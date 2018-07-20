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Националистам не дают покоя языки

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"Не верим!" Общественники и эксперты за редким исключением не поверили словам Путина о необходимости сохранения языков России.

Националистам не дают покоя языки


Владимир Путин выступил с заявлением — спустя больше года после предыдущего высказывания о языках народов России, которое спровоцировало давление на школы республик со стороны прокуратуры. На сей раз президент России отметил, что нужно возрождать действовавшую в советское время программу сохранения национальных языков, причем на современной, новой основе.

— Очень важно и очень интересно. Очень важно, потому что каждый год в мире пропадает большое количество языков, наречий и так далее. Литература исчезает, — сказал он.

"Idel.Реалии" опросили активистов и экспертов по языковой проблематике о том, что может скрываться под громкими словами Владимира Путина.

Председатель Общества русской культуры Татарстана Михаил Щеглов, который активно боролся против обязательности преподавания татарского в этой республике, приветствовал заявление Владимира Путина. В беседе с корреспондентом "Idel.Реалии" он заявил, что это своевременный шаг.

— Больше 20 лет в республиках России в отношении своих языков занимались полной ерундой, присвоив им государственный статус и обязывая учить всех кого ни попадя, кто оказался на их территории. Самый яркий пример — это республика Татарстан. А для сохранения нужны совершенно иные подходы, — говорит он.

Когда корреспондент "Idel.Реалии" указал на формулировку Путина о "сохранении", без использования слова "развитие" в отношении языков народов России, Щеглов отреагировал с призывом не цепляться к словам.

Закрепленный государственный статус татарского в Татарстане общественник называет ошибочным.

— В Конституции тоже могут быть ошибки, — считает он.

По словам Щеглова, нынешнее заявление Путина после громких слов годичной давности в Йошкар-Оле, совершенно неслучайное.

— Я думаю, что в результате многочисленных обращений граждан по поводу нелепости всей этой ситуации, этот процесс был запущен. Несмотря на то, что была очень сильная инерция из регионов, в частности из республики Татарстан, сейчас уже пошагово всё выстраивается, — признается Щеглов.

​Айрат Дильмухаметов, публицист, известный деятель башкирского национального движения, считает, что верить словам президента России не стоит.

— То, что говорит данный деятель, никакого интереса не представляет. Всё, что он говорил за последние 19 лет — сплошная дезинформация, — ответил общественник на просьбу корреспондента "Idel.Реалии" прокомментировать слова Путина.

Тюрколог из Карачаево-Черкесии Харун Акбаев, который ранее высказался по поводу того, что под видом государственного языка в системе образования продвигают и русскую литературу, единственную мировозренческую дисциплину, указывает на то, что заявление Путина не имеет никакого отношения к реальной языковой политике России.

— По мне, так это очередное микширование агрессивных действий федеральной власти по отношению к государственным языкам республик. И не более того, — констатирует тюрколог.

Удмуртский активист Артем Малых признается, что заявление прозвучало стандартно.

— Полагаю, что это его стандартный ответ, пока сложно представить, что он на публике скажет, что сохранение языков народов России не важно или что этим не стоит заниматься. Это протокольная фраза, за которой ничего не стоит, — делится общественник.

Лезгинский общественный деятель, замглавного редактора РИА "Дербент" Амиль Саркаров говорит, что ему сложно судить о том, что имеет в виду глава государства под "программой сохранения родных языков", так как данное заявление диссонирует с его прошлогодней речью в Йошкар-Оле, которая была воплощена в последующих антиконституционных поручениях.

— Впрочем, если принять во внимание то, что последние поправки в закон об образовании также преподносятся как забота о языках народов России, то нельзя быть уверенным, будет ли польза от такой программы или же она ухудшит языковую ситуацию, — делится общественник.

Саркаров также обращает внимание на формулировки президента России.

