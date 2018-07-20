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Пьяный бред ряженых казаков: Просят отменить пенсии

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Лидер казачьей партии России заявил, что казаки просят отменить пенсии совсем. По его словам, повышение пенсионного возраста — «неизбежно назревшая мера», поэтому сейчас «необходимо поддержать правительство в решении общегосударственной стратегической задачи развития».

Пьяный бред ряженых казаков: Просят отменить пенсии


Председатель Казачьей партии России (КаПРФ) Николай Константинов заявил о том, что казаки поддерживают реформу правительства о повышении пенсионного возраста. «Чтобы действующие пенсионеры получали достойные выплаты, должно увеличится количество источников их содержания.

Кроме как повышением пенсионного возраста эту проблему не решить.

Мы ради будущего наших детей готовы поработать подольше. Более того, некоторые казаки вообще заявили о готовности работать до смерти и высказывались за отмену пенсий», — сказал Константинов.

Трудно не отреагировать на новость о свершившемся факте повышения пенсионного возраста – это затмевает для половины населения все новости, в том числе и о Чемпионате мира по футболу. У нас почти половина населения – либо пенсионеры, либо предпенсионного возраста.

Петр Скойбеда, атаман хутора Мещерский: Надо направить законодательную инциативу Президенту, чтоб отменили пенсии для казаков.

Вкалывать до самой смерти что бы не умереть с голода, нам привычно и на пенсии мы ни когда не рассчитываем. Просим чтоб нам позволили служить до гробовой доски, единственно что надо просить чтоб денежное содержание нам повысили хотя бы до 70-75 тысяч рублей, так как на 40 тысяч содержать семью не просто.

Надо чтоб когда казак подписывает обязательства по несению государственной службы, он сразу подписывал отказ от пенсии ( в соответствии с 154 ФЗ «О государственной службе Российского казачества»).

Андрей Даценко, атаман Товарищества казаков ЦФО, казачий Генерал: Я, думаю есть и другое решение. Надо просить Президента, через наших представителей в Думе, чтоб казаков и их семьи освободили от налогов и уплаты ЖКХ, взамен пенсии. Ну и конечно чтоб позволили служить пока ноги таскает, служить не по возрасту, а по состоянию здоровья.

Труд преобразил нас в людей и теперь снова придется вспомнить о простой истине: трудиться придется до конца - до самой смерти, ибо любая остановка на этом пути превращает нас обратно в обезъян.ния казаков как и пологается резки и категоричны, но нам думается в них есть рациональное зерно.

Будем отслеживать что ответит Администрация Президента, куда казаки отправили свои предложения.






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  • 1 | 16.08.2018, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всего то МВФ 3 гола назад указание прислало своим слугам. А тут уже базу подвели о полезности. Колония епта



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  • 2 | 16.08.2018, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Андрей Даценко, атаман Товарищества казаков ЦФО, казачий Генерал: Я, думаю есть и другое решение. Надо просить Президента, через наших представителей в Думе, чтбы КАЗАКОВ И ИХ СЕМЬИ освободили от налогов и уплаты ЖКХ, взамен пенсии.

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Мозги ещё не совсем пропиты.



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  • 3 | 16.08.2018, 11:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1850 | Комментарии: 60303 | Рейтинг: +12254,9
А какая у них работа, у казаков? Бабло пилить, да несогласных разгонять?

Казаки получили грант от мэрии Москвы на 33 млн руб. на помощь бездомным
Члены казачьих обществ, участвовавшие в разгоне несанкционированной протестной акции 5 мая в Москве, не привлекались властями столицы для охраны общественного порядка. Об этом говорится в ответе за подписью прокурора Москвы Владимира Чурикова депутату от КПРФ Валерию Рашкину (документ есть у РБК).

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b4ca2f39a79473d170df97e



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  • 4 | 16.08.2018, 11:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1850 | Комментарии: 60303 | Рейтинг: +12254,9
Сдохнет пуйло - и куда подеваются все эти паяцы-ряженые! Будут тихонько сидеть под лавкой.



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  • 5 | 16.08.2018, 11:37 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1850 | Комментарии: 60303 | Рейтинг: +12254,9
Там еще такая же мразота - ночные волки... всплывшее дерьмо времен пуйла...



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  • 6 | 16.08.2018, 11:39 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5334 | Рейтинг: +1437
Из Алупки приезжала на похороны золовка соседки.
Говорит ждем и надеемся что крым вернется в Украину. Путин не вечен



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  • 7 | 16.08.2018, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 16.08.2018, 11:39 | Автор: ketrin_2 | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 5332 | Рейтинг: +1436,2
...
Говорит ждем и надеемся что крым вернется в Украину.

