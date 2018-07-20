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Политолог: Словом, вляпались!

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Как назвать ситуацию, когда ты думаешь, что сорвал банк, а на самом деле проигрался в пух и прах— глупость, неадекватность, помутнение сознания?

Политолог: Словом, вляпались!


Как назвать политику, которая привела государство, всегда состоявшее в высшей мировой лиге, к роли страны-изгоя? Ведь речь не идет об одном— двух провалах, которые можно исправить. Речь идет о действиях, которые загнали Россию в тупик, из которого непонятно, как выбраться. Надо же было докатиться до того, что самая дружественная для россиян Греция начала выдворять российских дипломатов.

Сегодня Россия оказалась перед угрозой санкционной блокады, которая будет пожестче предыдущей. К теперешним санкциям, которые регулярно возобновляются, мы адаптировались и нашли в санкционном заборе лазейки, которые позволяют худо-бедно выживать и даже ерничать. Но Америка обещает новую удавку, от которой будет трудно избавиться. Уйдут нынешние кремлевские правители, а удавка останется нам в наследство. Вот пенсии под вопросом, а удавка гарантируется! Поправка Джексона-Вэника, введенная американцами против России в 1974 г, была снята только в 2012, когда давно исчезли основания, по которым она была принята.

«Коллективный Запад» вовсе не пытается обвалить российскую экономику — зачем им эта головная боль? Свалить президента Путина? Чушь! Западные санкции никогда не приводили к смене режима. Речь идет о формировании механизма, который бы заставлял российский правящий класс платить за его уверенность во вседозволенности — не только дома, но и вне дома. Проблема, правда, в том, что наша власть будет пытаться возложить санкционное бремя на общество. Россияне будут оплачивать кульбиты своей власти. В общем логично. Ведь они поддерживали ее политику. Во всяком случае, до недавнего времени.

Но смирительная рубашка для правящей элиты — это еще не все удовольствие, которое нам придется получить. Заявленные американские санкции (даже в случае их смягчения) создают для России новую геополитическую ситуацию. Во-первых, сужается возможность для ее державной роли, т.е. надламывается позвоночник российской системы. Во-вторых, разрушается созданная еще в советское время конструкция поддержания жизнеспособности России за счет западных финансовых и технологических ресурсов.

Российская власть сделала непростительную ошибку, решив, что Америку можно дергать за хвост и испытывать бесконечно ее терпение. Раздразнив Америку, Кремль не просто превратил Россию в фактор американской политической борьбы. Американцы сделали то, что проделала российская власть у себя дома в отношении Америки: антироссийская позиция стала критерием американского патриотизма и почти национальной идеей. Уставшие от роли глобального шерифа Соединенные Штаты вдруг получили дозу адреналина для создания западного фронта по сдерживанию России. Кто-либо в Москве задумывался над тем, чем могут закончиться хакерские игры с американскими выборами и использование провинциальных девочек для охмурения вашингтонского бомонда?

Архитектором нашей внешней политики, посадившей Россию в лужу, является Кремль. Но справедливости ради нужно назвать и тех, кто разделяет ответственность за то, что мы оказались там, где оказались.

— Это российский политический класс, который десятилетиями хором причитал об «унижении» со стороны Запада и призывал к возмездию за отсутствие должного уважения.

— Это отечественные «эксперты», вопившие изо всех розеток, что эпоха Запада завершилась, Америка сдала себя в утиль, а потому с Западом можно не церемониться.

— Это западные лидеры ( Шредер, Берлускони, Саркози, Ширак и прочие), которые пели в ухо российскому президенту то, что он хотел услышать.

— Это европейские лидеры ( как напр., венгерский премьер Орбан), научившиеся обменивать про-кремлевскую риторику на безвозмездную российскую помощь.

— Это западные интеллектуальные гуру, журналисты и прочие деятели, за российские деньги убеждавшие мир, что у России есть основания обижаться.

А потому Россия имеет право бить стекла в чужих домах.

Добавим к этому западную систему регулирования собственности и финансовых потоков (прежде всего в США и Великобритании), которая искушала нашу элиту тем, что позволяла ей выкачивать из России деньги и анонимно их пристраивать в либеральном сообществе. И мы еще будем удивляться, откуда это у нашего правящего класса чувство безнаказанности и уверенности в том, что Запад проглотит его художества!

