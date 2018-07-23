Танцор, которому ничего не мешает

Рейтинг публикаций пользователей
Бездуховно это, не в ...

В Башкирии директор заповедника заплатит штраф за строительство туалета над ...
  Администратор

Хохочат ли еще ваши ...

Четыре года назад российские чиновники и депутаты были очень храбрые и совсем ...
  Администратор

Им все мало: Вороватые ...

Несмотря на обещание Хамитова, в Башкортостане республиканская языковая ...
  Администратор

Ну вот, теперь другое ...

Дело о конфискации имущества сотрудника УСБ МВД Башкирии Раиля Миргалеева ...
  Администратор

Сверхъдержавненько: В ...

В парламент Башкирии — Курултай баллотируются семь претендентов, имеющих ...
  Кухарка

Лучшие комментарии дня
«Родина»: Можно ли ее про ...

Включил утром телевизор с надеждой увидеть Лебединое озеро! В этом год ...
  Рейтинг: +1  Анонимно

«Родина»: Можно ли ее про ...

56 | 19.08.2018, 12:38 | Автор: юнг купить у тебя твою Родину. ---- ...
  Рейтинг: +1  Зулия

Учителям: Пособничали на ...

дело всё в том, что: у нас, в России, исподволь строится фашизм, ср ...
  Рейтинг: +1  Анонимно

Календарь новостей
«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Лучшие комментарии недели
Запутинец Вассерман тоже ...

Вассерман (в свои 65 не разу не целованный), почувствовал что скоро эт ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

«Родина»: Можно ли ее про ...

Патриотизм последнее прибежище негодяев, других прибежищ у них не оста ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Скрепные мракобесы ополчи ...

тупой препод, тупой как 3 ...опы слона ,обшитые брезентом препод, проя ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
«Панчихинская палата» про ...

Учитывая наработанный опыт и знания, Общественная плата РБ планирует п ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Запутинец Вассерман тоже ...

Вассерман (в свои 65 не разу не целованный), почувствовал что скоро эт ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

«Родина»: Можно ли ее про ...

Патриотизм последнее прибежище негодяев, других прибежищ у них не оста ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
Родной язык в Башкирии: ...

Башкирский язык в качестве родного будут изучать 15,6% обучающихся, татарский — ...
  20.08.2018   214   16

Фестивалим за бюджетный ...

В Уфе впервые прошел фестиваль кумыса. На праздник привезли больше 5 тонн ...
  20.08.2018   176   23

Танцор, которому ничего ...

Он – второй Президент новой России. Формально. 18 лет – второй. Без просвета ...
  20.08.2018   192   17

Володин с ...

Правду говорят: не нужно сразу кидаться на человека, нужно попытаться его ...
  18.08.2018   4725   21

«Родина»: Можно ли ее ...

Только и слышно отовсюду: «предательство? — не предательство?», «измена? - не ...
  18.08.2018   948   75

Обсуждаемое за месяц
Родной язык в Башкирии: ...

Башкирский язык в качестве родного будут изучать 15,6% обучающихся, татарский — ...
  20.08.2018   214   16

Фестивалим за бюджетный ...

В Уфе впервые прошел фестиваль кумыса. На праздник привезли больше 5 тонн ...
  20.08.2018   176   23

Танцор, которому ничего ...

Он – второй Президент новой России. Формально. 18 лет – второй. Без просвета ...
  20.08.2018   192   17

Володин с ...

Правду говорят: не нужно сразу кидаться на человека, нужно попытаться его ...
  18.08.2018   4725   21

«Родина»: Можно ли ее ...

Только и слышно отовсюду: «предательство? — не предательство?», «измена? - не ...
  18.08.2018   948   75

Последние публикации
Родной язык в Башкирии: ...

Башкирский язык в качестве родного будут изучать 15,6% обучающихся, татарский — ...
  20.08.2018   214   16

Фестивалим за бюджетный ...