— Вообще, сама постановка вопроса — "сохранение языков" — говорит о том, что для языков народов России установили некую планку, за которую переступать нельзя, чтобы, не дай Бог, не пострадал русский язык (будто бы ему что-то может навредить в нашей стране). Именно этот невысокий уровень могут нынешние власти поддерживать, но не более того. Чтобы языки сохранялись по-настоящему, их нужно не сохранять, а развивать, то есть расширять их функциональные возможности. И вроде бы Конституция России и закон о языках народов России создают для этого самые широкие возможности (статус госязыков республик и официальных языков в местах компактного проживания их носителей), но действия исполнительной власти направлены на сужение сферы их применения, придания им статуса второсортных, ненужных языков. Дождёмся появления этой программы и увидим, что она будет собой представлять, — полагает он.

Эксперт по национальным вопросам в образовании Марат Лотфуллин считает, что упомянутая программа является очень актуальной.

— Действительно, нужно составить программу преподавания родных языков. Это должна быть федеральная программа. Конечно, мы хвастаемся тем, что преподаем татарский язык как государственный язык, однако три четверти наших татар в России вообще не изучают родной язык. Татарский изучает всего лишь 7% татарских детей. Ничего не делается для того, чтобы в российских регионах преподавался татарский.

Самое главное, чтобы это было на федеральном уровне, а то всё так и может остаться региональной программой. Нет сегодня в российских регионах подготовки учителей родных языков, учителей татарского языка. Именно поэтому эта федеральная программа очень необходима. Будет ли она качественной, или всё это затевается для того, чтобы заболтать вопрос — это уже другой момент, — сказал он.

Лотфуллин считает, что Путин желает вернуться к образовательной системе советского образца.

— В ней нет преподавания государственных языков республик. В советское время госязыки республик не были обязательны к изучению. В принципе, самих госязыков не было как таковых. Согласно нынешним законам, татарских школ вообще нет, т.к. язык обучения должны выбрать родители. В любой школе можно выбрать любой язык. Вот и в татарской школе языком обучения можно выбрать русский. А в русской школе — татарский. Это желание родителей. Выбор должен быть свободным. А для того, чтобы выбор был свободным, нужны равные условия. В нашей же стране эти условия не равны. У русского языка очень сильные преимущества, — говорит Лотфуллин.

Американский эксперт по России Пол Гобл, ранее неоднократно высказывавшийся по вопросу языковых прав в России, также согласился ответить на наш вопрос.

— Путин как всегда пытается внести путаницу. Когда его справедливо обвинят в том, что нерусские языки уничтожаются, его сторонники в России и на Западе укажут на сегодняшние слова: мол, смотрите, те, кто его критикует, не правы. Слова Путина ничего не меняют до тех пор, пока оппоненты Путина не поймут тактику власти и не используют слова российского президента против него же самого, — резюмирует аналитик.

Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 16.08.2018, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Низкий поклон и огромная благодарность "Кухарке", за то что она одна из первых выступила за отмену обязательного изучения БЯки в школах, и продолжала бороться до конца.
Былаб моя воля,или на крайняк деньги, я бы ей памятник поставил!



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2

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  • Гость
  •  
  • 2 | 16.08.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Десятки раз было сказано, подчеркнуто, убедительно доказано, что без практического употребления национального языка во всех областях человеческой деятельности - языки народов (кроме русского) постепенно сойдут на нет.



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2

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  • Участник
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  • 3 | 16.08.2018, 10:13 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28452 | Рейтинг: -691,1
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
1 | 16.08.2018, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Низкий поклон и огромная благодарность "Кухарке", за то что она одна из первых выступила за отмену обязательного изучения БЯки в школах, и продолжала бороться до конца.
Былаб моя воля,или на крайняк деньги, я бы ей памятник поставил!
------------------------
Былаб твоя воля и твои деньги. То есть состояние, и полового организма, и карманных финансов.

Натурой отблагодари. Дешевле обойдется.



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  • 4 | 16.08.2018, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
мериканский эксперт по России Пол Гобл, ранее неоднократно высказывавшийся по вопросу языковых прав в России, также согласился ответить на наш вопрос.

— Путин как всегда пытается внести путаницу. Когда его справедливо обвинят в том, что нерусские языки уничтожаются, его сторонники в России и на Западе укажут на сегодняшние слова: мол, смотрите, те, кто его критикует, не правы. Слова Путина ничего не меняют до тех пор, пока оппоненты Путина не поймут тактику власти и не используют слова российского президента против него же самого, — резюмирует аналитик.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Как там индейские йезыки поживают в Омерике, Путин их не запутал случайно?



