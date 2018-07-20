«Родина»: Можно ли ее продать, и найдется ли покупатель?

Только и слышно отовсюду: «предательство? — не предательство?», «измена? - не измена?», «враг — не враг?»А чей враг, кому изменили, кого предали — тут ни у кого никаких вопросов не возникает: ясно, что опять Родина пострадала. Чем спокойней живётся её детям, чем взрослей и самостоятельней они становятся, тем сильней страдает от этого их ненормальная мать. И ни в психушку её не отправишь, ни в дом престарелых не запихнёшь, хотя как раз в этих двух домах ей давно уже самое место.Родина появляется не тогда, когда она нужна тебе. А если и появляется, то не на твоей стороне, как, казалось бы, положено матери. Суд, разбитые дороги, отмененные электрички, пенсии и социальные программы — вообще не её дело. Она полагает, тут ты и сам справишься. А вот прописка с военкоматом, отпуск на танке, «разумные ограничения на выезд граждан» - это именно Родина.Даже абсолютно противоположные как по форме, так и по содержанию «куда лезешь?!» и «пройдёмте, гражданин!» - тоже Родина.На рыбалке её не бывает. Грибы собираешь — нету Родины. Там другое: «Эх! Красота-то у нас какая!» (И, между прочим, не только у нас, как выяснилось с годами). А вот если «Стой! Запретная зона!», то сто процентов, где-то тут Родина шляется.Иногда она прикидывается Отечеством. Но опять-таки, вы что-нибудь хорошее от Отечества видели? Не скажу, чтоб мне так уж хотелось жить в Саудовской Аравии. Однако 30 миллиардов долларов ихнее отечество ихним соотечественникам раздало. Наше же, если и появляется, то не с миллиардами или пряниками, а исключительно с воплем «Отечество в опасности!» Пока опасности нету, мы ему без надобности. А как опасность, так сразу и нас подавай в ассортименте.Ну, а дальше маршрут отработан: война — плен — Колыма — сто первый километр. Прошёл в этой увлекательной игре один уровень, попробуй выжить на следующем.Правильно Чехов говорил: «Если тебе изменила жена, радуйся, что она изменила тебе, а не Отечеству». Оно и действительно, от измены жены лично тебе проблем точно меньше получится. Хотя, жену выбираешь, а Отечество — нет. Какое дали — такое и бери. Только «спасибо» не забывай на каждом углу говорить.С Родиной то же самое. Когда у тебя хату забирают да в лагеря гонят — её днём с огнём не сыскать: «У пролетариата нет Родины». А стоит кому-нибудь «Halt!» из-за угла сказать, так сразу «Родина-мать зовёт!» Так и хочется её спросить: «Слышь, мать, а где тебя раньше-то носило?»Мать, блин. На войну отправит, потом скажет, никакой войны не было. Забывчивая. «Тут помню, тут не помню». Про то, что нужно детям, вообще не вспоминает, а про себя хоть бы раз забыла. «Ты будешь меньше пить?» - «Нет, сынок, ты будешь меньше есть».А раньше, помимо Отечества и Родины, у нас ещё и Дед общий был. Ленин звали. Известный цюрихский урка. Но сейчас его, вроде, на органы разобрали и особо не вспоминают. И то слава богу. А вот Родина жива и, зараза, светится.Вокруг прям какой-то цирк с конями: «Россия встаёт с колен!» И радуются все как ненормальные. Я сам радовался, когда про «встаёт с колен» объявили: наконец-то, думаю, эволюция её торкнула! Может, со временем ходить научится, а там, глядишь, выпрямится и палку-копалку изобретёт.Только рано я радовался. По некоторым признакам, в последние годы Родина не то что с колен передумала вставать, она, похоже, вообще решила обратно на ветку залезть. И нас туда загнать, поближе к собственной юбке. Из-за этого складывается впечатление, что в обозримом будущем не будет нам никакой палки-копалки, никакого ручного рубила и вообще среднего палеолита. Сплошной миоцен с федеральными округами.