В Уфе впервые прошел фестиваль кумыса. На праздник привезли больше 5 тонн ...
  20.08.2018   176   23

Танцор, которому ничего ...

Он – второй Президент новой России. Формально. 18 лет – второй. Без просвета ...
  20.08.2018   192   17

Володин с ...

Правду говорят: не нужно сразу кидаться на человека, нужно попытаться его ...
  18.08.2018   4725   21

«Родина»: Можно ли ее ...

Только и слышно отовсюду: «предательство? — не предательство?», «измена? - не ...
  18.08.2018   948   75

Ялалов уходит в Совет ...

С приближением единого дня голосования усиливаются слухи о возможных отставках ...
  17.08.2018   1622   25

Пауки в курултаевской ...

Верховный суд Башкирии вчера отказался снять с регистрации на выборы в ...
  17.08.2018   1340   47

Учителям: Пособничали на ...

Ничего хорошего. Как новая пенсионная реформа отразится на учителях Башкирии? В ...
  17.08.2018   3855   33

Националистам не дают ...

"Не верим!" Общественники и эксперты за редким исключением не поверили словам ...
  16.08.2018   1311   159

ФСБ вскрывает нарывы: ...

В Башкирии фигурантом уголовного дела стал 39-летний Учалинский межрайонный ...
  16.08.2018   1272   19

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Август 2018 (70)
Июль 2018 (109)
Июнь 2018 (97)
Май 2018 (84)
Апрель 2018 (89)
Март 2018 (78)
Читаемое за неделю
Запутинец Вассерман тоже ...

Мы все понимаем, что где-то наша власть не дорабатывает. Ну правда. У нас очень ...
  14.08.2018   164526   66

Политолог: Словом, ...

Как назвать ситуацию, когда ты думаешь, что сорвал банк, а на самом деле ...
  16.08.2018   14625   38

Володин с ...

Правду говорят: не нужно сразу кидаться на человека, нужно попытаться его ...
  18.08.2018   4725   21

Пьяный бред ряженых ...

Лидер казачьей партии России заявил, что казаки просят отменить пенсии совсем. ...
  16.08.2018   4501   26

Учителям: Пособничали на ...

Ничего хорошего. Как новая пенсионная реформа отразится на учителях Башкирии? В ...
  17.08.2018   3855   33

Читаемое за месяц
Запутинец Вассерман тоже ...

Мы все понимаем, что где-то наша власть не дорабатывает. Ну правда. У нас очень ...
  14.08.2018   164526   66

«Этих денег хватит ...

Советскую пенсионную систему сегодня принято поминать добрым словом. Впрочем, ...
  23.07.2018   71305   130

В гробу пенсия не нужна ...

Заболеваемость среди женщин и мужчин пенсионного возраста, а пока это 55 и 60 ...
  8.08.2018   46230   18

Закон о колосках ...

Закон, позже получивший народное название "закон о колосках" или "закон о пяти ...
  27.07.2018   34918   61

Геннадий Гудков: ...

Президент Путин все время заявляет, что его главной целью во внешней политике ...
  26.07.2018   31839   57


Танцор, которому ничего не мешает

Оценили
0



Он – второй Президент новой России. Формально. 18 лет – второй. Без просвета второй. Уныло второй. Без конца второй.

Танцор, которому ничего не мешает


В стране второй месяц каждые выходные митинги. Против придуманного им пенсионного грабежа. Почти вся страна против его задумки. Многие возмущены тем, что он солгал – обещал не поднимать пенсионный возраст, но делает это. Его открыто называют «предателем народа». Простые люди – не политики.

Но где же он?

Почему не на митингах – не объясняет людям, что он прав? Только что он, как будто, получил на «выборах» поддержку 77% голосовавших? Вроде бы, десятками тысяч собирал принужденные массы на «митинг» в Лужниках. Где они сейчас, эти толпы, с воткнутыми в них плакатами?

