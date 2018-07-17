Бывший милиционер из Уфы: «Вид пытки зависит от фантазии оперативника»

Бывший оперуполномоченный рассказал ProUfu.ru о периоде своей работы в уфимской полиции: кто и зачем пытает задержанных, в чем российские правоохранительные органы отстают от Запада и почему сегодняшние полицейские - это «серая масса». По просьбе мужчины, монолог публикуется анонимно.Я работал оперуполномоченным в Уфе с 2000 по 2009 годы. Я был «зональником», затем «убойником». Что это такое? Управление делится на отделы: есть отдел по борьбе с кражами из автомобилей – «транспортники», есть по борьбе с кражами из квартир – «квартирники», есть отдел розыска - «розыскники», отдел по раскрытию убийств – «убойники». Район поделен на территории, за каждым закреплен оперативник, «зональники» же могут раскрывать преступления по всему району. Всегда считалось, что «убойники» - это «голубая кровь», это самые крутые, про них даже фильмы снимают.Вся работа оперативника – найти информацию; раньше вербовали агентов, сейчас уже нет. Им платят деньги за информацию, в основном, агентами становятся бывшие заключенные, потому что к ним проще всего найти подход. Завербовать – целая наука, это очень сложно, для вербовки нужен компромат на человека. Когда я начинал работать, социальные сети еще не использовались в работе.Получить информацию можно также через прослушку, но для того, чтобы ее использовать, нужны были весомые аргументы. Обычно прослушку используют, когда есть серьезные основания подозревать человека в совершении преступления. Жучок могут поставить в квартиру или машину.Чтобы прослушать телефонные разговоры, не надо ставить никакой жучок в телефон, достаточно перехватить звонок. В полиции есть специальное подразделение по работе с техническими средствами, они этим занимаются.В следственном комитете есть специальное устройство для извлечения всей информации из телефона, если тот запаролен. Когда я работал в полиции, там таких не было. Знаю, что сложнее всего «сломать» айфоны, они очень хорошо защищены.«Нет безгрешных оперативников»«Палочная система» в полиции есть и будет, пока не сделают настоящую реформу, как в Грузии. Самое интересное, что зарплата не привязана к «палочной системе»; но тебе каждый день с утра до вечера «выносят мозг», что ты должен, что-то раскрыть. Есть такая аббревиатура АППГ – аналогичный период прошлого года, ты всегда должен раскрыть чуть больше, чем в прошлом году.Каждый второй милиционер на допросах превышал должностные полномочия: пытал, угрожал подбросить наркотики.Люди очень боятся, что им подбросят наркотики, и правильно делают, потому что такое действительно есть. Но просто так это не происходит, если наркотики подбросили – значит, ты в чем-то замешан. В мое время били только опытные оперативники, молодым этого делать не разрешали, потому что они могли оставить следы или даже убить нечаянно.Самый популярный вид пытки – «телевизор» (в положении полуприседа надо держать в вытянутых руках табуретку сиденьем к лицу - прим.ред.), я знаю про «слоник» (на человека надевают противогаз и перекрывают воздух – прим.ред.), про «вжик-машинку» (пытка током с помощью военно-полевого телефона – прим.ред.), про то, что надевают на голову пакет слышу впервые.Вид пытки зависит от фантазии оперативника. Подумайте сами, кто пытает с помощью военно-полевого телефона? Конечно, ФСБ-шники. У полицейских он может быть, только если его им подарили; я знаю, что в одном отделении в Уфе таким образом пытали. Электрошокер в мое время тоже не использовали, он же оставляет следы, можно им только возле уха звуки поиздавать, чтобы напугать человека.Конечно, пытки не поощряются. Их используют только в случае тяжких преступлений: убийства, похищения детей.После пыток все раскалываются, иногда человеку достаточно увидеть приготовления, и он уже во всем готов признаться.Начальство закрывает на это глаза, но только если это помогает раскрыть преступление и если после этого нет жалоб. Смотрели последний фильм «Миссия невыполнима» с Томом Крузом? Вот у нас было, как там: «если вы провалите задание, мы от вас откажемся». Если попался с пытками, начальство говорит: мы тебя не знаем.Нет нормальных инструментовПочему пытают? Потому что у российских оперативников нет нормальных инструментов для раскрытия преступлений, приходится использовать «бабушкины методы», инквизицию. Нет безгрешных оперативников, все превышают должностные полномочия. Ну, конечно, никто не избивает до синяков, не бьет по голове. Сейчас же не 37-й год, когда надо было выбить показания любой ценой. Бьют, чтобы не было следов.Вот смотришь американские фильмы, они там по биологическим следам (слюна, кровь, кусочки кожи под ногтями) идентифицируют преступника. Когда я работал, это было что-то из области фантастики. У нас такие анализы не делали, надо было отправлять в Екатеринбург, и то, только в случае резонансного преступления.Сейчас более-менее башкирская полиция выходит на современный уровень, но все равно сильно отстает даже от Казани. Вот журналисты любят сравнивать Башкирию с Татарстаном… и ведь мы действительно отстаем, в то время, когда я работал, у них в милиции было все, а у нас ничего.В Америке стали использовать полиграф (детектор лжи – прим.