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Почти миллиард под распил националистам

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Башкирия направит на развитие госязыков до 2024 года 680 млн рублей. Президиум кабмина Башкирии сегодня утвердил программу сохранения государственных языков республики и ее народов на 2019-2024 годы. Стоимость программы, состоящей из трех подпрограмм, составит 683 млн руб. Ее целями названы в том числе популяризация башкирского языка в различных сферах.

Почти миллиард под распил националистам


Затраты на развитие русского языка в рамках программы составят, как сообщил представитель минобразования республики, 32 млн руб., башкирского языка — 172,53 млн руб., родных языков — 478,7 млн руб. Средства на программу уже предусмотрены в бюджете, сообщила глава минфина Рида Субхангулова.

Большую часть финансирования получит министерство образования (137,7 млн руб.), вторая по объему статья расходов предусмотрена на Академию наук республики (120,3 млн руб.), третья — на министерство культуры (80,5 млн руб.).

Еще 300 млн руб. правительство предлагает выделить на гранты, направленные на сохранение и развитие языков.

Вице-премьер Салават Сагитов, комментируя параметры программы, призвал не удивляться «дисбалансу» между расходами, предусмотренными на развитие русского и башкирского языков. Он заявил, что «основные задачи по развитию русского языка решаются на уровне в целом Российской Федерации», а расходы на эти цели уже есть в других госпрограммах. «И, конечно же, мы прекрасно понимаем, что нигде на планете Земля не будет обращаться внимание на развитие башкирского языка. А сегодня и методика преподавания, и методология, и научная база достаточно слабые. Еще раз: одна из главных задач, которая стоит перед этой программой,— чтобы детям было интересно изучать родные языки в общеобразовательных учреждениях. Это касается и башкирского, и русского, и (языки) других народов, проживающих в Республике Башкортостан»,— отметил вице-премьер.

Из речи выступавших следовало, что в школах при преподавании башкирского языков планируют больше внимания уделять использованию цифровых технологий, а также снимать мультфильмы и фильмы для детей.

Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 21.08.2018, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкирия направит на развитие госязыков до 2024 года 680 млн рублей.
==============================
Это, не чем неприкрытое, наглое разбазаривание бюджетных денег.
Хамитова вместе с Президиумом кабмина Башкирии под суд!



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  • 2 | 21.08.2018, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
всё плачут про дыру в бюджете, повышают цены на всё а сами миллиардами тратят на всякие глупости, ясно что половина будет в чьих-то карманах для этого всё и затевают . Плевать им на языки и культуру -это ли ширма



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6

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  • 3 | 21.08.2018, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1-му.Зачем Хамитова под суд? Придёт очередной Рахимов и все деньги уйдут на башкирский язык. Но это утопия. Сохранить язык могут только семьи.А они это делают бесплатно.Бесспорно,нужны и книги,и передачи,и фильмы.Но они должны быть высокого уровня.Пока их нет.



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1

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  • 4 | 21.08.2018, 10:40 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5757 | Рейтинг: -176,6
Странные люди. Не уделяют внимание родному языку- кричать и стенают, уделяют- опять кричат и стенают. На всех не угодишь. Лично мое мнение, язык конечно нужно сохранять. И пусть это будут делать не через колено, а по умному. Через хорошие фильмы, методический материал мирового уровня и т.д.



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  • 5 | 21.08.2018, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почти миллиард под распил националистам
------------------
А почему - "националистам"? Там так и написано - "выделить млрд денег националистам"? А на развитие и спасение башкирского языка сколько вообще достаточно по-вашему? А Кухарка с дружками каждый день оскорбляют башкир, они кто - интернационалисты?
Вопросов много...



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3

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  • 6 | 21.08.2018, 10:50 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1852 | Комментарии: 60339 | Рейтинг: +12252,3
Эти деньги будут разворованы.

А в это время будут умирать дети, которые могли бы быть спасены....



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0

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  • Эксперт
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  • 7 | 21.08.2018, 10:52 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1852 | Комментарии: 60339 | Рейтинг: +12252,3
5 | 21.08.2018, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован

А Кухарка... каждый день оскорбляют башкир
__________________________________
Притащи доказательства моих оскорблений башкир, лживая сука!



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1

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  • 8 | 21.08.2018, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Притащи доказательства моих оскорблений башкир, лживая сука!
-----------------
Не рановато для истерики, бабусь? Оставь силенки на потом, день длинный.



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  • 9 | 21.08.2018, 11:05 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1852 | Комментарии: 60339 | Рейтинг: +12252,3
Ну то есть - ты согласен-согласна, что ты - лживая сука.



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0

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  • 10 | 21.08.2018, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну то есть - ты согласен-согласна, что ты - лживая сука.
-------------------
Видишь ли, бабушка, дело в том, что ты без оскорблений и ругани в принципе не можешь, два поста - два раза слово "сука". А башкир перед тобой или русский - дело десятое. Ты же обыкновенное хамло. Ну о чем с тобой говорить то?
Так, пожалеть тебя, посмеяться! Продолжай, воспитывать тебя никто не будет.



