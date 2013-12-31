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Снова про два крыла одной птицы

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Мэтр татарской эстрады похвалил народ Башкирии. Салават Фатхетдинов отметил, что башкиры «хватаются за свою культуру».

Снова про два крыла одной птицы


На пресс-конференции к конкурсу «Татар моны», прошедшей 13 августа в Казани, кумир татарской эстрады Салават Фатхетдинов призвал татар брать пример с башкир в деле сохранения национальной культуры. Об этом сообщает издание «Реальное время».

Приглашенный на пресс-конференцию в качестве спикера он посетовал на то, что многие молодые артисты Татарстана небрежно относятся к традициям национальной эстрады. Соответственно на это реагируют и зрители – по словам Фатхетдинова, размахивание смартфонами на концерте – это «дебилизм».

«То, что делает молодежь, – песня из трех нот. Им не важны слова, смысл. Пусть у них будет своя армия, но они же хотят весь этот дебилизм распространять! Мы этого не допустим. Мы будем сохранять татарскую песню с садика. Есть понятие – пентатоника. Это только мы можем – башкиры, татары – больше никто так не споет», - считает Фатхетдинов.

Мэтр отметил, что у татар и не так много предметов, чтобы «хвалиться» – татарская песня, чак-чак, тюбетей.

«Башкиры молодцы, они хватаются за свою культуру, их не миллионы, нам бы вот так заниматься, не знаю, кем бы мы стали», - подчеркнул артист.

АиФ
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  • 1 | 15.08.2018, 09:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1850 | Комментарии: 60287 | Рейтинг: +12254,3
Ой! Чо тут будет!)))))



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  • 2 | 15.08.2018, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Есть понятие – пентатоника. Это только мы можем – башкиры, татары – больше никто

-------------------

Русские тоже могут играть на чёрных клавишах!.. (Шучу). Предмета спора не вижу.



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  • 3 | 15.08.2018, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мэтр отметил, что у татар и не так много предметов, чтобы «хвалиться» – татарская песня, чак-чак, тюбетей.
===================================
Правильно малайка пишет!
У нас, у башкир,еще курай и пчела есть!



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  • 4 | 15.08.2018, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Башкиры молодцы, они хватаются за свою культуру"
==========================
Салават, а что же ты не хватался то за свою культуру , а удрал в Казань, за большими барышами?
Когда амбициозная молодежь начала наступать на пятки, запел по другому?Так и хочется задать еще один вопрос, что ты отсиживался в Казани в течение 30 с лишним лет, если не смог привить любовь к традициям национальной эстрады?Что, боялся, конкурентов?Воистину верна пословица "чем старее, тем дурнее".



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  • 5 | 15.08.2018, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1.Автор Кухарка
Ой, что тут будет!)))))
----------------------------------------------------
Не радуйтесь, ничего тут не будет. Нас не интересует мнение престарелого музыканта .Пусть он теперь переезжает на постоянное место жительства в Башкирию и "хватается" за башкирскую культуру, а мы как ни разу не ходили на его концерты, так и не будем ходить.



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  • 6 | 15.08.2018, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Есть понятие – пентатоника..."

-------------------------------------------

А слабо спеть всего на двух (двух!) аккордах?

"Прекрасны осень и зима, и лето
И мы с тобой благодарим за это
Весну, в которой было столько света,
Что рассказать не хватит слов!

Она пришла, когда нам было грустно -
И зазвенело соловьями утро!
Она навек нам подарила чудо -
Такое чудо, как Любовь!.."

Ренат поёт. Одной левой. :)



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  • 7 | 15.08.2018, 10:26 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5747 | Рейтинг: -175,8
Опять пиписьками конкурируют



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  • 8 | 15.08.2018, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Харю сюда, Харю!



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  • 9 | 15.08.2018, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
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Татарский кобзон теряет сборы из за молодежи? Нехорошо. Запретить всех к чертям, пентатронику и тувинское горловое только оставить. Смартфонщиков на худсовет, каяться. И чтобы лично решал кому давать звания кому нет



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  • 10 | 15.08.2018, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
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«То, что делает молодежь, – песня из трех нот. Им не важны слова, смысл. Пусть у них будет своя армия, но они же хотят весь этот дебилизм распространять! ...» - считает Фатхетдинов.

-----------------------

Обеспокоенность Салавата одного порядка обеспокоенности по поводу вообще всего российского шоу-бизнеса: развращены сами, развращают детей педофильскими конкурсами... На дискотеках в пионерлагерях - откровенная диверсия: "Ну целуй меня, целуй...", "Первое "хочу", первое "нельзя" - и прочая похотливая мразота с сексуальными движениями бёдер танцующих детей.

