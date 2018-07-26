В ЦИК РБ поступили два уведомления о намерении провести референдум по пенсионной реформе

Центризбирком Башкирии получил уведомления о намерении провести референдум по пенсионной реформе от двух инициативных групп. Первая группа уже провела собрание, в котором участвовали представители комиссии, сообщила «Ъ-Уфа» секретарь ЦИК Марина Долматова. Документы на регистрацию эта группа пока не подала. Информацию о первом инициаторе референдума в ЦИК не уточняют.Второе уведомление о проведении референдума поступило от КПРФ. Собрание по выдвижению региональной инициативной подгруппы в партии планируют провести 25 августа.Ранее ЦИК России признал корректными вопросы пяти разных инициативных групп по проведению референдума по пенсионной реформе. Заявки поступили от КПРФ, группы кандидата в мэры Москвы от «Справедливой России» Ильи Свиридова, Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями из Подмосковья, групп из Нижегородской и Вологодской областей.Согласно законодательству каждый инициатор референдума должен образовать региональные подгруппы как минимум в 43 регионах. Только после этого инициативная группа может быть зарегистрирована в ЦИК РФ. Для назначения референдума инициаторы должны за 45 дней собрать не менее 2 млн подписей граждан. Для регистрации подгруппы в регионе достаточно ста человек.