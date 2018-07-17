Ну вот, теперь другое дело. Когда там амнистия?

Не сомневался, что послушное единороссовское большинство в Госдуме послушно ...
Администратор
Российскую власть едко высмеювают в соцсетях за нелепую пропаганду скандальной ...
natall
В Башкирии директор заповедника заплатит штраф за строительство туалета над ...
Администратор
Четыре года назад российские чиновники и депутаты были очень храбрые и совсем ...
Администратор
то, что преступники - уголовники все во власти, мы знаем Но то, что он ...
Рейтинг: +2 Анонимно
Прогнила вся система российской власти. Латанием дыр не обойдешься.
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Вассерман (в свои 65 не разу не целованный), почувствовал что скоро эт ...
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6 | 13.08.2018, 11:18 | Автор: кац Ты главное про своего Джалиля не ...
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Надо отлить из чугуна Доску позора с именами депутатов-людоедов и уста ...
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Учитывая наработанный опыт и знания, Общественная плата РБ планирует п ...
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В парламент Башкирии — Курултай баллотируются семь претендентов, имеющих ...
15.08.2018 834 24
Мэтр татарской эстрады похвалил народ Башкирии. Салават Фатхетдинов отметил, ...
15.08.2018 811 75
Бывший оперуполномоченный рассказал ProUfu.ru о периоде своей работы в уфимской ...
15.08.2018 638 33
В рамках проекта Реальные люди 2.0 мы беседуем с гостями о важнейших событиях, ...
15.08.2018 402 31
В парламент Башкирии — Курултай баллотируются семь претендентов, имеющих ...
15.08.2018 834 24
Мэтр татарской эстрады похвалил народ Башкирии. Салават Фатхетдинов отметил, ...
15.08.2018 811 75
Бывший оперуполномоченный рассказал ProUfu.ru о периоде своей работы в уфимской ...
15.08.2018 638 33
В рамках проекта Реальные люди 2.0 мы беседуем с гостями о важнейших событиях, ...
15.08.2018 402 31
В парламент Башкирии — Курултай баллотируются семь претендентов, имеющих ...
15.08.2018 834 24
Мэтр татарской эстрады похвалил народ Башкирии. Салават Фатхетдинов отметил, ...
15.08.2018 811 75
Бывший оперуполномоченный рассказал ProUfu.ru о периоде своей работы в уфимской ...
15.08.2018 638 33
В рамках проекта Реальные люди 2.0 мы беседуем с гостями о важнейших событиях, ...
15.08.2018 402 31
Дело о конфискации имущества сотрудника УСБ МВД Башкирии Раиля Миргалеева ...
15.08.2018 616 7
Несмотря на обещание Хамитова, в Башкортостане республиканская языковая ...
14.08.2018 1151 58
Башкирская делегация принимает участие в Курултае кочевых народов в Венгрии. Об ...
14.08.2018 841 40
Подписан приказ об увольнении из органов внутренних дел в связи с утратой ...
14.08.2018 932 6
Лайма Вайкуле сообщила, что не поедет в Крым ни за какие деньги, поскольку ...
14.08.2018 979 193
Мы все понимаем, что где-то наша власть не дорабатывает. Ну правда. У нас очень ...
14.08.2018 63278 37
Четыре года назад российские чиновники и депутаты были очень храбрые и совсем ...
10.08.2018 19110 60
Государственные пенсии в России могут исчезнуть - Володин. Такой вариант не ...
13.08.2018 15325 119
Если бы мне дали этот список без оглавления и сопроводительного письма и ...
13.08.2018 8359 40
Советскую пенсионную систему сегодня принято поминать добрым словом. Впрочем, ...
23.07.2018 71180 130
Мы все понимаем, что где-то наша власть не дорабатывает. Ну правда. У нас очень ...
14.08.2018 63278 37
– У меня снова вопрос по пенсионной системе. Пенсионной реформе. Я хотела бы ...
20.07.2018 61491 64
Заболеваемость среди женщин и мужчин пенсионного возраста, а пока это 55 и 60 ...
8.08.2018 45592 18
Ну вот, теперь другое дело. Когда там амнистия?
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