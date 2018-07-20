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«Родина»: Можно ли ее продать, и найдется ли покупатель?

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Только и слышно отовсюду: «предательство? — не предательство?», «измена? - не измена?», «враг — не враг?»

«Родина»: Можно ли ее продать, и найдется ли покупатель?


А чей враг, кому изменили, кого предали — тут ни у кого никаких вопросов не возникает: ясно, что опять Родина пострадала. Чем спокойней живётся её детям, чем взрослей и самостоятельней они становятся, тем сильней страдает от этого их ненормальная мать. И ни в психушку её не отправишь, ни в дом престарелых не запихнёшь, хотя как раз в этих двух домах ей давно уже самое место.

Родина появляется не тогда, когда она нужна тебе. А если и появляется, то не на твоей стороне, как, казалось бы, положено матери. Суд, разбитые дороги, отмененные электрички, пенсии и социальные программы — вообще не её дело. Она полагает, тут ты и сам справишься. А вот прописка с военкоматом, отпуск на танке, «разумные ограничения на выезд граждан» - это именно Родина.

Даже абсолютно противоположные как по форме, так и по содержанию «куда лезешь?!» и «пройдёмте, гражданин!» - тоже Родина.

На рыбалке её не бывает. Грибы собираешь — нету Родины. Там другое: «Эх! Красота-то у нас какая!» (И, между прочим, не только у нас, как выяснилось с годами). А вот если «Стой! Запретная зона!», то сто процентов, где-то тут Родина шляется.

Иногда она прикидывается Отечеством. Но опять-таки, вы что-нибудь хорошее от Отечества видели? Не скажу, чтоб мне так уж хотелось жить в Саудовской Аравии. Однако 30 миллиардов долларов ихнее отечество ихним соотечественникам раздало. Наше же, если и появляется, то не с миллиардами или пряниками, а исключительно с воплем «Отечество в опасности!» Пока опасности нету, мы ему без надобности. А как опасность, так сразу и нас подавай в ассортименте.

Ну, а дальше маршрут отработан: война — плен — Колыма — сто первый километр. Прошёл в этой увлекательной игре один уровень, попробуй выжить на следующем.

Правильно Чехов говорил: «Если тебе изменила жена, радуйся, что она изменила тебе, а не Отечеству». Оно и действительно, от измены жены лично тебе проблем точно меньше получится. Хотя, жену выбираешь, а Отечество — нет. Какое дали — такое и бери. Только «спасибо» не забывай на каждом углу говорить.

С Родиной то же самое. Когда у тебя хату забирают да в лагеря гонят — её днём с огнём не сыскать: «У пролетариата нет Родины». А стоит кому-нибудь «Halt!» из-за угла сказать, так сразу «Родина-мать зовёт!» Так и хочется её спросить: «Слышь, мать, а где тебя раньше-то носило?»

Мать, блин. На войну отправит, потом скажет, никакой войны не было. Забывчивая. «Тут помню, тут не помню». Про то, что нужно детям, вообще не вспоминает, а про себя хоть бы раз забыла. «Ты будешь меньше пить?» - «Нет, сынок, ты будешь меньше есть».

А раньше, помимо Отечества и Родины, у нас ещё и Дед общий был. Ленин звали. Известный цюрихский урка. Но сейчас его, вроде, на органы разобрали и особо не вспоминают. И то слава богу. А вот Родина жива и, зараза, светится.

Вокруг прям какой-то цирк с конями: «Россия встаёт с колен!» И радуются все как ненормальные. Я сам радовался, когда про «встаёт с колен» объявили: наконец-то, думаю, эволюция её торкнула! Может, со временем ходить научится, а там, глядишь, выпрямится и палку-копалку изобретёт.

Только рано я радовался. По некоторым признакам, в последние годы Родина не то что с колен передумала вставать, она, похоже, вообще решила обратно на ветку залезть. И нас туда загнать, поближе к собственной юбке. Из-за этого складывается впечатление, что в обозримом будущем не будет нам никакой палки-копалки, никакого ручного рубила и вообще среднего палеолита. Сплошной миоцен с федеральными округами.

При таком раскладе не нужны дороги, электрички и самолёты. Куда ездить, если все по веткам? И иностранные языки не нужны. А зачем? С баобаба на другой баобаб орать? - так там такой же сидит и тебе что-то сквозь буйную листву кулдыкает. И вместо прилагательных лупит себя кулаком по балде.

Так что, ни к чему языки. А то дочитаемся до того, до чего не следует. Если Родине вдруг понадобится, то по-немецки понимает Путин, по-французски Сечин, по-английски Иванов. Куда нам ещё-то!