Почему он не в телевизоре, не поставил за собой, как его «партнер» Трамп, людей всех возрастов, наций и званий, не говорит на их фоне о том, как нужна стране его «пенсионная реформа»? Не ссылается на опыт других стран? Не убеждает? Не призывает к поддержке? Не просит прощения за обманутые ожидания, склонив в лицемерном поклоне лысеющую голову? Как это сделал Ельцин, отдавая ему – вечно второму, власть?

Куда он спрятался от людей? Почему ему с народом, в большинстве своем небогатыми россиянами, так неприятно, неинтересно? И с кем ему приятно и интересно?

Австрийская пресса ахнула новостью – он на миллионерской свадьбе в Австрии, в частном порядке отплясывает с чужой невестой. Бог мой. В стране зарождается социальная революция, а он скрылся в австрийских виноградниках и там танцует.

Ну что тебя
Так тянет танцевать?
Мне не понять,
Мне не понять,
Тебя мне не понять.
Когда в тебя
Вселился этот бес?
И до, ре, ми,
Фа, соль, ля, си
И фа-диез.

Он был всем. Дайвером, биологом, седлал трехколесного мотоконя в средоточии ночных волчар, хоккействовал, пел песни со шпионами, играл одним пальцем на пианино перед китайцами, летал на пожар и опускался под воду. Прошел во глубине своих медных труб огонь и воду. Теперь, оказывается, он еще и пляшет. Как танцор диско в известном индийском кино.

Невероятная многосторонность государственного таланта. Прямо итальянский «человек эпохи Возрождения». Периода мафии из Палермо. И на «Паяцах» слезу пустит.

Итак, он танцует в Австрии.

А вдали закипает болью, недоумением, яростью обманутая им страна. Он держит австрийскую невесту за талию, а на его родине все больше разверзается пропасть между обогатившейся верхушкой и небогатой, лишенной перспектив массой. Он принимает аплодисменты и улыбается загорелым лицом радостным австрийским геррам и фрау, а его евразийское государство тем временем, медленно, затирается жерновами в орбиту Китая – мирового гиганта. Его лидерам, в отличие от него, не нужны акваланги и пианино. Они ведут иную игру, погружены в иные проблемы.

Он танцует в забытьи от российских государственных провалов, которых он не видит, в которые не верит – он следует лишь своей счастливой звезде — кремлевской шулерской карте, вытащенной в конце 90-х, из рукава, ставшей его билетом в другой, счастливый мир.

Он танцует. И пусть страна его летит в тартарары. На его век хватит. Он в это верит. Он танцует.

Эхо Москвы
Оригинал публикации







Связанные темы и персоны

Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 20.08.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Он танцует.
=======================

Состоялись выборы «главного вора» России
В Москве прошла самая крупная за последние годы сходка «воров в законе», на которой выбрали главного вора России. Об этом сообщает агентство «Росбалт». Мероприятие было организовано «законником» Михаилом Воеводиным (Михаил Лужнецкий) На нем присутствовали более десяти самых влиятельных мафиози. Новым «вором в законе №1» был избран Олег Шишканов, известный как Шишкан. Необходимость выбрать нового главу мафии возникла после того, как Захария Калашова, известного в криминальных кругах как Шакро Молодой, приговорили к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в вымогательстве, а также подтвердили главенствующую роль Шакро в криминальном мире России, которую он занял после смерти криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан) в 2013 году, фото которого вместе с ПУТИНЫМ Вы легко найдете в интернете…



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 20.08.2018, 10:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1851 | Комментарии: 60322 | Рейтинг: +12253,1
1 | 20.08.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован

Состоялись выборы «главного вора» России
__________________________________
Выборы главного вора России состоялись в март 2000г. и он уже 18 лет - несменяем... и хер знает еще сколько просидит...



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 20.08.2018, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин красава забил на всех, не зря же его такая невеста на свадьбу пригласила.