ред.) в 60-х годах прошлого века, причем применяли его при любых преступлениях и сейчас там стали потихоньку отказываться от него. У нас полиграф появился только в 2005 году, до сих пор применять его можно только в случае тяжких преступлений. Сотрудник, который работает с полиграфом, всегда занят, к нему большие очереди.Опять же, в американских фильмах показывают, что на место преступления приезжает целая бригада, все в халатах, чтобы не отставить следов. У нас, если, например, ребенок пропадает, приезжает все начальство: истопчут все место преступления, всюду наследят, надают «ценные» советы и уедут.По поводу розыска. Людей всегда не хватает. Хорошо, что появились такие организации, как «Лиза Алерт», у них есть сотни волонтеров, если бы их не было, всю работу пришлось бы выполнять трем полицейским. Помните, когда пропала студентка и ее тело нашли в шахте лифта заброшенного недостроенного дома? Если бы не волонтеры, ее бы вообще никогда не нашли; может быть, обнаружили бы строители, если бы в доме возобновили стройку.«Менты сегодня – это серая масса»Я ушел до реформы МВД. У меня много друзей, которые сейчас работают в органах, мы часто встречаемся, выпиваем вместе. Они мне рассказывают, что после реформы все стало хуже. Сейчас средняя зарплата в полиции 40-50 тысяч, за нее все держатся. Когда я был в милиции, платили мало, работали все на энтузиазме.Сейчас прокуратура и следственный комитет стали жестко смотреть за тем, чтобы в полиции не было пыток. Инструменты для раскрытия преступления так и не появились; бить на допросах полицейские боятся, потому что за это могут не просто с работы уволить, а еще и посадить… Но если не раскрываешь, все равно не уволят, потому что некого взять на твое место.МВД говорит, что у них якобы полная обеспеченность кадрами, но это неправда. Посмотрите, кто сейчас там работает?Менты сегодня – это серая масса, там только офицеры с высшим образованием, сержанты все со средним – у кого сельхозколледж, у кого – ПТУ.У ОМОНа, в основном, нет высшего образования, им на все пофиг, они и дома не бывают; вы думаете, они размышляют о том, какую работу им приходится делать? Если у них есть указание – разогнать толпу подростков на митинге – они будут это делать.Я вот недавно смотрел в интернете, как в Италии на митинге полицейские сняли шлемы и отказались задерживать протестующих. Я думаю, возможно ли такое у нас? Нет, у нас такого не может быть. Майора Ильдуса Шангареева, который засветился в Уфе на всех последних митингах, я помню мелочью и трусом. Системе и нужны такие, как он, исполнительные, закомплексованные и трусливые, которые побоятся сказать, что они не будут задерживать протестующих, потому что они не нарушают закон.«Убойникам» нельзя «светиться»На сегодняшний день сотрудники не занимаются своей работой, людей не хватает – заставляют дежурить. Когда я работал, в отделе каждый день не хватало сотрудников – они или дежурили, или отсыпались после дежурства. На публичные мероприятия сгоняют всех полицейских. Это неправильно, потому что оперативникам уголовного розыска нельзя «светиться».У нас был случай, когда двое оперативников поехали на спецоперацию: собирались купить оружие у нелегальных продавцов, чтобы потом арестовать их.Они приехали на сделку, и тут один продавец говорит: «Я с ментами дела не имею. Тебя по телевизору показывали, я тебя узнал».Это потому что мент был начальником отделения, и руководство заставило его дать комментарий о работе журналистам.Про расследование убийствКогда расследуешь убийство, всегда надо предложить 3-4 версии, две из которых будут абсолютно надуманные и тухлые. Начальство требует, чтобы обязательно было много версий, вообще прекрасно, если ты сообщишь, что работаешь сразу в пяти направлениях. На самом деле, ты, конечно, будешь отрабатывать одну реальную версию, а по остальным отчитаешься бумажками.Вот у нас была история про убийство бабушки-процентщицы. Мы работали по четырем версиям: ее пытались ограбить; ее убили родные из-за квартиры; ее убили лица, ведущие антиобщественный образ жизни (алкоголики или бомжи); ее убили психически больные люди. Все признаки указывали на то, что это первая версия, но надо было прорабатывать все. В итоге, оказалось, что ее убили соседи, которые были ее клиентами, как мы и предполагали.Коррупцию не истребишьВообще к ментам все относятся пренебрежительно. Вы посмотрите даже на форму. Когда я работал, у меня была серая форма из шерсти, ходить в ней летом было невозможно, я заказывал себе специально из легкого материала. Сейчас синяя форма еще более-менее, но она сильно изнашивается.ППС-никам (сотрудник патрульно-постовой службы – прим.ред.) выдают форму раз в два года, она выгорает, застирывается; и вот он вынужден ходит в такой по улицам.Кстати, между полицией и следственным комитетом нет никакой войны – это миф. СК работает вместе с полицией, потому что у них очень мало людей, при этом СК расследует дела против полицейских. Есть негласное указание, что если мент попался, например, на взятке, то его нужно обязательно закрыть в изолятор, а если его закрыли, суд обязательно это учтет и даст ему потом реальный срок.Коррупцию в полиции не истребишь никак, пока не будет нормальной реформы по типу грузинской, где уволили абсолютно всех и набрали новых сотрудников. Взятки берут все, и не только потому что зарплаты не хватает, а по принципу: если можно, почему бы и нет.