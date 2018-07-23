Танцор, которому ничего не мешает

Он – второй Президент новой России. Формально. 18 лет – второй. Без просвета второй. Уныло второй. Без конца второй.В стране второй месяц каждые выходные митинги. Против придуманного им пенсионного грабежа. Почти вся страна против его задумки. Многие возмущены тем, что он солгал – обещал не поднимать пенсионный возраст, но делает это. Его открыто называют «предателем народа». Простые люди – не политики.Но где же он?Почему не на митингах – не объясняет людям, что он прав? Только что он, как будто, получил на «выборах» поддержку 77% голосовавших? Вроде бы, десятками тысяч собирал принужденные массы на «митинг» в Лужниках. Где они сейчас, эти толпы, с воткнутыми в них плакатами?Почему он не в телевизоре, не поставил за собой, как его «партнер» Трамп, людей всех возрастов, наций и званий, не говорит на их фоне о том, как нужна стране его «пенсионная реформа»? Не ссылается на опыт других стран? Не убеждает? Не призывает к поддержке? Не просит прощения за обманутые ожидания, склонив в лицемерном поклоне лысеющую голову? Как это сделал Ельцин, отдавая ему – вечно второму, власть?Куда он спрятался от людей? Почему ему с народом, в большинстве своем небогатыми россиянами, так неприятно, неинтересно? И с кем ему приятно и интересно?Австрийская пресса ахнула новостью – он на миллионерской свадьбе в Австрии, в частном порядке отплясывает с чужой невестой. Бог мой. В стране зарождается социальная революция, а он скрылся в австрийских виноградниках и там танцует.Ну что тебяТак тянет танцевать?Мне не понять,Мне не понять,Тебя мне не понять.Когда в тебяВселился этот бес?И до, ре, ми,Фа, соль, ля, сиИ фа-диез.Он был всем. Дайвером, биологом, седлал трехколесного мотоконя в средоточии ночных волчар, хоккействовал, пел песни со шпионами, играл одним пальцем на пианино перед китайцами, летал на пожар и опускался под воду. Прошел во глубине своих медных труб огонь и воду. Теперь, оказывается, он еще и пляшет. Как танцор диско в известном индийском кино.Невероятная многосторонность государственного таланта. Прямо итальянский «человек эпохи Возрождения». Периода мафии из Палермо. И на «Паяцах» слезу пустит.Итак, он танцует в Австрии.А вдали закипает болью, недоумением, яростью обманутая им страна. Он держит австрийскую невесту за талию, а на его родине все больше разверзается пропасть между обогатившейся верхушкой и небогатой, лишенной перспектив массой. Он принимает аплодисменты и улыбается загорелым лицом радостным австрийским геррам и фрау, а его евразийское государство тем временем, медленно, затирается жерновами в орбиту Китая – мирового гиганта. Его лидерам, в отличие от него, не нужны акваланги и пианино. Они ведут иную игру, погружены в иные проблемы.Он танцует в забытьи от российских государственных провалов, которых он не видит, в которые не верит – он следует лишь своей счастливой звезде — кремлевской шулерской карте, вытащенной в конце 90-х, из рукава, ставшей его билетом в другой, счастливый мир.Он танцует. И пусть страна его летит в тартарары. На его век хватит. Он в это верит. Он танцует.