавливание лучших из страны) весьма значительно с 1917 года - революцией, гражданской, красным террором, голодоморами, репрессиями 30-х, ВОВ, тоталитаризмом - вплоть до конца 80-х... ну и нынешним 19-летним правлением упыря во главе с гэбистской кликой.



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  • Участник
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  • 4 | 15.08.2018, 10:34 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5747 | Рейтинг: -175,8
Такова натура человека. Животные так не делают. Садизм в крови человека. Увы.



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  • Гость
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  • 5 | 15.08.2018, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прогнила вся система российской власти. Латанием дыр не обойдешься.



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  • Начинающий
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за пытки в конкретном РОВД надо сажать главу местного административного района:
если пытки выявлены например,в Калининском районе г.Уфы,надо посадить главу Администрации Калининского района Уфы.

чем это обосновано?
тем что любой полицейский ссылается "я представитель власти" - все что делает полицейские,например когда пытают подследственных - они ссылаются что они "представители власти".

Другими словами - когда пытают людей в РОВД Калининского района они исполняют волю главы Калининского района г. Уфы

посадите несколько глав администраций - пытки прекратятся раз и навсегда!



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  • Начинающий
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"".........— Безусловно, работа в системе накладывает очень большой отпечаток на личность человека. Когда человек несколько суток не спит, не отдыхает, постоянно получает как психологическую, так и физическую нагрузку, постоянно перегружен делами (пытками?!?!)........."""
=====================================


Митрофан. И теперь как шальной хожу. Ночь всю такая дрянь в глаза
лезла.
Г-жа Простакова. Какая ж дрянь, Митрофанушка?
Митрофан. Да то ты, матушка, то батюшка.
Г-жа Простакова. Как же это?
Митрофан. Лишь стану засыпать, то и вижу, будто ты, матушка, изволишь
бить батюшку.
Простаков (в сторону). Ну! беда моя! сон в руку!
Митрофан (разнежась). Так мне и жаль стало.
Г-жа Простакова (с досадою). Кого, Митрофанушка?
Митрофан. Тебя, матушка: ты так устала, колотя батюшку.
Г-жа Простакова. Обойми меня, друг мой сердечный! Вот сынок, одно мое
утешение.
.............................................
пожалейте ментов - они сутками пытают людей,так что сами с ног валятся,испытывают негативный стрессссссссс



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  • 8 | 15.08.2018, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
пожалейте ментов - они сутками пытают людей,так что сами с ног валятся,испытывают негативный стрессссссссс
____________________________________________
Жалеем. Шампанского иннокентию



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  • Гость
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  • 9 | 15.08.2018, 13:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Есть в графском замке черный пруд..."

А в Башкирии полно озер.

И тысячи пропавших "без вести"



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  • 10 | 15.08.2018, 13:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 15.08.2018, 10:34 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5747 | Рейтинг: -175,6
Такова натура человека. Животные так не делают. Садизм в крови человека. Увы.

****
это ты про себя.



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  • 11 | 15.08.2018, 13:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 15.08.2018, 10:34 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5747 | Рейтинг: -175,6

Такова натура человека... Садизм в крови человека. Увы.

----------------------------------

Ты, наверное, кошку мучил, раз так говоришь. Поглядите на него.



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  • 12 | 15.08.2018, 13:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Статья 36 | 15.08.2018, 10:52 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 3355 | Рейтинг: -375
за пытки в конкретном РОВД надо сажать главу местного административного района:
если пытки выявлены например,в Калининском районе г.Уфы,надо посадить главу Администрации Калининского района Уфы.

чем это обосновано?
тем что любой полицейский ссылается "я представитель власти" - все что делает полицейские,например когда пытают подследственных - они ссылаются что они "представители власти".

Другими словами - когда пытают людей в РОВД Калининского района они исполняют волю главы Калининского района г. Уфы

посадите несколько глав администраций - пытки прекратятся раз и навсегда! ____________________________________________________________
____________________________________________________________
_ Статья 3 Конституции РФ

1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Иннокентий! Источником власти в РФ является её многонациональный народ! Не полиция и даже не Глава района! Так кого садить? Опять народ? Очень Опытный



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  • 13 | 15.08.2018, 13:51 | Автор: Не зарегистрирован
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__ Иннокентий! Источником власти в РФ является её многонациональный народ! Очень Опытный

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Источником власти в РФ является избранный народ. Надеюсь, пояснять не надо.



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  • 14 | 15.08.2018, 14:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Лена, не тормози, "алкснисни":

"...Я –латыш. И я знаю, что если бы не русские, то сегодня латышской нации не существовало бы. Именно русские в силу своей «русскости» после победы в Северной войне в 1721 году вместо геноцида или ассимиляции, начали отправлять крестьянских детей латышских племен (подчеркиваю – не нации, а именно племён) в лучшие российские вузы. Именно русские издали первую газету на латышском языке в 1861 году в Санкт-Петербурге. Именно русские открыли первый театр и первую картинную галерею в Риге. Именно русские открыли первое в Латвии высшее учебное заведение – Рижский политехнический институт. Именно русские превратили Латвию в индустриальную территорию. И именно русские к середине ХIХ века создали латышскую нацию, многие представители которой сегодня пытаются изгнать русских из Латвии или, в крайнем случае, запретить им говорить или получать образование на русском языке. А вообще голубая мечта которых, ассимилировать Ивановых и Сидоровых, превратив их в ИвановС-ых и СидоровС-ых.

