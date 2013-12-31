Снова про два крыла одной птицы

Мэтр татарской эстрады похвалил народ Башкирии. Салават Фатхетдинов отметил, что башкиры «хватаются за свою культуру».На пресс-конференции к конкурсу «Татар моны», прошедшей 13 августа в Казани, кумир татарской эстрады Салават Фатхетдинов призвал татар брать пример с башкир в деле сохранения национальной культуры. Об этом сообщает издание «Реальное время».Приглашенный на пресс-конференцию в качестве спикера он посетовал на то, что многие молодые артисты Татарстана небрежно относятся к традициям национальной эстрады. Соответственно на это реагируют и зрители – по словам Фатхетдинова, размахивание смартфонами на концерте – это «дебилизм».«То, что делает молодежь, – песня из трех нот. Им не важны слова, смысл. Пусть у них будет своя армия, но они же хотят весь этот дебилизм распространять! Мы этого не допустим. Мы будем сохранять татарскую песню с садика. Есть понятие – пентатоника. Это только мы можем – башкиры, татары – больше никто так не споет», - считает Фатхетдинов.Мэтр отметил, что у татар и не так много предметов, чтобы «хвалиться» – татарская песня, чак-чак, тюбетей.«Башкиры молодцы, они хватаются за свою культуру, их не миллионы, нам бы вот так заниматься, не знаю, кем бы мы стали», - подчеркнул артист.