Вот не будь всего этого, неужели Кремль решился бы на «гамбиты», которые привели нас в мировой лепрозорий?
Не забудем и парадокс в виде президента Трампа, создающего иллюзию возможности сделки между Америкой и Россией. На деле, однако, получается совсем другое: чем больше Трамп с нами хочет дружить, тем больнее для нас будут американские санкции, которые должны наказать его за эту странную для американцев дружбу.

Уйдет Трамп, но жесть останется надолго. Что бы мы ни делали, будет плохо. Попытаемся дружить с Америкой — американцы будут нас подозревать в злых намерениях. Если, конечно, Россия не скажет: «Mea Culpa!» Но у России нет привычки признавать вину и оправдываться. Попытаемся отвечать Америке (а чем мы можем ответить?) — станет еще хуже, ибо Россия не может противостоять самой развитой и богатой цивилизации, которая пришла в бешенство.

Словом, вляпались!

Лилия Шевцова, политолог






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  • 1 | 16.08.2018, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Прошло 100 дней четвертого президентства Путина.

- Бензин подорожал;
- Рубль упал (с 62 рубль/доллар в мае до 68 в августе);
- НДС подняли с 18% до 20%, следом анонсирован рост цен на ЖКХ, продукты и т.п.
- пенсионный возраст повышают (закон принят в 1 чтении; на 8 лет для женщин, на 5 для мужчин);
-США усилили санкции против России;
-Россия испортила отношения даже с дружественной Грецией и союзной Арменией
-В августе, согласно опросу ФОМ, за Путина на президентских выборах готовы были бы проголосовать 45% россиян. В мае, накануне инаугурации, — 64%. В марте 2018 года, по подсчетам ЦИК, за Путина отдали голоса 77,5% россиян, принявших участие в голосовании.

Потерять симпатии трети своих избирателей за три месяца — бесспорно, выдающееся достижение.
Но, судя по реакции президента, или вернее, отсутствию реакции на явное народное недовольство, его это не парит…



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  • 2 | 16.08.2018, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну что, либерасты обосрались опять? Ну ползите каяться в евросоюз что лм



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  • 3 | 16.08.2018, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
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15 августа 2018, 18:36

Николай Травкин. Может, нам другого врага номер один найти, подешевле?
Тааак, $716 миллиардов умножаем на 67 рублей, это будет 48 триллионов рублей. У нас госбюджет на 2019 год 15 триллионов 540 миллиардов. Делим ихний военный бюджет на наш государственный… Не, что-то не то, пересчитаем… Нет, все правильно…

Значит, получается, что для, как они там в Кремле говорят — «поддержания паритета обороноспособности», мы всей Россией должны три (!) года не жрать, не спать, а только наполнять госкубышку, затем отдать ее всю в руки Шойгу, чтобы на четвертый год ощутить себя в военном паритете с Америкой? И то лишь на один год и с голодным желудком, а затем опять не жрать, не спать три года?

Так может, нам лучше другого какого врага номер 1 подобрать? Подешевле, чтоб и на штатское население из госбюджета чего-нибудь доставалось.

В общем, пока без порток совсем не остались, надо менять эту военную доктрину. Бог с ними, с этими США, лучше уж перед кем-нибудь в Африке свою мощь продемонстрируем.

Николай Травкин, политик



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  • 4 | 16.08.2018, 11:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1850 | Комментарии: 60303 | Рейтинг: +12254,9
1 | 16.08.2018, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован

Прошло 100 дней четвертого президентства Путина.
__________________________________
Я мясоед, и покупаю свинину в ОКее - мираторговскую - по акции, которая есть практически всегда. Она без костей, практически без сала и дешевле чем на рынке - плов, просто пожарить на сковородке, гречка по-купечески, жареная картошка со свининой, фарш(тут вообще огромное разнообразие блюд из фарша с добавлением говядины, конечно) - поэтому я внимательно отслеживаю цены на свинину(по акции) в ОКее. И вот вам мои наблюдения за 100 дней)))

В марте по акции свинина(там бывает 4 варианта, карбонат, шея, лопаточная часть и бедренная, но в последнее время - в эти 100 дней - первые две части в акциях не участвовали)
Акция идет 2 недели, затем меняется немного цена и объект скидок:

- март - акция лопатка - 199 рублей
- апрель(во время поста) - бедренная часть - 189 р.
- май - начало и даже конец апреля - время шашлыков и цена подскакивает до 219-229 руб - и держится практически все лето, чередуясь каждые 2 недели - лопатка-бедро...
и вот дней 10 назад появляется сообщение:
"Скоро колбаса может подорожать на 20%
Комсомольская правда-7 авг. 2018 г.
Россия запретила импорт свинины из Бразилии."
Едем в ОКей и берем 11 кг свинины...
Со вчерашнего дня - новый период акций в ОКее - открываю свежий каталог - и ВУАЛЯ!!! - лопатка 249 рублей.
+8,7% - за неделю!