И я понимаю, что рано или поздно моему народу придется отвечать за это перед русским народом. И я молю Бога, чтобы русские проявили свою "русскость", простив неразумных.

Прибалтика всё равно вернётся в Россию. Просто потому что это геополитика . А геополитика это жестокая вещь, чуждая сантиментов. Ведь для России незамерзающий выход в Балтийское море это вопрос жизненной необходимости. И если кто-то думает, что Россия веками билась за то, чтобы просто помыть сапоги водами Балтийского моря, то он наивный человек…" Виктор Алкснис.



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  • 15 | 15.08.2018, 15:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Лена, не тормози, "алкснисни":... Прибалтика всё равно вернётся в Россию. Просто потому что это геополитика . А геополитика это жестокая вещь, чуждая сантиментов. Ведь для России незамерзающий выход в Балтийское море это вопрос жизненной необходимости. И если кто-то думает, что Россия веками билась за то, чтобы просто помыть сапоги водами Балтийского моря, то он наивный человек…" Виктор Алкснис.
______________________
витя , тащполкник... иди на)(уй... ты тупой дебил , которого отлучили от кормушки. твой моск занят тока одним - как вернуть себя во власть (к корыту)
витя , если ты не ДЛБ, объясни тупому турку , чем это смертельно в данном времени для РФ (невыход к Балтике)...предполагаю, что , ты витя , мне )(уй ответишь. думаю тока по причине 1. врожденной тупости 2. прикормленности 3. иди просто на)(уй , дебил блят
турк



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  • 16 | 15.08.2018, 15:36 | Автор: Не зарегистрирован
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иди просто на)(уй , дебил блят
турк
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Турка, что-то личное?



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  • 17 | 15.08.2018, 16:22 | Автор: Не зарегистрирован
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В общем, все больше людей живущих в прибалтийских лимитрофах, осознают как разительно отличается их современная жизнь, от жизни при «советской оккупации», причем не в лучшую сторону.

Например одна из жительниц Латвии Инара Балоде недавно поделилась в своем Facebook мыслями о жизни и детстве при СССР:
— У нас было счастливое детство, бесплатное образование, чистые, экологические продукты, и не надо рассказывать, что наша жизнь в СССР была напрасной и непригодной для Родины.

Кроме того, Инара развенчала мифы современных властей Латвии о Советском Союзе:
— Гадко читать этот выдуманный и натужный бред национальных нациков. Я родилась в ЛССР в 1960 году. Никогда никакой оккупации не чувствовала. Родители не состояли ни в какой партии. Свободно и бесплатно получила образование на латышском языке, свободно русский и английский, свободно закончила в то время консерваторию.Сами вы голые, как церковные мыши, обвиняя «оккупацию», уничтожили всё созданное производство, создав безработицу, выгнав треть, и даже больше, народа страны в добровольное изгнание. Русский рубль, между прочим, был стабильнее, на копейки можно было много чего, чего нельзя позволить сейчас за сантимы. Что одно, что другое тогда является «оккупацией».

В общем, пост Инары Балоде вызвал бурную реакцию жителей Латвии.У молодежи она была естественно негативная, а вот у тех кто постарше, наоборот, понимание и согласие с ее словами.Те кто успел застать СССР уже могут сравнить с «сытой жизнью» в европейской Латвии. Убегающие население в поисках лучшей жизни, деиндустриализация всего промышленного производства Прибалтики, и государство живущее только, на уменьшающееся с каждым годом, европейские субсидии.
Все это наглядно показывает, к какому будущем привело эти некогда процветающие республики прозападная дорожка к счастью.



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  • 18 | 15.08.2018, 16:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Турка, что-то личное?
__________________
ничего личного, тока бизнес...
не люблю алксниса... скотина предавшая свой народ.... предателей никто не любит.
не, мысли несёт здравые (временами), но именно этот хрен был одним из первых сдавшихся...ну короче, мужик он мож и не плохой, но не орёл..
а ещё он не понимает , что щас не его время. он не может перестроить сознание, всё ещё в совке живёт. не знаю, мож ты хочешь в совке жить? а мне это на)(не нужно. так вот , тупых , не умеющих переформатировать свой моск ( как алкснис), я не люблю ещё больше. он сцуко из плеяды Родниной, Третьяка... когда то мы ими восхищались , а щас?
турк



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  • 19 | 15.08.2018, 16:31 | Автор: Не зарегистрирован
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ОО, Корней, Юнг... как вы относитесь к подписанному Путиным ( как ГЛАВКОМОМ) приказу о восстановлении в армии института ГлавПУр?
турк



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  • 20 | 15.08.2018, 16:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1850 | Комментарии: 60287 | Рейтинг: +12254,3
чистые, экологические продукты
______________________
))))))))))))))))))
Это ты только не мне рассказывай, кто отработал во ВНИИХСЗР(ныне ВНИТИГ) с экспериментальным заводом на территории Химпрома, и кто видел лично, какими эшелонами отправлялись всевозможные гербициды, пестициды и инсектициды на поля нашей дорогой Родины!))))

Наши родители - здоровей были именно потому, что мы, в отличие от них, в детстве этой химии хлебанули вместе с "чистыми, экологическими продуктами" - по самое не могу!

До 50-х годов - время начала торжества большой химии - у детей никаких аллергий не бывало! А в 60-е - понеслось!!!!

В кожном диспансере детей со всевозможными дерматитами - полный стационар, взрослым мест не хватает, их в основном на дневной стационар определяют... поскольку там нет отдельно детского и взрослого отделений.



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