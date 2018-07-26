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В ЦИК РБ поступили два уведомления о намерении провести референдум по пенсионной реформе

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Центризбирком Башкирии получил уведомления о намерении провести референдум по пенсионной реформе от двух инициативных групп. Первая группа уже провела собрание, в котором участвовали представители комиссии, сообщила «Ъ-Уфа» секретарь ЦИК Марина Долматова. Документы на регистрацию эта группа пока не подала. Информацию о первом инициаторе референдума в ЦИК не уточняют.

В ЦИК РБ поступили два уведомления о намерении провести референдум по пенсионной реформе


Второе уведомление о проведении референдума поступило от КПРФ. Собрание по выдвижению региональной инициативной подгруппы в партии планируют провести 25 августа.

Ранее ЦИК России признал корректными вопросы пяти разных инициативных групп по проведению референдума по пенсионной реформе. Заявки поступили от КПРФ, группы кандидата в мэры Москвы от «Справедливой России» Ильи Свиридова, Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями из Подмосковья, групп из Нижегородской и Вологодской областей.

Согласно законодательству каждый инициатор референдума должен образовать региональные подгруппы как минимум в 43 регионах. Только после этого инициативная группа может быть зарегистрирована в ЦИК РФ. Для назначения референдума инициаторы должны за 45 дней собрать не менее 2 млн подписей граждан. Для регистрации подгруппы в регионе достаточно ста человек.

Коммерсант
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  • 1 | 21.08.2018, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В ЦИК РБ поступили два уведомления о намерении провести референдум по пенсионной реформе
======================================
Это очередной распил бюджетных денег!
Без всяких референдумов известно мнение народа России о пенсионной афере!



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  • 2 | 21.08.2018, 10:42 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5757 | Рейтинг: -176,6
Пусть проводят. Это будет юридическое закрепление воли народа.



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  • 3 | 21.08.2018, 10:46 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1852 | Комментарии: 60339 | Рейтинг: +12252,3
Информацию о первом инициаторе референдума в ЦИК не уточняют.
__________________________________
Спойлер от пуйла и пуйлососсов.



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  • 4 | 21.08.2018, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да , народному РЕФЕРЕНДУМУ ! Только Референдум !!
НЕТ Беззаконию и своевольству толсторожих " слуг народа " !
ГДЕ Гарант Конституции РФ ? ПОЧЕМУ как рыба об лед ??



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  • 5 | 21.08.2018, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 21.08.2018, 10:42 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5757 | Рейтинг: -176,5
Пусть проводят. Это будет юридическое закрепление воли народа.

----------------------

На итоги Всесоюзного референдума, состоявшегося 17 марта 1991 года в Советском Союзе и подтвердившего волю народа сохранить СССР, власть толсто насрала.

Не играйте с шулерами. Они спецом создали кучу этих инициаторов, что неизбежно приведёт при сборе подписей к неким "нарушениям".



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  • 6 | 21.08.2018, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а тем временем партия «Единая Россия» поручила своей фракции в Госдуме внести законопроект об отмене пенсионных надбавок для членов Совета Федерации и Государственной думы, как думаете, откажутся депутаты от своей пенсии?



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  • 7 | 21.08.2018, 14:52 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34994 | Рейтинг: +5818,2
Кругом наибалово! Кому верить?
Гопник довел страну до ужаса!



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  • 8 | 21.08.2018, 14:54 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34994 | Рейтинг: +5818,2
Один только Ужик наш пока не сгибается. И за это ему-большое спасибо.
"Луч света в тёмном царстве"!



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  • 9 | 21.08.2018, 15:23 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 21.08.2018, 14:54 | Автор: юнг
Публикации: 318 | Комментарии: 34976 | Рейтинг: +5818,4
Один только Ужик наш пока не сгибается. ...
"Луч света в тёмном царстве"!

------------------------------------------

УЖ - это своеобразное "Что? Где? Когда?" !

Ибо здесь - схватка интеллектуалов!



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  • 10 | 21.08.2018, 15:32 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34994 | Рейтинг: +5818,2
«Основная задача пенсионной реформы — реальный ощутимый рост доходов пенсионеров, повышение уровня жизни», —сказал спикер республиканского парламента.