Мы теряем детей. Мы теряем культуру. Мы теряем будущее. Мы теряем страну.



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  • 11 | 15.08.2018, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
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неее.... давайте нижнее белье ульяны обсудим.
где там специалист Gomorad?



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  • 12 | 15.08.2018, 12:56 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4375 | Рейтинг: -709,1
Кухарка , как подруга криминальных элементов, может спеть только на трех аккордах....



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  • 13 | 15.08.2018, 12:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1850 | Комментарии: 60287 | Рейтинг: +12254,3
А татары своих детей Салаватами называют? Я к тому, что - он татарин или не очень?



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  • 14 | 15.08.2018, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Смотрите, что нашёл:

"24 | 31.12.2013, 14:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
# 14 | 31.12.2013, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Под такую му-зыку, хорошо повеситься в зимнем лесу, на елочке.
---------------------------

Уважаемый Кац, позволь тебя пристегнуть к этому же комментарию ("попса" Свиридова?). Видишь ли, Кац, в тюркской музыке используется пентатоника, поэтому вам она привычнее на слух. Проще говоря, ты садишься за пианино и играешь только на чёрных клавишах - получается искомая пентатоника. Русскому (ну, мне, например) трудновато постичь всю прелесть пентатоники, её мелизмы и триоли: играю на баяне пьяным бабам хоть "Карабай", хоть "Мясетле, Мясетле", хоть татарскую - всё равно получается какой-то русский акцент. В русской же музыке используется весь звукоряд (и белые, и чёрные), что позволяет использовать всю палитру гармоний. Нет, я не хочу противопоставлений, просто вы впитали музыку пентатоники, мы - семитоники. "Всё преходяще, а музыка - вечна!" ))) С Новым Годом, Кац!"

Как молоды мы были...



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  • 15 | 15.08.2018, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Чакматаш.
В Башкирии он бы остался беспутным татарски деревенским пацаном. В Татарстане стал человеком, разбогател. Но ажиотаж уже не тот. Обидно, наверное. а может звание "Народный артист Башкирии" покоя не дает. Хамитов щедрый: дал же такие звания Хании Фархи иЗульфии Шакировой, хотя оба даже один раз не пели на башкирском языке.



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  • 16 | 15.08.2018, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А татары своих детей Салаватами называют? Я к тому, что - он татарин или не очень?...в переводе радуга что на том что на этом языке причем тут нация Захарова.



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  • 17 | 15.08.2018, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чукчанаш
В Башкирии он бы остался беспутным татарски деревенским пацаном. В Татарстане стал человеком, разбогател. Но ажиотаж уже не тот. Обидно, наверное. а может звание "Народный артист Башкирии" покоя не дает. Хамитов щедрый: дал же такие звания Хании Фархи иЗульфии Шакировой, хотя оба даже один раз не пели на башкирском языке.



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  • 18 | 15.08.2018, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так флаг в руки!.Пой хорошо , создавай шедевры , достигни уровня Р .Ибрагимова.Быть все время мужланом и неотесанным - не самый лучший образ.
Решай проблемы эстрады РТ.Правда такие как ты, и все развалили , было время ,что ты давил всех как бульдозер всех и кого ни попадя.



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  • 19 | 15.08.2018, 14:56 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 15.08.2018, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
неее.... давайте нижнее белье ульяны обсудим.
где там специалист Gomorad?
=============================
зэнгер трусигынды кияхен зэ
зенгер кулгэ сыгып хияхен



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  • 20 | 15.08.2018, 15:35 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15405 | Рейтинг: -2860
Уважаемый Кац, позволь тебя пристегнуть к этому же комментарию ("попса" Свиридова?). Видишь ли, Кац, в тюркской музыке используется пентатоника, поэтому вам она привычнее на слух. Проще говоря, ты садишься за пианино и играешь только на чёрных клавишах - получается искомая пентатоника. Русскому (ну, мне, например) трудновато постичь всю прелесть пентатоники
-------------------
Дружище, ты знаком с башкирскими народными мелодиями? Думаю, что нет. Их далеко не каждый сумеет воспроизвести именно по причине богатства нот и диапазона.
Татарские мелодии только композиции, точно пентатоника, народных настоящих просто не существует у них. Народ то еще молодой.
Ну а русские народные ты хоть немного слушал? Наверно нет. Иначе знал бы, что они на двух-трех нотах тянутся.



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