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 4 | 20.08.2018, 11:15 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 318 | Комментарии: 34968 | Рейтинг: +5818,4
Всё равно конец скоро будет!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 20.08.2018, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 20.08.2018, 11:15 | Автор: юнг
Публикации: 318 | Комментарии: 34968 | Рейтинг: +5818,4
Всё равно конец скоро будет!
_______________________
У тебя он точно не за горами.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 20.08.2018, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 20.08.2018, 10:36 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1851 | Комментарии: 60317 | Рейтинг: +12253,1
1 | 20.08.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован

Состоялись выборы «главного вора» России
__________________________________
Выборы главного вора России состоялись в март 2000г. и он уже 18 лет - несменяем... и хер знает еще сколько просидит...

****
а холопы другого и не заслуживают.



Оценили
0

  • # 7 | 20.08.2018, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 20.08.2018, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Танцор, которому ничего не мешает

----------------

Нету, чтоли? Какой облом невесте.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 20.08.2018, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Белоруссии за отставание в развитии экономики от мировых темпов Лукашенко на прошлой неделе сменил всё республиканское правительство.
У него нет касты "неприкасаемых".
И белорусские газовики, допустившие огромные убытки не смогут априори получить за полгода 1,7 млрд. в качестве премий "за успехи в освоении"



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 10 | 20.08.2018, 12:24 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1851 | Комментарии: 60322 | Рейтинг: +12253,1
Министр Ткачев получил "в подарок от матери" 500 лямов.
У депутата Володина на мать записано 10 фирм и квартира 400кв.м.
И НИ ОДИН следователь не задаст им по этому поводу НИКАКОГО вопроса.
А тебе они заблокируют карту, если ты распродаёшь свои вещи на Авито, чтобы выжить!



Оценили
1

  • # 11 | 20.08.2018, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 12 | 20.08.2018, 12:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1851 | Комментарии: 60322 | Рейтинг: +12253,1
В 2018-м ГКЧП, в общем-то, победил. Силовики стали рулить страной. Как результат - полный развал экономики, социальной помощи, неслыханная коррупция, рост смертности, сиротства и бедности, бесконечные войны, инфляция, пропаганда и тупость в управлении на каждом уровне власти



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 20.08.2018, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 20.08.2018, 12:24 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1851 | Комментарии: 60318 | Рейтинг: +12253,1
Министр Ткачев получил "в подарок от матери" 500 лямов.
У депутата Володина на мать записано 10 фирм и квартира 400кв.м.
И НИ ОДИН следователь не задаст им по этому поводу НИКАКОГО вопроса.
А тебе они заблокируют карту, если ты распродаёшь свои вещи на Авито, чтобы выжить!

****
не легкая судьба холопа (((



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 14 | 20.08.2018, 12:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1851 | Комментарии: 60322 | Рейтинг: +12253,1
Чехия
Продолжительность жизни: 79 лет
ВВП на душу: $20 368
Средняя зарплата: $1 343
Минимальная зарплата: $541
Средняя пенсия: $526

Россия
Продолжительность жизни: 72 года
ВВП на душу: $10 743
Средняя зарплата: $591
Минимальная зарплата: $166
Средняя пенсия: $198



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 15 | 20.08.2018, 12:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1851 | Комментарии: 60322 | Рейтинг: +12253,1
13 | 20.08.2018, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован

Да знаю, что ты холоп... зачем в каждом комменте об этом напоминать?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 20.08.2018, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Либерастов бесит что несмотря на все их визги Путина продолжают уважать во всем мире. МВД Австрии это вам не шухры-мухры.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 20.08.2018, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 20.08.2018, 12:39 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1851 | Комментарии: 60321 | Рейтинг: +12253,1
13 | 20.08.2018, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован

Да знаю, что ты холоп... зачем в каждом комменте об этом напоминать?

****
твой лоб пытаюсь уберечь.



Оценили
0










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com