А, если соотнести с апрелем - 189 и 249 - то все 31,7%. И это только по свинине! По остальным продуктам я не отслеживаю цены...

А нам расскажут про годовую инфляцию в 3,6%....

"Годовая инфляция ожидается на уровне 3–4%, следует из прогноза банка России по инфляции на 2018 год. Об этом заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев"



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  • 5 | 16.08.2018, 11:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1850 | Комментарии: 60303 | Рейтинг: +12254,9
Средний чек на товары к новому учебному году вырос на 23%...



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  • 6 | 16.08.2018, 12:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1850 | Комментарии: 60303 | Рейтинг: +12254,9
Правительство России продолжает экономить на программах поддержки экономического роста и социального обеспечения населения, несмотря на резкий рост доходов федерального бюджета.

Из-за повышения цен на нефть и падения рубля доходы правительства за январь-июль достигли 10,497 трлн рублей, что почти на 20% выше прошлогоднего уровня, отчитался Минфин.

Три четверти новых денег - 1,2 трлн рублей - принесли нефтегазовые налоги, а остаток (0,5 трлн) удалось выжать из несырьевого сектора экономики.
В результате бюджет впервые за 7 лет остался профицитным - поступления превысили расходы на 1,3 трлн рублей, что, впрочем, только усилило его силовой и бюрократический крен.

Финансирование почти 6-миллионного госаппарата, численность которого раздулась вдвое за последние 20 лет, выросло на 63,1 млрд рублей, или 11%.

Почти вдвое - с 6,8 до 11,3 млрд рублей - подорожало для налогоплательщиков содержание президента Владимира Путина.

Финансирование таможни, налоговых и контролирующих органов выросло почти на 15%, или 17 млрд рублей, до 135 млрд за 7 месяцев.

Расходы на армию подскочили на 107 млрд рублей, до 1,654 трлн рублей, на другие силовые структуры - 47 млрд рублей (до 1,01 трлн).

Органам МВД добавили 14 млрд рублей, Росгвардии - 8 млрд рублей, системе ФСИН - 3 млрд.

Суммарно содержание аппарата чиновников и силовиков "съело" 3,326 трлн рублей, или каждый третий потраченный государством рубль.

Расходы на программу поддержки экономики тем временем сократились - на 40,2 млрд рублей по сравнению с прошлогодними (1,003 трлн рублей).

Более чем в 1,5 раза было урезано финансирование ТЭКа (с 12,2 до 7,8 млрд рублей), а также космических программ - с 20,2 до 13,8 млрд рублей.

Расходы по статье "социальная политика" рухнули на 8,2%, или 248 млрд рублей, главным образом за счет сокращения ассигнований на пенсии - на 280 млрд рублей, или 13,2%.

Резко - на 41% - подскочили траты на обслуживание государственного долга, который Минфин планировал нарастить в 2018 году на рекордные 1,4 трлн рублей.

Если в прошлом году оплата процентов по привлеченным займам за 7 месяцев обошлась в 345,6 млрд рублей, то в текущем пришлось отдать 489,3 млрд.

Рекордный рост расходов пришелся на скупку валюты. На эти цели к началу августа ушло более 2 триллионов рублей - в 5,5 раз больше, чем в прошлом году. В доллары, евро и фунты стерлингов был вложен не только весь бюджетный профицит (1,3 трлн рублей), но и все средства, привлеченные Минфином от размещения долга (0,7 трлн рублей).
_________________________________
Приоритеты, б-дь!



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  • 7 | 16.08.2018, 12:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1850 | Комментарии: 60303 | Рейтинг: +12254,9
20:36, 15 августа 2018
Россия спрятала госдолг США в офшорах

Эксперты Совета по международным отношениям (CFR) выяснили, что Россия продала не 84 процента казначейских бумаг США, а гораздо меньше, спрятав облигации в офшорах. Об этом говорится в блоге на сайте организации.

