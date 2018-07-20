Пьяный бред ряженых казаков: Просят отменить пенсии

Лидер казачьей партии России заявил, что казаки просят отменить пенсии совсем. По его словам, повышение пенсионного возраста — «неизбежно назревшая мера», поэтому сейчас «необходимо поддержать правительство в решении общегосударственной стратегической задачи развития».Председатель Казачьей партии России (КаПРФ) Николай Константинов заявил о том, что казаки поддерживают реформу правительства о повышении пенсионного возраста. «Чтобы действующие пенсионеры получали достойные выплаты, должно увеличится количество источников их содержания.Кроме как повышением пенсионного возраста эту проблему не решить.Мы ради будущего наших детей готовы поработать подольше. Более того, некоторые казаки вообще заявили о готовности работать до смерти и высказывались за отмену пенсий», — сказал Константинов.Трудно не отреагировать на новость о свершившемся факте повышения пенсионного возраста – это затмевает для половины населения все новости, в том числе и о Чемпионате мира по футболу. У нас почти половина населения – либо пенсионеры, либо предпенсионного возраста.Петр Скойбеда, атаман хутора Мещерский: Надо направить законодательную инциативу Президенту, чтоб отменили пенсии для казаков.Вкалывать до самой смерти что бы не умереть с голода, нам привычно и на пенсии мы ни когда не рассчитываем. Просим чтоб нам позволили служить до гробовой доски, единственно что надо просить чтоб денежное содержание нам повысили хотя бы до 70-75 тысяч рублей, так как на 40 тысяч содержать семью не просто.Надо чтоб когда казак подписывает обязательства по несению государственной службы, он сразу подписывал отказ от пенсии ( в соответствии с 154 ФЗ «О государственной службе Российского казачества»).Андрей Даценко, атаман Товарищества казаков ЦФО, казачий Генерал: Я, думаю есть и другое решение. Надо просить Президента, через наших представителей в Думе, чтоб казаков и их семьи освободили от налогов и уплаты ЖКХ, взамен пенсии. Ну и конечно чтоб позволили служить пока ноги таскает, служить не по возрасту, а по состоянию здоровья.Труд преобразил нас в людей и теперь снова придется вспомнить о простой истине: трудиться придется до конца - до самой смерти, ибо любая остановка на этом пути превращает нас обратно в обезъян.ния казаков как и пологается резки и категоричны, но нам думается в них есть рациональное зерно.Будем отслеживать что ответит Администрация Президента, куда казаки отправили свои предложения.