Ну вот, теперь другое дело. Когда там амнистия?

Дело о конфискации имущества сотрудника УСБ МВД Башкирии Раиля Миргалеева передано в другой суд. Ленинский районный суд Уфы не будет рассматривать заявление прокурора Башкирии Андрея Назарова об обращении в доход государства имущества бывшего старшего оперуполномоченного оперативно-розыскной части управления собственной безопасности МВД республики Раиля Миргалеева. Вчера суд удовлетворил заявление гражданской жены подполковника Риммы Фаттаховой и адвоката Леонида Куликова о передаче дела по месту жительства ответчика, в Советский райсуд Уфы.Прокуратура требует конфисковать у экс-полицейского 10 квартир, из которых две в Евпатории, остальные — в Уфе, пять парковочных мест, три участка, восемь автомобилей и четыре дома, приобретенные в 2012-2017 годах на официальный годовой доход в размере 1 млн руб. Общую стоимость спорного имущества в надзорном ведомстве ранее оценили в 42 млн руб.В прокуратуре считают, что расходы сотрудника УСБ и членов его семьи несоразмерны их официальным доходам. Соответчиками экс-полицейского в этом процессе выступают его мать, супруга, а также ее родители.