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  • 11 | 21.08.2018, 11:21 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5352 | Рейтинг: +1438,6
Т.е дети без финансирования могут умереть,это нормально,это и близко не оскорбление.А сказать ,что без хороводов и песен с кураями и фильмов про башкир можно было потерпеть,это оскорбление.
В деревнях,очень много детей инвалидов.много детей которым не достается инсулин.коляски для ДЦПшников.
Горите в аду .кому не жалко этих детей, деньги лучше просрать на фильмы и всякую х ..ню



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  • 12 | 21.08.2018, 11:26 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5352 | Рейтинг: +1438,6
В Германии,правительства Земель,в голову не придет им,отдать немалую в общем денежку, праздникам и т.п.а детей оставить без денег. .может в Башкирии все хорошо,Дети не нуждаются?



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  • 13 | 21.08.2018, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почти Миллиард , это ОЧЕЕНЬ натянутая цифра , до миллиарда
еще не хватает 320 миллионов !!
Это почти 50 % от названной суммы , хороший такой прикуп !
Правда , такое округление дурно пахнет - НАГЛЫЙ
ПРИМИТИВИЗМ !



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  • 14 | 21.08.2018, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
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За ШЕСТЬ ЛЕТ истратить 680 миллионов рублей
( в среднем за год по 110 , 3 миллионов рублей )на развитие
образования и знания для почти 500 тысяч детей в РБ это по
200 ,6 рублей в год на одного ребенка , это МНОГО ???



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  • 15 | 21.08.2018, 12:07 | Автор: Comrad
    Публикации: 0 | Комментарии: 754 | Рейтинг: +21,3
1 | 21.08.2018, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкирия направит на развитие госязыков до 2024 года 680 млн рублей.
==============================
Это, не чем неприкрытое, наглое разбазаривание бюджетных денег.
Хамитова вместе с Президиумом кабмина Башкирии под суд!
=======================================
Тукта брат, не истери сильно, остынь.
Давай начнем издалека- с круговорота воды в природе ! Ясно, что чем больше воды в круговороте, тем богаче земля и люди на этой земле.
Также и с деньгами-эти деньги, брошенные в круговорот, тысячами маленьких ручейков окажутся у многих, в конце концов у всех. Тогда ты поймешь, что этих денег очень мало и погоду для населения практически не делают.
Можно спорить о целях- если для хлопков крылатых ракет над Сирией- считаю неправильным. Для развития языков-даже нужно. Ну вот железный аргумент-больные дети, старики- здесь нужен компромисс. А вот на повышение благосостояния чиновников нельзя, они эти деньги в заграницу выведут- значит в России наступит засуха.



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  • 16 | 21.08.2018, 12:10 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28477 | Рейтинг: -691,1
федеральная целевая программа "Русский язык" на 2016-2020 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства России от 20 мая 2015 г. №481
Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемую федеральную целевую программу "Русский язык" на 2016-2020 годы (далее - Программа).

Объем и источники финансирования Программы

объем финансирования мероприятий Программы (в ценах соответствующих лет) составит 7604,5 млн рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 6767,5 млн рублей, из них субсидии субъектам Российской Федерации - 825 млн рублей, субсидии юридическим лицам (гранты) - 2430 млн рублей; за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 637 млн рублей; за счет средств внебюджетных источников - 200 млн рублей.

На первом этапе объем финансирования составит 4329,1 млн рублей; на втором этапе - 3275,4 млн рублей



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  • 17 | 21.08.2018, 12:15 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28477 | Рейтинг: -691,1
Нас объединяет русская культура и язык

"О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года"

Российское государство создавалось как единение народов, системообразующим ядром которого исторически выступал РУССКИЙ НАРОД. Благодаря объединяющей роли РУССКОГО НАРОДА....



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  • 18 | 21.08.2018, 12:20 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28477 | Рейтинг: -691,1
газета «Русская газета в Удмуртии», № 2 (89) от 22.06.2017г.

https://udmddn.ru/gallery/статьи/нас-объединяет-русская-куль
тура-и-язы/

Нас объединяет русская культура и язык

В русской цивилизации уживались сотни народов, никто не потерял свой язык и культуру. В советское время около 100 народов, не имевших своей письменности, получили ее от русских вместе с учебниками, школами и русскими учителями.

В России самобытность наций и народностей, населяющих страну, тщательно оберегалась. Ни в одной другой стране мира не существовало такой политики. Россия исторически формируется как культурная держава,



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  • 19 | 21.08.2018, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Свершилось… На 25 ноября 2015 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил торжественное открытие в Екатеринбурге на улице Бориса Ельцина одноименного «Ельцин-центра»
Центр памяти Ельцина стоимостью более 13 МИЛЛИАРДОВ рублей открылся в ЕКАТЕРИНБУРГЕ 25 ноября !!!
Вот такие дела " достойные " в РФ , а образование детей - Тьфу !



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  • 20 | 21.08.2018, 12:35 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28477 | Рейтинг: -691,1
12 | 21.08.2018, 11:26 | Автор: ketrin_2
Публикации: 0 | Комментарии: 5350 | Рейтинг: +1437,6
В Германии,правительства Земель,в голову не придет им,отдать немалую в общем денежку, праздникам и т.п.а детей оставить без денег.
------------------------
Да ну!
На немецкий язык ни копеечки, ни марочки, ни еврочки?

Отменили Октоберфесты, Швайнфесты, Фестивали пива (аналог кумысного фестиваля)?



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