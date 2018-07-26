Почти миллиард под распил националистам

Башкирия направит на развитие госязыков до 2024 года 680 млн рублей. Президиум кабмина Башкирии сегодня утвердил программу сохранения государственных языков республики и ее народов на 2019-2024 годы. Стоимость программы, состоящей из трех подпрограмм, составит 683 млн руб. Ее целями названы в том числе популяризация башкирского языка в различных сферах.Затраты на развитие русского языка в рамках программы составят, как сообщил представитель минобразования республики, 32 млн руб., башкирского языка — 172,53 млн руб., родных языков — 478,7 млн руб. Средства на программу уже предусмотрены в бюджете, сообщила глава минфина Рида Субхангулова.Большую часть финансирования получит министерство образования (137,7 млн руб.), вторая по объему статья расходов предусмотрена на Академию наук республики (120,3 млн руб.), третья — на министерство культуры (80,5 млн руб.).Еще 300 млн руб. правительство предлагает выделить на гранты, направленные на сохранение и развитие языков.Вице-премьер Салават Сагитов, комментируя параметры программы, призвал не удивляться «дисбалансу» между расходами, предусмотренными на развитие русского и башкирского языков. Он заявил, что «основные задачи по развитию русского языка решаются на уровне в целом Российской Федерации», а расходы на эти цели уже есть в других госпрограммах. «И, конечно же, мы прекрасно понимаем, что нигде на планете Земля не будет обращаться внимание на развитие башкирского языка. А сегодня и методика преподавания, и методология, и научная база достаточно слабые. Еще раз: одна из главных задач, которая стоит перед этой программой,— чтобы детям было интересно изучать родные языки в общеобразовательных учреждениях. Это касается и башкирского, и русского, и (языки) других народов, проживающих в Республике Башкортостан»,— отметил вице-премьер.Из речи выступавших следовало, что в школах при преподавании башкирского языков планируют больше внимания уделять использованию цифровых технологий, а также снимать мультфильмы и фильмы для детей.