------------------------------------

Козе - баян, попу - гармонь, икону - папуасу!



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  • # 8 | 16.08.2018, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 9 | 16.08.2018, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 16.08.2018, 11:35 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1850 | Комментарии: 60299 | Рейтинг: +12253,7
Сдохнет пуйло - и куда подеваются все эти паяцы-ряженые! Будут тихонько сидеть под лавкой.
_______________________________________________
А куда подеваются ряженые батыры? Тихонько в юрте сидеть будут и не мыться опять годами?



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  • 10 | 16.08.2018, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 16.08.2018, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 16.08.2018, 11:39 | Автор: ketrin_2 | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 5332 | Рейтинг: +1436,2
...
Говорит ждем и надеемся что крым вернется в Украину.

------------------------------------

Козе - баян, попу - гармонь, икону - папуасу!
_____________________________________
Вшей батырам



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  • 11 | 16.08.2018, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 16.08.2018, 11:37 | Автор: Кухарка
Публикации: 1850 | Комментарии: 60299 | Рейтинг: +12253,7
Там еще такая же мразота - ночные волки... всплывшее дерьмо времен пуйла...
______________________________________
Еще есть СБМ и ку караук буре, вот где мразоты собрались то. Шаклье кучкуется



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  • 12 | 16.08.2018, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 16.08.2018, 11:35 | Автор: Кухарка
Публикации: 1850 | Комментарии: 60299 | Рейтинг: +12253,7
Сдохнет пуйло - и куда подеваются все эти паяцы-ряженые! Будут тихонько сидеть под лавкой.
______________________________________
Куда батыра малахайщики денутся интересно? Тихонько очком работать потянутся прям в костюмчиках?



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  • 13 | 16.08.2018, 15:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Господа казаки и другие ряженные и разнаряженные! Живите на общих условиях, как все другие, не требуйте себе специальные работы, должности, зарплаты, поддержки Ваших традиций, быта и языков, не отказывайтесь от того, что всем другим тоже дают! Ну если только то, без чего в трудных климатических условиях не выжить! Живите так, чтобы другим Вы не мешали, даже в мелочах! И будет Вам всем счастье! Очень Опытный



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  • 14 | 16.08.2018, 15:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 16.08.2018, 15:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Господа казаки и другие ряженные и разнаряженные! Живите на общих условиях, как все другие, не требуйте себе специальные работы, должности, зарплаты, поддержки Ваших традиций, быта и языков, не отказывайтесь от того, что всем другим тоже дают! Ну если только то, без чего в трудных климатических условиях не выжить! Живите так, чтобы другим Вы не мешали, даже в мелочах! И будет Вам всем счастье! Очень Опытный
_____________________________________________________
А малахайщикам можно, казакам нет Как всегда



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  • 15 | 16.08.2018, 18:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо этих ряжанных на заводы направить толку больше будет. А то очень заржались ряженные.



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  • 16 | 16.08.2018, 19:51 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1137 | Рейтинг: +325,8
Против усатых тараканов дезинфекция, дезинсекция, дизлофос, дус ддт. Или на крайняк тапок.



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  • # 17 | 16.08.2018, 21:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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Всем кто требует отмены пенсий и увеличения возраста выхода на пенсию нужно пойти на встречу, Всем партийцам Е.Р., всем общественным организациям - казакам, всем чиновникам и министрам поимённо отменить пенсию, а высвободившиеся средства пустить на увеличение пенсий пенсионерам РФ с целью выполнения президентских указов.



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  • 19 | 16.08.2018, 22:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бабушка рассказывала что самые страшные были казаки в гражданскую. Они грабили насиловали и рубили всех кто был против царя. Не брезговали и детьми. Ее саму в лесу прятали от них ей было 12 лет. Она говорила германец так не свирепствовал как эти гады. Запомни и внукам и правнукам говори. Это хорошо показано в фильме Тихий Дон. Когда родной брат против брата готов убить его за царя. Они народу не служили. Народ для них ничто главное за царя. Дай Бог сейчас чтоб они с Народом были но НЕТ опять с властью. Дай им шашки опять Народ рубить начнут.



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  • 20 | 16.08.2018, 23:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жалко что нельзя матом... Какой резвый казачура. Небось под шумок стояночку имеет и гостиницу , или ещё какой доход. Простой казак такое не напишет, ибо пашет где-нибудь на стройке с букетом болячек. А эта морда жирная , прихлебатель...дай ему 70-75 тысяч, а то ему 40 мало.. А18-ть не хотел....? И то это у нас много.. Прихлебателям таким, как ты и подают крохи со стола.



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