...Кстати, маленькое отступление. Я про «на Украине» или «в Украине». В этом смысле финский язык самым первым запрещать надо. Потому, что у них всё по-скотски. «В Швеции», «в Финляндии», «в Австрии» — это всё будет Ruotsissa, Suomessa, Itävallassa. И даже с Украиной так же: Ukrainassa, то есть, с этим самым -ssa, что означает именно «в Украине», а вовсе не «на».

А вот с Россией хреново. Россия по-фински Venäjä, и если надо сказать «в России», то финн скажет не Venäjässä, как хотелось бы, а «Venäjällä», то есть «на России». Вот так вот. Естественно, на фиг нам такое чухонское здрасьте через окно?! Права Яровая, видимо. Она, белоснежка наша камчатская, с утра в бочку с лягушками заглянула и тут же всё про себя и про нас нас магическим образом увидела.

...Но это я от Родины отвлёкся. Которая одновременно «мать сыра-земля» непросыхающая. Ну, мы-то все дети её, ладно. С детьми по-любому можно. И по попе надавать, и в угол на горох поставить, и валенки отобрать, чтоб из дома не сбежал.

Но вот ведь какое дело: она, мать-то наша, она ж и мужчинами себя ведёт себя... вот как бы это сказать покультурней... По-научному это называется социально организованной формой продажи сексуальных услуг. Есть такие дамы специальные. И родительница от них недалеко ушла. То у неё «за Родину, за Сталина!», то «нет Путина — нет России!» Шо вдруг? И никогда не знаешь, какого красавца мамка завтра спьяну к себе в постель затащит и заставит папкой звать.

Правда, есть у неё среди нас и любимчики. И очень много. От восьмидесяти пяти до ста сорока шести процентов. Всякий раз, когда прижимает насерьёз, они куда-то деваются. А пока терпимо, так вечно возле Родины вьются, одни - исключительно в надежде что-нибудь у неё стырить, другие, которых больше и которые первые кандидаты на ветку, - те за компанию.

Это про них Чаадаев говорил:

«Позволительно, думаю я, пред лицом наших бедствий не разделять стремлений разнузданного патриотизма, который привел страну на край бездны, который думает выпутаться, упорствуя в своих иллюзиях, не желая признавать отчаянного положения, им же созданного».

Я понимаю, что мы все к чаадаевскому отчаянному положению привыкли и даже не задумываемся, а нужна ли нам вообще эта Родина в том виде, в котором она себя постоянно являет? Пока мы тут продолжаем по пещерам друг за другом с ядерными дубинами гоняться, может и нужна. Да и то, не нам, а ей самой. Да и то, до тех пор, пока всё происходит в замкнутом пространстве. А вообще нужна? Ну, в целом?

Родина! Родина! Родина!.. Ну и что дальше? Про то, что «мать не выбирают» и так понятно. Ладно, не выбирают. И что с того? А если мать у тебя пьяница или садистка? А если она просто старая дура, которая не то, что из хаты мусор не выкидывает, а еще и с улицы его норовит в дом натащить?

Я согласен её кормить. С получки покупать ей шкалик. Иногда посылать открытки с видами Суздаля. (С видами Норильска или Калуги не получится - там видов нет, а с видами Палермо или Киева нельзя, это она заранее ненавидит, даже сама не знает почему). Я не против. Можно. Сиди, дура, любуйся, выпей в охотку, покури, главное, хату не спали. Почему ж нет?

Но я совершенно против того, чтоб она по-прежнему учила нас жить, устраивала войны, решала, что нам смотреть и слушать, за наши же деньги нам же строила тюрьмы, а при этом требовала любви к себе. Не дождётся. Слишком давно знакомы. Ни сыновней любви ей, ни родственного почтения.

Пока единственное, чего мамка своими действиями заслужила, так это лишения родительских прав.

ЖЖ suzemka
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  • 1 | 18.08.2018, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Разговор у газетного киоска:
-Россия ест?
-Продали
-А правда есть
-Правды нет и не будет.
-А что есть?!
-Остался один труд...



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  • 2 | 18.08.2018, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Патриотизм последнее прибежище негодяев, других прибежищ у них не осталось. Под напором народной ненависти негодяям приходится прикидываться патриотами, чтобы продлить агонию антинародного режима.



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  • 3 | 18.08.2018, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Русофобская статья, маскирующая последствия сионистского реванша. "Что
же стало с Родиной и с нами?" То и стало. Триумф разрушителей. Если кратко.