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4

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  • 5 | 16.08.2018, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гость

2 | 16.08.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Десятки раз было сказано, подчеркнуто, убедительно доказано, что без практического употребления национального языка во всех областях человеческой деятельности - языки народов (кроме русского) постепенно сойдут на нет.
______________________________________________
Опять будем заставлять курлыкать? Хотите чирикайте на своем, не хотите нечево навяливать остальным.



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2

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  • 6 | 16.08.2018, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Участник

3 | 16.08.2018, 10:13 | Автор: Зулия | На сайте
Публикации: 34 | Комментарии: 28445 | Рейтинг: -690,3
1 | 16.08.2018, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Низкий поклон и огромная благодарность "Кухарке", за то что она одна из первых выступила за отмену обязательного изучения БЯки в школах, и продолжала бороться до конца.
Былаб моя воля,или на крайняк деньги, я бы ей памятник поставил!
------------------------
Былаб твоя воля и твои деньги. То есть состояние, и полового организма, и карманных финансов.

Натурой отблагодари. Дешевле обойдется.
_________________________________________________
Кто о чем. Недоебанные конечно о натуре



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2

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  • 7 | 16.08.2018, 10:46 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28452 | Рейтинг: -691,1
6 | 16.08.2018, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован

Кто о чем. Недоебанные конечно о натуре
-------------------
походу ты уже свое отъипал, про натуру - не тема.



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  • 8 | 16.08.2018, 10:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1850 | Комментарии: 60303 | Рейтинг: +12254,9
Американский эксперт по России Пол Гобл пусть расскажет нам, как в США обстоят дела с языками коренных народов Северной Америки.... Он хоть один из них выучил?

Я не против поддержки языков народов России. Но я искренне не понимаю, как их можно развивать в условиях глобализации?! Расширение функциональных возможностей языков, в том числе русского - идет за счет заимствований - и НЕТ уже пушкинского языка, как в его время - не стало Державинского, а во времена Есенина и Маяковского - русский язык тоже отличался от языка 19 века...

Сейчас даже я не успеваю за новой интернет-терминологией, экономическими, финансовыми понятиями, прочно входящими в нашу жизнь
Ну вот скажите мне - кто еще год назад знал о крипто-валюте, биткоине?

А 15 лет назад - знали что такое флэшка? Ну нет же! В то время сиди-диски и те были в диковинку... не все умели на них записывать... а дисководы были у многих только воспроизводящие, а не записывающие...



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  • 9 | 16.08.2018, 10:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1850 | Комментарии: 60303 | Рейтинг: +12254,9
4 | 16.08.2018, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован

Пока набирала коммент, смотрела в гугле - кто такой Гобл - вы меня опередили))))



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  • 10 | 16.08.2018, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Участник

7 | 16.08.2018, 10:46 | Автор: Зулия | На сайте
Публикации: 34 | Комментарии: 28446 | Рейтинг: -690,4
6 | 16.08.2018, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован

Кто о чем. Недоебанные конечно о натуре
-------------------
походу ты уже свое отъипал, про натуру - не тема.
________________________________________
Да не, пихаюсь пока. Но тебе уши спаниэля на жопе ровно сидеть не дают видать. Хоть понюхать попроси что ли.



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1

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  • 11 | 16.08.2018, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Они своих индейцев перевели под корень. Наши вон румяненькие, курлыкают чо то



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3

  • # 12 | 16.08.2018, 11:01 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15432 | Рейтинг: -2861,8

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  • Наблюдатель
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  • 13 | 16.08.2018, 11:04 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 37 | Комментарии: 7575 | Рейтинг: +2016,4
Позвольте спросить.