При таком раскладе не нужны дороги, электрички и самолёты. Куда ездить, если все по веткам? И иностранные языки не нужны. А зачем? С баобаба на другой баобаб орать? - так там такой же сидит и тебе что-то сквозь буйную листву кулдыкает. И вместо прилагательных лупит себя кулаком по балде.Так что, ни к чему языки. А то дочитаемся до того, до чего не следует. Если Родине вдруг понадобится, то по-немецки понимает Путин, по-французски Сечин, по-английски Иванов. Куда нам ещё-то!...Кстати, маленькое отступление. Я про «на Украине» или «в Украине». В этом смысле финский язык самым первым запрещать надо. Потому, что у них всё по-скотски. «В Швеции», «в Финляндии», «в Австрии» — это всё будет Ruotsissa, Suomessa, Itävallassa. И даже с Украиной так же: Ukrainassa, то есть, с этим самым -ssa, что означает именно «в Украине», а вовсе не «на».А вот с Россией хреново. Россия по-фински Venäjä, и если надо сказать «в России», то финн скажет не Venäjässä, как хотелось бы, а «Venäjällä», то есть «на России». Вот так вот. Естественно, на фиг нам такое чухонское здрасьте через окно?! Права Яровая, видимо. Она, белоснежка наша камчатская, с утра в бочку с лягушками заглянула и тут же всё про себя и про нас нас магическим образом увидела....Но это я от Родины отвлёкся. Которая одновременно «мать сыра-земля» непросыхающая. Ну, мы-то все дети её, ладно. С детьми по-любому можно. И по попе надавать, и в угол на горох поставить, и валенки отобрать, чтоб из дома не сбежал.Но вот ведь какое дело: она, мать-то наша, она ж и мужчинами себя ведёт себя... вот как бы это сказать покультурней... По-научному это называется социально организованной формой продажи сексуальных услуг. Есть такие дамы специальные. И родительница от них недалеко ушла. То у неё «за Родину, за Сталина!», то «нет Путина — нет России!» Шо вдруг? И никогда не знаешь, какого красавца мамка завтра спьяну к себе в постель затащит и заставит папкой звать.Правда, есть у неё среди нас и любимчики. И очень много. От восьмидесяти пяти до ста сорока шести процентов. Всякий раз, когда прижимает насерьёз, они куда-то деваются. А пока терпимо, так вечно возле Родины вьются, одни - исключительно в надежде что-нибудь у неё стырить, другие, которых больше и которые первые кандидаты на ветку, - те за компанию.Это про них Чаадаев говорил:«Позволительно, думаю я, пред лицом наших бедствий не разделять стремлений разнузданного патриотизма, который привел страну на край бездны, который думает выпутаться, упорствуя в своих иллюзиях, не желая признавать отчаянного положения, им же созданного».Я понимаю, что мы все к чаадаевскому отчаянному положению привыкли и даже не задумываемся, а нужна ли нам вообще эта Родина в том виде, в котором она себя постоянно являет? Пока мы тут продолжаем по пещерам друг за другом с ядерными дубинами гоняться, может и нужна. Да и то, не нам, а ей самой. Да и то, до тех пор, пока всё происходит в замкнутом пространстве. А вообще нужна? Ну, в целом?Родина! Родина! Родина!.. Ну и что дальше? Про то, что «мать не выбирают» и так понятно. Ладно, не выбирают. И что с того? А если мать у тебя пьяница или садистка? А если она просто старая дура, которая не то, что из хаты мусор не выкидывает, а еще и с улицы его норовит в дом натащить?Я согласен её кормить. С получки покупать ей шкалик. Иногда посылать открытки с видами Суздаля. (С видами Норильска или Калуги не получится - там видов нет, а с видами Палермо или Киева нельзя, это она заранее ненавидит, даже сама не знает почему). Я не против. Можно. Сиди, дура, любуйся, выпей в охотку, покури, главное, хату не спали. Почему ж нет?Но я совершенно против того, чтоб она по-прежнему учила нас жить, устраивала войны, решала, что нам смотреть и слушать, за наши же деньги нам же строила тюрьмы, а при этом требовала любви к себе. Не дождётся. Слишком давно знакомы. Ни сыновней любви ей, ни родственного почтения.Пока единственное, чего мамка своими действиями заслужила, так это лишения родительских прав.