«Россия, вероятно, продала только около 45 процентов своего портфеля казначейских облигаций, а не 84 процента, о которых свидетельствовали последние данные Минфина США» — говорится в сообщении. Отмечается, что 16 процентов по-прежнему зарегистрированы как российские активы в США, а остальные 39 процентов скрыты в офшорах в Бельгии и на Каймановых островах.



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  • # 8 | 16.08.2018, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 9 | 16.08.2018, 12:42 | Автор: Кухарка
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Переход на мою личность в негатив - карается модератором.



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  • 10 | 16.08.2018, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 16.08.2018, 12:42 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1850 | Комментарии: 60299 | Рейтинг: +12253,7
Переход на мою личность в негатив - карается модератором.

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Количество Комментарий скрытых модератором определяет сущность .....



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  • # 11 | 16.08.2018, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 12 | 16.08.2018, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Премьер Медведев сотворил новое крылатое выражение: отказ власти выплачивать свои долги по пенсионным обязательствам это не мошенничество и не дефолт, а горькое лекарство



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  • # 13 | 16.08.2018, 12:58 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 14 | 16.08.2018, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кое что об авторе сего опуса: лживого, и, вероятно, заказного.
Шевцова, Лилия Фёдоровна, почему-то названа в Википедии российским политологом, хотя последние четверть века трудится в американских и британских организациях. Кроме того, если верить Википедии, она "В 1999 и 2001—2004 годах принимала участие в конференциях Бильдербергского клуба". Интересно, за какие такие заслуги перед мировой элитой её пустили в святая святых?
Кроме того, Лилия Швецова "входит в редакционные советы журналов American Interest, Journal of Democracy, Pro et Contra, "Демократизация". Является послом по продвижению программы "Глобальная перестройка" Давосского международного экономического форума, председателем Глобального Совета "Будущее России" Международного экономического форума в Давосе".
Название журнала "American Interest" говорит само за себя.
И вот эта дамочка печётся об интересах России?!!!



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  • 15 | 16.08.2018, 13:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 16.08.2018, 11:55 | Автор: Кухарка
Публикации: 1850 | Комментарии: 60299 | Рейтинг: +12253,7
Средний чек на товары к новому учебному году вырос на 23%...

****
шиномонтажник твой до сих пор в школу ходит?



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  • 16 | 16.08.2018, 13:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
33 | 16.08.2018, 13:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Не верим"! Общественники не поверили словам Путина.===
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Разберутся.У башкир огромная обоюдная любовь к русским, не зря же побежали сдаваться добровольно..Таких народов, между прочим, которые добровольно, по пальцам пересчитать, а башкиры первые. Гордиться надо и ценить эту любовь.

****
пошел нах пpoвакатоp



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  • 17 | 16.08.2018, 14:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Озаглавим, как когда-то в старые добрые времена:

"ИХ НРАВЫ":

"Президент Белоруссии Александр Лукашенко грозит уволить все руководство правительства страны. На совещании по комплексному развитию Оршанского района он предложил внести «предложения по заменам в руководстве правительства».

Причиной увольнения стало «пофигистическое отношение» министров к его поручениям. «Хватит смотреть им в рот, они ещё будут нам тут рассказывать, как им сложно, как им трудно!» - эмоционально отметил Лукашенко.

С плеч слетели головы министра промышленности Виталия Вовка и министра архитектуры и строительства Анатолия Черного — их немедленно отправили в отставку.

Еще двум чиновникам - председателю Госкомвоенпрома Олегу Двигалеву и Секретарю Совбеза Станиславу Засе Лукашенко вынес выговоры. «Не поправят к осени дело, не доложат по каждому предприятию, пойдут туда же! Всех остальных ответственных и прочих я просто предупреждаю!» - пригрозил президент." (Два дня назад).



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  • 18 | 16.08.2018, 16:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"ИХ НРАВЫ":
____________________________
А сказать то что хотел?



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  • 19 | 16.08.2018, 17:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 16.08.2018, 16:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"ИХ НРАВЫ":
____________________________
А сказать то что хотел?

-----------------------------------------------

Туго соображаем. Хотел сказать, что Путину вот так бы надо разговаривать с Правительством, как Бацька со своими министрами. Но куда ему, "менеджеру".



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  • 20 | 16.08.2018, 19:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1850 | Комментарии: 60303 | Рейтинг: +12254,9
Россия выделила из бюджета более 600 млн. рублей на золочение купола Капитолия (здания парламента) в Гаване и еще 10 млн. - на строительный надзор за процессом. Это не считая уже списанных Кубе долгов



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