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  • 4 | 18.08.2018, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 18.08.2018, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Патриотизм последнее прибежище негодяев,

-------------------------

"7 апреля 1775 года на собрании основанного им Литературного клуба (Лондон) доктор Сэмюэль Джонсон произнес фразу столь броскую и двусмысленную, что ее до сих пор с удовольствием используют выразители разнообразных идеологий.

Доподлинно известно, кого Джонсон конкретно считал негодяями, а именно — партию вигов, ревностных протестантов, распространителей проамериканских настроений (в то время как раз начиналась борьба за независимость США), ПРОТОЛИБЕРАЛОВ, имевших дурную привычку размахивать на улицах государственным флагом в защиту гражданских свобод."



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  • 5 | 18.08.2018, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Кто придумал лозунг на заставке. Да это мы уже многократно проходили !.При Хруще - его хвалили и вроде как он дал паспорта и свободу , разоблачил культ . Народ после этого стал ненавидеть Усатого . Далее самого Хруща возненавидели за полный развал и за кукурузу .Далее Бровастый, но тогда жилось всем хорошо , с застоем во всем .Пришел Андропов и народ вздохнул , вроде как этот наведет порядок и все стали любить его . ДалееГорбатого , вроде как меченный спасет страну и наведет порядок . Но случилось то , что случилось .Развал еще больший. Кричали ( больше всех кричал Лужков на митинге) за Ельцина , но кроме еще большего расцвета бандитизма , захвата собственности и не случилось .Путин сделал много , остановил хаос, но страна стала воевать на всех фронтах , идет становление гонки вооружений. Непомерной оголтелой лжи наверное страна и народ не испытывали . Это более всего уничтожает нацию, нет веры народа к правителям - нет будущего страны . единственное , что может еще спасти - вливание огромных денег во все сферы . Ни о какой-либо духовности и о патриотизме ,веры в будущее уже не будет идти .
Это самое страшное что может ожидать нас в будущем



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  • 6 | 18.08.2018, 11:18 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5341 | Рейтинг: +1437,5
родина тебя бросит,сынок.



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  • 7 | 18.08.2018, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Те, кто нами правит сегодня, образа России вообще не имеют. Они считают, что Запад является образцом, а мы - недозападная страна, которая должна быть приведена к общему знаменателю, а потом интегрирована в западный мир.

В отличие от либералов-глобалистов, "красные" и "белые" патриоты любят свою Родину. Мы хотим сильной, независимой, социальной, справедливой системы.



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  • 8 | 18.08.2018, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Как всегда, смешаны понятия "РОДИНА" и "ВЛАСТЬ".



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  • 9 | 18.08.2018, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 18.08.2018, 11:18 | Автор: ketrin_2
Публикации: 0 | Комментарии: 5335 | Рейтинг: +1437,1
родина тебя бросит,сынок.
-------------------------------------

Власть приходит и уходит, а Родина остаётся.



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  • 10 | 18.08.2018, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 18.08.2018, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...
Под напором народной ненависти негодяям приходится прикидываться патриотами, чтобы продлить агонию антинародного режима.

-----------------

Уточнение: негодяям (космополитам по сути) во власти. А народ всегда патриотичен, на чём и играет власть.



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  • 11 | 18.08.2018, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
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К началу войны Сталин зачистил этот кагал. Имеем реинкарнацию "кагал-2".



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  • 12 | 18.08.2018, 12:32 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5341 | Рейтинг: +1437,5
Нет,все таки Родина и власть синонимы.Как ни крути. Если бы это было не связано,что же не меняется то? Власть как есть такая и осталась.Хотя люди во власти меняются,как ни крути. Путин и Медведев не в счет. Родина не хочет ничего менять,ей видимо так нравится.Так что .связь прямая.Государство и родина это одно и тоже



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  • 13 | 18.08.2018, 12:56 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34966 | Рейтинг: +5818,3
А в это время наш лилипутик прокатился в Австрию.
Да не один, а с хором казаков. Обошлось это нам, налогоплательщикам всего -то в 2 лимона.

====А в Канаде министра турнули только за то, что автомобиль служебный использовал для перевозки жены в больницу!



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  • 14 | 18.08.2018, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 18.08.2018, 12:32 | Автор: ketrin_2
Публикации: 0 | Комментарии: 5336 | Рейтинг: +1437,2

Нет,все таки Родина и власть синонимы.Как ни крути. Если бы это было не связано,что же не меняется то? Власть как есть такая и осталась.Хотя люди во власти меняются,как ни крути. Путин и Медведев не в счет. Родина не хочет ничего менять,ей видимо так нравится.Так что .связь прямая.Государство и родина это одно и тоже
--------------------------------

На Нобелевку тянет.



