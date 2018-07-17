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Ну вот, теперь другое дело. Когда там амнистия?

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Дело о конфискации имущества сотрудника УСБ МВД Башкирии Раиля Миргалеева передано в другой суд. Ленинский районный суд Уфы не будет рассматривать заявление прокурора Башкирии Андрея Назарова об обращении в доход государства имущества бывшего старшего оперуполномоченного оперативно-розыскной части управления собственной безопасности МВД республики Раиля Миргалеева. Вчера суд удовлетворил заявление гражданской жены подполковника Риммы Фаттаховой и адвоката Леонида Куликова о передаче дела по месту жительства ответчика, в Советский райсуд Уфы.

Ну вот, теперь другое дело. Когда там амнистия?


Прокуратура требует конфисковать у экс-полицейского 10 квартир, из которых две в Евпатории, остальные — в Уфе, пять парковочных мест, три участка, восемь автомобилей и четыре дома, приобретенные в 2012-2017 годах на официальный годовой доход в размере 1 млн руб. Общую стоимость спорного имущества в надзорном ведомстве ранее оценили в 42 млн руб.

В прокуратуре считают, что расходы сотрудника УСБ и членов его семьи несоразмерны их официальным доходам. Соответчиками экс-полицейского в этом процессе выступают его мать, супруга, а также ее родители.

Коммерсант
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  • 1 | 15.08.2018, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ох не спроста эту тягомотину затеяли, ох не спроста....



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  • Участник
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  • 2 | 15.08.2018, 10:34 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5747 | Рейтинг: -175,8
Харю наел, на тракторе не объедешь...



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  • Гость
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  • 3 | 15.08.2018, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 квартир, из которых две в Евпатории, остальные — в Уфе, пять парковочных мест, три участка, восемь автомобилей и четыре дома...
За 5 лет работы полицейским. Ну что тут думать, вы что издеваетесь...



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  • 4 | 15.08.2018, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 квартир, из которых две в Евпатории, остальные — в Уфе, пять парковочных мест, три участка, восемь автомобилей и четыре дома.
***
То-то, смотрю, операм УСБ "некогда" заняться руководством и личным составом 8 отдела?
В отделе, судя по статистике раскрытий, кажется, работают те же схемы тарифицированной "невозможности" изобличения преступников?
На взятке поймали только одного начальника и то, кажется, не башкирские уэсбешники.



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  • 5 | 15.08.2018, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Подоят его сейчас судейские и прокурорские, потянут время, а потом потихоньку спустят на тормозах! Присудят что-нибудь небольшое и на этом все успокоятся и будут довольны! Очень Опытный



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  • 6 | 15.08.2018, 19:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1850 | Комментарии: 60287 | Рейтинг: +12254,3
Учалинский межрайонный прокурор подозревается в получении взяток в крупном размере

О том, что по версии следствия 39-летний Наиль Халилов в течение 3-х лет получал взятки от местного предпринимателя, сообщил сегодня “Коммерсант”. Пресс-служба Следственного комитета эту информацию подтвердила. По данным ведомства, уголовное дело возбуждено Генеральным прокурором России по материалам следствия ФСБ. Сообщается, что местный предприниматель, являющийся также муниципальным депутатом, с 2016 по 2018 год передал Халилову за общее покровительство и попустительство не менее 150 тысяч рублей. В отношении обоих фигурантов возбуждены уголовные дела о взятках в крупном размере. В настоящее время в отношении прокурора рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.



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  • 7 | 15.08.2018, 23:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Участник
2 | 15.08.2018, 10:34 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5747 | Рейтинг: -175,8
Харю наел, на тракторе не объедешь...
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3 | 15.08.2018, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
10 квартир, из которых две в Евпатории, остальные — в Уфе, пять парковочных мест, три участка, восемь автомобилей и четыре дома...
За 5 лет работы полицейским. Ну что тут думать, вы что издеваетесь...
===
о тезисе: "Харю наел", ну чтож, верно, но "в военные" обычно идут самые маргинальные слои общества, а у "ментов" и бандитов, наука доказала, образ мышления схожий,..
о тезисе: "много жилья". У оной человеческой особи туговато с понятиями инвестиций, в таким же успехом он мог пойти в банкиры, также не особо одарённые. Были бы одарёнными, - вложили бы деньги в капитал (средства производства товара), и получали ли на каждый вложенный рубль намного выше доход (рентабельность)!
Хотя оба тезиса справедливы к преобладающему %-у населения.



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