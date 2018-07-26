Башкирский язык, двусменка, места в детсадах и работа с талантами

В уфимской администрации рассказали, каким будет новый учебный год. 22 августа заместитель главы администрации Уфы Сынтимир Баязитов и начальник управления образования Елена Хаффазова «отчитались» о готовности школ к новому учебному году.В ходе встречи с журналистами прозвучали следующие цифры: в наступающем учебном году в школу пойдут около 117 тысяч учащихся, из них почти 14 тысяч - первоклассники. Всего, напомнили в администрации, в Уфе функционируют 252 дошкольных и 128 общеобразовательных учреждений: школ, гимназий и лицеев.Одним из центральных вопросов стало внедрение электронного образования в систему обучения: с каждым годом процент образовательных учреждений, готовых принять новый информационный формат становится все больше.- В 13 школах используется электронный каталог учебной литературы, выход в Интернет организован в 118 школьных библиотеках, в 68 образовательных учреждениях используется более 42 тысяч экземпляров электронных учебников, - отметила Елена Хаффазова.Что касается изучения башкирского языка, часы планируют оставить в том же объеме: минимально – один академический час в неделю.Есть хорошие новости для «технарей». В 2018-2019 учебном году вместе с образовательным центром «Технопарк - Город будущего» появятся 22 лаборатории, расположенные на базе учреждений дополнительного образования. Курируют проект школьные педагоги и преподаватели вузов.Также необходимо уточнить, что с 1 сентября еще большее количество школ перейдут на односменное обучение и доля учеников, обучающихся во вторую смену, составит 16,5 процентов против 17,3 в 2017-2018 годах.Ложку дегтя добавили вопросы от СМИ о проблемах дошкольного образования. Из года в год самый популярный касается нехватки мест в детских садах. В том числе это связано с перебоями работы портала госуслуг: регистрация – есть, а места в детском саду нет. Такая ситуация нередко возникает, когда родители при переезде на новое место жительства пытаются встать в очередь.- Дело в том, что на портале Госуслуг система электронной очереди не всегда синхронизируется, - признала Елена Хаффазова. - На портале запись есть, у нас нет. Мы несколько раз обращались и в письменном виде, и звонили, пытались урегулировать этот процесс, пока ищем решение.Редактор сайта РБК-Уфа Рушана Ибраева подняла вопрос о нехватке профильного обучения: «пробуксовывает» подготовка к Всероссийской олимпиаде школьников - с каждым годом призеров из Башкирии все меньше.- Количество школ, где доступно качественное образование, немалое, - уверен Сынтимир Баязитов. - Не будем пессимистами. В этом году их (призеров - ред.) четверо, в следующем будет восемь. Если в этом году не получилось, в следующем обязательно получится.- Для того чтобы работать с одаренными детьми, нужна целая система, - добавила Елена Хаффазова. - Например, в 153-ю и 83-ю школы приходят лучшие дети со всего города, но дальше детей должны подхватывать вузы. Школьный преподаватель не может перепрыгнуть свой потолок. Пока заинтересованные школы выполняют эту работу, а не заинтересованные – нет, хотя задачи мы всем ставим одинаковые.