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  • 15 | 18.08.2018, 13:29 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 18.08.2018, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 18.08.2018, 12:32 | Автор: ketrin_2
Публикации: 0 | Комментарии: 5336 | Рейтинг: +1437,2
...
Государство и родина это одно и тоже

--------------------------------

РОДИНА - от слова РОД. Синоним: ОТЕЧЕСТВО.

- Когда ж постранствуешь, воротишься домой -
И дым отечества нам сладок и приятен! - говорил Грибоедов устами Чацкого.

ГОСУДАРСТВО - это набор институтов управления. Вроде конторы с отделами.

Доходит, Кать?



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  • 16 | 18.08.2018, 13:38 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5341 | Рейтинг: +1437,5
Видимо до тебя не доходит.Мозги видимо у тебя только чтоб устами Чацкого,говорить
О чем я хочу сказать? Контору вы видимо имели ввиду,ЧК.НКВД, КГБ,ФСБ? Государство,к сожалению у нас связано именно с этой конторой,которая видимо вам нравится,раз вы так за Родину печетесь?



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  • 17 | 18.08.2018, 13:43 | Автор: ketrin_2
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Марсиане же сидят в РОссии во власти.При чем тут Родина? Ась?



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  • 18 | 18.08.2018, 13:49 | Автор: ketrin_2
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Когда возвращаюсь домой,мне именно дым отечества противен,мне милы только воспоминания. Мама,встреча зари с любимым человеком,,рождение дочери,и многое другое сугубо личное.
Может быть я ошибаюсь, не исключаю, я же человек.



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  • 19 | 18.08.2018, 13:59 | Автор: Кухарка | На сайте
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«Очень ужесточим»: какой ад готовят чиновники сиротам и их опекунам Вчера, 17:35Общество
Правила усыновления будут серьёзно пересмотрены, что поставит под угрозу саму эту процедуру.
Министерство просвещения России предложит правительству ужесточить правила усыновления, в том числе сократить допустимое число детей в приёмной семье и проводить психологическое обследование усыновителей. Об этом заявила журналистам глава ведомства Ольга Васильева. «Ужесточим здорово, очень ужесточим», — заявила министр в интервью ТАСС.

Я был уверен: после того, как они ограничили зарубежное усыновление, они возьмутся за усыновителей российских, - пишет в ЖЖ известный блогер Андрей Мальгин. - Так оно и произошло, хотя и с некоторым опозданием. Министр просвещения Васильева в паре с попадьей - уполномоченной по детям - проталкивают закон, который каждого усыновителя делает подозреваемым и заставляет всю оставшуюся жизнь оправдываться перед государством. В любой момент обретшего семью ребёнка могут изъять тёти с халой на голове и бросить в детдом. По субъективным критериям. Адвокат Антон Жаров этот законопроект выложил целиком - волосы дыбом.



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  • 20 | 18.08.2018, 14:00 | Автор: Кухарка | На сайте
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Кроме всего прочего, раз в год в семью будут являться проверяющие и напоминать ребёнку: ты не родной, запомни, ты здесь не родной, государство должно тебя проверить своими тестами, можем ли мы доверить тебя этим людям. "Каким людям? Папе и маме?" - спросит ребёнок. "Да, ответит ему проверяющая дама, твоим так называемым родителям". Так называемым.


Комментируя этот пост, адвокат Антон Жаров пишет: Давайте называть вещи своими именами: этот законопроект Минпроса — гвоздь в гроб усыновления. Во-первых, вводится «отсев» усыновителей по признаку «психологи обследовали». Причём то, как и кто будет обследовать — будет решать также министр Васильева. Во-вторых, психологи так же будут «обследовать» детей под опекой (всех, до 14 лет; с 14 лет — «по согласию»), и, разумеется, опекунов. В-третьих, закрепощение опекунов: смена места жительства только с разрешения опеки. В-четвёртых, теперь опека будет писать опекуну (и усыновителю) «план адаптации» ребёнка… Ну и остальное… Там много прекрасного. Прилетело (прилетит, если допустим, чтобы долетело) и действующим опекунам, и потенциальным, и всем вообще. Но это самое «психологическое обследование» непонятно кем — конечно самое вопиющее… Результат? Кратное снижение устройств детей в семьи. Детские дома потирают руки от радости — «контингента» будет достаточно.



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