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Башкирский язык, двусменка, места в детсадах и работа с талантами

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В уфимской администрации рассказали, каким будет новый учебный год. 22 августа заместитель главы администрации Уфы Сынтимир Баязитов и начальник управления образования Елена Хаффазова «отчитались» о готовности школ к новому учебному году.

Башкирский язык, двусменка, места в детсадах и работа с талантами


В ходе встречи с журналистами прозвучали следующие цифры: в наступающем учебном году в школу пойдут около 117 тысяч учащихся, из них почти 14 тысяч - первоклассники. Всего, напомнили в администрации, в Уфе функционируют 252 дошкольных и 128 общеобразовательных учреждений: школ, гимназий и лицеев.

Одним из центральных вопросов стало внедрение электронного образования в систему обучения: с каждым годом процент образовательных учреждений, готовых принять новый информационный формат становится все больше.

- В 13 школах используется электронный каталог учебной литературы, выход в Интернет организован в 118 школьных библиотеках, в 68 образовательных учреждениях используется более 42 тысяч экземпляров электронных учебников, - отметила Елена Хаффазова.

Что касается изучения башкирского языка, часы планируют оставить в том же объеме: минимально – один академический час в неделю.

Есть хорошие новости для «технарей». В 2018-2019 учебном году вместе с образовательным центром «Технопарк - Город будущего» появятся 22 лаборатории, расположенные на базе учреждений дополнительного образования. Курируют проект школьные педагоги и преподаватели вузов.

Также необходимо уточнить, что с 1 сентября еще большее количество школ перейдут на односменное обучение и доля учеников, обучающихся во вторую смену, составит 16,5 процентов против 17,3 в 2017-2018 годах.

Ложку дегтя добавили вопросы от СМИ о проблемах дошкольного образования. Из года в год самый популярный касается нехватки мест в детских садах. В том числе это связано с перебоями работы портала госуслуг: регистрация – есть, а места в детском саду нет. Такая ситуация нередко возникает, когда родители при переезде на новое место жительства пытаются встать в очередь.

- Дело в том, что на портале Госуслуг система электронной очереди не всегда синхронизируется, - признала Елена Хаффазова. - На портале запись есть, у нас нет. Мы несколько раз обращались и в письменном виде, и звонили, пытались урегулировать этот процесс, пока ищем решение.

Редактор сайта РБК-Уфа Рушана Ибраева подняла вопрос о нехватке профильного обучения: «пробуксовывает» подготовка к Всероссийской олимпиаде школьников - с каждым годом призеров из Башкирии все меньше.

- Количество школ, где доступно качественное образование, немалое, - уверен Сынтимир Баязитов. - Не будем пессимистами. В этом году их (призеров - ред.) четверо, в следующем будет восемь. Если в этом году не получилось, в следующем обязательно получится.

- Для того чтобы работать с одаренными детьми, нужна целая система, - добавила Елена Хаффазова. - Например, в 153-ю и 83-ю школы приходят лучшие дети со всего города, но дальше детей должны подхватывать вузы. Школьный преподаватель не может перепрыгнуть свой потолок. Пока заинтересованные школы выполняют эту работу, а не заинтересованные – нет, хотя задачи мы всем ставим одинаковые.

МКС
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  • Гость
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  • 1 | 23.08.2018, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
заместитель главы администрации Уфы Сынтимир Баязитов и начальник управления образования Елена Хаффазова
=======================================
Блин! Одни нацики !!!! Гнать их всех поганой метлой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



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  • 2 | 23.08.2018, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вообще основной массе школьников знание основ основ высшей математики , экономическое положение Борнео, химические реакции обмена и замещения , односновные щелочи , анионы с катионами .Ведь большинство станут костяком промышленных предприятий.И эти знания вовсе не нужны . Но кто может и хочет учиться , то ради бога!.Закончит школу 17-18 летний юнец и он лопаты в руках не держал, не вбил ни одного гвоздя.И он и матери хотят работу , на которой тжелее ручки не поднимать , в конце месяца полсумки денег и ежегодно только Канары.Лучше б учили рабочим профессиям.Вот Кухарка тянула своего в инженера , но получился шиномонтажник( правда это малоквалифицированная) и то ладно!
Башкирский- татарский лучше б запретили , чем 1 час в неделю. За это время никакого языка не выучишь.Сказали б старшие братья , что все вам запрещаем учить свой родной.Ведь иврит запрещали учить и тогда было понятно кто чего стоит.



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  • 3 | 23.08.2018, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1-му.Да,иврит запрещали и ни в одной стране ВЕКАМИ не учили. А он сохранился! А башкиры ,имея осёдлый образ жизни, не в состоянии сами сохранить свой собственный язык...



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  • 4 | 23.08.2018, 13:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
! А башкиры ,имея осёдлый образ жизни, не в состоянии сами сохранить свой собственный язык...
------------
Почему не в состоянии? С удовольствием учат и разговаривают. Идут спектакли, снимаются фильмы, телепередачи, проходят концерты, конкурсы - и все на башкирском! Не волнуйтесь, башкирский народ прекрасно обойдется и без вас, клавоёбов.



