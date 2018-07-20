Ялалов уходит в Совет Федерации РФ. Кто его сменит?

С приближением единого дня голосования усиливаются слухи о возможных отставках первых лиц республики. Участие в списках партии власти уфимского градоначальника Ирека Ялалова вновь ставит вопрос о его политическом будущем.Рустэм Хамитов и Ирек Ялалов возглавили предвыборный избирательный список партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в Государственное Собрание – Курултай РБ. И если участие главы республики в качестве «паровоза» уже стало привычным (хотя каждый раз порождает волну слухов – прим. ред.), то участие в праймериз, а затем и в самих выборах Ирека Ялалова стало несколько неожиданным.Через выборы в Совет Федерации РФЕще полгода назад – на пике противостояния мэрии и обитателей здания на Тукаева – популярные Telegram-каналы, отслеживающие политическую повестку Башкортостана, сообщали, что Ирек Ялалов покинет свое кресло и станет сенатором от республики. В тот момент это казалось маловероятным, так как было сложно предположить, что сити-менеджер пойдет путем участия в выборах в Курултай.Однако сразу два источника ProUfu.ru сообщили идентичную информацию, что Ирек Ялалов после выборов в сентябре уходит в Совет Федерации РФ от Госсобрания РБ. А вот главными претендентами на кресло уфимского мэра они назвали двух действующих вице-премьеров Правительства РБ – Евгения Гурьева и Андрея Трухана.Господин Гурьев, ставший едва ли не главным «героем» наших публикаций под общим названием «Большой хапок», считается представителем группировки с условным названием «Счетоводы». Фактически эта группа получила от Рустэма Хамитова карт-бланш на организацию процесса приватизации государственного имущества и передел собственности.Процесс отчуждения государственной собственности, смена формы организации, банкротство республиканских предприятий стали повседневностью и едва ли не главной целью этой группировки.Руководство Уфы, в свою очередь, открывает новые перспективы для этой группы влияния.Андрей Трухан также заработал репутацию доверенного лица семьи Хамитовых. Именно ему приписывается контроль над процессом строительства усадьбы в Подмосковье, якобы ведущемся в пользу четы руководителя республики. Таким образом, решение по конкретной кандидатуре еще не принято.Эти слухи усиливает то обстоятельство, что Ирек Ялалов вслед за календарным отпуском вдруг ушел и в предвыборный отпуск.Рустэм Хамитов участвует в мероприятиях партии власти в выходные дни или после рабочего дня, а мэр города оставил башкирскую столицу на своих заместителей.– С точки зрения предвыборного законодательства на муниципального служащего распространяются ограничения. Исполняя обязанности мэра, он же не сможет вести агитацию. Если он будет работать, то любое его заявление можно будет трактовать как агитацию, – не очень убедительно прокомментировал руководитель пресс-службы администрации Уфы Камиль Юлаев.Отсюда возникает вопрос: а зачем Иреку Ялалову вообще вести агитацию и участвовать в мероприятиях «Единой России», если он «паровоз» и реально не собирается становиться парламентарием? Ответа на него нет, поэтому вполне можно идти от обратного, что Ялалов реально участвует в выборах.Кто кого разводитРазмен мэрского кресла на кресло депутата Госсобрания РБ явно неравноценен. Ирек Ялалов явно не относится к политическим самоубийцам и рассчитывает на большее. Оба источника говорят о том, что статус депутата ГС РБ он рассчитывает носит не долго и планирует быть избранным в качестве сенатора. Однако у этой схемы есть и свои нелогичные моменты.Допустим, что Ялалов становится сенатором. Уже через год он будет национальным кадром со статусом федерального политика. Депутатом Госдумы РФ от Твери осенью станет бизнесмен Сергей Веремеенко. Где-то неподалеку живет Тимербулат Каримов. О сложившихся отношениях этого трио мы уже писали.Совсем близко к Москве и Красногорск команды Радия Хабирова. То есть, отпуская Ирека Ялалова в Москву, Рустэм Хамитов рискует получить реального конкурента в 2019 году. Эти группы и люди: «хабировские», БСК, Андрей Назаров, Сергей Веремеенко и многие другие – так или иначе принимали участие в назначении Хамитова руководителем республики или в его становлении как политика.Сейчас из-за невыполненных обязательств последнего они чувствуют себе обделенными и кинутыми. Поэтому Ирек Ялалов вполне может быть общим компромиссным инструментом их реванша. В этом отношении показателен пример соседней Самарской области, врио руководителя которой назначен Дмитрий Азаров. Азаров также когда-то был сити-менеджером областной столицы, а затем ненадолго переехал в Совет Федерации РФ.В этом свете можно предположить, что Рустэма Хамитова 2019 год и перспективы переизбраться на пост главы РБ не волнуют.Сложностей в эту интересную картинку добавляет то, что к кабинету сенатора на улице Цюрупы присматривается и пока действующий спикер ГС РБ Константин Толкачев.Очевидно, что этот политический долгожитель республики уже не будет возглавлять парламент Башкирии в следующем созыве. Пост сенатора стал бы для него почетным выходом из башкирской политики. Но какой тогда смысл давать федеральный статус «сбитому летчику»? Только для того, чтобы он спокойно уехал в построенный в Крыму дом? Явно нет.Таким образом, окончательная конфигурация пока не ясна. Точнее, не ясно, кто кого разводит. Однако сложные подковерные игры очевидны.