Константин Толкачев также сообщил, что со всеми предложениями партия обратится к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой их поддержать. Сегодня дискуссия о совершенствовании пенсионной системы продолжится на площадке Государственной Думы, где состоятся парламентско-общественные слушания.

===================Костя Толкач, которого выперли из школы МВД, нашел себе тёплое местечко и физдит и физдит. А ведь по сути- продажная шкура, как и Соловей.



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  • 11 | 21.08.2018, 18:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 21.08.2018, 14:52 | Автор: юнг
Публикации: 318 | Комментарии: 34983 | Рейтинг: +5818,4
Кругом наибалово! Кому верить?
Гопник довел страну до ужаса! ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__
Контрразведчик должен знать всегда, как никто другой, что верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне — можно. (Х/ф "Семнадцать мгновений весны") Очень Опытный



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  • 12 | 21.08.2018, 19:26 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34994 | Рейтинг: +5818,2
Ты нам мозги не заси-засоряй х/фильмом.

Если такой смелый, то скажи, гопник нас ведет в правильном направлении?



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  • 13 | 21.08.2018, 19:46 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 21.08.2018, 19:26 | Автор: юнг
Публикации: 318 | Комментарии: 34986 | Рейтинг: +5818,4

... скажи, гопник нас ведет в правильном направлении?

----------------------

- Куда ты ведёшь нас? Не видно ни зги...

- Идите за мной. Не ибите мозги.



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  • 14 | 21.08.2018, 20:03 | Автор: Не зарегистрирован
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зря вы его презрительно именуете "гопником". - н намного круче: член Тамбовской ОПГ !
===
https://www.youtube.com/watch?v=_zhCVMk8miY
Виктор Шендерович - ПУTИH НЕ БOГ - УДАЛЕННОЕ ИНТЕРВЬЮ 2018.08.18



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  • 15 | 21.08.2018, 20:52 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11154 | Рейтинг: -1827
8 | 21.08.2018, 14:54 | Автор: юнг
Публикации: 318 | Комментарии: 34986 | Рейтинг: +5818,4

Один только Ужик наш пока не сгибается. И за это ему-большое спасибо.
"Луч света в тёмном царстве"!
_________________________________________________________
Мурзагулов в своей книге пишет, что он и создавал эти "оппозиционные" сайты.
А вот Галлямов пишет:
"Не только Башполит продается. Регулярно пытаются продаться ВСЕ 'оппозиционные' сайты. Но, во-первых, денег у нас лишних нет (сам знаешь - "все украдено до нас"), во-вторых, даже если бы они были, то на такую хрень я бы их все-равно тратить не дал. Эти сайты не стоят даже пресловутого выеденного яйца - их делают несколько любителей, вообразивших себя профи, которые сами же их и читают. Других читателей у них нет. Ни один из этих сайтов не имеет больше нескольких сот посещений в день, что для региона с тремя миллионами избирателей - цифра в разы меньшая, чем статпогрешность..."



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  • 16 | 21.08.2018, 22:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 21.08.2018, 19:26 | Автор: юнг
Публикации: 318 | Комментарии: 34986 | Рейтинг: +5818,4
Ты нам мозги не заси-засоряй х/фильмом.

Если такой смелый, то скажи, гопник нас ведет в правильном направлении?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Он вообще не знает куда идти! Загнали за флажки, как волка, и теперь идти на оставшийся свободным выход сдаваться - смерти подобно: свои же и загрызут в первую очередь! А за флажками ему жизни уже нет! Не выстроив свою экономику, нечего было и залупаться! Очень Опытный



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  • 17 | 21.08.2018, 23:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ибо здесь - схватка интеллектуалов!
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О да! Интеллектуалы: Юнг, Кухарка, Пень, Катька, Резус, остальные все тупые.



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  • 18 | 22.08.2018, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эй вы, неразумные. Сказали же, что о нашем благе пекутся депутаты. Я бы на их месте обиделся и оставил бы все как есть, чем рассыпать бисер перед свиньями.



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