Кто будет развивать национальные языки, опять русские?
Так они в них ни бельмеса. Почему опять за счёт русскоговорящих,если носители в большинстве своём сами не хотят, не умеют, не желают, только истерят и скандалят.
Нет дорогие, начинайте с себя, и прежде всего в семье. А все эти визги, попытка самоутвердится за чужой счёт. А региональным БАЙчикам, и квотным чиновникам, повод показать кто в доме хозяин, и попилить бабло. Что называется и рыбку съесть и на хер сесть.

(Извините за мой французский)



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  • 14 | 16.08.2018, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка ты не мясоед а свиноед.



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  • 15 | 16.08.2018, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 16.08.2018, 11:04 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ | На сайте
Публикации: 37 | Комментарии: 7575 | Рейтинг: +2016,2
Позвольте спросить.

Кто будет развивать национальные языки, опять русские?
Так они в них ни бельмеса. Почему опять за счёт русскоговорящих,если носители в большинстве своём сами не хотят, не умеют, не желают, только истерят и скандалят.
Нет дорогие, начинайте с себя, и прежде всего в семье. А все эти визги, попытка самоутвердится за чужой счёт. А региональным БАЙчикам, и квотным чиновникам, повод показать кто в доме хозяин, и попилить бабло. Что называется и рыбку съесть и на хер сесть.

(Извините за мой французский)
_________________________________________________________
Какой йезык. Титульные индейцы хотят шоп им кланялись просто. Ждут поджопника. Сталин молодец был, сопли не жевал, сразу департировал если что



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  • 16 | 16.08.2018, 11:24 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11143 | Рейтинг: -1825,8
13 | 16.08.2018, 11:04 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ | На сайте
Публикации: 37 | Комментарии: 7575 | Рейтинг: +2016,2

Позвольте спросить.

Кто будет развивать национальные языки, опять русские?
Так они в них ни бельмеса. Почему опять за счёт русскоговорящих,если носители в большинстве своём сами не хотят, не умеют, не желают, только истерят и скандалят.
Нет дорогие, начинайте с себя, и прежде всего в семье. А все эти визги, попытка самоутвердится за чужой счёт. А региональным БАЙчикам, и квотным чиновникам, повод показать кто в доме хозяин, и попилить бабло. Что называется и рыбку съесть и на хер сесть.

(Извините за мой французский)
______________________________________________________
Ясенпень, Вы в чем-то правы.
И попилить деньги некоторые личности желают и самоутвердиться и попиариться тоже.
Но ведь есть люди, которых эта проблема беспокоит по настоящему.
Да и насчёт попиариться.
На этом сайте кого больше всех волнует проблема родных языков?
Перечисляю - Наталка, Кухарка.
Больше них никто не визжит о языках.
Разве националисты выставляют здесь статьи, круглые сутки выискивают кто и что сказал о языках, чтобы тут же вывесить на этом сайте?
А стоит хоть немного денег выделить для сохранения и развития родных языков (сущие копейки, признайте, Ясенпень) так здесь, на этом жёлтом сайте такой визг поднимается.
Ясенпень, Вас кто-то заставляет учить язык? Может Кухарку или Наташку?
Нет, А что тогда Вы кричите?



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3

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  • Гость
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  • 17 | 16.08.2018, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Кухарку вашу на первую осину надо за разжигание и башкирофобию дикую.



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4

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  • Гость
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  • 18 | 16.08.2018, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А почему кстати ашкирцы свинину едят, религие какое у них ?



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1

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  • Участник
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  • 19 | 16.08.2018, 11:30 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5334 | Рейтинг: +1437
Вся беда в том,что такие как Зулия и тому подобные,только ненавидят русских и русский язык и литературу,культуру религию. А им по хер башкирский ,они только ненавидят. Если бы они по настоящему болели за башяз.то что то делали бы. а не строчили в инете



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2

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  • Гость
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  • 20 | 16.08.2018, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
19 | 16.08.2018, 11:30 | Автор: ketrin_2 | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 5332 | Рейтинг: +1436,2

Вся беда в том,что такие как Зулия и тому подобные,только ненавидят русских и русский язык и литературу,культуру религию. А им по хер башкирский ,они только ненавидят. Если бы они по настоящему болели за башяз.то что то делали бы. а не строчили в инете
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А вы ненавидите и русский и башкирский.



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2

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