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Пауки в курултаевской банке: КПРФ потеряла 19 кандидатов

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Старт предвыборной гонки кандидатов в депутаты Курултая – Госсобрания Башкирии и начало активной ее фазы – агитационного периода – ознаменовался если уж не скандалами, то фактами «убойного» противостояния региональных отделений различных партий. В некоторых случаях всплывают сведения, не лучшим образом характеризующие внутрипартийные взаимоотношения, и, прежде всего, в рядах системной оппозиции. Но обо всем по порядку.

Пауки в курултаевской банке: КПРФ потеряла 19 кандидатов


Кандидатами от БРО КПРФ по 55-ти одномандатным и единому республиканскому округу выдвигалось 53 и 109 человек соответственно. 9 кандидатов из партийного списка и 10 из списка одномандатников выбыли из предвыборной гонки. Одна из таких историй, перешедших на федеральный уровень, произошла в Исянгуловском избирательном округе, где компартия выдвинула в депутаты одномандатника Айнура Хусаинова. Ему 42 года, по специальности – буровой супервайзер ООО «АзимутСервис», местом жительства указана деревня Баишево Зианчуринского района Башкирии.

На старте гонки ему противостояли оренбурженка Рушания Аббасова из «Патриотов России», «справедливоросс» – экономист ООО «Газпромэнерго» Ильдар Кудратов, пенсионер и действующий депутат Тазларовского сельсовета Нурислам Кунаккужин (ЛДПР) и главврач РКБ им. Г. Г. Куватова, депутат Госсобрания РБ четвертого созыва Ринат Нагаев. Последний баллотируется от БРО ВПП «Единая Россия».

Напомним, что в Исянгуловский избирательный округ входят часть Зианчуринского, а также Зилаирский и Кугарчинский районы в полном составе.

Избирателей в округе по сведениям Центризбиркома РБ насчитывается 50672 человека.

Однако до схватки за умы и голоса электората между традиционными антагонистами - КПРФ и «ЕдРо» - дело не дошло. 10 августа 2018 г. Верховный суд Башкортостана снял с выборов кандидатуру Айнура Хусаинова.

Иск подала окружная избирательная комиссия, посчитавшая, что в нарушение избирательного законодательства, Айнур Шакирович является членом «Единой России», а не КПРФ.

Суть происходящего заключается в следующем. В конце теперь уже далекого 2006 г. региональному «ЕдРу» было крайне необходимо «нагнать» численность партийцев. Разными способами, в том числе очень «действенными и убедительными», А. Ш. Хусаинова вынудили 5 декабря вступить в «партию власти», однако уже 27 декабря того самого 2006 г. он из нее вышел, написав соответствующее заявление.

На выборах в Баишевский сельсовет в 2007 г. он баллотировался как беспартийный, в Зиянчуринский районный совет в 2016 г. – как «справедливоросс». И ни разу ни в одной избирательной комиссии ни одного из уровней не возникало вопросов относительно партийной принадлежности кандидата или отсутствия таковой.

Более того, когда в ноябре 2016 г.Кугарчинский районный суд оштрафовал его за участие в оппозиционном митинге с символикой партии "Справделивая Россия".

Всплыла она лишь сейчас и вот почему. С апреля текущего года заявление Хусаинова о вступлении в ряды КПРФ рассматривалось в недрах «красных».

Незадолго до регистрации в качестве кандидата в депутаты Курултая Башкирии им был получен-таки заветный партбилет и избирательный порог был перейден.

Но 25 июля 2018 г. Айнуру Хусаинову позвонил первый секретарь БРО КПРФ Юнир Кутлугужин и попросил снова подать заявление об уходе из «Единой России», дескать, возникли вопросы по предыдущему членству. Он написал, те на следующий день рассмотрели это заявление и тут же радостно «настучали» в избирком. Отметим, что, если бы заявление о нарушении исходило от условной партии «Плуг и семя», наверняка оно было бы проигнорировано. А тут – «партия власти». И государственная машина ожидаемо отреагировала. Только подозрительно быстро.

Заседание Верховного суда Башкирии длилось с перерывами весь день 10 августа, в ходе которого выяснились некоторые интересные подробности трактовки текущего законодательства в отдельно взятом регионе страны.

Оказывается, неуплата членских взносов и отсутствие партбилета не подтверждают прекращение членства человека в «ЕдРе».
Кроме того, согласно выводам судьи Верховного суда РБ Г. К. Зайнуллиной, заявление А. Хусаинова от 27 декабря 2006 г. о выходе из «Единой России» не может свидетельствовать о прекращении его членства в партии, поскольку в Уставе «ЕдРа» говорится, что таковое наступает лишь с момента регистрации заявления.

Следует отметить, что это противоречит определению Верховного суда РФ от 19 марта 2007 г., где прямо говорится, что «...прекращение членства в партии на основании личного заявления носит уведомительный характер в силу устава партии и не требует выполнения каких-либо распорядительных действий со стороны каких-либо руководящих лиц партии».

Безусловно, волеизъявление гражданина должно найти материальное выражение, которое можно, в случае наличия спора по поводу его отношения к партии, представить в уполномоченный орган — Министерство юстиции России или суд. Традиционно это личное письменное заявление гражданина о выходе из политической партии, написанное в произвольной форме: «Я, имярек, прекращаю свое членство в политической партии».

Так что, в зависимости от «общественно-политической необходимости», определения и постановления вышестоящей инстанции можно либо игнорировать, либо наоборот, придавать им повышенный вес при исполнении в регионе.

Ожидаемый ответный ход кандидата Айнура Хусаинова – подача апелляции в Верховный суд Российской Федерации. Он надеется, что хотя бы Фемида федерального уровня не отвернется от него и исполнит свое собственное определение в разумные сроки, восстановив его избирательное право.

А наиболее «темной лошадкой» в этой ситуации выглядит руководство БРО КПРФ – либо все это проявление крайней его некомпетентности, либо мы наблюдаем, как играется договорной матч, где заранее известно, кто, кому, сколько и на какой минуте забьет голы.

Эдуард Ахсанов, ПроУфу
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  • 1 | 22.08.2018, 09:48 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34994 | Рейтинг: +5818,2
Юнир- тупой , малообразованный малайка. Его предел- зав. фермой.



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  • 2 | 22.08.2018, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Суть происходящего заключается в следующем...
=========================
Революционная ситуация: верхи не могут управлять по старому, а низы не хочу жить по старому...



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  • 3 | 22.08.2018, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Революционная ситуация: верхи не могут управлять по старому, а низы не хочу жить по старому...
-----
В том то и дело, что низы даже очень хотят жить по-старому. Году эдак 1937-ом.



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