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  • Наблюдатель
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  • 5 | 23.08.2018, 15:35 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 37 | Комментарии: 7582 | Рейтинг: +2017,1
- Для того чтобы работать с одаренными детьми, нужна целая система, - добавила Елена Хаффазова. - Например, в 153-ю и 83-ю школы приходят лучшие дети со всего города, но дальше детей должны подхватывать вузы. Школьный преподаватель не может перепрыгнуть свой потолок...
___________________________________________
Так вот где собака порылась!
Согласен-потолки у башкирских педагогов очень низкие.
А дети (и не только одарённые) на полусогнутых ходить не желают.
Сочувствую и детям и педагогам :)))



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  • Участник
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  • 6 | 23.08.2018, 15:57 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5765 | Рейтинг: -176,7
Вообщем работа у нашего Минобра непочатый край. Системной работы не вижу. Одни лозунги и популизм



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  • 7 | 23.08.2018, 20:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Враждебность всему башкирскому в башкирской же земле со стороны колонизаторов рано или поздно опрокинет ситуацию.
Империя людоедства ныне в изгоях и ненавистна для всего человечества.
Раша кк тюрьма народов теперь катится на свалку истории.
Башкирские патриоты - это уже будет не башкорт-машкорт из куку пюре, а возмутся за восстановление справедливости.



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  • 8 | 23.08.2018, 21:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Сантиметр всегда был безудержным оптимистом.



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  • 9 | 23.08.2018, 21:29 | Автор: Не зарегистрирован
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6-му. Блажен,кто верует...



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  • 10 | 23.08.2018, 21:41 | Автор: Не зарегистрирован
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6-ой...а возмутся за восстановление справедливости.
-----------------------------------------
Какой справедливости? У башкир было своё государство?Дай хотя бы одну карту или исторический источник,где оно указано! Понимай,о чём говоришь!



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  • 11 | 23.08.2018, 22:36 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 23.08.2018, 20:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0


Враждебность всему башкирскому в башкирской же земле со стороны колонизаторов рано или поздно опрокинет ситуацию.
Империя людоедства ныне в изгоях и ненавистна для всего человечества.
Раша кк тюрьма народов теперь катится на свалку истории.
Башкирские патриоты - это уже будет не башкорт-машкорт из куку пюре, а возмутся за восстановление справедливости.
=========
Уточнение: Уфимская губерния-НЕ башкирские земли!!!!



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  • 12 | 23.08.2018, 22:41 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 23.08.2018, 21:41 | Автор: Не зарегистрирован
6-ой...а возмутся за восстановление справедливости.
-----------------------------------------
Какой справедливости? У башкир было своё государство?Дай хотя бы одну карту или исторический источник,где оно указано! Понимай,о чём говоришь!
=== получи в виде отвта Сирил Норткот Паркинсона в одноимённой книге "Законов Паркинсона":.. как оразовывались государства: бандит перекрывал дорогу (как ныне ГИБДД Путина) и просили, убедительно, мзду. Молжно было объехать, но обойдётся в 5...6 раз дороже и варианты...



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  • 13 | 24.08.2018, 02:43 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 23.08.2018, 21:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6-ой...а возмутся за восстановление справедливости.
-----------------------------------------
Какой справедливости? У башкир было своё государство?Дай хотя бы одну карту или исторический источник,где оно указано! Понимай,о чём говоришь!

------
Оккупантская ХУберния - это хосударство есть тюрьма лапотных на чужой земле - в стране башкир.



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  • 14 | 24.08.2018, 02:46 | Автор: Не зарегистрирован
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0 | 23.08.2018, 22:36 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 23.08.2018, 20:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0


Враждебность всему башкирскому в башкирской же земле со стороны колонизаторов рано или поздно опрокинет ситуацию.
Империя людоедства ныне в изгоях и ненавистна для всего человечества.
Раша кк тюрьма народов теперь катится на свалку истории.
Башкирские патриоты - это уже будет не башкорт-машкорт из куку пюре, а возмутся за восстановление справедливости.
=========
Уточнение: Уфимская губерния-НЕ башкирские земли!!!!
--
--
Не башкиры, а марсиане жили? До прихода крепостных?



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  • 15 | 24.08.2018, 08:54 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 24.08.2018, 02:46 | Автор: Не зарегистрирован
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0 | 23.08.2018, 22:36 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 23.08.2018, 20:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0


Враждебность всему башкирскому в башкирской же земле со стороны колонизаторов рано или поздно опрокинет ситуацию.
Империя людоедства ныне в изгоях и ненавистна для всего человечества.
Раша кк тюрьма народов теперь катится на свалку истории.
Башкирские патриоты - это уже будет не башкорт-машкорт из куку пюре, а возмутся за восстановление справедливости.
=========
Уточнение: Уфимская губерния-НЕ башкирские земли!!!!
--
--
Не башкиры, а марсиане жили? До прихода крепостных?
+++++++++++++++++++++++




А почему именно башкиры там должны были жить?



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  • 16 | 24.08.2018, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Этих нациков пора посадить. Кто-нибудь знает, почему они до сих пор на свободе гуляют?



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  • 17 | 24.08.2018, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
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Запрет родного языка все же лучше ,чем 1 час в неделю..........Это курям на смех 1 час!.



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  • 18 | 24.08.2018, 13:44 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 24.08.2018, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этих нациков пора посадить. Кто-нибудь знает, почему они до сих пор на свободе гуляют?

****
по тому что этим уфагубОВЦАМ всего лишь условное дали.



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