Второе уведомление о проведении референдума поступило от КПРФ. Собрание по выдвижению региональной инициативной подгруппы в партии планируют провести 25 августа.
Ранее ЦИК России признал корректными вопросы пяти разных инициативных групп по проведению референдума по пенсионной реформе. Заявки поступили от КПРФ, группы кандидата в мэры Москвы от «Справедливой России» Ильи Свиридова, Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями из Подмосковья, групп из Нижегородской и Вологодской областей.
Согласно законодательству каждый инициатор референдума должен образовать региональные подгруппы как минимум в 43 регионах. Только после этого инициативная группа может быть зарегистрирована в ЦИК РФ. Для назначения референдума инициаторы должны за 45 дней собрать не менее 2 млн подписей граждан. Для регистрации подгруппы в регионе достаточно ста человек.
Коммерсант
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В ЦИК РБ поступили два уведомления о намерении провести референдум по пенсионной реформе
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